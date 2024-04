Karel Heinz, trenér Kroměříže B: „Soupeř, dokud mohl, tak nás trápil. My jsme zápas po běžecké stránce neměli dobře rozehraný. Sice jsme dali brzy gól, ale rychlá branka nám spíše uškodila. Trošku nám to uteklo v hlavě, pak se to strašně dobíhalo. O poločase jsme si řekli, že je to od nás málo. Museli jsme zlepšit hlavně pohyb, což se nám povedlo. Ve druhé půli jsme byli jasně lepší, přidali jsme další branky a zápas v klidu dohráli do vítězného konce. Mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem, ale i soupeř měl nějaké šance. Vyzdvihnout musím oba gólmany. Brankář Starého Města chytil tak pět nebo šest tutovek, náš Benedikt snad tři. Klidně to mohlo skončit 7:3. Soupeře ale musím pochválit, hrál u nás velmi dobře. My jsme v zimě rozšířili realizační tým. Jako druhý hlavní trenér se k nám připojil Ondra Mrázek, se kterým se točíme. Přiskočil k nám ještě Timoteus Políček, takže i s Jirkou Buksou máme silný realizační tým. Ten náš cíl je jasný.“

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Výsledek vypadá hrozivě, ale kdo tady byl, viděl oboustranně dobrý zápas. Samozřejmě soupeř byl na balonu lepší. Bylo vidět, že domácí mají v sestavě i druholigové hráče, kterým naši kluci nemohou až tolik konkurovat, ale třeba Tureček s Pečkou anebo Horák v brance zaslouží absolutorium. Jsou to mladí kluci, ale byli Kroměříži rovnocenným partnerům. Fotbal se ale hraje na góly. Těch jsem dostali čtyři. Mohli jsme jich dostat ještě víc, ale taky jsme mohli více gólů dát. Celkově si soupeř zasloužil vyhrát. Kroměříž má silný tým, zaslouží si postoupit do vyšší třídy. Problém byl, že nás nepodrželi střídající hráči. Za nadějného stavu 2:1 jsme udělali individuální chyby, které Kroměříž potrestala. Kluci musím za výkon pochválit. Základní jedenáctka to odehrála velice dobře. Komplikací jsou zranění. Vypadli nám Houdek se Štaubertem, chyběl Lapčík. Brázdil se zranil ve středu na tréninku a hrál se sebezapřením. Ve druhé půli po nárazu na reklamní panel odstoupil stoper Straka. Kluci, co nastoupili místo nich, to odehráli velmi slušně. Víme, že v budoucnu s nimi můžeme počítat.“

Branky: 2. a 56. Tomáš Fuksa, 39. Nicolas Martinek, 86. Lukáš Berky - 35. Martin Petek. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 100.

MLADCOVÁ – KORYČANY 6:0 (4:0)

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Vítězství je naprosto zasloužené. Pokud bych byl k soupeři hodně přísný, mohli jsme vyhrát ještě vyšším rozdílem, nedali jsme další čtyři nebo pět šancí. Hosté si vypracovali dvě velké příležitosti. Jednu hned v úvodu střetnutí za bezbrankového stavu. Tu jsme však přečkali a Koryčanům do přestávky nasázeli čtyři góly. Zbytek utkání jsme v klidu kontrolovali. Jenom mě mrzí, že jsme přišli o dva hráče, kteří museli do nemocnice na vyšetření. Už v prvním poločase musel střídat kapitán Blažek, který má roztržené obočí, zápas nedohrál ani Haloda. U něj to vypadá na podezření na zlomeninu klíční kosti. Hosté nestíhali, pomáhali si tvrdými fauly. Některé věci už byly za hranou. A to jsme po minulém utkání přišli o dva hráče.“

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Komentář doplníme v pondělí odpoledne“

Branky: 7., 29. a 39. Martin Čihánek, 26. Dominik Dvořáček, 58. Matyáš Hanák, 86. Vlastimil Fabík. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 200.

Fotbalisté Kunovic uctili památku zesnulého šéfa Černého výhrou nad Újezdcem

KUNOVICE – ÚJEZDEC 3:1 (0:0)

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Věděli jsme, že k nám Újezdec nepřijede s ofenzivní taktikou, že se zaměří více na obrannou fázi. Nepředpokládal jsem ale, že soupeř bude celý zápas takto zalezlý a v deseti hráčích odehraje celé utkání na vlastní polovině. My jsme s tím měli problém. Prvním poločasem jsme se protrápili. Hru jsme sice točili z jedné strany na druhou, ale moc se nám to nedařilo. O přestávce jsme se vrátili k osvědčenému systému se čtyřmi obránci, což nám pomohlo. I díky Zámečníkovi jsme se tam dostávali víc. Mimo to, že dal gól na 1:0, ještě dvakrát nebo třikrát přihrával pod sebe. Moc tomu nechybělo, aby to kluci dorazili do prázdné branky. Zápas rozhodla naše efektivita, krásné střely. Radku Poláchovi se v týdnu smějeme, že to střílí na Panský dvůr nebo do zahrad, asi si z toho něco vzal a proti Újezdci se hezky trefil. Byla z toho důležitá a vítězná branka. Naši výhru pečetil Perůtka, který mladým klukům v poslední minutě ukázal, jak se podporuje útok a po čtyřicetimetrovém sprintu proměnil ve třetí gól. Staří matadoři rozhodli zápas. Chyběl nám mladík Obal, kterého jsme po lehčím otřesu mozku nechali odpočívat a Lukáš Králík. Nebyli ani Velecký s Salayem. Horáček hrál s teplotami.“

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Soupeř byl kvalitní. Byl lepší, fotbalovější, vyhrál zaslouženě. Mě jenom mrzí, že jsme mi branky nabídli vlastními chybami sami. Remízu jsme mohli při troše štěstí uhrát, Kunovice ale potrestaly všechny naše zaváhání na sto procent. Jinak jsem spokojený s přístupem hráčů, kteří těžké utkání zvládli po fyzické stránce velice dobře. Obrana nám celkem fungovala, vzadu jsme byli kompaktní, srazily nás individuální chyby. Jiné velké šance kromě penalty jsme neměli. Jenom nějaké náznaky, ale nedotáhly jsme je do žádného zakončení. Chyběl nám Pěnička se Smejkalem a Gazdíkem.“

Branky: 62. Jan Zámečník, 80. Radek Polách, 90. Jiří Perůtka – 76. Jan Solařík z penalty. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 172.

NIVNICE – NEDACHLEBICE 0:2 (0:1)

Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „Zklamání je obrovské. Ve středu si s hráči sedneme a pobavíme se, co bude dál. Takto to dál nejde. Po utkání v Újezdci jsme chtěli na domácí půdě potvrdit tři body, první půlku jsme ale opět prohospodařili. K tomu jsme si dali úsměvný vlastní gól, kdy stoper Lukáš Cvacho chtěl odvrátit míč z brankové čáry ale zamotali se s Petrem Stojaspalem o sebe. Bylo to dvojitý vlastenec. Do druhé půlky jsme vstoupili dobře. Byli jsme aktivnější, snažili o vyrovnání, o obrat. Tady ale musím pochválit Nedachlebice, které nám svým přístupem ukázaly, jak se hraje o záchranu. Hosté bojovali, dřeli, skluzovali. Tak si představuji tým, který bojuje o první místo, postup. Bohužel nás opustilo štěstí z podzimu. Neproměníme ani ty nejvyloženější šance. Nejsme schopní dát gól. Naopak soupeř v době, kdy jsme hráli vabank, přidali i s naším přispěním druhý gól. Paradoxně i střelu Sedláře jsme si usměrnili do vlastní brány. Myslím, že minimálně bod jsme si zasloužili. Chyběl nám znovu zranění Karlík, který si natáhl v Újezdci sval. Obdržálek má těžký výron v kotníku, mimo jsou i bratři Dubští.“

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Byl to vyrovnaný a bojovný zápas. Myslím, že diváci se nenudili. Hrálo se nahoru a dolů. Nám přálo štěstí, když si domácí dali vlastní gól a druhou branku jsme přidali v nastavení za pomoci domácího hráče. My jsme spokojení. Pro nás není důležité, že jsme porazili vedoucí tým tabulky, tři body jsme potřebovali získat s kýmkoliv. Nivnice prokázala svoji kvalitu, ale nedařilo se jí v koncovce. Hlavně v závěru si vytvořila nějaké příležitosti, ale všechno špatně vyřešila. Na druhé straně do mnoha věcí jsme soupeře nepustili. Nivnice měla až ke konci tlak. To už jsme se zatáhli, bránili výsledek. Kluci předvedli fakt srdnatý výkon, po celých devadesát minut jeli na krev. Chyběl nám vyloučený Klvaňa, Filip Brzica a také Robert Hubáček.“

Branky: 28. Lukáš Cvacho, 90. Jan Sedlář. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 268.

ŠUMICE – NEDAŠOV 6:1 (3:0)

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Od začátku jsme byli herně jasně lepší, soupeře jsme přehráli a zaslouženě vyhráli. Vyšel nám první poločas, za stavu 3:0 jsme to měli už jednodušší. Další šance jsme nedali, mrzet nás to ale nemuselo. Hosté hrozili jenom o standardních situací, moc nebezpeční ale nebyli. Gól nám dali po jedné akci, jinak jsme je do téměř ničeho nepustili. Bylo to poklidné utkání. My jsme spokojení, pro nás jsou to důležité tři body. Nyní nás čekají venku Těšnovice.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Porážka je zcela zasloužená. Venku nám to nejde, dostáváme velice laciné góly. První jsme si dali vlastní, další dva nebo tři jsme soupeři ulehčili vlastními chybami. O takovém zápase je těžké najít něco pozitivního. Vyzdvihnout musím pouze soupeře, který byl jasně lepší, uštědřil nám lekci. My jsme zase skleslí. Na venkovní zápasy se nedokážeme namotivovat, nabudit. Jsme takoví malátní a než se ve třicáté minutě probereme, většinou je po zápase. Je to v hlavách hráčů, máme nějaký blok. Je to problém, který musíme vyřešit. Venku musíme hrát s větším zaujetím, chutí, jinak budeme pořád jenom prohrávat.“

Branky: 26., 59. a 72. Michal Kelíšek, 22. Josef Fojtík vlastní, 34. Libor Žáček, 70. Dalibor Mikulec – Petr Holba. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 161.

Kroměříž B přehrála Staré Město, trenér Heinz po výhře 4:1 vyzdvihl oba brankáře

BOJKOVICE – TĚŠNOVICE 1:4 (0:3)

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Jsem zklamaný. Porážka je kombinací dvou věcí. Dostali jsme lekci z efektivity, také jsme udělali naivní chyby. Zápas víceméně rozhodl první poločas, ve kterém jsme dostali tři branky. Druhý poločas už to bylo od nás lepší. Výsledek jsme snížili. Po vstřelené brance jsme se vrhli víc dopředu, hosté nám ale jednou utekli a z jednoho brejku dali na 1:4. Musím říct, že soupeř vytěžil z minima maximum, byl daleko efektivnější. Klobouk dolů před Těšnovicemi, jak všechno vyřešily a potrestaly naše jednoduché chyby. Pro nás je to věc, která se nesmí opakovat. Škoda nevyužitých šancí. V první půli šel Martinec sám na brankáře, nedal. I po změně stran jsme měli nějaké příležitosti, nastřelili tyčku. Hosté to zvládli i když dohrávali v deseti. Jeden z jejich hráčů obdržel za zdržování druhou žlutou. Byla to jeho hloupost.“

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Do Bojkovic jsme přijeli s defenzivní taktikou. Chtěli jsme hrát poctivě zbloku, vyrážet do rychlých protiútoků, což nám vyšlo dokonale. Domácí sice byli fotbalovější, byli více na míči a vypracovali si i nějaké šance, my jsme ale hráli chytrý fotbal a trestali jejich chyby. Jsme rádi za tři body, v Bojkovicích se nevyhrává každý den. Zápas čtyřmi góly rozhodl Karel Majkrič, který si náramně vyhověl s Janoštíkem. Za výkon ale chválím celý tým. Kluci to odmakali, hráli na hraně svých možností. Za bojovnost si tři body zasloužili. Chyběli nám Brázdil a Pluhař. Jenom škoda vyloučení Hrabala. Příště nám bude chybět.“

Branky: 60. Petr Suchánek vlastní – 2., 33., 44. a 79. Karel Majkrič. Rozhodčí: Martinák. Červená karta: 74. Tomáš Hrabal (Těšnovice). Diváci: 154.

ZBOROVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 1:2 (1:0)

Martin Střelec, trenér Zborovic: „I když výsledek je těsný a při troše štěstí jsme klidně bod mohli uhrát, soupeř byl lepší a celý zápas nás držel na vlastní půlce. My jsme byli neustále pod tlakem a jenom nakopávali balony dopředu. Dobře jsme bránili a z brejku šli Malošíkem do vedení. Jinak jsme se celý první poločas bránili. Byla jen otázka času, kdy hosté srovnají, což se jim povedlo v úvodu druhé půle. Dolní Němčí se po vyrovnání hnali ještě více dopředu, za dalšími brankami. Dalo jenom jeden gól, ale vyhrálo zaslouženě. Nás může mrzet neproměněná šance Malíška po změně stran, který loboval brankáře, ale mířil vedle. Soupeř v první půli ze standardky trefil břevno, jednou hlavičkoval do prázdné brány nad. Šancí měl ale daleko víc. Nás podržel gólman Kocourek, který zachytal velice dobře. Kluci makali, snahu jim nemohu vyčíst, ale jsme ve vyšší soutěži, takže proti silným soupeřům sbíráme hlavně zkušenosti. Z týmu Dolního Němčí mě zaujal střední záložník s číslem tři (Roman Bobčík – pozn. red.).“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „I když Zborovice značně obměnily mužstvo, tak jsme rozhodně nečekali, že nás na hřišti v Troubkách čeká něco jednoduchého. Podle plánu jsme začali aktivně a do desáté minuty jsme si vytvořili čtyři šance, které však domácí brankář bravurně zlikvidoval. V této fázi zápasu jsme se bohužel nedostali do vedení, za což nás domácí z ojedinělé útočné akce potrestali. Ze středu hřiště vyslali krásnou průnikovou přihrávku, kdy náš brankář Kvasnička stihl ještě vyrazit zakončení útočníka, avšak pouze na nohu dorážejícího hráče, který už uklízel do prázdné brány. Hra se odehrávala převážně na domácí půli, dobývali jsme sice jejich bránu, ale v prvním poločase se nám gól vstřelit nepodařilo. To platilo i po trestném kopu Michaela Palíka, který sice měl televizní parametry, ale skončil pouze na břevnu. Zřejmě měli kluci v hlavách nějaké eventuální podcenění soupeře, protože naše nasazení a bojovnost měli k mojí spokojenosti daleko, i přesto, že právě o tomto jsme hodně na předzápasové přípravě mluvili a snažili se tomu předejít. Žádné mužstvo se ale samo neporazí, což jsme si o poločase důrazně vysvětlili a ve snaze změnit stereotypní věci jsme zpřeházeli nějaké pozice. Druhá půle měla zpočátku obdobný scénář jako první. V 51. minutě už ale našel krásnou diagonálou přes půlku hřiště Peťa Bobčík nabíhajícího Tomáše Hiblera, který si poradil s obráncem a s přehledem poslal míč do sítě. V 74. minutě si pak Roman Bobčík připravil míč za velkým vápnem a mířenou přízemní střelou nás konečně poslal do vedení, které jsme udrželi do konce utkání a získali tak důležité tři body. Určitě je ale potřeba říct, že i domácí si ve druhé půli vytvořili nějaké šance, při níž se musel Kvasnička ukázat. Zejména jejich poctivé dostupování, obětavost a houževnatost nám cestu za výhrou značně znepříjemňovaly. Co bylo pro nás a myslím, že i pro všechny další týmy, které pojedou hrát do Zborovic, bylo největší utrpení, bylo úzké a hlavně velmi hrbolaté hřiště. Tímto terénem se rozdíl ve fotbalovosti dostal na minimum. V kontextu celého utkání jsme si zasloužili zvítězit, ale domácí si rovněž zasloužili uhrát dobrý výsledek, takže za mě je naše hubené vítězství 1:2 asi spravedlivé ke všem.“

Branky: 17. Patrik Malošík – 51. Tomáš Hibler, 74. Roman Bobčík. Rozhodčí: Bartoš. Diváci: 100.