Jan Somberg, trenér Mladcové: „Jsme rádi, že jsme strašně těžký zápas zvládli. Nedachlebice hrály dobře, byl to zajímavý soupeř. My jsme vstoupili do utkání lépe, klidně jsme mohli vést 3:0. V úvodu střetnutí jsme však dali jenom jeden gól. Po středečním poháru jsme ale byli unavení. Zápas s Nevšovou nás stál spoustu sil. I kvůli tomu jsme ve velkém vedru strašně kazili, byli nepřesní a taky v koncovce jaloví. Nedachlebice výsledek nejprve srovnaly a pak i otočily. Za stavu 1:2 to s námi nevypadalo příliš dobře. Kluci se ale kousli a soupeře na konci přehráli. Nakonec jsme mohli vyhrát výraznějším rozdílem, smrdělo to debaklem, což by pro hosty bylo samozřejmě kruté, protože u nás nehráli vůbec špatně.“

Cyril Řezníček, vedoucí mužstva Nedachlebic: „Utkání jsme si prohráli sami vlastními chybami. Do 72. minuty jsme vedli a zápas měli pod kontrolou, v závěru se to ale zvrhlo. Domácí měli lepší nástup do utkání, v 6. minutě vedli 1:0, což byl pro nás trošku šok. Mohli jsme dostat i další branky. Brzy jsme se ale z toho zdrchali a postupně hru vyrovnali. Konec prvního a začátek druhého poločasu už zase patřil nám. Výsledek jsme do přestávky zaslouženě srovnali a po změně stran přidali druhou branku. V tu chvíli jsme byli na koni. Bohužel po velké individuální chybě jsme inkasovali druhou branku a utkání se stejně jako proti Starému Městu zlomilo. Vrchol našeho zmatu přišel v závěru, kdy jsme si dali vlastní gól. Kluci i přes další prohru podali solidní výkon, konec jsme ale hrubě nezvládli. Chyběli nám čtyři hráči. Kromě brankáře Hájka také Hána, Pummer a Králík, Roubínek šel do hry až v závěru. Na to, že sestava byla takto okleštěná, to nebylo vůbec zlé. Bohužel to máme v hlavách a když udělá někdo chybu, všechno se sesype. Musíme se připravit na Újezdec. Už je potřeba konečně zabrat.“

Branky: 6. a 67. Martin Zahradník, 72. a 83. Vlastimil Fabík, 90. Přemysl Tureček - 35. Pavel Hubáček, 55. Jan Sedlář. Rozhodčí: Kovář. Diváci: 200.

HORNÍ LIDEČ – BOJKOVICE 3:2 (1:1)

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Pro nás jsou to velmi důležité body s kvalitním soupeřem. Bojkovice patří k favoritům soupeře, snažili jsme se na ně nachystat. Zápas poznamenalo velké vedro. Ze začátku to byla spíše taktická bitva, taková oťukávaná. My jsme šli ve 14. minutě do vedení, Bojkovice ale gólem do šatny skóre srovnaly na 1:1. Zápas měl podobný scénář jako před týdnem v Nedašově. Tentokrát jsme ale utkání překlopili na naši stranu. Velmi nám pomohl druhý gól, který padl po krásné akci ve 48. minutě. Mišutka obešel i brankáře a dal to do prázdné brány. Ve zbytku utkání se hrálo nahoru a dolů, šance měly oba týmy. My jsme Bojkovicím v hektickém závěru odskočili na 3:1, soupeř pak už jenom snížil. Konec jsme naštěstí ustáli. Celý tým musím pochválit za přístup i výkon. I v těch těžkých podmínkách to odmakali. Bohužel jsme zápas začali bez tří dorostenců, kteří nastoupili za Lidečko v Hovězí. Dva byli šli do základu, ale takto jsme je tam dali až po změně stran. Chválím i rozhodčího, podal výborný výkon.“

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Jsem zklamaný. Nehráli jsme dobře. Byl to snad náš nejhorší výkon za mého působení v Bojkovicích. Horní Lideč vyhrála zaslouženě. To, že se prohraje a že se nám nedaří, k fotbalu patří. Může se stát, že někdo pokazí přihrávku, nepromění velkou šanci, nastřelí tyčku. To všechno beru, ale nelíbí se mi určité věci, chování některých našich hráčů. To si musíme před dalším zápasem vyříkat. A je jedno, o koho jde. Po utkání se nemáme na co vymlouvat. Máme 90 minut na to, abychom předvedli to nejlepší a ne abychom po utkání řešili, kolik sudí nastavuje a podobně. To se mi vůbec nelíbilo, jsem z toho zklamaný. Ještě si k tomu něco řekneme. Podívat se musíme hlavně sami na sebe. Nepředvedli jsme dobrý výkon. Je potřeba sportovně uznat porážku a pogratulovat soupeři. Až na pár výjimek to byl od většiny kluků slabší výkon. Zlobit se můžeme maximálně na sebe, že jsme do toho nedali víc. Měli jsme na to soupeře porazit, od nás to ale nebylo ono. V této soutěži není slabý protivník. Abyste uspěli, nesmíte nic podcenit a hrát na 100 procent. Soupeř byl trpělivý, pracovitý. A byť třeba nemá takovou kvalitu jako jiné týmy, svojí pracovitostí a pílí zaslouženě bere všechny body.“

Branky: 14. Marek Šerý, 48. Peter Mišutka, 86. Andrej Panáček – 44. Tomáš Gorčík, 89. Jakub Fojtík vlastní. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 102.

ÚJEZDEC – UHERSKÝ OSTROH 3:0 (2:0)

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Zasloužená výhra. Po dlouhé době jsem spokojený s výsledkem i výkonem. Hosté sice měli hrozně nebezpečné standardní situace, při kterých posílali míče na dva vysoké hráče, naštěstí se nám povedlo všechno ubránit. Ze hry ale Uherský Ostroh vůbec nebezpečný nebyl. Po prvním poločase jsme vedli 2:0. Nejprve potáhl míč Mikliš, do vápna poslal prudký střílený centr, který na přední tyči uklidil do brány Kundrt. Druhý gól přišel po přihrávce Gazdíka a střele Pěničky na zadní tyč. Ve druhé půli jsme tam měli ještě dva závary, kdy jsme doráželi míč do odkryté branky. Klidně to mohlo být 4:0. Naštěstí jsme ke konci přidali Gazdíkem třetí gól a měli klid.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Myslel jsem si, že v tomto složení máme na to, abychom z Újezdce přivezli nějaké body. Bohužel hráči nepodali žádný výkon, někteří hráli až podprůměrně. Věci, které nás zdobily v minulém zápase s Mladcovou, jsme nechali doma. Venku tam od nás nebyla žádný bojovnost, kombinace, nic. Prostě jsme se přizpůsobili hře soupeře, který jenom nakopává balony do stran a pak je dává pod sebe na střely. Z výkonu některých hráčů jsem opravdu hodně zklamaný. Někteří si po minulé výhře asi mysleli, že už to půjde samo, ale spletli se. Bez bojovnosti to v této třídě nepůjde. Za celý zápas jsme si vypracovali jedinou šanci, když šel Zálešák šel sám na gólmana. Mohl srovnat na 1:1, ale trefil ho. Nic jsem mu ale nevyčítal. Byl jsem rád, že vůbec došel hrát, protože nastoupil s horečkou. Chyběl nám akorát Petráš. Soupeř měl větší hlad po vítězství.“ Branky: 21. Petr Kundrt, 41. Dominik Pěnička, 81. Jan Gazdík. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 150.

DOLNÍ NĚMČÍ – ŠUMICE 5:2 (2:1)

Tomáš Kuchař, trenér Dolního Němčí: „Prvních dvacet minut bylo z naší strany vynikajících. Brzy jsme dali dva góly, ve 3. minutě vedli 2:0. Kluci ale zničehonic přestali hrát a Šumice převzaly otěže zápasu do svých rukou. Od 20. do 70. minuty byly lepší a výsledek zkorigovaly. Naštěstí jsme pak soupeři zase odskočili. Sestavu jsme ve druhé půli prostřídali a v závěru už zase byli lepší. Výsledek je hezký, ale pro hosty krutý. Byl to vyrovnaný, remízový zápas. Hosté se snažili, bojovali, utkání jim ale nevyšlo. Šance byly na obou stranách, my jsme byli efektivní a šťastnější. Chyběl nám akorát Peprník.“

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Pro nás je to hodně krutý výsledek. Vstup do zápasu byl ale od nás katastrofální, po dvou hrubých jsme ve 3. minutě prohrávali 0:2. Pak jsme se ale probrali a hru zvedli. Začali jsme hrát, kombinovat a vytvářet si šance. Kelíčka ale vychytal brankář, Červenka trefil tyč. I tak se nám podařilo ještě do přestávky po standardní situaci Mikulcem snížit na 2:1. I ve druhém poločase jsme pokračovali v aktivní hře, bohužel nás srazil třetí gól, který padl opět po naší hrubé chybě. V poli to dál bylo vyrovnané. My jsme útočili, domácí chodili do naší otevřené obrany. Po další hrubce zvýšili na 4:1. Nám se sice podařilo Kelíškem snížit, ale v poslední minutě jsme inkasovali popáté a bylo to. Bohužel doplácíme na hrubé chyby.“

Branky: 1. a 69. Radim Kroča, 3. Michael Palík, 55. Libor Kadlček, 90. Šimon Pešl – 42. Dalibor Mikulec, 72. Michal Kelíšek. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 105.

NIVNICE – TEČOVICE 4:2 (2:1)

Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „Přijel k nám fotbalový soupeř, který se s námi nebál hrát otevřenou partii. První půlka byla oboustranně vyrovnaná. Do vedení jsme šli po krásní akci Michalce, když se prosadil Bumbalík. Pak jsme inkasovali po nedorozumění v obraně branku. Po špatném vyběhnutí brankáře to bylo 1:1. Naštěstí jsme si chvíli před přestávkou po typické akci a spolupráci Konečného, Gojše a zakončujícího Veleckého vzali vedení zpět. Také do druhé půle jsme chtěli vstoupit aktivně, což se nám podařilo, protože Velecký šel důrazně do souboje s brankářem a vstřelil naši třetí branku. Hosté šli vzápětí do deseti a my měli hru v početní výhodě pod kontrolou. Zahodili jsme další tři vyložené šanci. Gojš, Velecký i Jahoda šli sami na brankáře. Neproměnili jsme to a hosté z dlouhého nákopu a opět po chybě v obraně z penalty snížil na 3:2. Od té chvíle jsme byli nervózní a až do konce se strachovali o výsledek. Naštěstí v závěru Gojš stvrdil naše zasloužené vítězství. Utkání bylo bez velkých emocí. Chci pochválit Tečovice, předvedly u nás sympatický výkon. I když byly v deseti, nijak nebránily a dál byly nebezpečné. Nám chyběl akorát zraněný Stojaspal.“

Václav Pavlíček, hrající trenér Tečovic: „Věděli jsme, že jedeme k prvnímu týmu tabulky, který ale potvrdil svoji kvalitu pouze směrem dopředu. Vpředu byla Nivnice hodně nebezpečná. Trošku mě ale štve, že jsme více nevyužili soupeřových okének vzadu, v tříobráncovém systému tam měl mezery. Měli jsme docela dobrý vstup do utkání a už ve 3. minutě šli sami na gólmana. Náš hráč to ale dával těsně mimo. Nivnice šla do vedení gólem z lajny, křížnou střelou na zadní tyč. Z podobné akce jsme skóre srovnali. Bohužel dvě minuty před poločasem jsme dostali po našem autu z brejku druhý gól. Jinak první poločas byl celkem vyrovnaný. Po pěti minutách druhé půle ale bylo rozhodnuto. Nivnice hned po přestávce zvýšila na 3:1 a my šli po vyloučení Slezáka do deseti. Nevzdali jsme to a ani se nijak zvlášť nebránili. Naopak tlačili jsme se stále dopředu. Vzadu jsme ale měli okénka a domácí si vytvářeli šance. Měli jich poměrně dost. Utkání mohli rozhodnout daleko dřív. My jsme ale opět utekli stoperům, což vyústilo v penaltu a snížení na 3:2. Závěr byl takový hektický, ke konci jsme měli nějaké náznaky šancí, ale nic velkého. Domácí chvíli před koncem po samostatném úniku utkání rozhodli. Kluky musím pochválit, že to ani v deseti nevzdali a domácím to i v oslabení dost znepříjemnili. Myslím, že se v Nivnici dalo něco uhrát. Domácí ale vyhráli zaslouženě.“

Branky: 43. a 46. Vlastimil Velecký, 15. David Bumbalík, 88. Jan Gojš - 23. a 69. z penalty David Dorazin. Rozhodčí: Nuc. Červená karta: 51. Adam Slezák (Tečovice). Diváci: 300.

STARÉ MĚSTO – LIDEČKO 6:0 (3:0)

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Jsem samozřejmě spokojený, byť některé úseky nebyly úplně dobré a místy nám to drhlo, ale u takto mladého mančaftu se to dá pochopit. Výsledek neodpovídá dění na hřišti. Soupeř byl velmi kvalitní. Nejlepší, se kterým jsme doposud hráli. Hosté byli prvních dvacet minut herně lepší. Mohli jít do vedení, ale brankář Horák samostatný nájezd chytil. Nám pomohly dva slepené góly, které utkání rozhodly. Na konci první půle jsme přidali třetí a bylo hotovo. Ve druhé půli oba týmy prostřídaly sestavu. Přišlo mi, jakoby Lidečku trošku došly síly, i když mělo nějaké rohy a poločance, my jsme přidali další tři branky a nakonec vysoko vyhráli. Před soupeřem ale musím smeknout, stejně jako my hraje se svými odchovanci, v sestavě měl i mladé kluky. Fakt to byl dobrý soupeř. Na míči jsme byli asi lepší, hosté ale byli důraznější, bojovní. Vpředu měli šikovného útočníka, ve středu zálohy byl zase zkušený borec. Nám chyběli Straka s Kejřem, o poločase jsem musel ze zdravotních důvodů střída Popelku s Houdkem.“

Radek Číž, trenér Lidečka: „Domácí měli sedm gólových příležitostí a dali šest branek, my jsme ze šesti tutovek nedali žádný, což rozhodlo. Do třicáté minuty to byl úplně vyrovnaný zápas. Dokonce jsme byli agresivnější, herně lepší. Soupeř šel do vedení po standardce z boku hřiště, kdy do náš hráč podskočil a jeiich hráč to lízl na zadní tyč. Hned na to jsme mohli výsledek vyrovnat, ale šanci jsme neproměnili. Staré Město nám naopak tečovanou střelou přes našeho hráče odskočilo na 2:0. Soupeř na konci první půle využil toho, že jsme nebyli organizovaní a dal na 3:0. Oba týmy o přestávce hodně prostřídaly sestavu. Domácí trenér tam poslal tři čerstvé kluky, my dva. Staré Město zlomilo náš odpor na začátku druhé půle čtvrtou brankou. Jsem rád, že to naši kluci nevzdali a furt chtěli hrát. Až do konce jsme byli aktivní a vytvořili si nespočet šancí. I přes prohru 0:6 máme z utkání dobrý pocit. Nebyla to ztracená neděle. Něco jsme tam předvedli, totálně nás zradila koncovka. Naopak domácí do čeho kopli, to skončilo v brance. V poli to bylo vyrovnané. Na Slovácko jezdíme zatím rádi. Lidé jsou tu fajn. Dokonce nám zatleskali. Byl to bezkonfliktní zápas. Bylo to poprvé, co jsme nehráli kompletní.“

Branky: 60. a 89. Filip Štaubert, 17. Petr Sonntag, 26. Ondřej Hastík, 42. Tomáš Houdek, 88. Ondřej Zelený. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 209.

ZDOUNKY – NEDAŠOV 4:1 (1:1)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Do Zdounek, kde je moc hezký areál a pěkné hřiště, jsme přijeli v oslabené sestavě a s hodně omlazeným mančaftem. Nastoupili za nás i noví kluci. Látáme to jak se dá. Domácí byli herně lepší, šikovnější na íči, ale v závěru poločasu jsme se ujali vedení. Škoda, že jsme o náskok ještě do přestávky přišli. Mohlo to být o něco zajímavější. Domácím lépe vyšel vstup do druhé půle, rychle zase sebou dali dva góly a zbytek zápasu už kontrolovali. My jsme se snažili, pro naše mladé kluky to byla další cenná zkušenost. Zdounky byly lepší, vyhrály zaslouženě.“

Branky: 52. a 76. David Judas, 45. Patrik Malošík, 49. Tomáš Navrátil - 44. Petr Holba. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 80.