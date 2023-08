Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Bohužel první zápas po postupu do vyšší soutěže nám výsledkově nevyšel. Prohráli jsme po 34 zápasech. Utkání rozhodl hned začátek. Ve 2. minutě jsme po naší chybě inkasovali gól. Soupeř se zatáhl a chodil do nebezpečných brejků. Po jednom z nich přidal druhou branku. My jsme sice Nivnici byli v poli vyrovnaným soupeřem, ale moc šancí jsme si nevypracovali. Soupeř byl výborný, zasloužil si vyhrát. My máme těžké rozlosování. Jedeme do Kunovic , doma máme Kroměříž B. To jsou všechno týmy, které budou hrát v popředí tabulky. Právě tyto zápasy nám ale nastaví zrcadlo. Uvidíme, na čem jsme. Kluky musím i přes prohru pochválit. Nebyli jsme až o tolik horším týmem. Chyběl nám brankář Hora, dlouhodobě zraněný Horák. Brzy se navíc zranil Smělík, kterého jsme museli pro svalové problémy brzy střídat.“

Miroslav Ondrůšek, trenér Nivnice: „Už když jsme do Starého Města přijížděli, mě přepadla obrovská nostalgie. Prostředí se nezměnilo. Při pohledu na plochu, tribunu i schody za brankou se mi vybavily krásné vzpomínky. Na Širůchu to bylo specifické, já jsem to tu měl rád. Zažil jsem tu nejkrásnější období své kariéry. Všechno jsem si teď připomněl. Samozřejmě mě těší, že si po dobrém výkonu a hlavně dobrém zápase odvážíme tři body. Staré Město má svoji kvalitu. Důležité bylo, že nám vyšel začátek. V sestavě máme rychlostní typy hráčů, snažíme se je využívat. Na tréninku tyto akci nacvičujeme. Sice nám to moc nevycházelo, ale jsem rád, že jsme se proti Jiskře z toho prosadili hned na úvod. Mužstvu vedoucí branka pomohla, kluci si začali více věřit. Staré Město je nepříjemný soupeř. V sestavě má vysoké hráče, ale zvládli jsme je ubránit. Mě těší, že jsme ubránili standardní situace a vzadu udrželi na horké půdě nulu. O to je naše výhra cennější. Chyběli nám Soukeník s Josefíkem.“

Branky: 2. Tomáš Kelíšek 30. Kryštof Dubský. Rozhodčí: Hanák. Diváci: 187.

BOJKOVICE – MLADCOVÁ 2:1 (1:0)

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Jsem spokojený, jak jsme první zápas zvládli. Narazili jsme na kvalitního soupeře. Byl jsme mile překvapený, jak se Mladcová u nás prezentovala. Je to to velice šikovný mančaft, který má dobrý přechod směrem dopředu. Pro nás to nebyl úplně jednoduchý zápas, ale hráli jsme poctivě, byli kompaktní. Kluci to odmakali, s jejich přístupem jsem spokojený. Rozhodující bylo, že jsme dali o gól víc než soupeř. Oba týmy si vypracovaly nějaké šance, celkově si ale myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Do vedení jsme šli po šťastném gólu Kaliny, který centroval z pravé strany a balon po odrazu od tyče a gólmana zapadl do sítě. Mladcová vyrovnala po brejkové akci, když náš hráč měl čistý balon na noze, ale sjelo mu to. Ke konci utkání jsme si vypracovali několik šancí, jednu z nich se nám podařilo proměnit. Zápas byl oboustranně slušný, zajímavý. My jsme byli kompletní, tým se po minulé sezoně vůbec nezměnil.“

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Jsme zklamaní. Měli jsme na to, abychom v Bojkovicích získali alespoň bod. Byl to vyrovnaný zápas. Soupeř dal o gól víc, proto vyhrál. Domácí byli dost zatažení, bránili v bloku a chodili do brejků. My jsme dobývali, snažili se hrát. Ve druhé půli jsme výsledek srovnali po pohledné kombinační akci, když to tam Hájek nadvakrát dostal. První branku jsme inkasovali po centru z poloviny hřiště, když balon zapadl na zadní tyč. V době, kdy jsme byli v největším tlaku, pak domácí utekli a střelou k tyči utkání rozhodli. Porážka mě mrzí. Kádr máme podobný jako v minulé sezoně. Chyběli nám dva nebo tři hráči.“

Branky: 26. Adam Kalina, 78. Tomáš Gorčík - 57. Filip Hájek. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 160.

Soldán začal v Ostrožské Nové Vsi výhrou nad Malenovicemi, pomohl i vlastní gól

DOLNÍ NĚMČÍ – KROMĚŘÍŽ B 1:1 (1:0)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „V prvním domácím zápase jsme chtěli navázat na výkony z minulé sezóny, i když jsme samozřejmě věděli, že Kroměříž bude velmi těžký soupeř. Přesto, že jsme soupeře nikdy osobně neviděli hrát, tak nebylo moc složité si domyslet jejich herní pojetí, což se vlastně potvrzovalo od úvodního hvizdu. Hosté přijeli ve složení v němž nechyběly posily ze širšího kádru druholigového A mužstva. Kroměříž po celý zápas hrála dynamicky, velmi dobře individuálně i týmově, s návyky, které se mužstvům v této soutěži budou velmi těžko bránit. Začátek jsme trošku úmyslně ponechali hostům, abychom si soupeře alespoň trošku fakticky nakoukali. Byli jsme sice méně na míči, ale do žádné gólové situace jsme hosty nepustili a vyčkávali jsme spíše na brejky. Nebyl to z naší strany ale žádný zaparkovaný autobus, snažili jsme se také o fotbalovost a vyplatilo se nám to po akci T. Hiblera, který prošel přes dva hráče a krásně našel T. Stojaspala jenž svoji šanci nekompromisně využil a poslal nás do vedení. V úvodu druhé půlky střela agilního Hiblera skončila pouze na břevnu, což překvapilo všechny naše hráče, jenž zůstali v domnění oslavy branky na soupeřově polovině a hosté z perfektně zahraného protiútoku Červenkou vyrovnali. V následných minutách jsme tahali za kratší konec. Hned dvakrát nás zachránil od obdržené branky ofsajd a v neposlední řadě také brankář Semanko. Celkově dneska určitě bod s velmi kvalitním soupeřem bereme. Nemůžu klukům vytýkat bojovnost, avšak na náš standard jsme zejména v obranné fázi vytvořili až příliš individuálních chyb, které nás stály mnoho sil. Myslím ale, že dnešní utkání bylo pro obě mužstva a také pro diváky zajímavou konfrontací s ambiciózním nováčkem soutěže.“

Karel Heinz, trenér Kroměříže B: „My jsme se od začátku utkání snažili hrát kombinační fotbal. Tak, jak je tomu vždycky. Během utkání jsme si vypracovali spoustu šancí. Soupeř v prvním poločase po naší chybě v rozehrávce zužitkoval rychlý brejk a šel do vedení. My jsme po celé utkání bojovného soupeře tlačili, měli trvalou územní převahu, ale nebyli jsme schopní dávat góly. Někdy nás zastavili rozhodčí, kteří nám odmávali spoustu ofsajdů, ve většině případů jsme ale selhaly my. Kluci z Dolního Němčí to odmakali, my jsme si první zápas na krásném stadionu užili. Po fotbalové stránce to od nás nebylo vůbec špatné, s efektivitou jsme ale byli na štíru. Na to, v jaké jsme nastoupili sestavě, musíme takové zápasy zvládat za tři body. Na druhé straně kluci takto spolu hráli poprvé, což se projevilo hlavně v prvním poločase při drobných nepřesnostech. Pro novou sezonu příliš počítat nemohu s Vytiskou, který odešel do Prahy a nebude stíhat hrávat fotbal. Z pracovních důvodů skončil i Kutňák, což je pro nás taky ztráta. V Dolním Němčí nám ve středu hřiště chyběl syn Štěpán, který problémy s kotníkem.“

Branky: 15. Tomáš Stojaspal - 49. Patrik Červenka. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 140.

KORYČANY – KUNOVICE 2:3 (1:0)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení přineseme v pondělí odpoledne“

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Mysleli jsme si, že to pro nás bude jednodušší utkání. Já jsem ale věděl, že nás v Koryčanech na úvod sezony nečeká snadný soupeř, byť měl nějaké svoje problémy. S prvním poločase jsme příliš spokojený nebyl. Z naší strany tam bylo málo pohybu, málo důrazu. Domácí hráli jednoduše, my jsme na spoustu věcí reagovali špatně. I přesto jsme si vytvořili tři šance, které měli skončit gólem. Místo toho jsme dvakrát trefili tyčku a jednou balon proletěl přes celé malé vápno. Je to škoda, měli jsme víst 2:0 a mít klid. Zápas poznamenal i tvrdý zákrok na hlavu Šmatelku. Domácí hráč měl nohu metra půl vysoko, přesto utkání dohrál. Navíc jsme chvíli před přestávkou z jediné pořádné střely inkasovali gól do šatny. Domácí tam měli ještě jednu hlavičku. Nevyšel nám ani nástup do druhé půle, když jsme hned po příchodu k kabiny obdrželi druhou branku. Domácí hráč využil propadnutý balon za naši obranu a přehodil gólmana Passlera. Tento gól nás definitivně probudil a my začalo konečně hrát. Mužstvo ukázalo, že má velkou morální sílu a výsledek dvěma brankami Kučery a jedné trefy Maroviče otočilo. Myslím, že jsme nakonec vyhráli zaslouženě. I když mně hlavně v první půli chybělo nasazení z letní přípravy. Možná zafungovala hlava a některým klukům nervozita svazovala nohy. Jsem rád, že se nám v prvním zápase povedlo zvítězit, byť za cenu nějakých zranění. V dalších zápasech musíme stavět na druhém poločase, kdy jsme soupeře začali běhat, nabízet se a odměnou nám byly tři góly.“

Branky: : 45. a 47. Tomáš Reška - 61. a 72. Lukáš Kučera, 55. Mário Marovič. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 128.

Hluk se do krajského přeboru vrátil hodovou výhrou. Zářil brankář Brumova

ÚJEZDEC – ŠUMICE 2:2 (1:0)

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „I když jsme hráli doma a chtěli vyhrát, remízu bereme. Hosté jsou naopak možná z výsledku zklamaní. My jsme byli takoví zakřiknutí, herně nám to úplně nešlo. Kluci ale bojovali, snažili se. Šli jsme sice v první půli do vedení, Šumice ale výsledek po změně stran otočily. Hosté byli hlavně ve druhém poločase silnější na balonu, v poli nás přehrávali. Už v prvním poločase trefili jednu tyčku, po změně stran další. Nám chyběl Dominik Pěnička, který má problémy s kolenem. Jinak derby nebylo jinak zvlášť vyostřené, samozřejmě emoce nechyběly, ale rozhodčí to celkem zvládl.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Před výbornou kulisou a krásnou návštěvou jsme vstoupili do zápasu aktivně. Do patnácté minuty jsme byli nebezpečnější a fotbalovější. Až do inkasované branky jsme byli více na míči. Soupeř šel do vedení ve 21. minutě, kdy se prosadili po výborně kopnutém rohu. Újezdec po vedoucím gólu vyrovnal hru, skóre se už ale do přestávky nezměnilo. Nám se povedl vstup do druhého poločasu. Byli jsme lepší, aktivnější a více drželi míč, zaslouženě jsme výsledek otočili na 2:1. Prosadili jsme se ze standardní situace a z brejku. Další šance jsme ale neproměnili a soupeř z penalty srovnal na 2:2. V závěr utkání se hrálo nahoru a dolů. Oba týmy si vytvořily nějaké šance, ve finále remízu asi brali všichni, protože jsme mohli vyhrát i prohrát. My bod bereme. Teď se musíme nachystat na Nedachlebice. Premiéru si za nás odbyl brankář Piják z Luhačovic, dalšímm nováčkem je Matěj Obal z Bílovic a na posledních dvacet minut naskočil Dalibor Mikulec z Hradčovic.“

Branky: 21. Lukáš Švec, 66. Jan Solařík z penalty - 56. Tomáš Andrlík, 64. Michal Kelíšek. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 360.

NEDACHLEBICE – NEDAŠOV 2:4 (1:3)

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Zápas se mi těžko hodnotí. Soupeř čtyřikrát vystřelili na naši bránu a z toho dal čtyři branky. Tři góly jsme inkasovali ze standardních situací. Bohužel jsme si je nepohlídali. A to jsme se přitom o nich před utkáním bavili. Pokud ve 30. minutě prohráváte 0:3, je těžké s tím něco. Srazily nás individuální chyby. Sice jsme ještě do přestávky výsledek zkorigovali a měli i další šance, když náš hráč šel sám na bránu, obešel i gólmana, ale nezakončil přesně. Po závaru z rohu pak hosté snad třikrát zblokovali střelu do prázdné brány. Bohužel jsme hned v úvodu druhého poločasu dostali branku na 4:1. Sice jsme si pak ještě nějaké příležitosti vypracovali, Nedašov si ale zápas pohlídal. Soupeř pro nás nebyl úplně neznámý, utkali jsme se s ním v zimě v rámci přípravy. Mistrovské utkání jsme ale nezvládli. Chyběli nám tři hráči, nejvíce asi brankář Hájek.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Start do sezony je pro nás velmi dobrý. Jsme moc rádi, že jsme první utkání po sestupu do I. A třídy zvládli. Potřebovali jsme se chytit, protože minulou sezonu jsme končili špatně. Výsledky nebyly nijak dobré, výhra v Nedachlebicích kluky povzbudí, může nám jedině pomoct. Nám vyšel začátek. Domácí asi úplně nevěděli, co od nás mají čekat, trošku jsme je zaskočili. Do poločasu jsme dali tři branky a vedli 3:0. Domácí sice skóre snížili na 3:1, ale my hned po změně stran přidali čtvrtou branku a závěr už si pohlídali. Sice nás soupeř ke konci utkání trochu zatlačil, dal však jenom jeden gól. Zápas byl poklidný. V Nedachlebicích je hezké prostředí, pěkné hřiště. Nám na úvod sezony kromě těch, co v létě odešli, chyběli ještě dva hráči.“

Branky: 37. a 76. Peter Vrták - 5. Josef Fojtík, 15. Jiří Marek, 35. Jiří Bartoška z penalty, 52. Josef Pagáč. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 120.

TĚŠNOVICE – ZBOROVICE 3:3 (1:1)

Dominik Zavadil, předseda a trenér Těšnovic: „Hned v prvním zápase jsme narazili na jednoho z favoritů soutěže a okresního rivala. Hosté byli na balonu daleko lepší než my. Bylo vidět, že v sestavě mají zkušeného Ordoše či Šteinera, kteří nám sice dělali velké problémy, ale do žádných šancí jsme je nepouštěli. Zatímco hosté hráli a kombinovali, my zahazovali tutovky. V prvním poločase jsme jich měli asi šest, produktivita nás ale trápila. Navíc jsme ještě v prvním poločase přišli o obránce Martina Pospíšila, který se zranil v hlavičkovém souboji a přijela pro něj sanitka, což pro nás byla docela rána, protože pro obrannou fái je nesmírně důležitý. Hosté ve druhém poločase změnilo rozestavení, hra se přelévala z jedné strany na druhou. My jsme za stavu 1:1 nastřelili tyč a hned z protiútoku dostali gól na 2:1. Brzy jsme ale výsledek otočili na svoji stranu. Zborovice v závěru zjednodušily hru a začaly nakopávat dlouhé balony dopředu. My jsme jednou neubránili Ordoše a bylo to 3:3. A to nám ještě v závěru sudí upřel jasnou penaltu. Celkově to byl ale remízový zápas. My bod s kvalitním a běhavým mančaftem bereme. Bylo vidět, že se potkaly dva fotbalové mančafty, pro diváky to bylo nádherné utkání. N8m chyběl akorát Šilinger.

Martin Hanus, hrající trenér Zborovic: „Spokojený jsem tak napůl. Pocity jsou spíše smíšené. Pokud dáme venku tři góly, měli bychom vyhrát, protože v létě k nám přišli hráči do defenzivy. Máme zkoušeného brankáře i obranu, tolik gólů bychom dostávat neměli. V prvních 25 minutách jsme soupeře zaskočili nejen nezvyklým rozestavením. Byli jsme aktivní směrem dopředu, drželi míč, který jsme soupeři příliš nepůjčovali. Zničehonic jsme ale přestali plnit pokyny a začali nakopávat balony jenom dopředu, čímž jsme soupeře vrátili k jejich hře na brejky. Domácí nám v první půli dvakrát utekli, šli sami na brankáře. Těšnovice najednou zjistily, že se s námi dá hrát. Po individuální chybě obránce, když soupeř využil jeho špatnou rozehrávku, jsme dostali branku na 1:1. Ve druhém poločase jsme se vrátili k našemu tradičnímu rozestavení se čtyřmi obránci, které fungovalo v minulých dvou zápasech. Měli jsme navrch v držení míče, dál byli aktivní směrem dopředu, ale přišla individuální chyba Malošíka, který vypustil souboj a soupeř vyrovnal na 2:2. Pak jsme dostali ještě třetí gól. Naštěstí jsme výsledek v závěru Ordošem srovnali 3:3. Nakonec jsme rádi i za bod, ale pokud bychom zvýšil na 3:1, asi bychom utkání zvládli vítězně. Těšnovice hrozily jenom brejky po našich chybách. Nezachytávali jsme nákopy za obranu, vzadu měli okénka. Na tom musíme ještě zapracovat a obrannou fázi zlepšit. Také musíme lépe řešit věci ve finální fázi. Až na Kušníra, který se k nám přidá teď v týdnu, jsme byli kompletní.“

Branky: 44. a 83. Radek Janoštík, 64. Jiří Pluhař - 10. Patrik Žourek, 50. Ondřej Slaměník, 86. Michal Ordoš. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 256.