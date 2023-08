Jan Somberg, trenér Mladcové: „Pro diváky to byl zajímavý zápas. Moc se nebránilo, oba týmy si vypracovaly spoustu šancí. Se soupeřem jsme se shodli, že to klidně mohlo skončit 10:10. My jsme nakonec v koncovce byli přesnější, dali dva góly a vyhráli. Utkání bylo místo docela vyostřené, hosté se často dohadovali s rozhodčím, pořád po něm něco chtěli. Do vedení jsme šli v 16. minutě, kdy se po rohovém kopu Dominika Vořáčka prosadil nehlídaný Korvas, pojistku v závěru přidal po průniku a nekompromisním zakončení Fabík. Skvělými zákroky nás podržel gólman Liška, na druhé straně se činil brankář soupeře. Nám zase chybělo několik hráčů, ale nějak jsme to poskládali a utkání zvládli. Za výhru jsem rád, teď nás ve čtvrtek čeká dohrávka se Zborovicemi.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Herně to od nás nebylo vyloženě špatné. V poli jsme možná měli herně navrch a častěji byli u míče, ale ve finální fázi a zakončení jsme nebyli vůbec přesní. Vypracovali jsme si dost šancí na to, abychom si nějaký bod domů odvezli. Bohužel soupeř byl efektivnější, dal dva góly a zaslouženě vyhrál. My se musíme dát do středy dohromady a pokusit se uspět v Kunovicích, kde nás čeká dohrávka.“

Branky: 16. Václav Korvas, 86. Vlastimil Fabík. Rozhodčí: Číž. Diváci: 80.

ZBOROVICE – BOJKOVICE 1:3 (1:1)

Martin Hanus, hrající trenér Zborovic: „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. S tím prvním jsem byl až na neproměňování šancí spokojený. Kluci plnili to, co jsme si řekli. Dali jsme brzy gól a celkově to fungovalo. Vycházeli jsme ze zabezpečené obrany, díky dlouhým balonům se dostávali za hostující obranu a vytvářeli si šance. Jenom škoda, že jsme proměnili pouze jednu z nich. Kdybychom přidali branku na 2:0, mohlo to být jiné. Takto soupeř skóre srovnal na 1:1. Druhá půle už od nás byla úplně katastrofa. Naše hra se sesypala, nedodržovali jsme nic z toho, co jsme si řekli a dělali v úvodní části. Celá druhá půle byla rozháraná. Soupeř nás potrestal ze standardních situací, zaslouženě se dostal do vedení. My jsme při troše štěstí mohli výsledek i vyrovnat, nějaké šance jsme tam měli, ale není souzeno nám dát branku. V koncovce nemáme štěstí, trápíme se. Nedáváme jednoduché branky, na každý gól se nadřeme. I když nám chyběli Ordoš s Kušnírem, styl naší hry se vůbec nezměnil. V prvním poločase nám to i bez nich fungovalo dobře. Nevím, jestli byla chyba, že jsem kluky o přestávce v šatně pochválil nebo se uspokojili, ale druhá půle byla fakt špatná. Ve čtvrtek nás čeká utkání v Mladcové. Věřím, že to bude ten zápas, kdy to konečně zlomíme a začneme vyhrávat. Vím, že je teprve začátek, takže neděláme z toho žádné unáhlené závěry, ale nepovedený začátek nás samozřejmě mrzí, protože ztracené body budeme složitě dohánět.“

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Byl to zápas dvou zcela rozdílných poločasů. V tom první byli lepší domácí, kteří šli zaslouženě do vedení a vypracovali si i pár dalších šancí, které ale neproměnili. My jsme do přestávky výsledek srovnali, ale i za stavu 1:1 byl soupeř herně lepší a nebezpečnější. Druhý poločas už se ale nesl v opačném gardu. Domácí jsme přehrávali. Byli důraznější, častěji u míče. Více jsme hráli, vytvořili jsme si i nějaké příležitosti. Jednu z nich jsme proměnili a na závěr přidali pojišťovací třetí gól. V tu chvíli bylo po zápase. Spokojený jsem s výhrou a výkonem ve druhém poločase, který byl od nás daleko lepší. Kluky musím pochválit také za přístup a pracovitost. Zborovice jsem viděl poprvé. Samozřejmě jsem o nich slyšel. Tým určitě má svoji kvalitu. Nemyslím, si že doma budou ztrácet body. Nám se druhý poločas povedl a domácí jsme přehráli. Chyběli nám Vacula a Křižka.“

Branky: 7. Ondřej Slaměník – 24. Marian Varga, 69. Jan Gago, 90. Vojtěch Dolina.

Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 100.

KUNOVICE – STARÉ MĚSTO 2:1 (1:0)

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Málem jsme umřeli na krásu. Je až neuvěřitelné, co jsme neproměnili. Už po prvním poločase jsme měli vést 4:0, zápas jsme si žalostnou koncovkou protrpěli až do konce. Vše vygradovalo neproměněnou penaltou za stavu 1:0. Pak jsme dostali laciný gól z jedné střely soupeře na branku ve druhém poločase. Naštěstí se Dan Flek v závěru vykoupil krásnou střelou. Vyloučení soupeře hned v 17. minutě nám možná spíše uškodilo. Hosté se semkli, hráli zodpovědně zezadu a trpělivě čekali na svoji šanci, která přišla deset minut před koncem ze standardní situace. My jsme se třepali až do konce. Utkání jsme přitom měli rozhodnout daleko dřív a závěr si v tom horku udělat jednodušší. Vítězství je zasloužené, ale my musíme proměňovat šance. To samé bylo minulý týden v Koryčanech a pokaždé se nám to málem vymstilo. Musíme poděkovat lidem, že na utkání přišli. Kdyby byla taková atmosféra při každém utkání, tak by to bylo fantastické. Hlavně kluci, co byli na hřišti, si to užili. Chyběli nám Perůtka s Řiháčkem. Už ve středu nás čeká dohrávka s Dolním Němčí. Musíme na další derby zregenerovat, dobře si odpočinout a s čistou hlavou nastoupit znovu.“

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Porážka nás hodně mrzí, protože druhou branku jsme inkasovali až v závěru. Kluci se ale vydali, i v deseti bojovali, ale v tomto obrovském vedru to měli nesmírně náročné. Hlavně za druhý poločas je ale musím pochválit. Kunovice mají svoji kvalitu, my jsme je ale i v deseti trápily. Domácí si sice vytvořili nějaké šance, my jsme ale přežili i pokutový kop a dlouho živili naději alespoň na bod. Škoda, že jsme po vyrovnávací brance neudrželi remízu. Bod nebyl daleko. Zápas ovlivnilo vyloučení gólmana Nohy. Šli jsme do deseti a museli hrát jinak než v jedenácti. Jinak návštěva byla výborná, s Kunovicemi jsme se v jedné soutěži utkali po dlouhé době. Bylo to zajímavé derby, i když soupeř v kádru moc místních kluků nemá, takže prestižně jsme to brali spíše my. I po druhé porážce zůstáváme v klidu. S I. A třídou se stále ještě sžíváme. Platíme nováčkovskou daň, ono to přijde.“

Branky: 35. Lukáš Kučera, 88. Daniel Flek – 79. Petr Sonntag. Rozhodčí: Dobiáš. Červená karta: 17. Noha (Staré Město). Diváci: 505.

KROMĚŘÍŽ B – KORYČANY 6:1 (3:1)

Karel Heinz, trenér Kroměříže B: „Do utkání jsme vstoupili špatně a nezodpovědně, brzy jsme prohrávali 0:1. V prvních pěti minutách jsme udělali několik chyb v rozehrávce, soupeř jednu z nich zužitkoval a šel do vedení. Následně se ale kluci hecli a během dvacet minut výsledek otočili na 3:1, tak skončil i poločas. Po zbytek utkání jsme měli jasnou převahu, vedení ještě navýšili. Koryčany měly na střídání jenom dva hráče, v tom vedru to měly velmi složité, přesto po fyzické a běžecké stránce odehrály velmi dobrý zápas. Udělaly maximum pro to, aby nám to znepříjemnily. Soupeř se sice snažil, ale bylo to na něj moc. Jeho výkon ale oceňuji. My jsme měli k dispozici i šest hráčů širšího kádru prvního týmu, i díky nim jsme to v tok vedru zvládli dobře.“

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Do Kroměříže jsme rozhodně nejeli v roli favorita. Soupeř má jiné podmínky na přípravu hráčů, ale kluci to pojali celkem zodpovědně a hlavně v prvním poločase nám to fungovalo slušně. Je pravda, že jsme se dopouštěli individuálních chyb, po kterých jsme inkasovali laciné branky. Přitom začátek jsme měli skvělý, vedli jsme 1:0. Jan Věžník nejlépe zareagoval na standardku Posoldy a skóroval. Domácí ale brzy skóre vyrovnali a dál kombinovali, hráli rychle, v pohybu s míčem a taky měnili pozice. Tím nás dostávali do složitých situací, nicméně jsme tomu čelili docela dobře, byť jsme se dopouštěli velkých chyb, když jsme třeba místo odkopu přihráli soupeři na velké vápno nebo jsme včas nevystoupili a nechali domácího hráče projít až do vápna. Góly byly laciné, ale více než porážka mě rozlítil výkon hlavního rozhodčího Poláška. Nevím, z jakého důvodu připískával domácím, kteří to vůbec nepotřebovali. Už v prvním poločase neodpískal jasný pokutový kop na Rešku ani trestný kop po evidentním faulu na Eremiáše před domácí šestnáctkou. V závěru sudí odpustil soupeři další pokutový kop po faulu na Rešku, přitom po zákroku gólmana má od kolene po kotník krvavý šrám. Rozhodčí mi tvrdil, že penaltu neviděl, v tom případě by si měl koupit brýle. Nechápu, proč za stavu 4:1 nebo 5:1 takto znehodnotil utkání a nám pokazil i neděli. Přitom skóre nebylo rozhodující, věděli jsme, že v Kroměříži máme jenom malou šanci vyhrát. Opravdu nechápu, z jakého důvodu rozhodčí Polášek připískával domácím, kteří o to ani nestáli. Kroměříž vyhrála zcela zaslouženě, ale nevím, jestli jí takový výkon bude stačit k vítězství v soutěži. V kádru má samozřejmě kvalitní fotbalisty a jistě bude patřit ke špičce, ale na úplně nejvyšší stupínek ji nevidím. Tři góly jsme jí klidně mohli dát. Klukům chci i přes jednoznačnou prohru poděkovat za odvedený výkon. Rozhodně se nemáme za co stydět. Několikrát nás podržel brankář Rotter.“

Branky: 77. a 89. Tomáš Fuksa, 6. Matěj Votava, 16. Vladyslav Mazuryk, 21. Matheus Goncalves, 48. Štěpán Heinz – 3. Jan Věžník. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 146.

NEDAŠOV – TĚŠNOVICE 4:1 (2:1)

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Jsme rádi, že jsme i druhé utkání po sestupu z krajského přeboru zvládli. V minulé sezoně jsme většinou prohrávali, teď si dobrý vstup do sezony užíváme, výsledky ale nijak nepřeceňujeme. Myslím, že jsme byli o něco lepší než Těšnovice, které přijely jen ve dvanácti hráčích. V tom těžké počasí to měli hosté těžké. Soupeře musím pochválit za vynikající standardky, při kterých byli velmi nebezpeční. My jsme dobře bránili, hrozili z brejků. V první půli jsme si ale taky pomohli standardkami. V poli jsme možná měli o něco navrch, konečný výsledek je ale pro hosty až příliš krutý. Těšnovice u nás vyloženě nepropadly, my jsme si ale zasloužili vyhrát.“

Dominik Zavadil, předseda a trenér Těšnovic: „Do Nedašova jsme přijeli bez sedmi hráčů, kteří jsou buď na dovolené nebo zranění. Výsledek je pro nás dost krutý. My jsme šli sice gólem Janoštíka v 19. minutě do vedení, ale domácí měli výborné standardní situace, po kterých nás dvakrát potrestali a ještě do poločasu výsledek otočili. My jsme s tím ve druhé půli chtěli něco udělat, soupeř nám totiž přišel hratelný, bohužel za nás nastoupili i kluci, co třeba šest let nehráli fotbal a jeden dorostenec. Já jsem byl jediný náhradník, takže klukům postupně docházely síly a soupeř potrestal dvě naše chyby a z brejků dvakrát skóroval. Kdyby to skončilo 1:2, asi by to odpovídalo víc. Taky jsme si vytvořili nějaké náznaky šancí. Klukům, co si udělali čas a šli nám pomoct, musím poděkovat. Fanouškům, co za námi přijeli, se naopak musíme omluvit za výsledek, že to museli vidět. Nyní se musíme připravit na Bojkovice a vrátit se zase na vítěznou vlnu.“

Branky: 20. Josef Fojtík, 33. Dominik Novák, 67. Petr Holba, 88. Miroslav Holba - 19. Radek Janoštík. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 120.

ŠUMICE – NEDACHLEBICE 4:4 (1:3)

Martin Zicha, trenér Šumic: „I když jsme po prvním poločase prohrávali 1:3, pro nás to byl ještě příznivý výsledek, protože úvodní část nám herně vůbec nevyšla. V tom velkém horku to měly oba týmy složité. Těžko se dal hrát nějaký fotbal nahoru a dolů. Nedachlebice ale byly v první půli lepší, fotbalovější, víc držely balon, my jsme spíše běhali bez něj. Hosté tak po 45 minutách zaslouženě vedli. Nám se bohužel při rozcvičce zranil Mach, pak musel nuceně střídat Dvořák. Ve druhé půli jsme trošku zariskovali a hráli jinak. Já jsem rád, že jsme to ani za stavu 1:4 nezabalili a na konci zachránili alespoň bod. Soupeře jsme v závěru přimáčkli dlouhými balony a centry ze stran. S bodem jsem samozřejmě spokojený, když jsme ho honili v posledních deseti minutách. Na konci jsme si vytvořili ještě jednu šanci, ale to už bychom chtěli moc.“

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Zápas se mi hodnotí jen velmi těžce. Ztratili jsme dobře rozehrané utkání, dva body. Přitom osmdesát minut hrajeme podle mých představ, vedeme 4:1 a kontrolujeme hru. Bohužel fotbal se hraje devadesát minut a my jsme v posledních deseti úplně vypnuli a začali dělat hlouposti. Sice ve hře byla spousta sporných věcí, ale můžeme si za to sami. I když jsme měli kompletní sestavu, závěr jsme vůbec nezvládli.“

Branky: 14. Pavel Dvořák, 82. Tomáš Andrlík, 83. Jan Žampach, 89. Michal Kelíšek. - 2. a 73. Peter Vrták, 42. Michal Pummer, 45. Jiří Řezník. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 184.

NIVNICE – ÚJEZDEC 5:3 (3:1)

Miroslav Ondrůšek, trenér Nivnice: „Pro diváky to byl jistě zajímavý zápas, ale mě jediné, co těší, je jenom vítězství. Předvedená hra byla špatná. Nevím, jestli se na našem výkonu projevil středeční pohárový zápas s Luhačovicemi nebo velké vedro, ale nehráli jsme dobře. I tak jsme neproměnili spoustu dalších šancí a rozhodčí nám neuznali další tři góly pro údajný ofsajd. Bohužel vzadu jsme nebyli důslední a právě tři obdržené branky mě mrzí ze všeho nejvíc. Bohužel od nás to nebylo ono. Přizpůsobili jsme se soupeři. Místo toho, abychom jej dorazili, z utkání uděláme zbytečné drama. Chyběli nám Kryštof Dubský s Karlíkem, oba jsou na dovolené. Jsem rád, že se konečně střelecky prosadil stoper Vrága, který skóroval po standardní situaci.

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Výsledek je divoký. Nivnice byla lepší, vyhrála zaslouženě, ale při nějaké lepší konstelaci jsme tam klidně mohli bod uhrát. Myslel jsem si, že soupeř předvede ještě lepší výkon a přehraje nás větším rozdílem. My jsme to nezvládli hlavně fyzicky. My jsme museli už o přestávce vystřídat dva hráče, do hry šli pak další dva, včetně náhradního gólmana Kusáka, který snížil na 3:2 a utkání zdramatizoval. My jsme pak dokonce srovnali na 3:3, Nivnici jsme ale pak darovali nesmyslnou penaltu a domácí vzápětí přidali ještě pátý gól.“

Branky: 59. a 84. Vlastimil Velecký, 13. Michal Vrága, 45. Stanislav Josefík, 82. Radim Straňák z penalty – 19. Martin Šmíd, 76. Patrik Kusák, 80. Lukáš Švec. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 250.