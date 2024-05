Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Zápas se mi těžko hodnotí. Hlavně z prvního poločasu jsem obrovsky zklamaný. Srazily nás individuální chyby a také neproměnění tutových šancí. Za celý zápas jsme si jich vypracovali snad osm, ale dali pouze jeden gól, a to až v závěru, poslední minutě. Jinak jsme se střelecky trápili. Soupeř byl naopak neskutečně produktivní. V první půli nám dal z pěti šancí čtyři góly a zápas rozhodl. K výhře jsme Bojkovicím pomohly vlastními chybami. Dvakrát jsme jim sami nahráli do brejku. Prvnímu gólu ale předcházel neodpískaný faul na našeho hráče. Sudí chybně ponechal výhodu, my jsme však v takovéto chvíli nesmíme přestat hrát. Po změně stran se hrálo vesměs na polovině Bojkovic. Pořád čekáme, až se nám uzdraví někteří kluci. Po minulém týdnu nám vypadl Peška, zase jsme minus jedna.“

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „První poločas byl z naší strany hodně vydařený. Byl to asi náš nejlepší výkon na jaře. Spokojený jsem vyl s přístupem i hrou. Klidně jsme mohli dát více než čtyři branky. Za mě to bylo fajn. Druhá půle už byla jiná. Nechtěl jsem, aby se kluci hrnuli dopředu a za každou cenu útočili, ale spíš aby drželi balon a kontrolovali hru. Bohužel jsme správně neřešili některé situace. Navíc mi bylo jasné, že Staré Město bude po změnách v sestavě a domluvě kouče ve druhé půli aktivnější. Domácí se zlepšili, vypracovali si několik šancí ke vstřelení gólu, který nám dali až v samotném závěru. V tu chvíli už ale bylo rozhodnuto. Soupeři se zranil vysoký útočník Brázdil. Jelikož už nemohli střídat, dohrával v deseti. My jsme sice ztráceli míče, ale i tak jsme měli utkání pod kontrolou. S druhou půli jsem nebyl spokojený, příště ji musíme odehrát jinak.“

Branky: 90. Jakub Hájek – 16. a 37. Tomáš Andrlík, 30. Vojtěch Dolina, 43. Filip Kalík. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 156.

TĚŠNOVICE – NIVNICE 1:1 (1:0)

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Remíza je na obě strany zasloužená. Diváci viděli dobrý fotbal. Hrálo se nahoru a dolů, šance měly oba mančafty. My jsme šli do vedení na konci první půle, kdy se prosadil Brázdil, soupeř odpověděl ve druhé půli z podobné situace. Jinak jsme měli více možností, Nivnici podržel mladý gólman, který si vedl dobře. I nás několikrát podržel gólman. Za výkon musím pochválit celý tým. Kluci to odbojovali, podali dobrý výkon.“

Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „Chtěli jsme potvrdit vítěznou šňůru z venkovních zápasů, do Těšnovic jsme jeli s cílem neprohrát. Prvních třicet minut jsme byli aktivnější, lépe jsme kombinovali a vytvořili si i dvě tutové šance, které jsme ale neproměnili. Od nějaké třicáté minuty jsme vypadli z tempa. Těšnovice převzaly iniciativu a ve zbytku první půle byly lepší. Do vedení šly po krásné akci. My jsme šli do druhé půle s tím, že chceme navázat na výkon z úvodu střetnutí, což se nám podařilo. Po změně stran jsme byli lepším týmem. Byli jsme více na balonu, dobře kombinovali a vytvářeli si šance. Domácí držel nad vodou výborný gólman Zavadil, kterého propálil až krásnou střelou Maleňák. Výsledek jsme srovnali zaslouženě, ke konci jsme mohli dát i vítězný gól. S remízou jsme spokojení, i když jsme si výhru zasloužili. Poprvé za nás v mistrovském zápase nastoupil sedmnáctiletý brankář Robin Kolaja. Zhostil se toho velmi dobře, za stavu 1:0 nás podržel, když soupeři chytil tutovku. Byla to výborná premiéra odchovance Nivnice, který nastoupil místo zraněného Junaštíka. Do sestay se vrátil uzdravený Soukeník, na posledních třicet minut naskočil i Obdržálek naskočil. Chci pochválit výborného rozhodčího Veselého, který zvládl utkání na jedničku.“

Branky: 39. Michal Brázdil – 77. Tomáš Maleňák. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 155.

Ořechov i bez opor přehrál Malenovice. Trenér Kowalík byl rád, že nemusel hrát

ŠUMICE – KUNOVICE 1:1 (0:1)

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Pro nás je to dobrý bod, protože první poločas byl z naší strany nic moc. Hosté byli po celý zápas lepší na míči. My jsme za soupeřem zaostávali hlavně v agresivitě. Nebyli jsme patřičně důrazní, všude jsme byli pozdě. Brzy jsme si dali vlastní gól, když Obal nedosáhl na centr ze strany a míč hlavou usměrnil na zadní tyč do sítě. Ve druhém poločase jsme se zlepšili. Přidali jsme na agresivitě, zvýšili důraz v soubojích. Začali jsme být důraznější, vytvářeli si i šance. Samozřejmě Kunovice byly taky nebezpečné, hrozily. V 67. minutě se nám podařilo vyrovnat na 1:1 a ještě v závěru jsme trefili tyčku. Klidně jsme mohli výsledek ještě otočit, což by bylo ale pro soupeře velmi kruté, protože celkově si vypracovaly více šancí. U nás místo Juráka nastoupil Václav Ondřej, což byla jediná změna oproti minulému utkání.“

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Zápas se mi těžko hodnotí. Sice jsme udrželi jarní neporazitelnost, s remízou ale nejsme spokojení. Měli jsme dost šancí na to, abychom zápas zvládli za tři body. Bohužel se strašně nadřeme na gól, který si mimochodem Šumice daly samy. My jsme nastřelili Šmatelkou spojnici, pak šel Zámečník sám na branku, Mandinec hlavičkoval z malého vápna. Zápas měl skončit 5:2 pro nás a ne 1:1. První poločas byl v naší režii. Domácí si po centru z levé strany dali vlastní gól. Vedení jsme několikrát mohli navýšit, další branku jsme ale z několika velkých šancí nepřidali a soupeř pak po chybě Horáčka výsledek srovnal. Paradoxně jsme mohli nakonec i prohrát, když se Kelíšek dostal za naši obranu a tečovanou střelou orazítkoval tyč. Je to škoda. Zápas jsme měli rozhodnout dřív. Tragédii z toho však nedělám. Po minulém utkání jsme provedli spoustu změn v sestavě. Šanci dostali jiní kluci, i tak proměňování šancí dál zůstává tristní.“

Branky: 67. Dominik Červenka – 13. Matěj Obal vlastní. Rozhodčí: Měšťánek. Diváci: 125.

NEDAŠOV – KROMĚŘÍŽ B 2:5 (1:2)

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Náš výkon byl o trošku lepší a odvážnější než v Kunovicích, kde jsme se celý zápas vyloženě bránili. I tentokrát soupeř držel míč, kombinoval, ale byli jsme nebezpečnější než před týdnem. Prali jsme se s tím dobře, v 52. minutě to bylo 2:2. Hosté měli v sestavě výborné hráče, kteří skvěle zahrávali standardky. Po dvou rohových kopech a jenom trestňáku jsme dostali tři góly. Těžko jsme tomu čelili. My jsme ale taky hrozili ze standardek, neměli jsme ale toho tolik co Kroměříž, jejíž kvalita se nakonec projevila. My jsme se to soupeři snažili co nejvíc znepříjemnit, na našem menším hřišti to zahustit, což se nám celkem dařilo. Hosté ale měli v sestavě pohyblivé hráče, vyhráli zaslouženě. My musíme bodovat s jinými soupeři. I přes prohru jsme spokojení. Byl to naprosto férový zápas.“

Timoteus Políček, vedoucí mužstva Kroměříže B: „Hodnocení zveřejníme v pondělí dopoledne.“

Branky: 16. Jiří Marek, 52. Josef Pagáč z penalty - 24. a 53. Nicolas Martinek, 65. a 73. Petr Švajda, 38. Lukáš Berky. Rozhodčí: Dorůšek. Diváci: 120.

Strání po výhře v Holici odskočilo Kozlovicím, tým pomohl maséru Tesaříkovi

NEDACHLEBICE – MLADCOVÁ 1:0 (0:0)

Cyril Řezníček, vedoucí mužstva Nedachlebic: „Jsme spokojení. Pro nás to jsou tři cenné body. Děkovat musíme hlavně brankáři Hájkovi, který nás v úvodní půlhodině několika bravurními zákroky podržel. Hosté neproměnili velké šance, kluci se ale semkli a poločas dohráli za bezbrankového stavu. Ve druhé půli jsme zlepšili pohyb, důraz a krásnou střelou Šilhavého šli do vedení. Hosté hru otevřeli a my pak měli několik dalších šancí, které jsme ale neproměnili. Závěr už byl v naší režii. I když nám chybělo několik kluků, těžký zápas jsme zvládli a nyní se nám dýchá zase o něco lépe.“

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Měli jsme perfektní vstup do utkání. Místo toho, abychom ve dvacáté minutě vedli 3:0 nebo 4:0 a zápas v klidu kontrolovali, dostaneme ve druhé půli gól a prohrajeme. Domácí hráč byl sice v těžké pozici, ale trefil se krásně z voleje pod břevno. Domácí vyhráli zaslouženě, protože na rozdíl od nás dali gól. Jinak ale v prvním poločase vystřelili snad jednou na naši bránu. My jsme měli čtyři samostatné nájezdy, další šance. Druhá půlka už nebyla z naší strany tak dobrá. I tak jsme měli slušné příležitosti ke skórování. V závěru jsme otevřeli hru a soupeř hrozil. Bohužel nyní nedokážeme dát gól z ničeho.“

Branka: 66. Patrik Šilhavý. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 156.

KORYČANY – DOLNÍ NĚMČÍ 0:2 (0:0)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Komentář doplníme v pondělí večer“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Děkujeme soupeři, že nám vyšel vstříc a kvůli hodům mohli utkání odehrát již v sobotu. I když jsme hráli u posledního, nebylo to jednoduché utkání. Koryčany jsou v domácím prostřední pokaždé nepříjemné, body nedají zadarmo. My jsme ale rádi, že jsme to zvládli a domů přivezli všechny bosy. Celý zápas jsme měli pod kontrolou, kvalita byla na naší straně. Domácí měli jenom nějaké náznaky, my jsme měli daleko větší šance. Roman Bobčík už v prvním poločase nechal ve třech případech vyniknout domácího gólmana, kdy šel pokaždé sám na něj, ale ani jednou neuspěl. Naštěstí ve druhém poločase už Roman potvrdil svoji střeleckou formu a dvěma brankami zápas rozhodl.“

Branky: 60. a 76. Roman Bobčík. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 100.

ÚJEZDEC – ZBOROVICE 2:1 (0:1)

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Byla to utrápená výhra, která nás stále hrozně moc sil a nervů. V prvním poločase jsme tam měli jenom nějaké náznaky šancí, nic velkého. Soupeř šel do vedení z druhé střely na branku, dal nám z přímého kopu gól do šatny. Ve druhém poločase jsme dobývali zborovickou obranu, což byla voda na jejich mlýn. My jsme nakopávali balony dopředu a oni to odtrkávali pryč. Pomohla až nám až penalta nařízená za faul na Kundratu. Pokutový kop proměnil Solařík. Vzápětí se po rohu Moravanského prosadil hlavou Šmíd a vedení 2:1 už jsme si pohlídali. Sestava byla stejná jako minulý týden, pořád nám chybí Pěnička.“

Martin Střelec, trenér Zborovic: „Bod byl blízko, v jednu dobu to zavánělo i výhrou, ale srazila nás sporná penalta. Kluci cítili křivdu a než se zkoncentrovali, dostali po rohu druhý gól. Pak už jsme nedokázali reagovat. My jsme šli don vedení chvíli před přestávkou, kdy se z trestného kopu prosadil Bejdák. Jinak to nebylo moc pohledné utkání, diváci viděli zápas na úrovni okresní soutěže. My jsme měli problémy se sestavou, chybělo nám snad pět hráčů. Ostatní kluci to odbojovali, body ale nemáme.“

Branky: 71. Jan Solařík z penalty, 74. Martin Šmíd - 44. Dominik Bejdák. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 168.