Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Samozřejmě ctíme kvalitu Osvětiman, která je velká, ale troufám si říct, že naše výhra je zasloužená, byť je vydřená. Soupeř byl na tom sice fotbalově lépe, ale vyložených šancí jsme měli jednoznačně víc. Diváci se bavili, dobrá návštěva za krásného počasí viděla výborný fotbal. My jsme vstoupili do utkání lépe a brzy šli do vedení. Radim Straňák to vzal na sebe, po zisku míče se protáhl až před gólmana a svoji šanci suverénně proměnil. Pak jsme z toho trošku vypadli a nechali hrát soupeře, který si ale v prvním poločase snad žádnou vyloženou příležitost nevypracoval. Až v 54. minutě se Osvětimany prokombinovaly až před bránu a po naší chybě srovnaly na 1:1. My jsme však dál byli rychlejší, agresivnější. Vítězství na naši stranu strhl Radim Straňák z brejku. Hosté to po druhé obdržené brance začali více otvírat a my jsme měli další tři nebo čtyři gólovky, ale žádné přečíslení ani akci jsme už nedotáhli, i proto to bylo drama až do konce. Nakonec jske byli šťastnější. Z výhry máme velkou radost. Utkání stejně jako před týdnem v Bojkovicích nebylo zákeřné, ale férové a dobře vedené.“

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Musím Nivnici pochválit. Viděl jsem ji hrát proti Hluku i Kunovicím a má opravdu velice dobrý tým. Nám se naopak utkání moc nepovedlo. Hned v úvodu jsme po chybě dostali branku na 1:0. Dál jsme se snažili kombinovat, soupeř ale byl nebezpečný a furt hrozil z protiútoků. Nám se sice podařilo vyrovnat, ale hned z následné akce jsme obdrželi druhou branku. Za stavu 2:1 jsme marně dobývali soupeře, který klidně mohli přidat třetí gól a utkání rozhodnout. Nivnice vyhrála zaslouženě. My jsme chtěli udržet neporazitelnost co nejdéle, ale život i po této porážce běží dál. Chyběli nám Tomaštík s Horáčkem, ale měli jsme to zvládnout i bez nich. Do konce sezony zbývají čtyři kola, chceme to dotáhnout.“

Branky: 15. a 55. Radim Straňák - 54. Jiří Perůtka. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 320.

HLUK – BUCHLOVICE 4:1 (2:1)

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Buchlovice v minulém kole rozdrtily Kunovice 6:1, takže byly dobře naladěny na dnešní zápas. My jsme jen těžko dávali dohromady jedenáctku, protože scházeli Martiš, Kukla, Zelinka a Skovajsík. Nemáme tolik hráčů, abychom to lehce mohli nahradit. Při pohledu na sestavu, ať si obrázek každý udělá sám. Přesto mužstvo podalo zodpovědný výkon a zcela po zásluze vyhrálo dobrým rozdílem. I Buchlovice měly potíže se sestavením mužstva. Měly jenom jednoho náhradníka a k tomu brankář Černota hrál v poli. Tak vypadal i výkon mužstva, které nemělo šanci na nějaký úspěch. Hlavně ve druhém poločase Hlučané ovládli hru, naopak hosté se moc trápili. Za celý zápas měli jednu vydařenou šanci, kterou proměnili v branku. Jak padaly góly? V 7. minutě se po rohu trefil Sopůšek, i když se všem na tribuně zdálo, že branku dal Horák. To ohlásil i hlasatel. V 10. minutě po pěkné individuální akci Křiva vyrovnal. Ve 13. minutě se po rohu dostal k míči Šimoník a střelou k tyči zajistil Hluku vedení. Stavem 2:1 skončil i první poločas. V 58. minutě Machala z dvaceti metrů překvapil Valeše a bylo to 3:1. V 68. minutě po faulu na Machalu kopal Sopůšek penaltu a Valešovi nedal žádnou šanci. I potom měl Hluk míč na svých kopačkách, ale hosté přijeli s tím, aby nedostali moc branek a byli řádně zataženi v obraně. Jen málokdy se dostali přes polovinu hřiště.“

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Do Hluku jsme přijeli bez pěti hráčů základní sestavy, což se těžko nahrazuje. Tři jsou zranění, dva odjeli na krátkou dovolenou. Také Hluku scházeli nějací hráči, což se na zápas projevilo. Diváci viděli hodně branek, ale taky průměrné až podprůměrné utkání. Kdyby byly týmy kompletní, asi by se zápas odehrál ve vyšším tempu i nasazení. V prvním poločase měli domácí územní převahu, udeřili po dvou standardních situacích. Pokaždé jsme špatně odvrátili balon. Do hry nás po individuální akci vrátil Křiva, který střelou na zadní tyč srovnal na 1:1. O přestávce jsme si říkali, že i ve druhém poločase chceme poctivě bránit a třeba nějaký gól dáme. Bohužel asi po hodině hry Machala přízemní střelou z dálky nachytal brankáře, kterému podjela noha, a zvýšil na 3:1. Tím zápas rozhodl. Z penalty jsme pak inkasovali branku na konečných 4:1. I když rozhodčí pískal velmi dobře, tímto verdiktem si známku u nás pokazil. Podle kluků z obrany to toiž faul nebyl. Za stavu 3:1 jsme mohli výsledek zkorigovat, když domácí brankář špatně vyběhl, ale Mikula hlavou netrefil prázdnou bránu. Pak hlavičkoval ještě Kořínek, ale těsně mimul tyčku. Jinak Hluk vyhrál naprosto zaslouženě. My jsme na víc neměli. Připravíme se na Koryčany. Čtyři z pěti hráčů už by měli být k dispozici.“

Branky: 7. a 68. z penalty Roman Sopůšek, 13. Tomáš Šimoník, 58. Ondřej Machala - 10. David Křiva. Rozhodčí: Hrubý. Diváci: 152.

ŠUMICE – DOLNÍ NĚMČÍ 1:0 (1:0)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Vstup do zápasu nám vyšel. Hned v úvodu jsme si hlavně po standardních situacích, které nám nevycházely, vytvořili hodně šancí. Hosté se spíše bránili a čekali na brejky. Dolní Němčí mělo v první půli jednu dobrou šanci, kterou ale neproměnilo. Zápas rozhodla penalta nařízená za ruku. Jelikož se v pravidlech nikdo nevyzná, byly kolem pokutového kopu dohady kopaly. Nám penalta samozřejmě pomohla. Hosté ve druhém poločase sestavu prostřídali. Dopředu dali vysoké hráče, bojovníky. Na konci zjednodušili hru, zatlačili nás. My jsme si s tím moc nevěděli rady. Dolní Němčí vsadilo všechno na jednu kartu a nechybělo mnoho, aby v závěru výsledek nesrovnali. My jsme byli rádi za tři body, i když jsme dohrávali proti devíti. První hostující hráč byl vyloučen za stáhnutí našeho hráče, který šel sám na bránu, druhý udeřil soupeře při standardce. Všichni zařvali, i pomezní to potvrdil.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Byla to pro nás dneska smolná neděle. Do Šumic jsme odjížděli bez pěti hráčů základní sestavy. Naštěstí máme oproti jiným mužstvům pevnou základnu v podobně béčka a dorostu, takže jsme mohli mužstvo doplnit tak, aby bylo konkurenceschopné. První patnáctiminutovka byly z naší strany špatná. Bylo znát, že někteří kluci spolu hrají poprvé a hledají se. Přestáli jsme sérii soupeřových rohů a pomalu se dostávali také do hry, kdy jsme si vypracovali i nějaké šance. Druhý poločas jsme byli fotbalovějším týmem my, domácí hráli soubojový fotbal se spoustou nákopů. Je pravdou, že si vypracovali nějaké střely, s nimiž však neměl náš gólman problém. My jsme měli několik opravdu povedených akcí, které si zasloužili skončit gólem. V závěru jsme dohrávali bez dvou vyloučených hráčů a i přesto jsme domácí zatlačili a v 92. minutě si po chytrém signálu vypracovali jasnou gólovou šanci, bohužel jsme ani tu neproměnili. Ačkoliv bych se nechtěl nějak vyjadřovat k rozhodnutím rozhodčího, tak by dneska měl každý soudný divák uznat, že prohrát toto utkání z penalty, za kterou se sudí omlouvá, jelikož ji pískl chybně, je opravdu smůla. Na nic se ale nevymlouváme ani nebrečíme, ve fotbale se prostě takové situace stávají. Nejenom za bojovnost jsme si zasloužili odvézt alespoň bod. V Šumicích se nám ale líbilo, přeji jim hodně štěstí a my se budeme dále poctivě připravovat na další utkání.“

Branky: 37. Jan Žampach z penalty. Rozhodčí: Číž. Červené karty: 84. Mikulec, 85. Šmehlík (oba Dolní Němčí). Diváci: 150.

ÚJEZDEC – TĚŠNOVICE 0:3 (0:1)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Výsledek je pro nás krutý. Těšnovice byly herně lepší, silnější na míči, ale pro nás bylo zásadní, že jsme už v patnácté minutě museli střídat Broňu Červenku, což je nás stěžejní hráč a jeho odchod ze hřiště kvůli svalovým problémům obrovským způsobem ovlivnil zápas, který ale rozhodli především brankáři. Zatímco hostující gólman za bezbrankového stavu 0:0 a i když jsme prohrávali 0:1 nebo 0:2 chytil neuvěřitelné tutovky, náš brankář pustil dva laciné góly. Hlavně ten poslední šel na jeho vrub a svojí chybou nás definitivně pohřbil. Bohužel Jirka Pochylý chyboval dva zápasy po sobě, ale jenom o něm to není, protože jsme nedali branku. Nějaké šance jsme si vypracovali, dokonce jsme dali břevno. Samozřejmě Těšnovice měly také šance, které zahodily, ale prohrát o tři branky jsme si nezasloužili. Na to, jak to byl kvalitní soupeř, mohli jsme třeba uhrát remízu nebo prohrát o gól. Mělo by to být větší drama. Vyzdvihnout musím těšnovického gólmana, který zaslouží obrovskou pochvalu. Na výsledku měl zásadní vliv.“

Josef Židlík, trenér Těšnovic: „Hlavně na začátku střetnutí jsme si vytvořili víc brankových příležitostí. Byli jsme častěji u míče, kontrolovali hru. Herní převahu se nám podařilo zúročit vedoucím gólem Suchánka. Pak přišla od nás asi patnáctiminutová pasáž, kdy jsme nechali hrát soupeře, který se dostal asi do tří šancí, při kterých nás podržel brankář Filip Zavadil. Hlavně díky němu skončil první poločas 1:0. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně, kontrolovali jsme hru a vytvářeli si gólové šance. Dvě z nich jsme proměnili a v 66. minutě vedli 3:0. Od té chvíle jsme měli hru pod kontrolou. Domácí jsme ve zbytku utkání nepustili do nějaké velké šance. My jsme naopak hrozili až do konce. Soupeř po zápase sportovně uznal, že jsme byli lepší. Překvapilo nás fér jednání soupeře i příjemné prostředí. Diváci za námi samo chodili a za výkon nás chválili. Opravdu jsme zahráli výborně. Jsem spokojený. I když nám chyběli Ondra Šilinger a Jirka Malát, a na střídání jsem byl jenom já, Michal Brázdil a šestnáctiletý dorostenec Mikuláš Hříbek, který nastoupil na deset minut a zvládl to skvěle, tak jsme jsme to zvládli velice dobře. Na druhé straně vím, že jsme cestu za výhrou měli ulehčenou střídáním Červenky, což je pro domácí klíčový hráč.“

Branky: 28. Petr Suchánek, 59. Jan Urubek, 66. Tomáš Mrázek. Rozhodčí: Bršlica. Diváci: 150.

BOJKOVICE – FRYŠTÁK 4:2 (3:2)

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Doplníme v pondělí“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Výhra Bojkovic se rodila složitěji, ale nakonec berou domácí ke spokojenosti více stran všechny body. Fryšták opět skládal sestavu složitě, ale jedenáct hráčů se na hřišti sešlo. První čtvrtinu utkání domácí šance brankou neskončily, to na druhé straně udeřilo hned dvakrát. Nejdříve Vavruša a po něm Petráš poslali naše hráče do dvoubrankového vedení. Ve 32. minutě snížil Varga na 1:2 . Následujících pět minut asi rozhodlo zápas. Nejdříve pelášil sám na brankáře Bojkovic Vavruša, gól však nedal. Po té byl Vavruša faulován ve vápně, ale píšťalka rozhodčího zůstala němá k překvapením úplně všech aktérů na hřišti i diváků. Fryšták tento verdikt zcela rozhodil a malé koncentrace našich hráčů domácí mužstvo využilo k otočení skóre na 3:2. Po změně stran neváhal rozhodčí mnohem nejednoznačnější situaci pro Bojkovice penaltou posoudit, vždyť Fryšták už to zná dobře. Devátá penalta v sezoně proti nám gólem neskončila, brankář Mikel ji chytil. Je neuvěřitelné, co si rozhodčí v této třídě dovolují a jak dokáží jedenácti hráčům znechutit neděli. Pro každé mužstvo ze Zlínska chystající se hrát tuto soutěž je to zdvižený prst, zda do toho jít. Mnozí si to v minulosti raději s postupem taky už rozmysleli. Fryšták se snažil s vývojem utkání přesto něco udělat, ale náš tým dva roky bez tréninků to nemá s fyzičkou jednoduché, což je druhá strana mince, proč Fryšták neboduje. V 70. minutě šel z úhlu na branku sám Petráš. Nevyrovnal, aby z protiútoku na druhé straně z úplně stejné pozice udeřilo počtvrté. Poté se hrál už fotbal bez záloh. Šance střídala šanci na obou stranách, ale hráči ani ve vyložených pozicích už brankáře nepřekonali. Bojkovice daly více branek, proto berou tři body.“

Branky: 32. Marian Varga, 40. Daniel Vacula, 44. Vojtěch Dolina, 72. Adam Kundrata - 8. Marek Vavruša, 24. Pavel Petráš. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 149.

KUNOVICE – ZLECHOV 2:2 (0:1)

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Pro nás je to zlatý bod. Důležité je, že jsme neprohráli. Ale nemůžeme začít hrát až deset minut před koncem. Místo toho, abychom to ve druhém poločase, kdy jsme hráli proti deseti, hru roztáhli a hráli po zemi, jsme byli v křečili a všechno tlačili středem. Přitom v prvním poločase jsme se dostali do zakončení, ale neproměnili jsme nějaké šance. Bohužel jsme hned ve 4. minutě inkasovali po vlastní chybě gól na 0:1, ve druhé půli jsme zase neproměnili penaltu. Nakupilo se toho víc. Bohužel na nás leží deka. Musíme poslední čtyři kola nějak zvládnout. Uvidíme, jak to dopadne. Nálada v týmu není příliš dobrá, ale bod by nás mohl povzbudit. K rozhodčímu se mi těžko vyjadřuje. Klíčové věci jsem viděl z dálky. “

Pavel Cigoš, trenér Zlechova: „Nevím, jestli jsem kompetentní tento zápas nějak komentovat. Asi byste se měl zeptat nestranných diváků, jak utkání viděli. Za mě to bylo neskutečné divadlo. Nevím, zda vůbec mohu komentovat výkon rozhodčího, ale to, co dneska předvedl, byla katastrofa. Zápas rozhodlo to, že ve třicáté minutě šel Duchtík sám na domácího brankáře, zezadu je faulovaný a sudí mu směšně dá jenom žlutou kartu. Pak těsně před přestávkou přijde situace, kdy Bihári jasně klekne na našeho hráče a rozhodčí za oplácení vyloučí našeho kapitána, s čímž problém nemám, ale ven měl jít i Bihári. Za ten výkon, co jsme v deseti předvedli, jsme si zasloužili vyhrát. Nakonec máme jenom jeden. Pro nás je ale důležité, že jsme Kunovice nepustily před sebe. Jedeme dál, chceme bodovat v každém zápase.“

Branky: 83. Radek Bihári, 85. František Abrhám - 4. Hynek Vaněk, 64. Michal Bělaška. Rozhodčí: Mitáček. Červená karta: 45. Tomáš Vaněk (Zlechov). Diváci: 250.

KORYČANY – NEDACHLEBICE 1:3 (0:2)

Karel Rotter, trenér Koryčan: „Hráče jsem nabádal, ať si dají pozor na začátek utkání, který jsme ale stejně vůbec nezachytili a soupeři darovali dvě branky. V prvním poločase jsme měli nějaké náznaky, věci, ale žádnou z nich jsme nevyřešili a proto jsme poločas prohrávali 0:2. O přestávce v kabině jsem měl důraznější promluvu, která celkem zafungovala. Druhý poločas už byl z naší strany daleko lepší. Na klucích byla patrná bojovnost a chuť, bohužel kvalita na otočení výsledku chyběla. Navíc soupeř nám dal z ojedinělé akce soupeře ve druhé půli po chybě Lišky gól na 3:0. Vzápětí jsme už jenom Kaňou výsledek snížili. Na víc jsme ale neměli kvalitu. Porážkami si komplikujeme situaci, protože soupeři pod námi body sbírají. Čekají nás ještě čtyři perná kol. Doufám, že to zvládneme a pro Koryčany udržíme I. A třídu i pro nadcházející ročník. Z marodky se nám sice vrátil Gejdoš, ale ostatní kluci dál zůstávají mimo hru. Opět jsme nastoupili v okleštěné sestavě.“

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Vyšel nám začátek zápasu, kdy jsme dali rychle po sobě dva góly, pak už to bylo spíše ubojované. V prvním poločase jsme si vytvořili další dvě šance na zvýšení náskoku, Nejprve šel náš hráč sám na bránu, ale nedal. Vzápětí jsme z malého vápna hlavičkovali přímo do ruky brankáře Koryčan. Ty zahrozily až ke konci první půle, když jeden z jejich hráčů hlavou trefil břevno. Ve druhé půli nám vyšel jeden brejk, po kterém jsme zvýšili na 3:0. Soupeř pak ze standardky snížil. Koryčany nás v závěru nakopávanými míči zatlačily, ale kluci to vzadu měli pod kontrolou. Jsme spokojení s tím, jak jsme utkání zvládli. Tři body se nám hodí. Potřebujeme se totiž ze spodku tabulky posunout ještě výš. Situace ale už je z našeho pohledu veselejší. Chybí nám akorát Dušan Klvaňa, naopak se nám vrátil Filip Brzica, který byl ale jenom na lavičce.“

Branky: 66. Dominik Kaňa - 9. Peter Vrták, 13. Ondřej Šuranský, 63. René Kafka. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 150.