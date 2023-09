Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Do utkání jsme nastoupili neskutečně bojácně, což vůbec nepochopím. Celý první poločas nám vůbec nehrál střed hřiště, kde máme zkušené kluky. Bylo to od nás špatné. První gól jsme dostali ze standardky. Dorazilo nás až branka z evidentního ofsajdu na 0:2 chvíli ped přestávkou. Na to se ale nevymlouváme, protože náš výkon v prvním poločase byl opravdu velmi špatný. Musíme si sednout a rozebrat si to, protože předcházející tři zápasy pod našeím vedení byly slušné. Toto se nám ale nepovedlo. Po změně stran jsme přeskupili střed hřiště, hodně nám pomohl střídající dorostenec Straka, kterého musím velice pochválit. Dal naší hře řád, obětoval to a hlavně díky němu jsme konečně začali hrát po stranách. V 65. minutě jsme snížili na 2:1. Prvních dvacet minut druhé půle jsme hosty nepustili na naši polovinu. Místo toho, abychom srovnali na 2:2, tak jsme z ojedinělého brejku dostali branku na 3:1. Ve zbytku utkání už jsme se nedokázali prosadit. Dolní Němčí mělo vzadu dva urostlé stopery, kteří všechno posbírali. Těžko jsem se tam dostávali, navíc už se na naší hře projevila únava. Porážka mě mrzí, hlavně výkon z první půle si musíme zanalyzovat. Takto hrát doma nemůžeme. Chyběli nám Smělík, Zdeněk Sonntag a Horák.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Do Starého Města jsme bohužel přijeli bez Palíka, Pavla Krchňáčka a Semanka. Z posledních výsledků domácího mužstva, které chytilo druhý dech, jsme samozřejmě měli respekt, ale tak jako vždy jsme věřili ve svoji kvalitu a chtěli jsme zde bodovat. Do utkání jsme vstoupili nebojácně, ve 2. minutě šel sám na gólmana M. Krchňáček, ale svojí šance se leknul. Poté následovala bojovná část utkání, ale podle mého názoru jsme od patnácté minuty převzali otěže utkání. Nejdříve se po rohovém kopu nekompromisně prosadil Libor Kaštatánek (Kadlček - pozn. red.) a před odchodem do kabin navýšil naše zasloužené vedení Venca Ondřejka, kterého domácí fanoušci i hráči zdravě vyhecovali a předvedl nadstadardní výkon. S vidinou výhry jsme na těžkém terénu chtěli pokračovat i druhý poločas. Začátek byl z naší strany mírně zakřiknutý, ale postupně jsme se opět dostali do svého tempa. Domácí sice snížili nechytatelnou střelou, ale poté na dvoubrankový rozdíl zvýšil náš nováček Viki Ambros, který se k nám připojil na první zápas, takže doufám, že něco připluje i klukům do kabiny. Od této doby se snažilo Staré Město hru zjednodušit nakopávanými balony do vápna, ale naši stopeři si to bezpečně pohlídali a zbytek utkání jsme měli pod kontrolou. My jsme neproměnili asi tak pět vyložených gólových šancí, domácí ještě za stavu 1:3 nastřelili břevno. Za mě je naše výhra zcela zasloužená. Chtěl bych za celý realizační tým klukům z bojovný i fotbalový výkon poděkovat.“

Branky: 65. Filip Štaubert - 12. Libor Kadlček, 45. Václav Ondřejka, 73. Viktor Ambros. Rozhodčí: Hanák. Diváci: 100.

ÚJEZDEC – BOJKOVICE 2:4 (1:3)

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Hostí byli lepší, zaslouženě vyhráli. Sice jsme výsledek srovnali na 1:1, ale ještě do přestávky inkasovali další dvě branky, což rozhodlo. Ve druhém poločase jsme sice dali ještě jeden gól, ale byla to jediná naše střela po změně stran. Jinak jsme toho moc neměli. Bojkovice byly lepší, v poli nás přehrávaly, do ničeho nás nepustily. My jsme hráli špatně. Chyběl nám Bína a hlavně větší nasazení. Celkově to od nás bylo strašně vlažné. Výkon nebyl takový jako doma proti Mladcové. Přišlo mi, jako by kluci předem byli smíření s porážkou, nastoupili za za trest.“

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Já jsem spokojený. My jsme šli do vedení hned ve 3. minutě, kdy se prosadil Martinec. Bohužel soupeře jsme vyrovnávací brankou zbytečně pustili do hry. Za stavu 1:0 jsme hráli dobře a měli utkání pod kontrolou. Újezdec pak skóre srovnal střelou zpoza vápna, kdy dva naši hráči nechali domácí útočníka vystřelit. Jeden z nich měl proti němu vystoupit, aby neměl tolik času. Naštěstí jsme ještě do poločasu dali dva góly. Za stavu 3:1 jsme zápas kontrolovali. V závěru jsme přidali čtvrtou branku. Soupeř sice na konci ještě výsledek snížil, to už ale bylo dávno rozhodnuto. Utkání bylo celkově poklidné. Domácí nám nechali dost místa na kombinaci. Mohli jsme hrát svoji hru. Do sestavy se po disciplinárním trestu vrátil Varga.“

Branky: 28. David Pomajbík, 89. Filip Lekeš - 3. Patrik Martinec, 34. Vojtěch Dolina, 40. Filip Kalík, 83. Adam Kundrata. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 176.

MISTROVSKÁ KOPANÁ - výsledky a střelci víkendového kola

NEDACHLEBICE – ZBOROVICE 2:2 (1:2)

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Pro diváky to byl celkem dobrý fotbal. My bod bereme. I když hosté si ve druhém poločase nic nevypracovali a my herně navrch. Bohužel jsme dokázali dát jenom jeden gól a srovnat na 2:2. Je to škoda, klidně jsme mohli přidat i třetí branku a vyhrát, ale i za remízu jsme rádi. První poločas byl vyrovnaný. Dali jsme sice na 1:0, pak jsme ale trošku upustili od hry a nechali kombinovat Zborovice. Bohužel jsme dostali dva góly po našich chybách. Před utkáním jsme měli trable s brankáři. Hájek byl pryč, Hubáček rozseklý palec. Zkoušel to, ale jelikož to nešlo, musel jsem do brány já. Moc práce jsme ale neměl. Samozřejmě nebylo dvakrát příjemné, když se na mě valil hostující útočník. Říkal jsem si, že nesmím dostat gól, udělat nějakou blbost, abychom lacině neinkasovali. Zápas mi celkem vyšel. Na to, že jsem naposledy chytal za Slovácko B ve třetí lize. Tehdy nám vyloučili hráče a já tam šel na deset minut. Tentokrát jsem odchytal celé utkání. Jiná možnost nebyla. Kromě gólmanů nám chyběli Vrták a Řezník se Šůstkem.“

Martin Hanus, hrající trenér Zborovic: „Vím, že se každý bod zvenku počítá, já jej ale neberu. Za mě to je ztráta dvou bodů. Sice jsme jako první inkasovali, ale ještě do poločasu jsme výsledek otočili na 2:1. Klidně jsme mohli vedení ať už v prvním nebo i druhém poločase navýšit, další šance jsme ale nevyužili. Utkání nabídlo dva rozdílné poločasy. První poločas byl z naší strany dobrý, druhý špatný. Bohužel kvůli zranění o přestávce odstoupil ze hry Ordoš. Jeho absence se na naší hře dost projevila. Jeho skryté přihrávky nám chyběly v kombinaci i při zakládání útoku. Místo toho, abychom vedení navýšili na 3:1, hned po změně stran jsme inkasovali branku na 2:2. Soupeř v tu chvíli vycítil šanci na dobrý výsledek a dál bojoval. My jsme ve druhém poločase dali prostor i mladším klukům z lavičky. Ukázalo se, že je rozdíl jít na hřiště za stavu 5:0 nebo 2:2. Pocítili mužský fotbal. Zjistili, že je to to daleko rychlejší a důraznější než v dorostu. Bohužel střídající hráči nám tentokrát nepomohli. Je to ale pro ně škola. Buď budou ctíti pracovat, trénovat a zdokonalovat se, nebo to zabalí a uspokojí se s okresním přeborem nebo I. B třídou. Chyběl nám zraněný Bejdák, který měl na pravé straně obrany formu. I když po remíze série bez porážky pokračuje, z remízy radost nemáme. Škoda, že jsme nevyužili toho, že za domácí chytal trenér Čtvrtníček. Ve druhém poločase na něj nešla žádná střela. Málo jsme stříleli, chyběl nám nějaký moment překvapení. Druhý poločas byl od nás špatný.“

Branky: 14. René Kafka, 55. Přemysl Tureček – 25. Patrik Žourek, 45. Ondřej Slaměník. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 120.

NEDAŠOV – MLADCOVÁ 2:1 (1:1)

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Před utkáním jsem si myslel, že to pro nás bude trošku jednodušší utkání. Soupeř měl totiž méně bodů a v tabulce byl dole. U nás se ale Mladcová prezentovala jako snaživý a fotbalový tým. Hosté byli v první půli herně lepší. My jsme se sice po standardní situaci ujali vedení, soupeř ale za pár minut výsledek srovnal na 1:1 a až do přestávky byl herně o něco lepší. My jsme ale po změně stran zabrali, více napadali rozehrávku Mladcové a náš výkon šel nahoru. V úvodních dvaceti minutách druhé půle jsme si vypracovali tři šance, ale žádnou z nich jsme neproměnili, což byla velká škoda. Pak nám ale vyšla jedna akce, když krajní bek Šenkeřík přihrál Jirkovi Markovi, který udělal brankáři kličku a ten jej fauloval. Z nařízené penalty jsme dali na 2:1. Utkání jsme dohráli. Jsem rád, že jsme si spravili chuť po minulém zápase v Kroměříži. Po debaklu 0:10 jsme byli hodně zklamaní. Nyní nás čeká ve čtvrtek domácí dohrávka s Újezdcem. Toto utkání chceme rovněž zvládnout.“

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Po většinu první půle jsme byli lepším týmem, vypracovali si vyložené šance, které jsme ale neproměnili. Soupeř nás potrestal tečovanou střelou z rohu. My jsme velmi brzy stačili vyrovnat. Gól jsme si zasloužili, protože jsme soupeře přehrávali a vypracovali si daleko víc šancí. Domácí byli ve druhé půli důraznější, dostali nás pod tlak. My jsme začali více kazit, ztrácet míče. O body jsme přišli kvůli jednomu špatnému vyběhnutí gólmana, který fauloval protihráče a byla z toho penalta a gól na 2:1. Myslím, že remíza by byla spravedlivá.“

Branky: 26. Dominik Novák, 70. Josef Pagáč z penalty – 33. Tomáš Haloda. Rozhodčí: Kovářčík. Diváci: 100.

ŠUMICE – KROMĚŘÍŽ B 1:5 (0:2)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Soupeř vstoupil do zápasu daleko lépe a hned v 5. minutě dal po krásné křídelní akci a centru ze strany vedoucí branku. My jsme dál hráli spíše v obranném bloku a poctivě bránili. Taky jsme si ale vytvořili nějaké šance. Na soupeře to ale nestačilo. Hosté byli po kondiční, rychlostní i technické stránce dobře vybavení. Zatímco oni drželi míč, my běhali spíše bez něj. Soupeř u nás ukázal svoji kvalitu. Byl to nejlepší soupeř, na kterého jsme v této třídě narazili. Klukům ale nemohu upřít snahu. I za nepříznivého stavu 0:2 se snažili s výsledkem něco udělat, hosté se ale po třetím gólu definitivně uklidnili a zbytek utkání kontrolovali.“

Karel Heinz, trenér Kroměříže B: „Šumice se mi moc líbily. Podaly sympatický výkon. Snažily se hrát, jenom nebránily. Taky prostředí a atmosféra na stadionu byla velmi příjemná. Náš výkon byl kvalitní, s ním jsem byl spokojený. Kluci k tomu přistoupili velmi zodpovědně, dobře si zahráli. Doufám, že podobně jim to půjde i ve středu proti Slavii Praha. (úsměv) Z našeho týmu bych vyzdvihl výkon Martina Surynka, který podal excelentní výkon, navíc nahrál na tři brank, takže ho mohu doporučit trenérovi Červenkovi, aby mu dal příležitost ve druhé lize. Věřím, že fanoušci pohárové utkání vyprodají, Navýšili jsme kapacitu na čtyři tisíce. Pořád jsou volná místa na stání. Dokonce jsme speciálně pro toto utkání pořídili mobilní tribunu pro 400 míst na sezení.“

Branky: 67. Stanislav Pilka – 5. a 24. Jakub Dočkal, 54. a 90. Štěpán Heinz, 56. Martin Surynek. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 150.

Derby ovládla Ostrožská Nová Ves. Rozhodl Jurásek, v závěru čaroval Boček

NIVNICE – KUNOVICE 5:0 (2:0)

Miroslav Ondrůšek, trenér Nivnice: „Pro soupeře je výsledek krutý. Nám se teď daří, jsme v laufu a i proti Kunovicím jsme odvedli dobrý výkon. První poločas byl ale vyrovnaný My jsme šli do vedení gólem Veleckého, který pak zvýšil na 2:0, Kunovice hrály jenom po šestnáctku, hrozily hlavně po standardních situacích. Nám pomohlo, že jsme hned po nástupu do druhé půle dali třetí gól a utkání rozhodli. Kunovice dál hrály otevřený fotbal, což nám svědčilo. My jsme pozorně bránili a vyráželi k brejkům. V závěru jsme přidali další dvě branky a vysoko vyhráli. Lidem se muselo utkání líbit, byl to atraktivní fotbal. My jsme byli opět vysoce produktivní a znovu neinkasovali. Výsledek i čisté konto mě těší. Další domácí výhry a opět s nulou je výsledkem práce celého mužstva.“

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Do Nivnice jeli jeli již s uzdraveným útočníkem Kučerou a taky Kaňovským. Do 23. minuty, než jsme inkasovali první branku, byl zápas vyrovnaný. Hrálo se mezi šestnáctkami bez nějakých šancí. My jsme inkasovali branku na 0:1 po hrubé chybě, která se nevidí ani v mladších žácích. V tu chvíli se obraz hry změnil. Domácím narostla křídla i sebevědomí, nám naopak ztěžkly nohy. Nivnice byla do konce poločasu aktivnější a Veleckým z dorážky přidala druhu branku. Další problém nastal o chvíli později, kdy se nám zranil stoper Kundrt. Se svalovými problémy šel dolů. My jsme se ve druhém poločase pokusili zápas zdramatizovat, výsledek snížit. Na balonu jsme sice byli silnější, Nivnice ale dobře bránila a chodila do rychlých brejků, na které má rychlostní typy hráčů. Domácí nás dorazili třetím gólem, který dal po rohu Velecký. On se v těchto situacích moc nemílí. Za stavu 0:3 už to pro nás bylo těžké. Domácí nás nechali hrát, dál hrozili z protiútoků. Ve zbytku zápasu nás potrestali ještě dvakrát. Výsledek je pro nás krutý. Pokud ale budeme dál dělat tyto chyby a dostávat laciné branky, body sbírat nebudeme. Na Nivnici je vidět, že je první a má fazonu. Se zápasem za nepříznivého stavu nešlo už moc co udělat, tak jsme raději pošetřili útočníka Kučeru, který za nás nastoupil po čtyřech týdnech. Nechtěli jsme riskovat další zranění.“

Branky: 23., 38. a 68. Vlastimil Velecký, 76. Radim Straňák, 77. Kryštof Dubský. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 253.

TĚŠNOVICE – KORYČANY 4:1 (2:1)

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Zápas jsme mohli rozhodnout hned v úvodní půlhodině , kdy jsme si vypracovali spoustu šancí. Proměnili jsme jenom dvě, ale klidně to mohlo být 5:0 nebo 6:0. Pak jsme si dali nešťastný vlastní gól a na chvíli vypadli z tempa. Až do přestávky jsme se trápili. Ve druhém poločase jsme se ale zase zvedli, už to bylo na jednu bránu. Sice jsme zase zahazovali šance, ale prosadili se znovu dvakrát. Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Koryčany k nám přijely ve dvanácti lidech, moc velký odpor nekladly. My jsme konečně měli plnou lavičku a podle toho to i vypadalo.“

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení přineseme v pondělí odpoledne.“

Branky: 3., 13. a 48. Karel Majkrič, 88. Filip Nohava – 29. Jiří Pluhař vlastní. Rozhodčí: Mrázek. Diváci: 100.