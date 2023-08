Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Kroměříž byla jasně lepší, od začátku dominovala a byla jen otázka času, kdy nám dá první gól. Povedlo se jít to sice až ve 35. minutě, ale my jsme absolutně nestíhali a ve druhé půli i fyzicky odpadli. Tímto se omlouváme všem našim fanouškům, je to velká ostuda. Hrůza děs. Nám chyběl záložník Hastík, kterému se narodil syn, k oslavě se připojili i další hráči, takže podle toho vypadala i předzápasová příprava. Z přístupu i výkonu hráčům jsem zklamaný. Pochválit za výkon mohu snad jenom dorostence Turečka.“

Jiří Buksa, vedoucí mužstva Kroměříže B: „Jsem rád, jakým způsobem jsem utkání zvládli. Domácí jsme k ničemu nepustili. Sami jsme naopak drželi balon a dirigovali hru. Až na jednu šanci jsme proměnili každou příležitost, byli jsme produktivní. S výkonem i výsledkem jsem naprosto spokojený. Utkání jsme odehráli přesně tak, jak jsme si před zápasem řekli. V prvním poločase jsme drželi balon a čekali na první gól. Sice se nám ho podařilo dát až po půlhodině hry, ale do té doby jsme měli jasně navrch. Byli jsme silní na balonu a ještě do přestávky přidali druhý gól. Vyšel nám i vstup do druhé půle, po třetí brance soupeř úplně vypnul a my jsme utkání dohráli v naprostém klidu. Nyní se musíme dobře nachystat na další kolo. Pochválit musím i rozhodčí, kteří podali výborný výkon.“

Branky: 84. Roman Lapčík – 70. a 87. Tomáš Fuksa, 44. a 62. Matheus Goncalves, 35. Petr Pecina, 47. Matěj Votava. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 105.

ÚJEZDEC – KUNOVICE 0:0

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Kunovice se u nás představily jako velmi kvalitní soupeř. Hrály dobře, byly silnější na balonu a vypracovaly si i nějaké šance. Celkově to ale byl typický remízový zápas. Kdo by dal gól, ten by vyhrál. My jsme mohli utkání rozhodnout deset minut před koncem, kdy šel Vacula sám na bránu, ale v jasné šanci mířil vedle. Remíza je nakonec asi spravedlivá. Mě potěšil návrat Pěničky po nějakých menších zdravotních problémech. Také vedení klubu v týdnu přivedlo z divizního Baťova Marka Bínu, což by pro nás měla být velká posila. Chyběl nám akorát Smejkal.“

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Na utkání jsme jeli v hodně okleštěné sestavě. Jelikož nám chybělo dost kluků, museli jsme povolat i dva dorostence, kteří dopoledne hráli ve Strání. Musím jim poděkovat za to, že to s námi absolvovali. Po středeční dohrávce s Dolním Němčí nám vypadli Kučera s Kundrtem, kteří se přidali k dlouhodobým marodům Perůtkovi a Řiháčkovi, mimo je i Kaňovský. Naštěstí se vrátil alespoň Šmatelka. Bohužel se nám toho v jednom období sešlo strašně moc. Nyní jsme rádi, že další zápas hrajeme až za devět dní. Chci věřit tomu, že se nám do té doby někdo vrátí. Bohužel někteří rozdíloví kluci mají dlouhodobá zranění, takže situace je pro nás nyní docela složitá, ale pereme se s tím. Snad si to vybereme hned dna začátku sezony a brzy se zase potkáme v kompletní sestavě. Když se vrátím k zápasu, bod rozhodně neberu. Měli jsme v Újezdci vyhrát. Hru jsme kontrolovali a měli z toho vytěžit víc. Na druhé straně jsme si nevypracovali až tolik vyložených šancí, ale nějaké věci se daly vyřešit trošku jinak a lépe. Když už jsme se dostali do šance, zastavil nás ofsajd, což bylo takové zvláštní, ale prostředí v Újezdci známe. Tamní prostředí nikomu moc nesvědčí, domácí totiž hrají důrazný fotbal, nikomu nedají nic zadarmo. Kluci ale k tomu přistoupili zodpovědně. Škoda, že jsme nevyhráli. Gól měl dát Marovič, který šel sám na bránu, nebo dvakrát hlavičkující Šmatelka.“

Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 200.

NEDACHLEBICE – NIVNICE 0:1 (0:0)

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Za mě to byl dobrý a bojovný zápas, který rozhodla jediná branka. Bohužel pro nás ji na konci střetnutí vstřelil soupeř. Jinak utkání měl oboustranně slušné parametry, diváci se rozhodně nenudili. Za mě to bylo remízové utkání. Škoda, že jsme se v závěru dopustili jediné chyby, která nás stála bod. Celkově byly šance na obou stranách, střelcům se tentokrát tolik nedařilo. Porážka mě mrzí, ale klukům jsem za výkon i přístup poděkoval. Nivnice je kvalitní protivník. Nám chyběl akorát Kafka.“

Miroslav Ondrůšek, trenér Nivnice: „První poločas byl vyrovnaný. Zápas byl hodně soubojový, důrazný. My jsme se ze začátku přizpůsobili bojovnému soupeři, což jsme nechtěli. Oba týmy několikrát zahrozily, vytvořily si pár šancí, ale skóre se nezměnilo. Ve druhém poločase jsme změnili i zrychlili hru, míč dali na zem. Díky konstruktivní kombinaci jsme si vypracovali i nějaké šance, po prostřídání jsme soupeře zmáčkli a zaslouženě dali vítězný gól. Po přetaženém centru Straňáka šel Kelíšek zboku sám na brankáře, kterého překonal přízemní střelou. Jinak musím gólmana Nedachlebic pochválit, protože soupeře několikrát podržel nad vodou. Ocenit musím výkon domácího týmu, které po minulé sezoně zkvalitnily kádr a rozhodně mají lepší hráče než v minulé sezoně. Pro nás to bylo těžký utkání než na jaře.“

Branka: 85. Tomáš Kelíšek. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 160.

NEDAŠOV – ŠUMICE 2:1 (1:0)

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Jsme rádi, že jsme zvládli i třetí utkání a znovu vyhráli. Šumice ale u nás předvedly velice dobrý výkon a byly asi nejlepším soupeřem, se kterým jsme doposud hráli. V prvním poločase jsme byli o něco lepší a vedli 1:0. Vstup do druhé půle vyšel lépe hostům, kteří zvýšili aktivitu a snažili se o vyrovnání, což se jim podařilo. Další šance ale neproměnili a my jsme z ojedinělé, zato pěkné akce strhli vítězství na svoji stranu. Chápu, že hosté byli po porážce smutní, protože hlavně za druhou půlku si asi zasloužili u nás bodovat. Remíza by utkání odpovídala víc. My jsme měli i štěstí. Na našem menším hřišti to ale mají soupeři těžší. Jinak se hrálo v přátelské atmosféře. Kluky musím pochválit za pracovitost a bojovnost. Soupeř ale taky předvedl dobrý výkon, bod si za druhý poločas zasloužil.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Vstup do zápas nám vyšel. Kombinačně jsme na tom byli o něco lépe. Byli jsme silnější na míči a vytvořili si nějaké šance. Napálili jsme břevno, když domácí gólman skočil našemu hráči dobře pod nohy. Nedašov šel do vedení po akci ze strany, když to jeden jeho hráč napálil před bránu a druhý dal na 1:0. Domácí po vedoucí brance hru trošku srovnali, dál ale spoléhali spíše na nákopy a standardky. V poli nás příliš nepřehrávali. My jsme ve druhé půli zase zvýšili obrátky a vytvářeli si šance. Třikrát jsme šli sami na bránu, nastřelili tyčku i břevno a nakonec zaslouženě srovnali na 1:1. Domácí dál tahali za kratší konec. Za nerozhodného stavu upustili od kombinace a jen od gólmana posílali dlouhé balony dopředu. My jsme v závěru udělal jednu hloupou chybu na straně a po přihrávce pod sebe na vápna si to domácí hráč zpracoval a přesnou střelou k tyči zápas rozhodl. My jsme si v závěrečných deseti minutách vytvořili velký tlak, domácí to ale ubránili. Pro nás je to ztráta. Klidně jsme mohli vyhrát nebo alespoň zremizovat. Na venkovní zápas jsme si vytvořili spoustu šancí. Jenom je škoda, že jsme proměnili pouze jednu. Jinak musím pochválit domácího trenéra i hráče. Čekali jsme v Nedašově horkou půdu, ale prostředí bylo naprosto férové a i když se místy jiskřilo, souboje byly férové a kluci si vždy podali ruce. Nic zákeřného tam nebylo.“

Branky: 27. a 84. Jiří Marek – 76. Tomáš Andrlík. Rozhodčí: Číž. Diváci: 150.

TĚŠNOVICE – BOJKOVICE 2:2 (1:2)

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Remíza je pro nás málo. Doma jsme ztratili dva body. Bojkovice si k nám přijely pro bod a ten si i odvezly, přitom skoro hodinu hrály o deseti. My jsme měli v poli navrch, soupeř ale hrál chytře, zbloku a spoléhal na rychlé brejky. V zápase mu vyšly dvě akce, z toho dal gól a jedna byla penalta. My jsme po většinu utkání hráli do zavřené a docela organizované obrany. Bylo pro nás těžké neustále dobývat. Vypracovali jsme si tři tutovky, ale žádnou z nich neproměnili. Prosadili jsme se jenom z pokutových kopů. I když se celkem kopaly tři penalty, byl to klidný zápas bez zbytečných emocí, Nám chyběli Majkrič s Urubkem. Kluci, co nastoupili místo nich, podali dobrý výkon. Škoda neproměněných šancí.“

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Pro nás to byl složitý zápas. Začátek od nás byl vlažný, probudila nás až penalta, kterou jsme soupeři darovali. Pokutový kop nám pomohl k tomu, abychom se probrali a začali hrát, což se i stalo. Postupně jsme vyrovnali hru i skóre, v poli byli lepším týmem. Bohužel Kalina dostal během dvou minut dvě žluté karty za fauly a ve 32. minutě šel z placu a my zbytek utkání odehráli v desíti lidech. Nicméně dál jsme pokračovali stejně aktivně a podařilo nám z penalty dát gól na 2:1. Také druhý poločas jsme začali dobře. Mysleli jsme si, že soupeř využije početní výhodu a bude mít nějaký tlak, ale soupeř nebyl v nějakém extra dobrém rozpoložení. Hádal se a moc šancí si nevypracoval. Nám ale postupně ubývaly síly. Soupeř zvýšil úsilí, vytvořil si tlak a po rychle rozehraném autu z druhé darované penalty srovnal na konečných 2:2. Nyní všichni cítíme, že remíza je pro nás asi ztráta, na druhé straně jsme hráli šedesát minut v deseti. I tak jsme ale určitou část zápasu dominovali, což vidím jako pozitivum. Bod bereme, jedeme a budeme pracovat dál. Jenom škoda, že soupeři darujeme dvě penalty. Žádné extra šance si totiž domácí nevypracovali.“

Branky: 20. a 74. Radek Janoštík (obě penalty) – 24. Vojtěch Dolina, 40. Jan Gago z penalty. Rozhodčí: Martinák. Červená karta: 32. Adam Kalina (Bojkovice). Diváci: 190.

DOLNÍ NĚMČÍ – ZBOROVICE 2:3 (0:2)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Dneska jsme s ambiciózním soupeřem odehráli sice mírně vyhecované, ale myslím, že kvalitní utkání. Celý zápas se bohužel pro nás nesl v duchu nedáš – dostaneš. Od začátku jsme soupeře přehrávali v poli, dvakrát Zborovice podržel gólman. Když ve vyložené šanci selhal Roman Bobčík, stihl nás první fotbalový trest a za okamžik jsme inkasovali branku na 0:1. Scénář hry se ani pak neměnil, my jsme hráli a Zborovice čekaly na secvičené rychlé brejky, což se jim vyplatilo poté, když Ondřejka napálil trestňák pouze do zdi a hosté zahráli bleskový gólový protiútok. Rozhodčí Tomanec navíc v první půlce hosty dvakrát uchránil od oslabení. Jednou odskočil jejich poslednímu hráči míč, Bobčík mu ho vypíchnul a přesto, že ho ten ho evidentně fauloval, sudí mu nepochopitelně ukázal pouze žlutou kartu. Další červenou kartu neudělil hostujícímu hráči za úder hlavou do Palíkova obličeje, který mu při tom způsobil tržné krvácející zranění pod okem. Nevím jak si tuto situaci sudí vlastně vysvětlil. Ani za stavu 0:2 jsme ale nechtěli utkání vzdávat a hned od začátku druhé půle jsme diktovali tempo hry. Byli jsme už jednoznačně lepším mužstvem na hřišti a snížení viselo ve vzduchu. To přišlo, když po pravé straně unikl Pavel Krchňáček a nahrál Palíkovi, který se nemýlil. O chvíli později viděl hostující hráč za nesmyslný zákrok na Ondřejku už konečně červenou a závěrečných 25 minut jsme hráli přesilovku. Po zákroku na Peťu Bobčíka proměnil penaltu Palík a v tuto dobu jsem věřil, že dokážeme v utkání ještě zvítězit. Místo toho však odpískal rozhodčí před koncem spornou penaltu i proti nám a opět jsme prohrávali. V závěru šel sám na gólmana ještě Pavel Krchňáček, ale svoji šanci neproměnil. Myslím, že jsme proti silnému soupeři předvedli chvályhodný výkon, ale bohužel hlavně naše chyby nás připravily o všechny body. Soupeř byl dneska šťastnější. My se i z takových zápasů musíme poučit. Znatelně nám chyběl Stojaspal, který byl na rodinné dovolené.“

Martin Hanus, hrající trenér Zborovic: „Vítězství nám chutná, protože z Dolního Němčí se body nevozí a každý tým to tam má vždycky těžké, o čem jsme se přesvědčili i my. Domácí hráči mají svoji kvalitu, pomáhají jim i fanoušci, kteří to zpoza zábradlí hecují a místy je tam dost divoká atmosféra. Já musím naše kluky pochválit, jak utkání zvládli. První poločas byl od nás po herní stránce dobrý, zaslouženě jsme po gólech Slaměníka vedli 2:0. Kluci přesně dodrželi to, co jsme si řekli v kabině. Soupeře jsme do ničeho velkého nepustili. Ve druhém poločase už to nebylo až tak dobré, ale zase musím vyzdvihnout velkou bojovnost a nasazení. Kluci to odbojovali, hráli až poslední minuty. Samozřejmě jsme měli i štěstí, kterému jsme ale šli naproti, když jsme v závěru i v deseti vybojovali penaltu nařízenou za ruku po centru. I když to pro soupeře byl smolný okamžik, sudí ji musel písknout. Jinak se domácí ve druhé půli i díky fanouškům zvedli. Pod mírný tlak nás dostali spoustou standardních situací. I když jsme dvakrát inkasovali a ztratili vedení 2:0, nesložilo nás to. Naopak jsme ukázali charakter a nevzdali to. Až do konce jsme šli za vítězstvím, které jsme si za výkon v prvním poločase a velkou bojovnost po změně stran zasloužili. Škoda vyloučení Baďury. Nastoupili ve stejném složení jako jsme dohrávali utkání v Mladcové, v závěru nám pomohl i Kušnír.“

Branky: 53. a 76. z penalty Michael Palík – 27. a 32. Ondřej Slaměník, 89. Michal Ordoš z penalty. Rozhodčí: Tomanec. Červená karta: 64. Ondřej Baďura (Zborovice). Diváci: 200.

KORYČANY – MLADCOVÁ 2:2 (0:1)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Máme první bod, ale dva jsme doma ztratili, protože tentokrát jsme sahali po vítězství. Na soupeře jsme se dobře nachystali. Viděl jsme ho ve čtvrtečním utkání se Zborovicemi, takže jsem věděl, co bude hrát. Mladcová nás ničím nepřekvapila. Naopak jsme eliminovali jejich silný střed zálohy, kde většinou operuje zkušeným Haloda. My jsme už v první půli podnikli několik nebezpečných výpadů jak přes křídla, tak i středem hřiště, bohužel brankový efekt nebyl takový, jaký jsme si představovali. Začátek byl oboustranně opatrný. Pak bohužel náš brankář Rotter vyběhl o něco později a zatáhl za nohu pronikajícího Čihánka a Haloda s přehledem proměnil penaltu a hosté šli zničehonic do vedení. My jsme pokračovali v naší hře, před poločasem mohli výsledek srovnat. Eremiášovi chybělo po centru Rešky snad deset centimetrů, aby hlavou zakončil, vzápětí Reška po přečíslení pálil těsně vedle tyče. Nadějné momenty nás utvrdily v tom, že zápas můžeme otočit, což se i potvrdilo. Hned po změně stran měl tutovku Bujor, který si zpracoval krásný centr jiného otrokovického dorostence Veselého, ale z osmi metrů vystřelil slabě a hostujícího brankáře nepřekonal. V 55. minutě přišel sporný moment, kdy jsme podle mě měli kopat penaltu za faul na Karla Věžníka. O dvě minuty později už jsme se ale dočkali, když se nádherně trefil čerstvý novomanžel Tomáš Reška. I když se v sobotu ženil, nastoupil a pomohl nám. Po hodině hry získal ve středu hřiště míč, prošel přes bránící hráče a nechytatelnou pumelicí od břevna dolů srovnal na 1:1. Pak si střídající dorostenec Stupňánek při jeho prvním startu v našem dresu a po třech minutách na hřišti naběhl na krásně zahranou standardku Posoldy, který byl asi náš nejlepší hráč, a hlavou usměrnil balon na za dní tyč. Vedení 2:1 jsme mohli ještě navýšit, ale Eremiáš hlavičkoval těsně vedle kapitán Jan Věžník po standardní situace Posoldy hlavou z malého vápna špatně trefil míč a branku přestřelil. Věřím, že kdyby to proměnil, asi bychom vedení už nepustili. Pak pálil dvakrát Reška. Mladcová ale všechno přečkala a v 77. minutě po zbytečném rohu a z jediné nebezpečné akce skóre srovnala. Dvořáček dohrál standardní situaci, dostal se do vápna a až levák tak pravou nohou krásně vystřelil a tečovanou střelou překonal Rottera. Za mě to byl laciný gól, který přišel zničeho. Hosté měli ve druhé půli ještě jednu šanci a gólman Rotter zneškodnil. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát. Byli jsme lepším mužstvem. Vím, že Mladcové chyběli někteří hráči. I proto jsme měli na to, abychom bodovali naplno. Máme bod, ale dva jsou fuč. Spíše převažuje zklamání.“

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Bod bereme, protože jsme v Koryčanech hráli strašně špatně. Vzhledem k našemu výkonu je pro nás bod zlatý. Do utkání jsme ale nevstoupili úplně špatně. Na začátku jsme dali gól z penalty. Bohužel faulovaný útočník se zranil a musel střídat. O poločase se o střídání přihásili další dva kluci, takže jsme byli rádi, že jsme to ustáli a utkání dohráli. My jsme ale byli špatní hlavně po technické stránce. Vůbec nám nešla kombinace, kazili jsme jednoduché přihrávky. Domácí si stoupli na půlku a čekali, co uděláme. Jelikož jsme kazili, chodil soupeř do brejků a vytvářel si zajímavé situace. Naopak my jsme nebyli schopní si přihrát. Opravdu to od nás bylo velice špatné. Nakonec jsme byli rádi, že jsme z penalty výsledek alespoň srovnali. Ke konci jsme si vypracovali ještě dvě šance, ale kdyby to tam spadlo, bylo by to pro domácí hodně kruté.“

Branky: 57. Tomáš Reška, 62. Marek Stupňánek – 19. Tomáš Haloda z penalty, 77. Dominik Dvořáček. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 120.