Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „Do utkání jsme chtěli vstoupit aktivně. Naším záměrem bylo presovat stopery Šumic. Prostě jsme chtěli zápas rozhodnout hned na začátku. Bohužel jsme hned v páté minutě dostali gól, což hosty nastartovalo a nás srazilo. Šumice byly v první půli bojovnější, aktivnější, více běhaly a zaslouženě vedly 2:0, když přidaly druhou branku. Nám pomohla až poločasová změna rozestavení na 3-5-2. Ve druhé půli jsme byli aktivní, dali jsme kontaktní gól na 2:1. Po vstřelené brance jsme ještě zvýšili úsilí a v poslední minutě zaslouženě výsledek srovnali. Za mě utkání remíza slušela, byla zasloužená. I když vzhledem k situaci v tabulce je pro nás bod samozřejmě ztráta. Doma bychom měli tyto utkání zvládat. Bohužel máme problémy s marodkou. Zranili se nám další dva hráči, celkem je mimo hru osm kluků. V neděli si podvrtl koleno Lukáš Franc a Bumbalík si natáhl sval. Vůbec netuším, jak poskládám sestavu pro středeční pohárový zápas Kvasicemi. Soupeř je nepochybně favoritem. Kvasice mají divizní mančaft, čemuž napovídají i výsledky. My sice nejsme úplně v komfortní situaci, ale kůži nedáme zadarmo a před vlastními fanoušky se pokusíme zabojovat o finále. Věřím, že přijdou lidé a pomohou nám Kvasice potrápit. Bude to ale těžké, protože mimo je nejen Kryštof Dubský, ale o Josefík, Obdržálek, Cvacho, Karlík a Soukeník.“

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Samozřejmě nyní jsme zklamaní, protože jsme byli velmi blízko výhře, ale remíza je nakonec spravedlivá. Kluky musím za výkon pochválit. Jak se k tomu postavili a jak to odmakali. V minulém kole jsme přišli o vyloučeného stopera Pilku, takže jsme museli trošku pozměnit sestavu. Nám vyšel úvod zápasu, kdy jsme šli hned v 5. minutě do vedení. Prosadil se Kelíšek. První půle byla celkově vyrovnaná, možná jsme byli o něco lepší a vytvořili si další šance. Nastřelili jsme dvakrát břevno, po standardní situaci zvýšili Žáčkem na 2:0. Hotovo ale nebylo. Ve druhém poločase se to otočilo. Domácí byli lepší, výsledek zaslouženě po jednoduchém nákopu mezi stopery snížili na 2:1. Jinak hráli spíše po šestnáctku, i když stejně jako my měli nějaké šance. Ke konci nás zatlačili a z poslední akce srovnali na 2:2.“

Branky: 59. Vlastimil Velecký, 90. Radim Straňák – 5. Michal Kelíšek, 39. Libor Žáček. Rozhodčí: Schnürnacher. Diváci: 230.

KROMĚŘÍŽ B – NEDACHLEBICE 7:1 (4:1)

Timoteus Políček, vedoucí mužstva Kroměříže B: „Za dnešní zápas patří našim hostům velké uznání, protože se snažili s námi hrát celý zápas otevřenou partii. Jejich nejlepším hráčem byl brankář, který několikrát svůj tým podržel. Prvních patnáct minut zápasu jsme zůstali v šatně a hostům se podařilo vsítit i první branku. Po úvodních patnácti minutách jsme začali diktovat tempo zápasu a po krásném centru Martinka a efektivní dorážce Dočkala srovnali na 1:1. Během dvou minut se krásně dvakrát trefil náš kapitán Heinz a bylo to nejednou 3:1. Ke konci prvního poločasu se ještě trefil náš dnešní nejlepší hráč Pospíšil. Druhý poločas jsme začali mnohem lépe než první a v 51.minutě se technickou střelou k tyči trefil opět Pospíšil. V 56. minutě se branky dočkal i Berky. Do zápasu nakonec naskočili všichni naši hráči z lavičky a když v 75. minutě utekl obráncům hostí Fuksa, obešel i brankáře a perfektně nahrál volnému Mlčochovi, bylo rozhodnuto. Hosté odehráli celý zápas bez střídání a zaslouží velký respekt. Děkujeme všem našim hráčům za aktivní přístup po obdržené první brance. Naše cesta pokračuje.“

Cyril Řezníček, vedoucí mužstva Nedachlebic: „Sice jsme šli brzy do vedení, když se trefil Pummer, ale za silného větru udělali strašné chyby, které soupeř potrestal a po prvním poločase vedl 4:1. My jsme domácím vůbec nestačili. Běhali jsme tam bez míče a chvílemi nevěděli, kam dřív skočit. Druhý poločas už byl trochu vyrovnanější, ale Kroměříž je úplně někde jinde než my. Navíc nás sužuje marodka. Chyběli nám náhradní gólman Hubáček, Klvaňa a Tureček, Sedláře jsme pošetřili na důležitější zápas s Mladcovou, Králík hrál pod prášky. Naším nejlepším hráčem byl gólman Hájek, který nás bravurními zákroky uchránil od ještě většího debaklu. A to jsme si mysleli, že více než pět branek nedostaneme. Z porážky ale vědu neděláme, čekají nás důležitější zápasy s hratelnějšími soupeři.“

Branky: 25. a 27. Štěpán Heinz, 41. a 51. Jakub Pospíšil, 15. Jakub Dočkal, 56. Lukáš Berky, 75. Erik Mlčoch - 3. Michal Pummer. Rozhodčí: Hanák. Diváci: 112.

KUNOVICE – NEDAŠOV 2:0 (0:0)

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Výsledek bereme. Fotbal zase nebyl nijak pohledný, ale my máme další tři body. Kluky musím zase pochválit, že byli trpěliví a zvládli to. Nedašov byl po Koryčanech a Újezdci třetím soupeřem, který k nám přijel pouze bránit. Hosté zalezli, v deseti byli na vlastní polovině a jenom se bránili, což se ale nedivím, když v posledních třech zápasech dostali patnáct branek. My jsme sice drželi balon, kombinovali, ale v poslední třetině hřiště se trápíme. Hrajeme pořád do plných. Nedokážeme se dříve prosadit, pomohla by nám rychlá branka. I když jsme po změně stran měli držení míče snad pětadevadesát procent času, těch šancí tolik nebylo. Vysvobodil nás až Šmatelka, který po hodině hry otevřel skóre. V závěru ještě přidal pojistku dalekonosnou střelou Polách. Ještě za stavu 1:0 krásně střílel Gajdošík, kterého bravurně vychytal hostující brankář. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Za týden jedeme do Šumic, pak nás čekají soupeři z popředí tabulky, což pro nás možná bude lepší, protože Nivnice, Kroměříž B nebo Těšnovice budou chtít hrát fotbal. Chyběl nám Jirka Perůtka, který měl povinnosti u žáků Slovácka. Je pro nás důležitý, ale musíme se naučit hrát i bez něj. “

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Domácí byli herně lepší, hrálo se víceméně na jednu bránu. My jsme s tím ale počítali. Po dvou debaklech jsme se potřebovali trošku zvednout, uhrát bod, což se nám ale nepodařilo. Nastoupili jsme s rozestavením 5-3-2, defenziva nám docela fungovala. Škoda, že ve druhém poločase foukal tak silný vítr, který nám neumožnil, abychom zahrávali jednu nebo dvě standardky, ze které bychom zahrozili nebo i udeřili. Věřili jsme, že tady nějaký gól dáme, ale Kunovice byly lepší, zasloužily si vyhrát. My jsme chtěli hrát tak, abychom domácí do mnoha šancí nepustili, což se nám dařilo. Nezvládli jsme ale dvě situace. Chyběl nám akorát kapitán Josef Fojtík. Ten je vysoký, výborný hlavičkář. Jistě by nám pomohl.“

Branky: 60. Pavel Šmatelka, 88. Radek Polách. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 180.

DOLNÍ NĚMČÍ – TĚŠNOVICE 2:2 (1:1)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Poslední výsledky Těšnovic jasně ukazovaly, že mají kvalitní mužstvo a my jsme to dnešního zápasu šli sice s respektem, ale samozřejmě s cílem opět získat na domácí půdě tři body. Od začátku jsme hráli aktivně a byli více na míči, ale oproti minulému týdnu nám chyběla větší bojovnost i přímočarost. V 17. minutě jsme se dostali do vedení, když se hlavičkou prosadil Kadlček. Ve 33. minutě z jediného úniku hostů srovnal na 1:1 kanonýr Janošník, který prostřelil Kvasničku. Do druhé půle jsme opět vstoupili lépe a tlačili se za vedoucí brankou. Velmi důležitým okamžikem ve vývoji utkání byla šance Hiblera, kterého bravurně vychytal hostující gólman. V 66. minutě pak Kvasnička podběhl roh hostů a jejich hráč uklidil míč do naší sítě. My jsme museli dotahovat, kdy po brance volaly hlavně šance Tinky a zakončení Romana Bobčíka či Palíka. Ke konci zápasu už jsme vsadili všechno na útok a soupeř téměř nestíhal odkopávat míč. Zasloužené vyrovnání přišlo až v 89. minutě, kdy předvedl fotbalovou parádu Roman Bobčík, který se nejdříve na pětníku zbavil obránce a poté ze dvou kroků vyslal nechytatelnou ránu do šibenice. Více už jsme toho ale nestihli. V zápase jsme byli o něco lepším týmem, vytvořili jsme si i více šancí, soupeř ale naše chyby trestal gólově. Hosté se zejména ve druhém poločase spoléhali jenom na brejkové situace. Remíza je pro nás sice ztrátou dvou bodů, ale jelikož jsme dotahovali až v samotném závěru, tak ani proti dělbě bodů nemůžeme nic moc namítat. Trápí nás absence důležitých hráčů, ale o to víc by se měli o místo v základní sestavě prát kluci, kteří dostanou příležitost. Nechci v žádném případě říct, že jsme zápas odflákli, ale očekávám od kluků větší chuť po vítězství.“

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Za mě to byla zasloužená remíza. Sice jsme dostali vyrovnávací gól až v závěru, přesto bod bereme. Domácí hráč to trefil fantasticky do šibenice. Dneska nás podržel gólman Zavadil, který chytil soupeři dvě tutovky. My jsme hráli poctivě zezadu, spoléhali na brejky. Na takové velké hřiště nejsme zvyklí, ale snažili jsme se hrát zbloku. Soupeř spíše nakopával balony dopředu, většinu jsme stačili eliminovat. Nepohlídali jsme si pouze jednu standardní situaci, trefě z poslední minuty moc zabránit nešlo. Jinak to byl celkem zajímavý a poměrně klidný zápas.“

Branky: 17. Libor Kadlček, 90. Roman Bobčík – 33. Radek Janoštík, 66. Jiří Puhař. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 150.

MLADCOVÁ – ÚJEZDEC 0:3 (0:2)

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Z naší strany to byla jedna velká tragédie a ostuda. My jsme sice nějak hráli, ale všechno jsme zkazili. Soupeř čekal na naše chyby. Po vedoucí brance to zabetonoval a spoléhal jenom na brejky, což mu stačilo, protože my jsme byli strašidelní a nedali si kloudnou přihrávku. Opravdu to od nás bylo něco strašného. Sice nám chybělo šest nebo sedm hráčů ze základní sestavy, ale to neřeším. I v tomto složení jsme to měli zvládnout daleko lépe a vyhrát. Utkání budu rozdýchávat ještě dlouho.“

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „My jsme samozřejmě spokojení. Odehráli jsme dobrý zápas. Ve hře sice byly pasáže, kdy jsme neměli moc velkých šancí, jenom nějaké náznaky, ale celkově jsme to zvládli velmi slušně. Dali jsme tři góly, ale jasných šancí jsme měli víc než Mladcová. Ještě za bezbrankového stavu se ocitl sám před gólmanem Dlapa, ale neuspěl. Vše si vyhradil ve 38. minutě, kdy zvýšil na 2:0. Skóre otevřel Vacula, ve druhé půli proměnil penaltu Solařík. Čtvrtý gól mohl přidat Vystrčil, ale velkou příležitost zahodil. Chyběli nám Sláma s Kundratou a taky zraněný Pěnička. Kluci ale odbojovali i bez nich.“

Branky: 11. Roman Vacula, 38. Jakub Dlapa, 67. Jan Solařík z penalty. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 120.

BOJKOVICE – KORYČANY 3:0 (1:0)

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Od začátku utkání jsme byli herně lepší, vytvářeli si i šance. Soupeř k nám přijel oslabený, prý má marodku. Nastoupil s mladými kluky, nic velkého neměl. Zápas poznamenalo vyloučení hostujícího hráče na konci první půle, který těsně před vápnem fauloval našeho útočníka. Sudí vytáhl červenou kartu a hosté šli do deseti. V tu chvíli jsme vedli 1:0. V dlouhé přesilovce jsme byli víc na balonu, snažili jsme se tvořit hru, kombinovat, což je pro nás něco nového. Herně jsme měli navrch, ale nebylo to takové, jak bych si představoval. Sice jsme přidali další dvě branky a utkání v klidu dovedli do vítězného konce, ale ještě nás čeká hodně práce. Tři body bereme, výhra je fajn, ale jako trenér očekávám od mužstva ještě víc. Koryčany pořádně zahrozily pouze jednou, když za stavu 2:0 chytil brankář Urbánek soupeři velkou šanci. Hosté klidně mohli výsledek zkorigovat, zápas zdramatizovat. Jinak jsme utkání měli pevně pod kontrolou.“

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Komentář doplníme v pondělí večer“

Branky: 10. a 53. Tomáš Andrlík, 77. Filip Kalík. Rozhodčí: Stodůlka. Červená karta: 38. Patrik Frank (Koryčany). Diváci: 130.

ZBOROVICE – STARÉ MĚSTO 1:6 (1:2)

Martin Střelec, trenér Zborovic: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. Už když jsme viděli soupeře, jak se rozcvičuje, věděli jsme, že to budeme mít velmi těžké. Staré Město k nám přijelo s mladými kluky, kteří byli rychlí, techničtí a fyzicky zdatní, prostě někde jinde než my. Vpředu navíc mělo vysokého útočníka Brázdila, který byl o hlavu vyšší než ostatní a spoluhráčům hodně pomáhal v soubojích. My jsme se sešli až na Uhrinovského v plném složení, sestava byla ideální. Do utkání jsme nastoupili poměrně slušně. Vypracovali jsme si nějaké šance a po centru Frýdla šli přesnou hlavičkou Štěpánka do vedení. Tím jsme hosty trošku zaskočili. Soupeř ale postupem času hru srovnal a výsledek do přestávky otočil. V úvodu druhé půle jsme po autu dostali branku na 3:1 a pak už hrál hlavně soupeř. Postupně nám tam napadaly další branky. Staré Město bylo lepší a zaslouženě zvítězilo.“

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Komentář doplníme v pondělí dopoledne“

Branky: 24. Marek Štěpánek – 38. a 90. Vladimír Brázdil, 47. a 79. Ondřej Hastík, 35. David Tureček, 86. Jindřich Trvaj. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 98.