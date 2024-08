Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Byl to náš první zápas v nové sezoně, doma jsme chtěli samozřejmě vyhrát, což se nám bohužel nepodařilo. Soupeř byl efektivní, využil z minima maximum. Mladcová hrála to, co potřebovala. Prvních třicet minut bylo z naší strany dobrých, soupeř před přestávkou potrestal naši hrubou chybu. Celý druhý poločas jsme byli lepší. Pak jsme udělali další menší chybu a prohrávali 0:2. Soupeř byl trpělivý, čekal na naše chyby a vyšlo mu to. Za nepříznivého stavu jsme si vypracovali nějaké šance, které hostující brankář pochytal. Soupeř jednou vykopával míč z brankové čáry. Víme, že i někdy takové zápasy ve fotbale jsou. Nastoupili jsme kompletní.“

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Jsem spokojený. Utkání bylo do naší druhé branky vyrovnané. Bojkovice jsme předčily v efektivitě, na rozdíl od domácích jsme své šance proměnili. Za stavu 2:0 jsme však ustoupili z naší aktivní hry. Nechali jsme se zatlačit, jenom se bránili. Domácí nás v závěrečné půlhodině mačkali, přehrávali nás. My jsme náskok se štěstím ubránili. Hodinu byl zápas vyrovnaný, hra se přelévala z jedné strany na druhou. Byly tam jenom nějaké náznaky, nic vážného. V určitých fázích jsme možná byli i lepším týmem. Pomohla nám branka do šatny. Balon propadl v domácí šestnáctce, v klidu jsme si ho vyměnili a Čihánek ho uklidil k tyči. Stejný hráč pak šel sám na gólmana a zvýšil na 2:0.“

Branky: 43. a 58. Martin Čihánek. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 168.

TEČOVICE – HORNÍ LIDEČ 4:0 (0:0)

Václav Pavlíček, hrající trenér Tečovic: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. V prvním poločase jsme se trápili střelecky. Klidně jsme mohli vést 2:0. Ve druhé půli už jsme dali góly a zaslouženě zvítězili. Soupeř si nějaké příležitosti vypracoval až za rozhodnutého stavu. Kluky musím za výkon i výsledek pochválit. Branky jsme dali po pěkných akcích. Začali jsme ve stejné sestavě jako v Nedachlebicích, pomohli nám střídající hráči. Jsem rád, že jsme bodovali v obou kolech. Start do soutěže je pro nás ideální.“

Vladimír Kundera, funkcionář Tečovic: „V horkém sobotním odpoledni se v první půli hrálo vyrovnané utkání. Hosté těžili z dobře organizované obrany, přesto si domácí dokázali vytvořit slibné příležitosti, ve kterých ale David Dorazin, Polášek ani Slezák neuspěli a Vopatřilovi v dobré pozici byl máván offside. Hosté měli šance po nebezpečných centrovaných míčích, z jedné takové akce museli domácí stopeři vykopávat míč z vlastní brankové lajny. Ve druhé půli začali domácí lépe kombinovat a vytvořili si mírnou herní převahu. Po dlouhém křížném nákopu Pavlíčka uvolnil Kryšpín Bejtkovského. Ten už uvnitř pokutového území po kličce obránci hostí umístěnou střelou rozvlnil síť za Spitzerem a Bivoj vedl 1:0. Hosté se snažili o korigování skóre, ale Mišutka po chybě v rozehrávce v domácí šestnáctce přehodil nejen gólmana domácích ale i jeho branku a nedlouho po něm se sám proti Kristkovi neprosadil ani Vaněk. Skóre se měnilo na druhé straně. Po chybě v rozehrávce hostí se dostal míč po kolmici ze zálohy k Davidu Dorazínovi a ten po zemi trefil k tyči – 2:0. Nedlouho poté po kolmici od Vlachynského trefil ke druhé tyči a bylo to už 3:0. Dobrou šanci měl po samostatném průniku zleva Slezák, ale byl už z úhlu a z prostoru rohu brankového území trefil pouze gólmana hostí. Účet zápasu uzavřel Khalil, když sklepl do sítě hostí na zadní tyči přízemní centr dobře hrajícího Surmana.“

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Musím říct, že takový běhavý a důrazný soupeř nám příliš nevyhovuje. Navíc jsme mu darovali tři góly po našich chybách a tři tutovky jsme zazdili. I tak je výhra Tečovic zcela zasloužená. Na domácích bylo vidět nasazení, velká chuť, nováčkovský elán. Nám neseděl soupeř ani menší a užší hřiště. Měli jsme se s tím však vypořádat daleko lépe. Domácí táhl stoper Pavlíček, který nakopával balony dopředu a útočníci za nimi šli jako buldoci. Chleba se lámal za stavu 1:0 nebo 2:0 pro domácí, když jsme šli třikrát sami na brankáře. Výsledek klidně mohl být opačný, ale nedokázali jsme se střelecky prosadit, kdežto soupeř naše hrubé chyby potrestal. Byli jsme kompletní, což možná bylo na škodu, protože minule nás bylo jedenáct a kluci bojovali, semkli se, Teď spoléhal jeden na druhého a nedopadlo to dobře.“

Branky: 69. a 79. David Dorazin, 57. Marek Bejtkovský, 88. Alexandre Khalil. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 130.

ZDOUNKY – DOLNÍ NĚMČÍ 1:1 (1:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Tomáš Kuchař, trenér Dolního Němčí: „Bod je pro nás málo, protože se ve druhém poločase hrálo pouze na jednu branku a my jsme zahodili snad sedm tutovek. Dali jsme jenom jeden gól, což nám stačilo akorát na remízu. První poločase byl herně vyrovnaný. Domácí možná byli o něco lepší, do vedení šli po šťastném gólu. Šance měly ale oba týmy. Po přestávce jsme ale soupeř zmáčkli, byli jasně lepší. Bohužel jsme zahodili spoustu šancí. Hlavními spalovači byli Hibler s Kročou. Zdounky jsme po změně stran pustily snad jenom třikrát na naši půlku. Jinak to byl poklidný a férový zápas. Chyběl nám akorát Dalajka. Už za nás hrál i Petr Bobčík, který podzim stráví u nás a v zimě to zase zkusí ve Strání. Poprvé za nás nastoupil i Vojta Straňák, který k nám přišel z Uherského Brodu.“

Branky: 21. Marek Přibyl – 67. Radim Kroča. Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 95.

NEDAŠOV – ÚJEZDEC 3:2 (2:1)

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Zápas se mi těžko hodnotí. Zase to bylo zbytečně vyhrocené. Sudí rozdal spoustu karet, tři hráče vyloučil. Nám se po dlouhé době vrátil do sestavy stoper Petr Šuráň, ale v závěru taky obdržel červenou kartu. Je to škoda. Měli bychom umět kočírovat emoce a být více v klidu. O nic nám nejde, výsledky neřešíme. Jsme v těžké situaci. Nastupují za nás i kluci, co třeba dlouho nehráli, zbytek týmu tvoří mladíci. Místo toho, abychom si v klidu zahráli, tak se postrkujeme, furt něco řešíme. Je to škoda, protože jsme nehráli vůbec špatně. Hosté možná byli o něco fotbalovější a silnější na míči, ale nedostatky jsme nahradili bojovností, důrazem. Dali jsme tři góly, ten vítězný z penalty. Penaltu ale zahrával i soupeř. Škoda, že rozhodčí neprokázal větší nadhled nebo cit pro hru, hráče by si měl umět trošku zklidnit. I když chápu, že je to někdy těžké. Můžeme si za to i sami. Výhra nás těší, radost nám kazí dvě vyloučení. Je nás totiž málo. Zase museli naskočit i dorostenci, kteří přijeli z vlastního zápasu. I když měli utkání v nohách, pomohli nám.“

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Jsem zklamaný z výsledku i přístupu hráčů. Z naší strany to bylo velmi špatné. Většina hráčů hrála hluboko pod své možnosti. Sice jsme byli víc na balonu a fotbalovější, Nedašovu ale stačilo k výhře jen nakopávat balony dopředu. Nevyšel nám začátek, ve dvacáté minutě jsme po hrubých chybách prohrávali 0:2. Pak alespoň Moravanský hlavou snížil. Hned na začátku druhé půle Vacula z penalty srovnal a v tu chvíli jsem věřil, že se zápas zlomí v náš prospěch. Bohužel přišla další hrubá chyba vzadu. Náš obránce místo jednoduchého odkopu začal na šestnáctce vymýšlet a byla z toho penalta. Ve zbytku utkání už jsme nebyli schopní nic vymyslet. I když jsme hráli dvacet minut proti deseti, v podstatě jsme nehrozili domácí bránu. Závěr poznamenaly fauly, oplácení, strkanice. Padlo spousta karet, tři hráči byli vyloučení. Domácí hráč za dva fauly, další za oplácení. Nedohrál ani Kobzinek, který ve snaze odtrhnout požduchující se hráče od sebe roztrhl domácímu dres a taky dostal červenou kartu. Utkání bylo docela dost vyhrocené, i diváci to hecovali, ale můžeme si za to i sami. Domácí cítili šanci na výhru. Kdybychom vedli, bylo by to klidnější.“

Branky: 14. a 21. Petr Holba, 60. Jiří Bartoška z penalty – 28. Šimon Moravanský, 51. Roman Vacula z penalty. Rozhodčí: Zubek. Červené karty: 70. Jiří Marek, 89. Petr Šuráň – 89. Miroslav Kobzinek. Diváci: 150.

ŠUMICE – STARÉ MĚSTO 0:5 (0:1)

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Věděli jsme, jaký soupeř nás čeká a tomu jsme přizpůsobili i taktiku. Bohužel hosté byli kvalitnější na míči, podle očekávání využívali svých rychlých křídel, které nám dělaly velké problémy. Do třicáté minuty to ale pořád bylo 0:0. Gól jsme dostali až po chybě obránců, kteří se nedomluvili. Hostující hráč dal propadnutý balon pod sebe a od té chvíle jsme prohrávali. Druhá půle byla víceméně stejná. Hosté dál kombinovali, hrozili po stranách a navyšovali vedení. Staré Město nás dorazilo druhým gólem, zbytek utkání si pohlídalo. Hosté prostřídali sestavu, dál si hráli svoji hru. My jsme zahrozili maximálně ze standardek. Nebylo to však úplně bombastické. Musíme bodovat venku.“

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Soupeř hrál celý zápas v bloku, za naši obranu se snažil dostat pouze dlouhými nákopy. V prvním poločase mu to asi dvakrát vyšlo, ale celkově to bylo hlavně o nás, kdy a kolikrát se prosadíme. Ve druhém poločase už se hrálo jenom na jednu bránu. V závěru jsme si polevili, ale ke konci jsme přidali další dvě branky a nakonec vysoko, ale zcela zaslouženě, vyhráli. Chyběli nám Peška, Štaubert, Straka a Kejř. Na lavičce byli čtyři dorostenci. Celkově to byl pohodový zápas, Za rozhodnutého stavu pošetřili Brázdila s Martincem, kteří mají nějaké šrámy.“

Branky: 52. a 66. Ondřej Hastík, 33. David Tureček, 86. Marek Popelka, 88. Jan Komárek. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 150.

UHERSKÝ OSTROH – NIVNICE 3:3 (3:3)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Před zápasem bych bod bral a i teď jsem s ním spokojený. Nivnice prokázala, že je hodně kvalitní soupeř a že v této třídě bude hrát zase nahoře. Hostům jsme se ale vyrovnali bojovností. Po inkasované brance jsme se zvedli a výsledek otočili na 3:1. Soupeř ale ještě do přestávky skóre srovnal. Je otázka, jak by vypadala druhá půle, kdybychom náskok udrželi. Po změně stran měla Nivnice dvě loženky, jednou to její hráč přestřelil z malého vápna. My jsme zahrozili brejkem Zálešáka, kterému míč v rozhodující chvíli utekl. Pokud chceme v této třídě vítězit, musíme proměnit každou šanci. V prvním poločase jsme vystřelili čtyřikrát a dali tři góly. Klukům nemám co vytknout. Bojovali, hráli nadoraz. Jsem rád, že na první domácí zápas po postupu došli i diváci. Snad byli spokojení. Chyběli nám Horák s Mikulčíkem, před zápasem nám navíc vypadl Adam Burián. Jurčeka po minulé sezoně ukončil kariéru.“

Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „První poločas mi připomínal naše pohárové utkání v Prakšicích. Do zápasu jsme vstoupili vlažně a prohrávali 1:3. Naštěstí jsme po dvaceti minutách začali hrát a do přestávky výsledek zaslouženě srovnali na 3:3. Ve druhé půli jsme chtěli zápas otočit, bohužel jsme neproměnili dvě vyložené šance. V zakončení neuspěli Karlík ani Bína. Na druhé straně Ostroh hrozil jeho nejlepším hráčem Zálešákem. Remízu nakonec beru. Ostroh si bod za bojovnost zasloužil. Domácí utkání fakt odmakali, na konci jejich hráče chytali křeče. Hráli jako o život. (úsměv). My jsme nastoupili ve stejné sestavě jako před týdnem, jenom jsem vyměnil brankáře. Šanci dostal Robin Kolaja.“

Branky: 4. a 39. Adam Burián, 16. Martin Zálešák – 9. Josef Karlík, 41. Jakub Hulín, 43. Marek Bína. Rozhodčí: Hrubý. Diváci: 180.

NEDACHLEBICE – LIDEČKO 2:2 (0:1)

Cyril Řezníček, vedoucí mužstva Nedachlebic: „Byl to podobný zápas jako s Tečovicemi, které ale byly o něco lepším soupeřem než Lidečko. Bohužel po dvou domácích zápasech máme jenom dva body, což je málo. Alespoň jedno utkání jsme měli vyhrát. Bohužel neproměníme šance a pak se strachujeme o výsledek. Lidečko šlo do vedení po chybě našeho stopera při rozehrávce. Po změně stran přišla stejná otočka jako s Tečovicemi. Vyrovnal Pummer, pak proměnil penaltu Klvaňa. Sudí pak stejný faul pískl i na druhé straně a my z pokutového kopu inkasovali na 2:2. Je to škoda. Měli jsme vyhrát. Lidečko mělo v první půli ještě jednu velkou šanci, mohli vést 2:0. Na druhé straně Králík šel sám na gólmana, ale nedal. Chyběl nám nejen brankář Hájek, kterého nahradil Hubáček. Absence ale neřešíme.“

Radek Číž, trenér Lidečka: „Za mě je to naprosto zasloužený bod. Oba týmy kopaly penalty, měly podobný počet šancí. Celkově to byl vyrovnaný souboj. První poločas byl takový seznamovací, soupeři se spíše oťukávali. My jsme díky aktivnímu napadání získali ve 34. minutě míč a po chybě obránce šli do vedení. Domácí zahrozili hezkou střelou Sedláře, kterého dobrým zákrokem vychytal náš gólman. Nedachlebice výsledek srovnaly až po změně stran, kdy jsme udělali zbytečnou standardku. Domácí byli asi dvacet minut lepší, neproměnili samostatný nájezd, míč skončil těsně vedle tyče. Domácí výsledek otočili ze sporné penalty po rohu. My jsme se zvedli, prostřídali sestavu a hrozili. Novák šel sám na brankáře, ale nepřehodil ho a nedostal se ani k dorážce. Pak sudí vrátil penaltu a my z ní vyrovnali na 2:2. Druhý poločase byl úplně jiný než první. Měl grády, tempo. Byla spousta šancí, závarů i nějaké přečíslení. Vítězný gól už ale nikdo nedal. Byli jsme kompletní.“

Branky: 48. Michal Pummer, 72. Tomáš Klvaňa z penalty – 34. Michal Gargulák, 77. Filip Fusek z penalty. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 168.