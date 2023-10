Martin Hanus, hrající trenér Zborovic: „O soupeři jsme měli dobré informace z Kroměříže. Taky jsme věděli, že Nedašov má v nohách čtvrteční dohrávku s Újezdcem, takže jsme na hosty chtěli vletět a utkání rozhodnout co nejdříve. Takto náročný program by nezvládli uběhat ani mančafty ze třetí ligy. Bylo jasné, že tak rychle nezregenerují. Chtěli jsme využít jejich únavy z cestování. Na soupeře jsme vletěli a utkání do přestávky rozhodli. První poločas byl zcela v naší režii, za stavu 5:0 už bylo po zápase, který se po změně stran jen dohrával. Ve druhé půli už se nehrálo v takovém tempu ani nasazení, což mě sice mrzí, ale jsem rád, jak jsme to zvládli. Hosté mě překvapili, že se nás snažili vysoko napadat. Na velkém hřišti měli mezery, nestačili se vracet. Doma na jejich menším hřišti to je asi jiné. Venku ale tato taktika Nedašovu moc nevychází. Nám chyběl zraněný Ordoš, nemocný Dočkal. O poločase musel kvůli menším zdravotním problémům střídat Steiner, fit nebyli ani další kluci. Nyní máme marodku, povolat jsme museli i kluky z béčka.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Proti Zborovicím nám chyběli tři hráči ze základní sestavy. My jsme hráli úplně naivně, moc se nám nedařilo. Příště musíme hrát jinak. Konkurenceschopní byli tak čtyři kluci. První poločas nám absolutně nevyšel. Domácí nás předčili po herní i fyzické stránce, vyhráli zcela zaslouženě. My jsme rádi, že jsme předtím zvládli alespoň domácí zápasy, máme dost bodů a za sebou náročný program. Kluci toho mají za sebou hodně. Jeden hrál i s bolavým kotníkem, Holba zvládl jenom poločas. Bylo nás málo, takže nebylo koho střídat. Všechno se to blbě sešlo. V optimální sestavě bychom soupeři vzdorovali víc, takto jsme na Zborovice neměly. Příště doma zkusíme podat daleko lepší výkon.“

Branky: 5. a 45. David Steiner, 78. a 87. Ondřej Slaměník, 25. Ondřej Baďura, 37. Martin Hanus, 39. Martin Baran – 49. Tomáš Kalík, 84. Michal Kolínek. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 100.

MLADCOVÁ – ŠUMICE 1:4 (0:3)

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Od nás to byla katastrofa. Pořád máme stejný problém. Gól nedáme z ničeho a naopak soupeři branky nabídneme vlastními chybami sami. Utkání se Šumicemi nevyšlo ani našemu brankáři, který se podepsal pod první dva góly. My jsme se sice snažili hrát, ale dostali jsme se do křeče a vpředu byli neškodní. Neříkám, že jsme si vytvořili nějak moc šancí, měli jsme asi tři nebo čtyři, ale stejně žádnou z nich nedáme. Byli jsme nervózní, z naší strany to nebylo moc dobré utkání. Bohužel se nám rozpadl útok.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Jsem moc rád, že alespoň ke čtyřicátým narozeninám jsem dostal první výhru v sezoně. Celkově byl zápas bojovnější. Oba týmy hrály s nasazením a agresivitou. Terén byl po dešti, takže tomu napomáhal. Ale nebyl to úplně špatný fotbal. My jsme šli do vedení ve 21. minutě po standardní situaci, kdy to domácí brankář vyrazil pouze do našeho hráče a byl z toho gól. Pak jsme chodili po stranách do přečíslení, hrozili jsme z brejků. Vždycky jsme to dávali pod sebe. Brankář to vyrazil a my doráželi. V první půli jsme byli lepším a aktivnějším týmem, vedli 3:0. Do druhé půle jsme ale nevstoupili příliš dobře. Mladcová byla aktivnější, vytvořili si tlak, ale ne žádné obrovské šance. My jsme začátek ustáli. Po snížení z penalty na 3:1 jsme ale trošku zalezli a začali ještě více bránit výsledek. Kluky jsem přitom nabádal k útočení, ať podrží vpředu míč. Chtěli jsme hrát i na soupeřově polovině. Dvacet minut před koncem jsme přidali čtvrtý gól a zápas definitivně rozhodli. Spokojenost je velká. Máme první výhru, která je pro nás strašně důležitá. Kluci se snažili, bojovali, od začátku šli za vítězstvím, které chtěli víc než domácí.“

Branky: 53. Tomáš Haloda z penalty – 21. Jan Žampach, 29. Tomáš Andrlík, 44. Libor Žáček, 69. Michal Kelíšek. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 100.

Kunovice zvládly hodovou přestřelku, pomohli dorostenci i umělá tráva

BOJKOVICE – NEDACHLEBICE 7:1 (4:0)

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Pro nás to byl dobrý zápas. Po dlouhé době jsme doma dominovali. Nakonec jsme mohli vyhrát ještě větším rozdílem. Po prvním poločase jsme sice vedli 4:0, ale měli jsme další čtyři velké šance ke skórování. Buď jsme šli sami na brankáře, nebo zahrozili po rohu. Nedachlebice na můj vkus hrály hodně odvážně, my jsme těžili z jejich chyb. Soupeře jsme v poli přehrávali, opravdu jsme odehráli dobrý zápas. Byli jsme lepší ve hře, vypracovali si daleko víc šancí než soupeř. Klidně to mohlo být i víc. Ke konci jsme za rozhodnutého stavu prostřídali sestavu, nechali zahrát další kluky. Kluci si zápas svojí pracovitostí a přístupe udělali na konci jednoduchý. Chyběli nám Martinec a Petr Gago.“

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. Prohráli jsme zcela zaslouženě. Asi pět gólů jsme dostali po našich individuálních chybách. Tady se opravdu není o čem bavit. Bojkovice byly daleko lepší, daly nám jednoduché branky. Sami jsem je postavili na koně a psychicky se sesypali a už se to zase vezlo. Přitom sestavu jsme měli celkem slušnou. Po čtvrteční dohrávce jsme přišli o brankáře Hájka, který utkání dochytal se zlomeným malíčkem a příští týden jde na operaci. Na podzim tak dochytal. V Bojkovicích nám chyběli i Králík s Vrtákem.“

Branky: 20. a 56. Adam Kundrata, 16. Vojtěch Dolina, 33. Marian Varga, 44. Tomáš Gorčík, 50. Filip Kalík, 73. Michal Vrba - 87. René Kafka. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 150.

KUNOVICE – TĚŠNOVICE 4:3 (2:1)

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Jsem rád, že jsme utkání zvládli a konečně zvítězili. Uspěli jsme poprvé od derby se Starým Městem, po šesti zápasech. Pro nás to bylo strašně důležité střetnutí. Krize se prohlubovala, ležela na nás deka. Každý kdo to zažil, tak ví, že je to nepříjemné. Nás pořád provází marodka. I když se dva kluci po zranění vrátí, další dva vypadnou. V pátek na tréninku se zranil Polách, který to před zápasem zkusil, ale nešlo to. Nehráli ani Kučera, Šmatelka, Kundr nebo Flek. Mimo je Perůtka, takže jsme museli povolat dorostence. Proti Těšnovicím jsme využili hned čtyři. Dva hráli od začátku, další nastoupili ve druhé půli. Před kluky musím smeknout. Jsou to šestnáctiletí kluci a zvládli to perfektně. Všichni byli platní. Nám umělka určitě neublížila. Soupeře to asi zaskočilo, což nás mrzí, ale nebyl v tom žádný úmysl. My jsme chtěli hrát také na trávě, ale máme novou závlahu, takže by mohlo přijít k úrazu. Umělka je kvalitní, dalo se na ní hrát. V prvním poločase jsme byli kombinačně dobří. Kdybychom proměnili další šance, mohli jsme vést vyšším rozdílem. Salay mě svůj nájezd vyřešit lépe, přesto dal dva góly, nastřelil tyč. Vyloučení paradoxně pomohlo spíše hostům, kteří se semkli. My jsme byli chvíli v útlumu, dostali jsme se z toho gólem Basovníka na 3:2. Pak se prosadil Gajdošík, ale klid jsme neměli. Hosté ještě v závěru snížili, konec byl hektický.

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Z Kunovic jsme si alespoň bod mohli odvést, bohužel pan rozhodčí byl proti. Neodpískal jasnou penaltu po stažení Mršťáka. Červená karta byla oprávněná, ale čtvrtému gólu Kunovic předcházela evidentní hra rukou, byly tam i další sporné věci. Nevím, zda to bylo tím, že jsou v Kunovicích hody, nebo rozhodčímu utkání nevyšlo, ale domácím to vyšlo a vyhráli. Zaskočilo nás už to, že se v tomto příjemném počasí hrálo na umělé trávě. Bohužel umělka hlavně v úvodu střetnutí dost klouzala. Jinak to byl fotbal nahoru a dolů. V prvním poločase se šance střídaly na obou stranách, bohužel jsme inkasovali branky po našich chybách, což se stále opakuje. I v deseti jsme ale jezdili, snažili se, ale na bod jsme nedosáhli.“

Branky: 11. z penalty a 28. Jakub Salay, 73. Lukáš Basovník, 82. Petr Gajdošík - 65. a 87. Karel Majkrič, 24. Radek Janoštík. Rozhodčí: Večeřa. Červená karta: 57. Jan Urubek. Diváci: 190.

Bojkovice sedmi góly zničily Nedachlebice, hosté přišli o brankáře Hájka

KROMĚŘÍŽ B – NIVNICE 2:4 (0:3)

Karel Heinz, trenér Kroměříže B: „Bohužel důležitý zápas nám herně ani výsledkově nevyšel. Nivnice si hlavně za výkon v prvním poločase zasloužila vyhrát. Hosté hráli chytře, využili chyb v naší rozehrávce. Chodili do rychlých brejků, které měli dobře sehrané a z toho nás trestali. Snad z každé akce nám dali gól. Musím ale uznat, že jeden byl pěknější než druhý. My jsme na to nedokázali odpovědět. Sice jsme si už v první půli nějaké šance vypracovali, ale nebyli jsme tak přesní jako v jiných duelech. Ve druhém poločase se víceméně hrálo pouze na jednu bránu. Byli jsme neustále v tlaku, šancí jsme měli dost. Většina individuálních výkonů ale byla pod průměrem. Nikdo z týmu nevyskakoval. Utkání se odehrálo na hlavním stadinu před krásnou návštěvou. Z porážky tragédii neděláme. Před námi je ještě spousta kol. Nebudeme házet flintu do žita. Čekají nás další náročné střetnutí, třeba hned za týden v Kunovicích.“

Miroslav Ondrůšek, trenér Nivnice: „Mužstvo musím za velkou bojovnost a předvedený výkon pochválit. Pro utkání jsme zvolili defenzivní taktiku. Hráli jsme ze zabezpečené obrany, chodili do brejků. První poločas nám vyšel až nadmíru dobře. Pozorně jsme bránili, vzadu byli organizovaní. Podařilo se nám vyřešit všechny tři brejkové situace, které jsme okořenili pěknými góly. Vrcholem byla třetí branka Kelíška po křídelní akci. Po prvním poločase jsme tak zaslouženě vedli. Domácí byli asi překvapení z toho, jak se utkání vyvíjí. Ve druhé půli ale zvýšili tempo i tlak. Byli fotbalovější. V sestavě měli šikovné, mladé hráče. My jsme je dlouho zvládali bránit. Jediné, co mě mrzí, byla zbytečná penalta na 1:3. Kroměříž po ní ožila, dál byla v tlaku. Vytvořila si i dvě nebo tři velké šance, při kterých nás podržel gólman Junaštík. Celkově to defenziva zvládla dobře. Odbránili, uskákali o odposouvali jsme to dobře. Soupeř ke konci výsledek snížil na 2:3 a bylo z toho drama. Nám se však opět z brejku podařilo dát na 4:2 a bylo hotovo. Jsem moc rád, že jsme tímto výsledkem a výkonem potvrdili naši nadmíru povedenou podzimí část. Do úterý budeme slavit, pak se začneme chystat na domácí zápas s Mladcovou, která nás naposledy porazila, takže jí máme co vracet. Ze sestavy nám vypadl pouze zraněný Kryštof Dubský, který bude mimo další dva nebo týdny. Musím poděkovat i fanouškům z Nivnice, že nás přijeli do Kroměříže podpořit a společně jsme si užili vítěznou děkovačku. Fandili nám i hráči Těšnovic. Naše kluky motivoval i druholigový stadion.“

Branky: 59. Matheus Concalves z penalty, 82. Tomáš Fuksa - 39. a 90. Vlastimil Velecký, 35. Radim Straňák, 42. Tomáš Kelíšek. Rozhodčí: Hvrlant. Diváci: 237.

DOLNÍ NĚMČÍ – ÚJEZDEC 3:0 (2:0)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Úvod utkání nám vyšel skvěle, když hned v první minutě Venca Ondřejka potrestal nedorozumění hostujících obránců a poslal nás do vedení. Na 2:0 poté náš náskok navýšil z trestného kopu Michael Palík. Za tohoto stavu jsme udělali chybu v rozehrávce a s jedinou šancí Újezdce si Juri Semanko poradil skvěle. Ve druhém poločase, který se hrál v nepříliš velkém tempu, naše zasloužené vítězství pečetil Tomáš Stojaspal. Od většího rozdílu ve skóre hosty několikrát zachránil gólman. Výsledkově se nám teďka celkem daří, vyhráli jsme čtvrté utkání za sebou a doufám, že šňůru udržíme co nejdéle.“

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Ještě se ani neposadíme na lavičku a už prohráváme. V Dolním Němčí jsme inkasovali branku asi ve dvacáté vteřině. V tu chvíli se nám všechno zbortí, byť to herně nevypadalo úplně špatně a domácím jsme byli rovnocenným soupeřem. Kluci mají předcházející nezdary v hlavách, moc si nevěří. Po brance na 2:0 z trestného kopu jsme to měli už složité. Do zápasu nás mohl vrátit Bína, který šel sám na brankáře, ale neuspěl. Pokud by svůj únik proměnil, mohlo to být veselejší. Ve druhém poločase jsme sice dali do hry dalšího útočníka, ale pořádně jsme neohrozili bránu soupeře. Dolnímu Němčí jsme cestu za třemi body ulehčili vlastními chybami. Nyní máme doma Koryčany a potřebujeme nutně zvítězit. Do konce podzimu chceme ještě nějaké body získat, musíme se ale zlešit.“

Branky: 1. Václav Ondřejka, 36. Michael Palík, 80. Tomáš Stojaspal. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 200.

KORYČANY – STARÉ MĚSTO 1:3 (1:2)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení přineseme v pondělí odpoledne.“

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Pro diváky to nebyl moc pohledný zápas. Byl to spíše boj, málo fotbalu. Na hráčích obou týmů bylo vidět, že jde o hodně. Soupeř je poslední i my jsme se krčili v tabulce dole. My i Koryčany jsme si v prvním poločase vypracovali nějaké šance. My jsme hned ve 3. minutě dostali nešťastný gól z trestného kopu. Pak jsme ale na soupeře zatlačili a dvěma slepenými brankami Petka výsledek otočili. Ve druhé půli byla hra stejná. Byl to spíše boj mezi šestnáctkami. Na trávníku se postupně trošku přiostřilo. Některé zákroky byly všelijaké, ale nebylo to nic, co by rozhodčí nezvládli. My jsme měli utkání rozhodnout daleko dřív, takto jsme se trápili až do konce zápasu, kdy jsme dali Turečkem třetí gól. Musím se přiznat, že od našich kluků jsem čekal víc. Nevím, jestli na nich dolehla tíha okamžiku, že se musí v Koryčanech vyhrát, ale od některých hráčů čekám daleko víc. Musíme se prezentovat trošku jinak a hlavně daleko lepším fotbalem. V naší situaci jsou ale důležité hlavně body, které jsme venku získali, což je hlavní, Chyběli nám akorát dliuhodobí marodi Smělík s Horákem.“

Branky: 3. Tomáš Reška – 13. a 18. Martin Petek, 90. David Tureček. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 125.