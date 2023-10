Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Samozřejmě jsme velice zklamaní. Věděli jsme, že nás čekají ambiciózní a kvalitní tým, který k nám přijel vyhrát. Zápas jsme ale měli výborně rozehraný. Vedli jsme 3:1 a 4:2, závěr jsme ale nezvládli. Bohužel jsme tři ze čtyř branek inkasovali po standardních situacích, což je naše špatná vizitka. Můžeme se utěšovat tím, že to hosté kopali dobře, ale toto se stávat nemůže. Musíme to umlátit někam pryč, máme tři body a byli bychom spokojení. Nám vyšel začátek. Salayem jsem dali po křídelních akcích dva rychlé góly. Třetí gól dal Horáček po krásném centru Novosada, který pak zvýšil na 4:2. Zborovicím jsme jednu branku nabídli vlastní chybou sami. Nebylo to poprvé. Táhne se to s námi celý podzim. Děláme chyby, které se nesmí stávat. Pokud budeme takové branky dostávat, tak budeme muset dávat pět branek, abychom vyhráli. Chtěli jsme mít osmnáct bodů, abychom se dotáhli na týmy před námi, aby se nám lépe dýchalo, protože celý podzim jsme rozbití. Čekáme na konec. Jedeme do Bojkovic, kde to bývá standardně těžké. Dneska jsme to měli zvládnout za tři body."

Martin Hanus, hrající trenér Zborovic: „Bod nakonec bereme, ale celkově je to pro nás další ztráta. Měli jsme na to, abychom v Kunovicích vyhráli. Pořád je to jedna a ta samá písnička. Sráží nás individuální chyby, nedůslednost v obraně. Furt doháníme soupeřův náskok. Dneska to ale bylo opačně, první poločas jsme měli horší, druhý lepší. Abychom vyhrávali, tak se musíme vyvarovat individuálních chyb. Dostáváme spoustu branek, což nás sráží. Místo toho abychom šli do vedení a zklidnili se, je hra neurovnaná, nervózní, vyhecovaná. Umělka nám celkem svědčila, pomohla nám v kombinaci. Po dešti byla mokrá, míč na ní víc klouzal. Mohli jsme hrát rychle. Chyběl vykartovaný Steiner, Bejdák má zánět v zubu. Nachlazený Krejčíř šel do hry až ve druhém poločase."

Branky: 6. a 15. Jakub Salay, 19. Tibor Horáček, 31. Marek Novosad - 9. Martin Hanus, 27. Matěj Dočkal, 58. Ondřej Slaměník, 90. Michal Ordoš. Rozhodčí: Ševčík. Červená karta: 88. Timoteus Políček (asistent trenéra Zborovic). Diváci: 110.

KROMĚŘÍŽ B – MLADCOVÁ 10:0 (5:0)

Karel Heinz, trenér Kroměříže B: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. My jsme nastoupili ve velmi silné sestavě, s kluky z áčka, takže to měl soupeř hodně těžké. Kluci k utkání přistoupili velice dobře, celý zápas se fotbalem bavili. Tým podal výborný výkon, hosté neměli nárok. Jsem rád, že brankář Lebánek po třech solidních zákrocích udržel nulu, alespoň na závěrečné bude muset něco zaplatit. Nikoho z hráčů vyzdvihovat nechci, byl to kolektivní výkon. Byl jsem ale rád, že se prosadili i netradiční střelci. Tomáš Matoušek dal dva góly, Vyhlíd jeden. Kluci si potřebují statistiky vylepšit i směrem k prvnímu mužstvu."

Jan Somberg, trenér Mladcové: „V tom složení, v jakém soupeř nastoupil, jsme absolutně neměli žádnou šanci. Kroměříž si z nás udělala trhací kalendář. Domácí byli ve všem lepší. My jsme si vypracovali nějaké dvě šance a jednu nebezpečnou střelu. Soupeř měl ale možností daleko víc, nějakých 48. (úsměv). Tady opravdu nebylo co řešit."

Branky: 22. a 80. Tomáš Matoušek, 45. a 72. Tomáš Fuksa, 25. a 57. Štěpán Heinz, 4. Jakub Dočkal, 40. Tomáš Mičola vlastní, 62. Martin Surynek, 68. Šimon Vyhlíd. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 35.

Fotbalista Zborovic Michal Ordoš po zápase v Kroměříži

Zdroj: Libor Kopl

TĚŠNOVICE – ÚJEZDEC 2:3 (2:1)

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Zklamání je velké. Podali jsme hrozný výkon. Bojovnější soupeř si šel za vítězstvím daleko víc než my. Sice jsme po prvním poločase vedli 2:1 a měli i další možnosti ke skórování, hra ale byla vyrovnaná. Šance se střídaly na obou stranách. Nás tentokrát zradila koncovka, nebylo nám souzeno dát vícer branek. V poli to ale nebyla žádná sláva. Hosté byli za svůj přístup odměnění. spadlo jim tam všechno, do čeho kopli. Nám scházeli Majkrič s Brázdilem, ale absence neměli na náš výkon až takový vliv. Kluci se s tím měli vypořádat daleko lépe. Při vší úctě k Újezdci doma musíme s takovým soupeřem bodovat. Pro nás to jsou ztracené body."

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Jsem samozřejmě spokojený, protože tyto body jsme potřebovali. Vyhráli jsme po delší době. Kluky musím za výkon pochválit. I když jsme prohrávali, bojovali, nakonec jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem. Vypracovali jsme si i další šance, Bína trefil tyč, Pomajbík a další kluci z ofenzivy ale nemířili přesně. Naštěstí nám tři góly stačily. Těšnovice samozřejmě taky něco měly, hrozily, ale nakonec jsme to zvládli."

Branky: 5. Radek Janoštík, 19. Josef Mršťák - 10. Jakub Dlapa, 48. Marek Bína, 66. David Pomajbík. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 100.

Vedení 4:2 nestačilo. Fotbalistům Kunovic v poslední chvíli sebral výhru Ordoš

NEDACHLEBICE – STARÉ MĚSTO 1:1 (1:1)

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Bod bereme. Poslední dva týdny máme problémy s marodkou. Kluci postupně lehli s teplotami, vypadli z tréninku. Zápas se Starým Městem jsme chtěli odložit, se soupeřem jsme se ale nedohodli. Po Koryčanech nám vypadli čtyři hráči plus gólman, ale dali se dohromady. Nicméně výpadek se na jejich výkonu projevil. Hlavně ve druhém poločase tahali nohy, hůř se jim dýchalo. Musíme jim poděkovat, že do toho šli, ale nikde není psané, že neulehnou znovu. Staré Město bylo fotbalovější, vypracovalo si víc šancí. My jsme taky měli nějaké možnosti, ale tak nebezpeční jako soupeř jsme nebyli. Remíza je nakonec zasloužená. Jinak utkání bylo klidné, férové. Hosté šel do vedení po autu a následném centru před bránu, kde to před naším gólmanem tečoval jejich hráč do brány. My jsme srovnali z brejku po tečované střele, která přeletěla gólmana."

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Z naší strany to byl koncert neproměněných šancí. Už v prvním poločase jsme nedali několik tutovek. Neprosadili se Štaubert, Petek ani další kluci. Ve druhém poločase měl dvě vyložené šance dorostenec Tureček, ale zakončoval zbrkle. Jinak zápas byl v naší režii. I když se hrálo na hodně těžkém a podmáčeném terénu, utkání bylo naprosto poklidné, rozhodčí ho zvládli. Z naší strany tomu chyběly jen góly. Jinak klukům nemám co vytknout. Poctivě makali, dřeli, ale v koncovce se trápili. Nedachlebice hrály spíše po vápno. Největší kaňkou je zranění Houdka hned ve 3. minutě. Rozšířil tak počet marodů na čtyři. Mimo zůstávají i Otáhal, Smělík a Horák, kvůli disciplinárnímu trestu nebyl ani dorostenec Zelený."

Branky: 35. René Kafka - 28. Vladimír Brázdil. Rozhodčí: Schnürnacher. Diváci: 256.

NEDAŠOV – KORYČANY 5:2 (5:0)

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Hlavně první poločas byl z naší strany výborný, vyšel nám až extrémně dobře. Tak dobře jsme snad letos ještě nehráli. V sedmé minutě jsme vedli 2:0, po čtvrt hodině to bylo 3:0, do přestávky jsme přidali Kalíkem další dvě branky a bylo hotovo. Hosty i přes průběžný hrozivý výsledek musím pochválit, pořád se snažili hrát, útočili. Ve druhém poločase byly dokonce Koryčany lepší, vyhrály ho 2:0. Soupeře musíme i přes prohru pochválit. Zanechali u nás sympatický dojem. Opravdu se divím, že mají jenom dva body. My jsme samozřejmě spokojení, že dál držíme domácí neporazitelnost."

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení přineseme v pondělí odpoledne.“

Branky: 24. a 40. Tomáš Kalík, 3. Petr Šuráň, 7. Dominik Novák, 10. Petr Holba - 47. Petr Posolda, 67. Tomáš Reška. Rozhodčí: Štěpánek. Diváci: 123.

Kapitán Kunovic Tibor Horáček po zápase se Zborovicemi

Zdroj: Libor Kopl

ŠUMICE – DOLNÍ NĚMČÍ 0:2 (0:1)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Začátek zápasu byl oboustranně otevřený. My jsme si vytvořili nějaké šance, soupeř taky. Bohužel kolem dvacáté minuty jsme museli střídat zraněného klíčového útočníka Kelíška. Po jeho odstoupení jsme museli trošku přeskupit řady a chvilku se trápili. Než si to znovu sedlo, tak toho hosté využili. Byli víc na míči, v poli lepší. Taky důraznější, vyhrávali souboje a zaslouženě vedli 2:0. My jsme ve druhé půli chtěli vytvořit na soupeře větší tlak, což se nám i celkem dařilo. I když jsme však soupeře ve středu hřiště přehráli, zastavil nás gólman nebo obránci. Celkově se hra odvíjela spíše mezi šestnáctkami. Host už hrozili spíše jenom z brejků, vedení 2:0 si zkušeně pohlídali a zaslouženě u nás vyhráli. My jsme sice drželi více balon na svých kopačkách, ale moc šancí jsme si nevytvořili."

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „S tím, s čím jsme přijeli do Šumic, s tím jsme odjeli. Byl to bojovný zápas, ve kterém jsme měli po celou dobo krok navíc. Domácím jsme za celý zápas dovolili jedinou střelu na branku, čehož si hlavně v defenzivní fázi dneska vážím. Obojí diváci si podle mě přišli pro výsledek, který dopadl.„

Branky: 38. Tomáš Hibler, 45. Petr Bobčík. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 120.

NIVNICE – BOJKOVICE 2:2 (2:0)

Miroslav Ondrůšek, trenér Nivnice: „Začátek utkání patřil spíše hostům, my jsme se chvíli hledali. Bohužel brzy se nám zranil Kelíšek, kterého jsem musel střídat hned v 7. minutě, což se na našem výkonu taky projevilo. Ještě do přestávky jsme se ale zvedli, dali dva góly a po prvním poločase vedli 2:0. V tu chvíli jsme měli zápas pod kontrolou. Věřil jsem, že to zvládneme a dotáhneme, což se ale nestalo. Rozhodující asi bylo, že jsme neodskočili na rozdíl tří branek, šance na to byly. Hosté ale situace přečkali, skóre nejprve snížili a pak i srovnali, což je nakoplo. My jsme tam naopak měli hluchou desetiminutovku, menší výpadek, který kvalitní soupeř využil a potrestal. Zbytek utkání byl otevřený, rozhodnout mohly oba týmy. Konečná remíza je asi spravedlivá. Tragédii z první ztráty neděláme, jednou to přijít muselo. Doma jsme samozřejmě chtěli vyhrát. Teď se musíme připravit na poslední zápase v Dolním Němčí, kde to rozhodně nebudeme mít jednoduché."

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Po prvním poločase, který jsme prohráli 0:2, to s námi nevypadalo úplně růžově, nakonec jsme ale získali cenný bod. Začátek zápasu jsme si sice pohlídali, ale ve druhé polovině první půle se projevila síla Nivnice. Nejprve jsme soupeři nechali potřebný prostor po rohu, pak jsme neubránili ani akci po straně, odkud přišel centr do naší šestnáctky a druhý gól. V poločase jsme si k tomu něco řekli, trošku jsme to pozměnili a druhý poločas z větší části patřil nám. Soupeře jsme asi překvapili nejen tím, že jsme výsledek srovnali. Nivnice přestala hrát svoji hru, chvílemi nevěděla, co má dělat. Začala ztrácet půdu pod nohama, čehož jsme využili. Dali jsme dva góly. Závěr nabídl šance na obou stranách. Jelikož je ani jeden z týmů neproměnil, skončil zajímavý zápas zaslouženou remízou. Bod z Nivnice samozřejmě bereme. Je to pro nás povzbuzení do další práce. Chyběli nám brankář Urbánek a Vacula."

Branky: 25. Vlastimil Velecký, 38. Stanislav Josefík - 67. Adam Kundrata, 69. Vojtěch Dolina. Rozhodčí: Stodůlka. Diváci: 330.