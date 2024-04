Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Zklamání je velké. Soupeři bych ale chtěl pogratulovat k výhře. Nám nevyšel hlavně první poločas, ve kterém jsme podali bojácný výkon. Nedostupovali jsme hráče soupeře, až na desetiminutovou pasáž po vstřelené kontaktní brance to od nás bylo málo. Šlo vidět, že většina našich mladých kluků hrála podobný zápas poprvé. Derby měli v týdnu v hlavách, byl kolem toho velký humbuk, takže nervozitu si s sebou přenesli i do zápasu. Bohužel ti starší kluci jim moc nepomohli. Už před zápasem jsem z některých cítil, že nejsou ve své kůži, což se projevilo i na jejich výkonu. Na druhé straně to pro ně byla dobrá škola. O přestávce jsme si k tomu ale něco řekli, sestavu prostřídali a druhý poločas už byl vyrovnanější. Šance byly na obou stranách. V 90. minutě mohl Petek vyrovnat, když se ocitl sám před gólmanem, ale nedal a pak jsme dostali branku na 1:3. To už jsme ale hráli vabank a kluky chytaly křeče. Pro naše mladé mužstvo to byla obrovská škola. Střetla se dvě mužstva se zcela jinou koncepcí. Zatímco my to hrajeme s vlastními kluky a odchovanci, v hostující sestavě byli vidět rozdíloví hráči, jako jsou Perůtka, Mandinec nebo Králík. S dalšími kluky všichni prošli Slováckem. My ale svojí cestě věříme. V budoucnu se nám to vrátí. V derby nám chyběl Štaubert a dlouhodobě zraněný Lapčík. Vyzdvihnout musím výbornou atmosféru, nadstandardní kulisu. Poděkovat musíme nejen Pazúrům z hrázky, ale i dalším lidem, že se na nás přišli podívat. Tímto se jim trošku omlouvám za výsledek. Musí mít s našim mladým týmem trpělivost.“

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Naše výhra je zasloužená. Na vyložené šance jsme vyhráli 5:2. Do zápasu jsme šli s tím, že máme po minulém týdnu co napravovat. Derby bylo to nejlepší, co jsme potřebovali. Kluky jsem nemusel nijak motivovat. Samo to vzali za správný konec a zápas zvládli. Do utkání jsme vstoupili aktivně. Soupeře jsme měli načteného, věděli jsme, co bude hrát. Pokryli jsme útočníka Brázdila i pravou stranu, kde nastupují Houdek s Turečkem. Oba jsme eliminovali a zaslouženě šli gólem Fleka do vedení. Za stavu 1:0 mohl stejný hráč hlavou přidat druhou branku, i tak se nám mladým Obalem povedlo zvýšit na 2:0. Staré Město se vrátilo do hry z penalty. Do té doby jsme v poli dominovali. Po inkasované brance jsme se trošku stáhli, ale posledních deset minut první půle jsme zase byli lepší a hru ovládali. Po změně stran jsme nechtěli nic podcenit. Staré Město má hlavně doma velkou kvalitu. My jsme ale byli zodpovědní směrem dozadu, soupeř si toho moc nevytvořil. Naopak náš Králík měl hned tři velké šance, které ovšem nedokázal proměnit. Domácí zahrozili po hlavičce Brázdila a jednou se sám na vápně zjevil Petek, ale v zakončení zaváhal. V závěru pojistil naši výhru Mandinec. Pochválit musím svůj tým, ale i diváky. Přišla spousta lidí, atmosféra byla parádní. Fanoušci povzbuzovali, měli i dýmovnice. Věřím, že si derby užili. Staroměstský Širůch má pořád svoje kouzlo. Jsem moc rád, že jsme právě tam prokázali, že fotbal umíme hrát. Obrovsky jsme si zpravili chuť po minulém týdnu, kdy to i přes výhru s Koryčany nebylo dobré. Zápas ve Starém Městě měl grády, v I. A třídě patřil rozhodně k těm lepším. K vidění byl pěkný fotbal. Nám se po trestu vrátil do sestavy gólman Němčický, v základní sestavě byli Mandinec s Králíkem. Oba byli nesmírně platní. Pochvalu za výkon a přístup ale zaslouží celý náš tým.“

Branky: 27. Vladimír Brázdil z penalty - 12. Daniel Flek, 22. Rudolf Obal, 90. Filip Mandinec. Rozhodčí: Hanák. Diváci: 250.

KORYČANY – KROMĚŘÍŽ B 0:4 (0:2)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Komentář doplníme v pondělí odpoledne“

Timoteus Políček, vedoucí mužstva Kroměříže B: „V sobotu odpoledne nastoupilo béčko Hanáků na jednom z nejhezčích stadionů 1. A třídy v Koryčanech. Utkání kolidovalo se zápasem áčka, které hrálo doma. Standardní trenér B týmu Karel Heinz si plnil druholigové povinnosti sportovního ředitele v Kroměříži. Rezervu tak vedl trenér mládeže Ondřej Mrázek stejně jako minule venku v Bojkovicích. Do utkání Hanáci vstoupili velmi aktivně a po pár minutách se díky dobrému postavení Fuksy dostali do vedení. V dalších příležitostech v úvodu střetnutí se nepodařilo skóre navýšit. Aktivita Hanáků postupně uvadala a domácí Koryčany cítily šanci. Po individuálních chybách hostujících hráčů se domácí dostávali na útočnou polovinu ke standardním situacím, ze kterých byli velmi nebezpeční. I díky pozornému Benediktovi a dobře postavené konstrukcí branky zůstalo skóre do poločasu 0:1 v prospěch hostujících Hanáků. Druhý poločas začal jako ten první a hned v úvodu po krásné přímočaré akci zvýšil na dvoubrankový rozdíl opět Fuksa. Chvíli poté po faulu na Heinze kopali hosté pokutový kop, ke kterému se postavil opět dnes střelecky disponovaný Fuksa a nezaváhal 0:3. Tento moment již nadobro vzal domácím Koryčanům všechny naděje na obrat a hosté z Hanácké Slavie měli již hru plně pod kontrolou. Konečnou podobu skóre dál Berky a protože góly Mlčocha a opět Berkyho nebyly kvůli postavení mimo hru uznány, tak konečné skóre znělo 0:4. A rezerva Hanácké Slavie je v úvodu jara stále stoprocentní.“

Branky: 4., 48. a 54. z penalty Tomáš Fuksa, 71. Lukáš Berky. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 125.

BOJKOVICE – ZBOROVICE 6:0 (4:0)

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Zborovice byly oproti podzimu daleko slabší soupeř. Je vidět, že mají nějaké problémy a starosti. My jsme měli celý zápas pod kontrolou. Byla jenom otázka času, kdy dáme první gól a kolik branek ve zbytku utkání přidáme. Od začátku do konce jsme měli hru ve své moci. Soupeř si po ojedinělých akcích vypracoval jenom jednu nebo dvě šance. My jsme mohli dát daleko více branek. Hrálo se v podstatě na jednu bránu. Dlouho jsme se ale nemohli střelecky prosadit. Zborovice dobře bránily, pak jsme konečně skórovali a do přestávky přidali další tři branky. Za stavu 4:0 bylo hotovo. Celkově to byl férový zápas. Hosté nijak nekecali, odehráli to slušně. My jsme byli poprvé na jaře v jiné roli. Proti zataženému soupeři jsme museli dobívat, což byl pro nás trošku nezvyk, ale je potřeba se učit i takové zápasy hrát. Zborovicím přeji, ať se dají dohromady a brzy zase vybudují mančaft, který bude schopný hrát tuto soutěž. Nám chyběl akorát Vojta Dolina.“

Martin Střelec, trenér Zborovic: „Měli jsme velké problémy se sestavou. Do Bojkovic jsme přijeli v jedenácti lidech, na lavičce jsem byl pouze já. Poprvé v sezoně jsme pocítili realitu I. A třídy. Bojkovice patří k lepším týmům soutěže, na jejich větším hřišti jsme to měli složité. Přesto jsme dokázali pětatřicet minut dobrou poziční hrou čelit domácím útokům a udržet bezbrankový stav. Pak jsme ale dostali nešťastný gól ze standardky a než jsme se vzpamatovali, tak to bylo 4:0. Nic jsme ale nezabalili a i ve druhém poločase se bránili, bojovali. Nechtěli jsme dostat moc branek, trhnout si ostudu. Kluci plnili pokyny, dalších třicet minut neinkasovali. I když jsme dostali další dva góly, musím je pochválit za to, jak zápas odmakali. Nemají se za co stydět. Vždyť většina hráčů ještě na podzim hrála okresní soutěž. Bojkovice mají daleko větší kvalitu, vyhrály zcela zaslouženě. Vypracovali jsme si jenom nějaké náznaky šancí. Z našeho týmu bych vyzdvihl i přes šest obdržených branek gólmana Kocourka, který si při prvním zákroku poranil kotník. A když se celý zápas nemohl příliš hýbat, popral se s tím velice dobře a výbornými zákroky nás podržel.“

Branky: 35. Patrik Martinec, 37. Tomáš Andrlík, 44. Martin Jančařík, 45. Filip Kalík, 76. Jan Gago, 86. Petr Gago. Rozhodčí: Stodůlka. Diváci: 80.

DOLNÍ NĚMČÍ – MLADCOVÁ 3:0 (2:0)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Po dvou porážkách v řadě jsme domácí utkání s Mladcovou bezpodmínečně museli zvládnout vítězně. Potěšilo mě, že k tomu kluci v týdnu na trénincích přistoupili zodpovědně. Chtěli jsme od začátku hrát nátlakový fotbal a co nejdříve utkání dostat pod svoji kontrolu. Hned v úvodu si obě mužstva připsala neproměněnou šanci a následně se v 6. minutě prosadil Palík, který propálil všechno, co mu stálo v cestě. Dále jsme na soupeře sice vytvářeli nátlak a nenechali ho kombinovat, avšak hlavně ve středu hry dělala kombinace problémy i nám. Ve 28. minutě Palík našel krásnou průnikovou přihrávkou Hiblera a ten svůj unik proměnil. Poté v našem vápně zasáhnul při skluzu Peťa Bobčík nohu hostující útočníka a při svojí oblíbené disciplíně, kterou bezesporu je chytání penalt, se vytáhl brankář Kvasnička. Hosté se nakonec také prosadili, ale naštěstí pouze z ofsajdu. V průběhu první půle jsme si vypracovali nejméně pět dalších gólových šancí, které jsme postupně neproměňovali. První zářez si tak v našem dresu nepřipsal ani Honza Růžička, kdy jak po jeho pokusu o obstřel gólmana, tak po zakončení nejhezčí akce utkání už naši diváci slavili gól. Do druhé půle jsme šli s cílem vstřelit co nejdříve další branku a nepřipustit žádnou možnou komplikaci. Po oboustranně pomalejším začátku si v šedesáté minutě našla cestu do sítě tečovaná střela Romana Bobčíka. Od tohoto okamžiku už bylo na hřišti pouze jedno mužstvo. Drželi jsme poctivě míč na kopačkách a kombinovali, bohužel k mému zklamání už v nás nebyla vidět touha přidat další branky, přestože jsme si k tomu nějaké příležitosti vytvořili. Za zmínku ale stojí asi jen šance Libora Kadlčka, který bohužel na dorážku do prázdné branky ze tří metrů zareagoval až poté co mu míč proletěl mezi nohami. Utkání jsme zaslouženě zvítězili, hosté se ale prezentovali zejména v prvním poločase také fotbalově a tlačili se za vstřeleným gólem. I přes nějaké výtky k individuálním výkonům v určitých pasážích zápasu jsem za výhru bez obdržené branky moc rád a klukům děkuju. Doufám, že nás tento zápas zdravě nakopne a vrátí nám mírně ztracené sebevědomí. Jenom mě mrzí, si Honza Růžička v zápase zlomil palec. Všichni si přejeme, aby jeho absence byla co nejkratší a přejeme mu brzké uzdravení.“

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Výsledek je pro nás docela krutý. Nedali jsme tři nebo čtyři vyložené šance, sólové nájezdy a dokonce ani penaltu. Za stavu 2:0 neuspěl Haloda, který nás mohl vrátit do hry, ale domácího brankáře nepřekonal. Naopak soupeř byl produktivní, první dva góly nám dal takřka z ničeho. I tak ale Dolní Němčí mělo šance taky šance. Kdyby to skončilo třeba 4:4 nebo 5:5, nic by se nestalo. Bohužel se hraje na góly a my nedali žádný, proto se vracíme s porážkou. A když jsme se přece jenom prosadili, tak jej sudí neuznal, přitom za mě byl naprosto regulérní. Více mě ale štve zranění tří hráčů, které jsem musel střídat. Šlo o Halodu, Kvěťáka a Kahaju.“

Branky: 6. Michael Palík, 28. Tomáš Hibler, 60. Roman Bobčík. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 225.

TĚŠNOVICE – NEDAŠOV 3:1 (1:1)

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Pro nás je to zasloužená výhra. Soupeř si k nám přijel viditelně pro bod, čemuž přizpůsobil i taktiku. Hosté se nikam nehnali, pozorně bránili a od první minuty hráli svoji klasickou hru s nakopávanými míči dopředu. My jsme šli do vedení hned ve 3. minutě. Pak nedal Janoštík penaltu a soupeř z ojedinělé akce srovnal do poločasu na 1:1. Nám po změně stran vyšly dvě standardní situace, po kterých jsme utkání rozhodli. V závěru jsme prostřídali sestavu, utkání v klidu dohráli. Zápas střelecky vyšel defenzivním hráčům. Prosadili se obránci Pluhař s Brázdilem a taky záložník Nohava, který hraje na pozici číslo šest.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Nám nevyšel vstup do utkání, když jsme hned ve třetí minutě inkasovali branku. My jsme začali vlažně, ale postupem času jsme hru srovnali a do poločasu výsledek srovnali na 1:1. I druhá půlka byla herně poměrně vyrovnaná. Domácí výborně zahrávali standardky, dali nám z nich tři góly. My už jsme za stavu 1:3 nedokázali odpovědět. Soupeř byl určitě hratelný, předčil nás ale v zakončení, důrazu.“

Branky: 3. Jiří Pluhař, 72. Michal Brázdil, 78. Filip Nohava - 25. Martin Holba. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 150.

NEDACHLEBICE – ŠUMICE 2:2 (1:1)

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Náš výkon byl hrůzostrašný, celkově byl fotbal oboustranně špatný. My jsme se sice snažili, herně nám to ale nešlo. Zápas poznamenalo vyloučení našeho hráče. Bylo to správné, náš hráč šel oběma nohama napřed, nesmyslný zákrok. V deseti jsme to měli složité, nakonec jsme zachránili alespoň bod, který musíme nakonec brát. Na výkonu se jistě projevilo teplo. Nebyli jsme tak dobří, jak bychom měli být.“

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Zápas se mi těžko hodnotí. Bod je v naší situaci málo. Bohužel jsme se přizpůsobili soupeři, který hrál dlouho v deseti. Utkání jsme měli dohrát lépe. Sestava byla stejná jako minulý týden. Nejvíce jsem zklamaný z výkonu rozhodčích, kteří se nám celý zápas smáli do obličeje. Byla to ostuda. My jsme bohužel hned v úvodu nevyužili dvě velké gólové šance a soupeř šel do vedení z penalty, jakou jsem dlouho neviděl. Domácí byli od té chvíle lepší a začali nás přehrávat. Nám se ale podařilo ke konci první půle po standardní situaci srovnat na 1:1. Pak dostal domácí hráč za tvrdý faul červenou kartu za faul, v dlouhé přesilovce jsme ale využili jenom jednu šanci, jinak jsme se přizpůsobili hře soupeře, který pak z druhé penalty nařízené správně za ruku srovnal na 2:2.“

Branky: 26. René Kafka z penalty, 78. Filip Brzica z penalty – 39. Václav Ondřej, 69. Michal Kelíšek. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 122.

ÚJEZDEC – NIVNICE 2:4 (0:2)

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Ze zápasu mám smíšené pocity. S Nivnicí, i když je pořád první, se určitě dalo hrát. Nebyl to tak silný protivník jako na podzim. Bohužel jsme soupeři cestu za výhrou umetli sami svými chybami a neproměněnými šancemi. Třeba před čtvrtým gólem jsme soupeři nepřesnou přihrávkou založili protiútok, po kterém zápas definitivně rozhodli. Přístup kluků mě celkem mrzí, protože doma proti prvnímu by se mělo jezdit po zadku. Nivnice byla v první půli lepší, zaslouženě vedla. Když v úvodu druhé půle zvýšila na 3:0, bylo to s námi všelijaké. Hosté ale zdechli, úplně přestali hrát a my zápas zdramatizovali. Nejprve se po centru hlavou prosadil Smejakal a pak z penalty snížil na 3:2 Solařík. Pak jsme měli šance, klidně jsme mohli vyrovnat. Ale vyložené příležitosti jsme měli už za bezbrankového stavu a v době, kdy jsme prohrávali 0:2 jsme netrefili prázdnou bránu. Celkem jsme zahodili tři nebo čtyři tutovky. Nivnice ale byla celkově fotbalovější. Nám se bohužel zranil Pěnička, ruplo mu ve stehně. Jinak nám chyběli Dlapa s Gazdíkem.“

Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „Jsem rád, že jsme utkání zvládli a zaslouženě vyhráli. První poločas nám herně i výsledkově vyšel. Dobře jsme kombinovali, drželi míč a dostávali se do šancí. Újezdec bránil v bloku. Utkání jsme měli zcela pod kontrolou a zaslouženě vedli 2:0, když se dvakrát prosadil náš nejlepší střelec Velecký, který pak po změně stran zkompletoval hattrick. I když jsem si myslel, že jsme se ponaučili ze zápasu v Koryčanech, místo toho, abychom se za stavu 3:0 uklidnili a zbytek utkání v klidu dohráli, tak jsme z nepochopitelných důvodů přestali hrát. Újezdec vycítil šanci a snížil nejprve na 3:1 a pak i na 3:2. My jsme vypadli z tempa a zbylých dvacet minut byli pod tlakem soupeře. Naštěstí pak Straňák utekl domácí obraně, dal míč pod sebe Francovi a ten pojistil naši výhru, která je v kontextu celého utkání naprosto zasloužená. Zápasy ale musíme dohrávat ve větším klidu, aby nás ani naše fanoušky nestály tolik nervů. Chyběli nám Obdržálek a bratři Dubští.“

Branky: 56. Tomáš Smejkal, 70. Jan Solařík z penalty – 20., 43. a 48. Vlastimil Velecký, 87. Lukáš Franc. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 300.