Václav Pavlíček, hrající trenér Tečovic: „Potřebovali jsme se zase chytnout a jsem rád, že jsme proti Nedašovu získali všechny body. Vyhráli jsme zcela zaslouženě, jenom mě mrzí, že jsme ve druhé půli nepřidali nějaký pojišťující gól a konec nemusel být až tolik hektický. První poločas byl ale zcela v naší režii. Šli jsme brzy do vedení, pak ale neproměnil Daniel penaltu, když minul branku. Vzápětí šel soupeř po chybě v naší rozehrávce sám na brankáře, ale velkou šanci nedal. Hosté klidně mohli vyrovnat. My jsme ale z brejku dali na 2:0 a od té chvíle byl zápas jednoznačně v naší režii. Vypracovali jsme si spoustu šancí, vedli 4:0, což odpovídalo dění na hřišti. Druhý poločas jsme dál chtěli pokračovat v aktivní hře, ale zároveň jsme přemýšleli i nad úterním pohárovým zápasem s Morkovicemi. Proto jsme brzy vystřídali čtyři hráče. Po změnách v sestavě tempo naší hry opadlo a my dostali dva góly a najednou to bylo 4:2. Hosté vycítili šanci, bojovali. My jsme naštěstí čtvrt hodiny před koncem dali na 5:2 a definitivně se uklidnili. Nyní máme před sebou náročný anglický týden. Nejprve nás v úterý čeká čtvrtfinále poháru, přští sobotu hrajeme ve Starém Městě.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Tečovice ovládly první poločas, který vyhrály 4:0. Domácím pomohla rychlá branka, dál měli navrch. My jsme i přes dvě velké šance byli bojácní. Soupeř náš předčil, po prvním poločase vedl 4:0. Po změně stran jsme se ale zvedli, začali být více odvážní. Herně to bylo od nás lepší a výsledek jsme zkorigovali na 4:2. Měli jsme šanci na 4:3, ale neproměnili ji a domácí dali v závěru na 5:2. Soupeř vyhrál zaslouženě. Je vidět, že se mu daří, hraje dobře. My jsme sice měli o něco lepší sestavu než minule, ale furt to látáme a pereme se s tím, jak se dá. Kluky chválím za snahu a zlepšený výkon ve druhé půli.“

Branky: 5. a 41. David Dorazin, 19. Patrik Daniel, 26. Tomáš Plachý, 76. Jan Vopatřil - 52. Jiří Marek, 66. Petr Novák. Rozhodčí: Bartoš. Diváci: 60.

NIVNICE – STARÉ MĚSTO 2:1 (0:1)

Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „Věděli jsme, že k nám přijede velmi kvalitní a fotbalový tým ze Starého Města, který si od začátku sezony drží velmi dobrou formu. Jiskra má mladý a běhavý tým s ambicemi na postup. Na soupeře jsme se ale dobře takticky nachystali. Jsem rád, že to, co jsme si řekli v kabině, kluci do detailu splnili, za což zaslouží obrovskou pochvalu. Za předvedený výkon je musím vyzdvihnout, všichni zaslouží absolutorium. Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Ve 30. minutě jsme klidně mohli vést 4:0. Chodili jsme sami na hostujícího brankáře, ale šance zahazovali. Okna v obraně Starého Města byly velké. Zase se ale ukázalo, že fotbal někdy nemá logiku, když jsme z náhodného nákopu a po nedorozumění v obraně inkasovali laciniou branku. Dál jsme chtěli hrát zodpovědně zezadu a chodit do rychlých brejků, což je jediná cesta, jak uspět proti Starému Městu. Pokud si to s ním chcete rozdat na férovku, hrozí to obrovským průšvihem. My jsme hned na začátku druhé půle skóre po brejku a trefě Veleckého zaslouženě srovnali na 1:1. Hra jinak byla v poli vyrovnaná. My jsme šli v 70. minutě do deseti, když byl po druhé žluté kartě vyloučen Žáček. I v oslabení jsme však byli aktivnější a po faulu na Gojše jsme zahrávali pokutový kop, který proměnil Bumbalík a vstřelil rozhodující branku. Naše výhra je zcela zasloužená, výsledek mohl být daleko výraznější, klidně 5:1. Chyběl nám akorát Stopajspal. Kluky chválím za přístup i výkon, takto se hraje mistrovské utkání.“

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Jsem zklamaný hlavně z výkonu. Nehráli jsme dobře. Na kluky asi dolehla tíha zápasu. Bylo to od nás špatné. Nivnice nastoupila do utkání i s Pavlem Bršlicou z divizního Baťova. Domácí hráli zkušeně zbloku, v deseti lidech bránili vlastní půlku a vpředu spoléhali na Veleckého. My jsme vzadu dělali hrozné chyby, hlavně naši nejzkušenější hráči propadali. Soupeř si v první půli vypracoval tři velké šance, když šel z půlky sám na brankáře, ale ani jednou nedal. Naopak my jsme z ojedinělé akce dali Turečkem vedoucí gól. Jinak se hrálo spíše mezi šestnáctkami. My jsme se snažili kombinovat, ale moc nám to nelepilo. Domácí pozorně bránili a trpělivě čekali na naše chyby. Do přestávky výsledek srovnali na 1:1. I když šla Nivnice ve druhé půli zaslouženě do deseti, my jsme propadli jednou vzadu a z penalty inkasovali gól na 2:1. Pro nás to byl zápas blbec. Nivnice má ale zkušený tým a pro naše mladé kluky to byla cenná škola. Je dobře, že z nás mají soupeři respekt. Jedeme dál, před námi je dalších dvacet zápasů.“

Branky: 55. Vlastimil Velecký, 74. David Bumbalík z penalty - 39. David Tureček. Rozhodčí: Ogrodník. Červená karta: 70. Ondřej Žáček (Nivnice). Diváci: 360.

LIDEČKO – MLADCOVÁ 4:4 (2:2)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Podali jsme katastrofální výkon. Je zázrak, že jsme uhráli bod. Minule jsme sice prohráli 0:6, ale ze zápasu ve Starém Městě jsem měl daleko lepší než teď, kdy to proti Mladcové bylo odchozené, odfláknuté. Hosté šli v úvodu utkání po dvou standardních situacích do vedení 2:0. Pak jsme se trochu zvedli a výsledek do přestávky srovnali na 2:2. Měli jsme tam ještě dvě možnosti výsledek do přestávky otočit. V úvodu druhé půle jsme si ale nechali dát hloupý gól na 2:3 a byli jak opaření. Druhá půle byla holomajzna. Nevěřil jsem, že dáme nějaký gól. Nechápu, jak jsme to mohli otočit na 4:3. Místo toho, abychom utkání v klidu dohráli, tak jsme po našem nedůrazu a laxní hře inkasovali počtvrté. Musím vyzdvihnout hostujícího hráče Dvořáčka, který má skvělou kopací techniku a dobře zahrával standardní situace. My jsme si nezasloužili vyhrát. Přitom Mladcová k nám přijela oslabená. Bohužel zatímco minulý týden jsme bojovali a náš výkon snesl nějaké měřítko, tentokrát nebyla v naší hře bojovnosti ani fotbalovost. Jsem z toho špatný, bod je pro nás zlatý. Musíme se ale našim fanouškům za výkon omluvit.“

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Remíza je asi zasloužená. Chvilkami jsme byli lepší my, jindy nás zase přehrával fyzicky zdatnější soupeř. Domácí měli v sestavě urostlé hráče, přišlo my, jako bych proti nim vyrukovali dorostenci. V tomto to pro nás bylo složitější, ale popasovali jsme se s tím celkem slušně. Mrzí mě, že jsme vedli 2:0 a 3:2, o náskok ale pokaždé přišli. Domácí výsledek ve druhé půli otočili a my nakonec byli rádi i za bod, který bereme.“

Branky: 37. a 73. Lukáš Gargulák, 28. Michal Gargulák, 68. Adam Hruboň – 6. a 10. Matěj Hoza, 48. Martin Zahradník, 78. Dominik Dvořáček. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 160.

NEDACHLEBICE – ÚJEZDEC 1:1 (0:0)

Cyril Řezníček, vedoucí mužstva Nedachlebic: „V naší situaci je remíza pro nás samozřejmě málo. Doma musíme se soupeři, jako je Újezdec vyhrávat. Bohužel jsme doma ještě nevyhráli, ve čtyřech zápasech jsme získali pouze tři body, což je hrozně málo. Přijde mi, jako bychom venku hráli lépe než doma. Bohužel před vlastním publikem to neumíme zatím prodat. První poločas byl vyrovnaný, Hubáček chvíli před přestávkou hlavičkoval zblízka nad. Ve druhé půli nastřelil Sedlář tyčku i břevno. Velkou šanci měli Kafka. Dlouho jsme nebyli schopní dát gól. Proměnili jsme pouze penaltu. Předtím jsme ale inkasovali branku po nepřehledné situaci, kdy balon skončil na břevně a od brankáře Hájka se dostal kousek za lajnu. Za druhý poločas jsme si zasloužili vyhrát. Herně jsme byli lepší. Újezdec se pouze bránil, spoléhal na brejky. My jsme po většinu utkání dobývali soupeřovu obranu. Až na Králíka jsme byli kompletní. Musíme se z toho co nejdřív vyhrabat.“

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Bod bereme, i když jsme samozřejmě chtěli vyhrát. První poločas byl vyrovnaný, bez nějakých extra šancí. Do vedení jsme šli po gólu Pěničky. Hlavní rozhodčí branku uznal až na pokyn asistenta. Soupeř skóre srovnal z penalty. K faulu podle nás možná došlo mimo šestnáctku, ale na to se nevymlouváme. Šance měly oba týmy, skončit to mohlo jakkoliv. Domácí nastřelili tyčku, my taky měli nějaké možnosti ke skórování. Celkově je remíza spravedlivá, byť jsme šancí asi měli o něco víc.

Branky: 73. Patrik Šilhavý z penalty – 63. Dominik Pěnička. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 150.

UHERSKÝ OSTROH – DOLNÍ NĚMČÍ 0:3 (0:1)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Jsem zklamaný. Doma jsme chtěli získat nějaký bod. Šance byly na obou stranách, možná jsme měli i větší příležitosti, dokonce jednou šli dva naši hráči sami na gólmana, ale tutovku zazdili. Soupeř byl daleko produktivnější. Co měl, to proměnil. My jsme naopak nebyli schopní dát branku ani z malého vápna. V koncovce se nám nedařilo, chybělo nám i štěstí. V poli to ale byl vyrovnaný zápas. Škoda, že jsme dostali gól ve 45. minutě do šatny. Ve druhé půli jsme chtěli utkání zlomit na svoji stranu, ale brzy inkasovali druhou branku. Pak už se nám hrálo těžko. Já jsem byl rád, že jsem si i ve čtyřiceti letech mohl zahrát I. A třídu. Nastoupil jsem v 82. minutě, kdy jsme dostali třetí branku. Chyběl nám akorát Petráš. S Dolním Němčím jsme se utkali po třicet letech. Na to, že to bylo derby, tak to bylo klidné utkání. Rozhodčí to zvládli s přehledem.“

Tomáš Kuchař, trenér Dolního Němčí: „Jsem spokojený s výkonem i třemi body, ale výsledek neodpovídá dění na hřišti. V Uherském Ostrohu to bude pro každého soupeře strašně těžké. Domácí jsou důrazní, nebezpeční. Hrají zezadu, hodně spoléhají na brejky. Vpředu mají výborného Zálešáka, kterého jsme ale dokázali pokrýt. V prvním poločase jsme soupeře přehráli fotbalovostí, Ostroh ale hrozil z brejků. Vypracoval si i dvě velké šance, při kterých nás podržel brankář Kvasnička. Musím ho vyzdvihnout, zaslouží velkou pochvalu. Ve druhé půli jsme byli efektivnější, přidali další dvě branky. Šance ale byly na obou stranách, Chyběl nám brankář Zimčík, při rozcvičce se zranil Krchňáček.“

Branky: 45. Radim Kroča, 59. Michael Palík, 82. Vojtěch Straňák. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 155.

ŠUMICE – HORNÍ LIDEČ 3:3 (1:2)

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Hodnocení je pro mě složité. Remíza je pro nás ztráta. Kdybychom ve 20. minutě vedli 3:0 nebo 3:1, nikdo by se nedivil. Bohužel jsme v úvodu utkání neproměnili velké gólové šance a místo toho inkasovali branku. Sice se nám podařilo vyrovnat, ale do třiceti sekund jsme po hrubé chybě dostali gól na 1:2. Hosté hrozili jenom ze standardních situací, ze hry moc nebezpeční nebyli. Naštěstí se nám brzy po změně stran podařilo vyrovnat na 2:2. Po standardní situaci se prosadil Mikulec. Dál jsme byli aktivnější, soupeř neměl žádné gólové šance. Nám se podařilo v 81. minutě výsledek otočit na 3:2, když z trestného kopu znovu skóroval Mikulec. Bohužel ke konci jsme si nechali dát branku na 3:3. Soupeř to vykombinoval a po centru ze strany to na na malém vápně nepohlídaný hráč uklidil do sítě. Kluky musím i přes další ztrátu pochválit za to, jak domácí hodový zápas odmakali. Je velká škoda, že když se nám utkání podařilo otočit, že jsme to nedotáhli k výhře.“

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Za mě je plichta zasloužená. Sice jsme si do Šumic jeli pro výhru, ale nakonec bereme i bod. V prvním poločase jsme byli herně lepší a vyhráli ho 2:1. Do druhého poločasu jsme vstoupili ledabyle a hned na začátku jsme dostlali z trestného kopu gól na 2:2. Pak se domácí hráč trefil ze standardky ještě jednou a my po našich zbytečných hrubých chybách prohrávali. Naštěstí jsme deset minut před koncem po krásné akci a centru z pravé strany skóre alespoň vyrovnali. Dali jsme dva krásné góly, na výhru to ale nestačilo. Pro diváky to byl dobrý zápas, padlo šest branek. Rozhodčí to zvládli taky velice dobře. My jsme neměli optimální sestavu, chyběli nám čtyři hráči ze základní sestavy. Dva jsou na dovolené a dva odjeli do Prahy na vysokou školu. Na lavičce byli jenom dva dorostenci.“

Branky: 47. a 81. Dalibor Mikulec, 38. Michal Kelíšek – 24. Miroslav Sporek, 39. Jan Vaněk, 86. Peter Mišutka. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 268.

BOJKOVICE – ZDOUNKY 3:1 (2:0)

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Jsem spokojený s výsledkem a oproti minulému týdnu i s předvedenou hrou. Dneska to byl pravý opak toho, co jsme předvedli v Horní Lidči. Tentokrát bylo všechno v pořádku. Samozřejmě pořád je co zlepšovat, ale k přístupu ani nasazení nemám výhrady. Po celý zápas jsme byli lepší, soupeř moc šancí neměl. Samozřejmě něco si taky vytvořil, my jsme ale toho měli daleko víc a po prvním poločase zaslouženě vedli 2:0. Zdounky utkání na začátku druhé půle zdramatizovaly, když brankář Urbánek při výkopu trefil soupeře a míč se od jeho hlavy odrazil do sítě. Naštěstí jsme přidali třetí branku a zápas definitivně rozhodli. Zbytek utkání jsme kontrolovali. Delší dobu mám bude chybět Martinec, který má svalové problémy. Jsem rád, že kluci ukázali správný přístup a správnou reakci po nepovedeném zápase v Horní Lidči.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Branky: 19. Tomáš Andrlík, 21. Vít Dolina, 77. Petr Gago - 49. Tomáš Navrátil. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 165.