Radek Číž, trenér Lidečka: „Vyhrála zkušenost. Nivnice má velmi kvalitní tým s výbornou osou. Škoda, že jsme soupeře pustili do vedení zbytečným a laciným gólem v 8. minutě, kdy hosté vystihli naši ledabylou rozehrávku a střela doprostřed brány prošla až do sítě. Byla to rovnou dvojchyba, kterou jsme Nivnici posadili na koně. Hosté po vedoucí brance hráli to, co potřebovali. Zezadu a na rychlé brejky. Kdyby proměnili do přestávky další šance, klidně mohli vést 3:0. Měli tam ještě dvě tutovky. My jsme v prvním poločase zahrozili pouze dvěma dalekonosnými střelami, které vytáhl gólman. Jinak jsme se tam moc nedostávali. Centry posbírali hostující obránci. Hned v úvodu druhé půle šel Vítek sám na gólmana, který tutovku lapil. Pak jsme začali trošku hrát a tlačit se více dopředu. Hrálo se nahoru a dolů. Nivnice v jeden moment odkopla balon, který prošel středem naší obrany a Velecký šancí nepohrdl a zvýšil na 2:0. Hosté se ještě více zatáhli a my se tam těžko dostávali. Měli jsme v 75. minutě Michalem Satinem jednu možnost, ale hostující gólman šanci zmařil. V záběru nás Nivnice do žádného tlaku nepustila, zkušeně si zápas pohlídala a zaslouženě u nás vyhrála. Hosté nás přehráli. Věřím, že nás těžký zápas zase posune my se připravíme na další náročný duel ve Starém Městě.“

Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „Věděli jsme, že nás čeká těžké prostředí. Víme, že fanoušci ženou v Lidečku domácí hráče dopředu. Zvládli jsme to ale velice dobře a vyhráli zcela zaslouženě. Po první půlce jsme klidně mohli vést 4:0. První gól jsme dali po chybě domácí obrany, potřetí za sebou se trefil Marek Bína. Hru jsme měli dál pod kontrolou, další branky jsme ale nepřidali. Hned ve 46. minutě šel Vítek sám na brankáře, který ho vychytal. Gólman Lidečka zneškodnil i další nebezpečné situace. V 54. minutě se trefil Velecký a dal 150 gól v mistrovských zápasech za Nivnici. Závěr jsme si zkušeně pohlídali a zaslouženě vyhráli. Z bodů máme velkou radost, protože v Lidečku se jednoduše sbírat nebudou. Prostředí je tam dost speciální. Nám chyběl Gojš s Obdržálkem, nehrál ani zraněný Stojaspal. Dostali ale příležitost jiní kluci a zahráli velmi slušně.“

Branky: 7. Marek Bína, 54. Vlastimil Velecký. Rozhodčí: Brabec. Diváci: 121.

NEDACHLEBICE – STARÉ MĚSTO 1:5 (1:2)

Cyril Řezníček, vedoucí mužstva Nedachlebic: „I když jsme prohráli vyšším rozdílem a jsme poslední, nemáme se za co stydět. Utkání bylo dlouho vyrovnané, hlavně první půle byla z naší strany vynikající. Hostí v úvodní části proměnili dvě šance a vedli. My jsme od 10. do 26. minuty neproměnili několik šancí. Hubáček šel dvakrát sám na gólmana, Sedlář nastřelil břevno, Nožička tyč. Prosadil se až Sedlář, který srovnal na 1:1. Mezi oběma týmy nebyl v první půli patrný žádný rozdíl. Místy jsme soupeře i přehrávali. Bohužel Staré Město vystřelilo dvakrát na branku a dalo nám dva góly. Soupeř byl maximálně produktivní. Bohužel chvíli před poločasem se nám zranil záložník Pummer a do druhé půle nastoupil čtyřicetiletý Ryška. Hosté nám pak odskočili na 3:1. Za tohoto stavu přišla sporná situace, kdy jsme se po zákroku na Hubáčka dožadovali odpískání penalty. Hubáček se zranil, a jelikož už předtím šel do hry trenér Čtvrtníček, dohrávali jsme posledních dvanáct minut v deseti. I přes prohru 1:5 se nemusíme za výkon stydět. Za mě je Staré Město kandidát na postup číslo jedna a my s ním sehráli rovnocennou partii.“

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Překvapilo mě a potěšilo, že s námi chce hrát soupeř otevřený fotbal. V prvním poločase jsme se trápili. Domácí měli v sestavě šikovné kluky. Sice jsme dali rychle branku, ale pak jsme přestali hrát a soupeře nedostupovali. Brzy jsme dostali gól na 1:1. Bylo nám jasné, že domácí fyzicky odejdou a že doplatí na velice úzký kádr, protože na střídání měli pouze jendoho hráče a trenéra. S tím jsme šli i do druhé půle. Věděli jsme, že pokud budeme dál pracovat jako prvních pětadvacet minut, zvítězíme, což se i stalo. Ve druhé půli se hrálo víceméně na jednu bránu. Nedachlebice tam měly možná jeden nebo dva závary, jinak nic. Výsledek odpovídá hlavně druhému poločasu. Musím pochválit Nedachlebice, které si to s námi rozdaly na férovku a pouze nebránily jako soupeři před nimi. Chtěly hrát fotbal a ne žádného zanďoura. Chyběli nám pouze Kejř se Strakou. Je vidět, že jsou kluci dobře trénování a přenáší si to do i do zápasů.“

Branky: 26. Jan Sedlář – 31. a 67. Vladimír Brázdil, 4. David Tureček, 79. Filip Štaubert, 85. Jindřich Trvaj. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 200.

UHERSKÝ OSTROH – MLADCOVÁ 1:0 (0:0)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Jsem nadmíru spokojený s tím, jak kluci zápas odmakali, odjezdili. Hráli jsme doma, kde potřebujeme sbírat body. Jsem rád, že chlapci splnili mé pokyny a zvládli to. Nebylo to ale vůbec jednoduché. Mladcová ukázala svoji kvalitu, některé naše kluky v závěru chytali křeče. Bylo vidět, že stejně jako proti Nivnici šli nadoraz. V prvním poločase jsme měli tři loženky, ale Zálešák, Konečný ani Adam Burian své šance neproměnili. Kdyby je dali, mohlo to být jiné. Hosté zahrozili ve 25. minutě dalekonosnou střelou ze 40 metrů do spojnici tyčky a břevna. Na šanci jsme první půli vyhráli 3:2. Klíčová chvíle přišla po změně stran, kdy Zálešák dohrál souboj až do konce a dal pěkný gól. Mladcová ve zbytku utkání pouze nakopávala balony dopředu, my jsme všechno odvrátili. Od nich se mi líbil šikovný střední záložník Hanák. Nám chyběli Sedláček s Petrášem.“

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Hodnocení je jednoduché. Domácí dali gól, my ne, proto vyhráli zaslouženě. My jsme tentokrát hráli špatně. Soupeř měl v sestavě vel,i slušného útočníka a středního záložníka, což mu na nás stačilo. My jsme nebyli ani průměrní. Bohužel nás bylo akorát a museli čekat na dva dorostence. Pokud budeme kompletní, máme sílu, v oslabené sestavě jsme ale jenom průměrné mužstvo.“

Branka: 56. Martin Zálešák. Rozhodčí: Ogrodník. Diváci: 95.

ŠUMICE – ÚJEZDEC 2:1 (0:0)

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „První poločas byl bojovný, oboustranně nervózní. My jsme měli nějaké šance ze stran, odkud jsme se dostali do nějakého zakončení, ale podobně na tom byl i soupeř. Druhý poločas začal stejně jako první. Újezdec šel v 54. minutě po standardní situaci do vedení. Inkasovaná branka nás ale nakopla a výsledek jsme zaslouženě otočili. Klidně jsme pak mohli z brejků přidat ještě další branky. Pro nás je hlavní, že jsme utkání zvládli a máme tři body, které jsme potřebovali jako sůl. Na to, že to bylo derby, tak to bylo v klidu.“

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Je mi smutno z našeho výkonu, protože lehčí soupeři jako Nedašov či Šumice už v soutěži nebudou. S těmito týmy se musí bodovat. Nezaujatý fanoušek se při derby asi moc nebavil. Byl to hrozný fotbal, jenom samé nákopy. Sice jsme dali vedoucí gól, ale dvě laciné branky dostali. Nejprve po autu neodkopneme z vápna balon a pak po rohu se deset hráčů dívá, jak soupeř z půlky sběhne k odraženému míči, trefí bránu a dá gól. Jsem zklamaný z přístupu i výkonu. Snažím se postavit nejlepší sestavu, ale hráči nejsou schopní podat pořádný výkon. Přitom nám nikdo nechybí.“

Branky: 64. Josef Pančocha, 81. Jevgenij Sergijenko - 54. Vasil Berkela. Rozhodčí: Hanák. Diváci: 250.

BOJKOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 4:0 (2:0)

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Soupeř si za celé utkání vypracoval dvě velké šance, které nedal, my jsme kromě gólů nastřelili tyčku, břevno a neproměnili další dvě tutovky. Po celý zápas jsme byli herně lepší. Od začátku jsme byli aktivnější, víc jsme drželi míč, kombinovali. Soupeř nás extra nenapadal, přišlo mi, jakoby v určitou chvíli rezignoval a utkání se jenom tak dohrávalo. Je pravda, že Dolní Němčí má oproti minulé sezoně jiný tým. Jeho kvalita je nižší. Nevím ale, v jakém složení odehrálo předcházející zápasy. Nám samozřejmě pomohl skvělý začátek, velice rychlý gól, který jsme dali hned z první akce po dvaceti nebo třiceti sekundách. V 7. minutě to bylo 2:0, což samozřejmě ovlivnilo celý zápas. Dolní Nemčí bylo pasivní. Nám chyběl akorát Martinec.“

Ludvík Zimčík, předseda klubu Dolního Němčí: „Věděli jsme, co nás v Bojkovicích čeká. Je to jeden z nejtěžších soupeřů. Bojkovice mají zkušený tým, tuto soutěž hrají dlouho a pokaždé jsou někde nahoře. Zápas silně ovlivnil začátek, protože jsme už v 7. minutě prohrávali 0:2. Nezachytili jsme úvod, kluci se nedostali do tempa. Bojkovice byly herně lepší, nám to nešlo. Byla škoda, že Vojta Straňák ve 35. minutě zahodil tutovku a nesnížil na 2:1. Byla to naše jediná šance. Citelně nám chybí Michael Palík, který dlouhodobě laboruje se zády, ale doma by už měl nastoupit.“

Branky: 1. Vojtěch Dolina, 7. Tomáš Andrlík, 52. Vít Dolina, 79. Matyáš Chovanec. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 200.

NEDAŠOV – HORNÍ LIDEČ 3:2 (1:1)

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Jsme rádi, že alespoň doma vyhráváme. Teď to ale bylo daleko klidnější než s Újezdcem. Pomohlo nám, že se utkání nekrylo s dorostem, který hrál v sobotu. Kluci nám pomohli. Byli jsme lepší než soupeř. Dali jsme si dva vlastní góly. Hosté se v závěru snažili vyrovnat. Na konci nás zatlačili, ale už jsme zvládli výsledek ubránit. Zápas rozhodl náš výborný nástup do druhé půle, kdy jsme jsme dali dvě branky za pět minut. Předtím jsme skóre srovnali gólem do šatny. Horní Lideč má mladý tým, který se snažil, ale byli jsme lepší.“

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Pro nás to jsou ztracené body. Domácí bohužel ukázali větší touhu po výhře. První poločas byl zcela v naší režii. Šli jsme do vedení a pětkrát sami na domácího brankáře. Druhý gól jsme ale nepřidali. Klidně to mohlo být 0:4 a rozhodnuto. Soupeř na konci první půle zahrával standardku a gólem do šatny srovnal na 1:1. Hned po nástupu do druhé půle jsme dostali druhý gól, vzápětí třetí a bylo to špatné. Za nepříznivého stavu jsem prostřídal sestavu, zpřeházel posty. Hru jsme sice vyrovnali, ale celkově to od nás bylo nemastné, neslané. Druhý poločas jsme doslova odflákli. Takto se o body hrát nedá. Taky je neuvěřitelné, co zahodíme za šance.“

Branky: 45. a 53. Petr Holba, 48. Jiří Bartoška z penalty – 21. Jan Surovec, 85. Peter Mišutka. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 333.

ZDOUNKY – TEČOVICE 2:1 (1:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Václav Pavlíček, hrající trenér Tečovic: „Domácí vyhráli zaslouženě kvůli tomu, že chtěli daleko víc než my. My jsme nastoupili do utkání bohorovně, jako bychom I. A třídu hráli několik let, což se nám vymstilo. Celý zápas se odvíjel od inkasované branky v 6. minutě, kdy se naši dva hráči nezajistili a propadli při bránění. Nechtělo se nám běhat. Přišlo mi, jako bychom byli na hřišti poprvé. Kluci nic neplnili, neproměnili strašně moc vyložených šancí. Zdounky bojovaly, blokovaly naše střely. My jsme si nezasloužili vyhrát. K lepšímu výkonu a bodům nám nepomohly ani čtyři poločasové změny. Kluci z lavičky to moc neoživili. Domácí pokrčovali v nastoleném trendu a bránili ještě víc. My jsme sice dobývali, ale neměli jsme na to, abychom výsledek otočili a vyhráli. Podali jsme jeden z nejhorších výkonů pod mým vedením v Tečovicích. Celkově měl zápas jenom podprůměrnou úroveň I. A třídy.“

Branky: 6. a 73. Jan Krejčíř – 89. Jiří Skopal. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 75.