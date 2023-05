NIVNICE – KUNOVICE 5:2 (2:2)

Miroslav Ondrůšek, trenér Nivnice: „Úvod byl z naší strany strašidelný. Soupeř na nás vletěl, my jsme vzadu udělali dvě hrubé chyby, které Kunovice potrestaly. Soupeře jsme posadili na okně. Trošičku jsem na lavičce zvýšil hlas, což pomohlo, protože od asi desáté minuty jsme začali chodit do soubojů, byli důrazní. Mužstvo na hřišti najednou vypadalo úplně jinak. Začali jsme hrát a zápas zvládli. Kluky musím pochválit, jak se vypořádali s nepříznivým stavem. Ani soupeř ale nehrál špatně. Zápas měl celkově úroveň, byl nejlepší za mého působení v Nivnici. My jsme byli na rozdíl od Kunovic produktivní, potrestali jejich chyby. Další šance jsme ale neproměnili. Na druhé straně soupeř měl za stavu 3:2 taky tutovku, gólman nás při nájezdu ale podržel. V závěru jsme pak přidali dvě pojistky. Z vítězství mám obrovskou radost. Divácky to byl velice atraktivní fotbal z obou stran. Lidem se musel líbit. Hosty trénuje můj kamarád a bývalý spoluhráč Jirka Vojtěšek. Sice nebude spokojený, ale já jsem hrdý na kluky, jak to zvládli. Chyběl nám nemocný Kelíšek, v zápase se zranil Ondřej Dubský. Má něco se svalem. Strašně mě to mrzí. Hledáme příčinu zdravotních problémů.“

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Začátek byl oboustranně divoký. Během čtrnácti minut padly čtyři góly. My jsme rychle vedli 2:0, ale branky nás až moc uklidnily. Naopak soupeři snížení a později i vyrovnání vlilo krev do žil. Nivnice převzala otěže a v zápase dominovala. Domácí byli rychlejší, důraznější. Za mě to byl nejlepší soupeř, se kterým jsme na jaře hráli. Vítězství Nivnice je zasloužené. Důležitý moment přišel za stavu 3:2, kdy šel Zámečník sám na brankáře, ale únik neproměnil, a hned z protiútoku jsme dostali branku na 4:2. Zápas byl v ten moment rozhodnutý. Honzovi ale nic nevyčítám. Měl to vyřešit lépe, gólově, ale je to mladý hráč, příště to určitě promění. Jinak utkání mělo náboj, divákům se muselo líbit. Domácí byli důraznější, do hry dali větší srdíčko.“

Branky: 8. a 79. Vlastimil Velecký, 14. Josef Karlík, 54. Stanislav Josefík, 90. Radim Straňák - 3. Jakub Salay, 5. Daniel Flek. Rozhodčí: Kovářčík. Diváci: 250.