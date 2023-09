Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Pro diváky to byl výborný zápas. Troufnu si říct, že to mělo z hlediska fotbalu i kulise divizní parametry. Hrálo se v obrovském tempu, nahoru a dolů. V prvním poločase si oba týmy vypracovaly po třech tutovkách. Po změně stran byli hostí lepší na míči, my jsme měli stejně jako soupeř dvě vyložené šance. I když gól nepadl, kluky musím i po remíze pochválit. Zápas zase odedřeli. V sestavě jsme měli šest dorostenců, což je proti prvnímu týmu tabulky neuvěřitelné. Před zápasem bychom bod brali, ale po utkání cítíme, že jsme měli na víc. Kluci to opravdu odjezdili, nemáme jim co vytknout. Jediné, co nám nevyšlo, bylo neproměňování šancí. Chtěli jsme, aby si skvělý fanoušci zařvali gól, ale nestalo se. Kulisa byla výborná. Přijeli i hostující příznivci. Máme hlavy nahoře a jedeme dál. Za týden budeme chtít uspět v Bojkovicích, kde to zase bude jiný zápas. Jde ale vidět, že kluci jdou nahoru.“

Martin Hanus, hrající trenér Zborovic: „Výkon domácího týmu rozhodně neodpovídá jeho postavení v tabulce. Staré Město nehrálo vůbec špatně, patřilo k lepším týmům, se kterými jsme letos hráli. Soupeř měl vpředu urostlé útočníky, kteří nám dělali problémy hlavně při dlouhých balonech. Remíza asi odpovídá, je spravedlivá. Šance byly na obou stranách. Možná jsme je měli větší, ale soupeř taky hrozil. Bod zvenku bereme. Do Starého Města jsme se těšili. Hrálo se totiž na bývalém ligovém stadionu, fanoušci vytvořili skvělou atmosféru, navíc se vzájemně podporovali. Fotbal se v takové kulise hraje jinak než když přijde pár lidí a nikdo kluky nepovzbudí. Já jsem rád, že jsme konečně udrželi nulu bohužel poprvé jsme neskórovali.“

Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 286.

KORYČANY – BOJKOVICE 1:3 (1:1)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení přineseme v pondělí odpoledne.“

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Pro nás to v žádném případě nebylo lehké utkání. Hlavně prostředí v Koryčanech nebylo jednoduché. Po většinu zápasu jsme ale byli lepší a i přes vyloučení na konci zápasu zaslouženě vyhráli. Marian Varga dostal za nerozhodného stavu 1:1 rychle za sebou dvě žluté karty, i v deseti jsme ale dali dva góly. Vůle po vítězství byla na naší straně větší než u soupeře. Jsem moc rád, že to kluci na konci střetnutí vydřeli. Pro nás je to velice cenné vítězství, obzvlášť v tomto nelehkém prostředí. I v oslabení jsme se s tím však poprali velice dobře. Celkově jsme si vypracovali víc šancí než soupeř, který tam měl jenom dvě nebo tři střely. Až na Martince jsme byli kompletní.“

Branky: 49. Tomáš Reška – 54. a 87. Filip Kalík, 93. Petr Gago. Rozhodčí: Mičkal. Červená karta: 82. Marian Varga (Bojkovice). Diváci: 120.

TĚŠNOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 1:5 (1:3)

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „První poločas a vlastně celý zápas byl ovlivněný výkonem hlavního rozhodčího, který proti nám odpískal nesmyslnou penaltu a nesprávně udělil našemu Michalu Brázdilovi červenou kartu. Nejen kvůli těmto sporným verdiktům byl první poločas strašně vyhecovaný, chvílemi to bylo až na nože. Výkon rozhodčího byl ale úplně katastrofální, nic horšího jsem dlouho neviděl. Třeba před vyloučením Brázdila hráč Dolního Němčí do něj sám naběhl, náš hráč udělal pohyb, reflex, naznačil hlavou čelíčko, ale soupeře se vůbec nedotkl. My jsme doplatili na neproměňování šancí. V prvním poločase jsme zahodili dvě gólovky, po změně stran navíc Janoštík nedal ani penaltu. Pokud bychom v deseti lidech snížili na 3:2, mohl být zápas ještě zajímavý. I v oslabení jsme se snažili útočit, hrát otevřený fotbal. Na konci nám však došly síly a dostali další dva góly. Za mě výsledek utkání ovlivnil pan rozhodčí, který byl nejslabší, co jsem kdy viděl.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „V Těšnovicích se hrálo zbytečně vyhrocené utkání. Domácí hráči se chovali chvílemi opravdu až nesmyslně. Do vedení jsme se dostali po vlastní brance Těšnovic, když obránce si srazil do sítě pas Lukáše Bobčíka. Na 0:2 zvyšoval Tomáš Stojaspal po krásném vysunutí od Pavla Krchňáčka. Poté jsme si nepohlídali standardní situaci a domácí snížili na 1:2. Dvoubrankové vedení jsme si ale vzali vzápětí zpátky proměněnou penaltou Palíka. Za stavu 1:3 udeřil hlavou domácí hráč M. Krchňáčka, za což viděl jednoznačnou červenou kartu a hráli jsme tedy dlouho přesilovku. Druhý poločas jsme chtěli soupeře utahat, ale začali jsme velmi špatně. Domácí měli možnost na další snížení z pokutového kopu, Kvasnička v brance však korunoval svůj dnešní skvělý výkon a penaltu bravurně zneškodnil. Těšnovicím postupně viditelně ubývaly síly a prosadili jsme se ještě T. Stojaspalem a Palíkem. Spousta šancí na obou stranách byla v zápase neproměněna, v důležitých okamžicích nás dneska podržel gólman a myslím, že hlavně tento faktor utkání rozhodl. Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale žádný extra výkon to z naší strany nebyl. Za velmi důležité body z těžké půdy jsem ale samozřejmě moc rád, protože jsme výhru slíbili našemu jubilantovi, čtyřicátníkovi Martinu Mikulcovi, kterému tímto přeji, ať se mu i nadále daří nejenom na trávníku a až skončí s oslavami, tak ho rádi opět uvidíme v kabině.“

Branky: 21. Filip Nohava – 26. z penalty a 81. Michael Palík, 18. a 83. Tomáš Stojaspal 6. Tomáš Večerka vlastní. Rozhodčí: Havrlant. Červená karta: 38. Michal Brázdil (Těšnovice). Diváci: 195.

ÚJEZDEC – MLADCOVÁ 3:0 (2:0)

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Jsem spokojený s výkonem i výsledkem. Konečně jsme to prolomili, výhra se ale nerodila vůbec lehce. Do vedení jsme šli v 18. minutě po brance Pomajbíka, který klidně mohl dát tři góly. Využil však pouze svoji jednu šanci. Uklidnila nás až druhá trefa Bíny těsně před přestávkou. V prvním poločase si však vypracovaly šance oba týmy. Kdyby to po 45 minutách bylo 6:2, nikdo by se asi nedivil. Neproměněné šance mě mrzí. I po změně stran jsme hrozili, vypracovali si velké, osmdesátiprocentní šance ke skórování, skórovali však už pouze jednou, když se prosadil střídající Dlapa. Mladcová měla ve hře nějaké úseky, kdy byla lepší na balonu a přehrávala nás. Hosté byli šikovní na míči, my jsme však byli důraznější a taky efektivnější. Mladcová patřila k těm horším týmům, co jsme s nimi zatím hráli. Nám ve středu hřiště pomáhají Bína s Pěničkou. “

Jiří Struška, vedoucí mužstva Mladcové: „Hodnocení přineseme v pondělí odpoledne.“

Branky: 18. David Pomajbík, 44. Marek Bína, 73. Jaub Dlapa. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 222.

NEDACHLEBICE – KROMĚŘÍŽ B 1:3 (0:1)

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Při pohledu na sestavu soupeře byla patrná reprezentační přestávka. Hosté k nám přijeli se šesti druholigovými hráči, což bylo samozřejmě vidět. Mezi oběma týmy byl velký rozdíl, pokud bychom po prvním poločase prohrávali 0:5, nikdo by se asi nedivil. Hosté byli fotbalovější, lépe kombinovali. Naši kluci ale makali, dřeli, tentokrát jim nemohu vytknout. Počínaje gólmanem a konče střídajícími hráči. Všechny kluky musím pochválit. Tentokrát nás podržel i gólman Hubáček. Jinak zápas byl po většinu času v jasné režii hostů. Druhý poločas už byl vyrovnanější. Za stavu 0:2 jsme proměnili penaltu a o chvíli později nastřelili břevno. Vzápětí jsme inkasovali třetí branku a bylo hotovo. Bez pěti hráčů jsme odehráli slušné utkání. Chyběli nám nejen gólman Hájek, ale i Kafka, Nožička, Králík a taky nemocný Lapčík.“

Karel Heinz, trenér Kroměříže B: „Čekal jsem, že soupeři dáme více branek, protože jsme si vytvořili spousto vyložených šancí. Bohužel v zakončení jsme nebyli až tolik kvalitní. Sice jsme šli poměrně brzy do vedení, ale jednogólový náskok jsme už do přestávky nenavýšili a za stavu 1:0 jsme šli i do kabiny. I po změně stran jsme hráli nátlakově, drželi balon. Houževnatý soupeř ale pořád cítil šanci a byl nebezpečný. Nás dál srážely zahozené šance. I když jsme vedení navýšili, domácí zaslouženě po naší chybě výsledek z penalty snížili na 2:1. Vzápětí měli ještě jednu obrovskou šanci, ale gólman Lebánek, který to měl strašně těžké, protože na něj skoro nic nešlo, nás při dvou až tří velmi těžkých situacích podržel. Nakonec z toho klidně mohla být remíza, obrovské drama. Druhým mužem zápasu byl Patrik Červenka, autor hattricku. Naopak náš nejlepší druholigový střelec Jakub Dočkal se tentokrát neprosadil. Sám nám chtěl pomoct, protože béčko je pro něj srdcová záležitost. Měl asi pět vyložených šancí, ale žádný gól a sám na sebe byl hodně naštvaný.“

Branky: 78. Peter Vrták z penalty – 16., 60. a 87. Patrik Červenka. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 96.

NEDAŠOV – KUNOVICE 2:1 (1:1)

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Jsme spokojení. Když budeme doma bodovat, bude to dobré. Žádné velké ambice nemáme, nedereme se nikam vysoko. S takto mladým týmem nám stačí hrát stabilně I. A třída. Poprvé v sezoně jsme byli kompletní. Utkání bylo vyrovnané. Kunovice mají šikovné hráče, dobrý mančaft. Snažily se hrát fotbal, ale na našem menším hřišti chvíli měly problémy s rozehrávkou. Než se s tím popasovali, prohrávali. Využili jsme jednu jejich kostrbatou rozehrávku a vedli 1:0. Hosté ale ještě do přestávky výsledek po pěkné akci srovnali. Kunovice se i ve druhé půli snažily hrát, ale moc šancí neměly. Pustili jsme je jenom po šestnáctku, dál ne. Místy se pracuje, byli i nervózní. Bylo vidět, že nejsou úplně v pohodě. Zápas rozhodla standardní situace, po které jsme dali na 2:1. a 2:1. Kunovice se v závěru snažily o vyrovnání, měly i tlak, ale všechno jsme ubránili. Pokud si vzpomínám, pořádnou šanci si nevypracovali.“

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Do Nedašova jsme jeli v okleštěné sestavě a pouze s jedním náhradním gólmanem a jedním hráčem na střídání do pole. Po minulém utkání s Nedachlebicemi nám vypadli zraněný Flek se Šmatelkou. Věděli jsme, co máme od domácího mužstva čekat, což se ve sto procentech potvrdilo. Byli jsme fotbalovější a nezasloužili si prohrát. Kluky musím za výkon a nasazení pochválit. Přístup byl v pořádku, bohužel jsme neubránili dvě standardky a domů odjíždíme bez bodu. Naší největší slabinou je nyní nedůraz ve vápně. Jinak domácí jsme v poli přehráli, ale v zakončení nemáme ani štěstí. Dostali jsme se k nějakým střelám, ale nic nám tam nespadne. Potřebovali bychom dát laciný gól, střelecky se chytnout. Soupeř hrozil jenom ze standardek. Díky jednoduché hře nás dostával pod tlak. A i když až na Krčka nemáme v sestavě žádné vysoké hráče, celkem jsme to vzadu zvládali. Bohužel ve dvou případech jsme to neubránili. Ale domácí měli spoustu nákopů, autů či jiných standardních situací. Druhý gól byl laciný. I když pomezní rozhodčí odmával ofsajd, hlavní rozhodčí se vrátil k předcházejícímu faulu a z té standardky dostaneme rozhodující gól. Z porážky jsem zklamaný, ale kluky musím za výkon pochválit.“

Branky: 31. Petr Holba, 72. Petr Šuráň – 42. Radek Polách. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 150.

ŠUMICE – NIVNICE 2:5 (2:4)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Nivnice u nás ukázala svoji kvalitu a zaslouženě vyhrála. My jsme sice věděli, v jakém rozestavení soupeř hraje a co by něj mohlo platit, ale hosté jsou díky výsledkům a dobrým výkonům v laufu, jejich sebevědomí i díky prvnímu místu ještě narostlo. My jsme chtěli hrát víc z obranného bloku, chodit do kontrů nebo hrozit po standardních situacích. Sice jsme šli brzy do vedení, soupeř ale za dvě minuty skóre srovnal a po po chvíli výsledek ze standardky otočil. Nivnice byla v poli lepší, víc držela míč, my jsme se snažili dobře bránit, rychle hosty dostupovat a chodit do brejků. Nivnice nám pak odskočila na 3:1. I když jsme ve 44. minutě snížili, ještě do přestávky jsme obdrželi čtvrtý gól. Hostující stoper se po rohu trefil na přední tyči, hlavičkoval úplně sám. Nivnice už si druhý poločas zkušeně pohlídala. Měla další šance, vstřelila pátou branku a závěr si zkušeně pohlídala. Hosté hráli chytře, my navíc neměli.“

Miroslav Ondrůšek, trenér Nivnice: „Věděli jsme, že jsou v Šumicích hody, ale body jsme jim nechat nechtěli. Naopak jsme si tam přijeli pro další vítězství a já jsem moc rád, že se nám to povedlo. Začátek ale z naší strany moc dobrý nebyl. Zbytečně jsme inkasovali branku po nákopu do naší šestnáctky, kde jsme si nepohlídali soupeře. Naštěstí jsme brzy vyrovnali a do poločasu výsledek ještě otočili. Třikrát jsme so pomohli ze standardní situace, což mě potěšilo. Na druhé straně mě mrzí dva inkasované góly. Produktivita byla dobrá, ale obdržené branky jsou takovou malinkou kaňkou. Jinak musím hráče pochválit za to, jak utkání zvládli. Myslím, že diváci viděli dobrý zápas, pěkné branky. Derby bylo korektní, přišlo i hodně lidí. My jsme v týdnu z Uherského Brodu získali Tomáše Maleňáka, který s námi teprve v pátek absolvoval první trénink. Bohužel si hned v úvodu utkání poranil sval Kryštof Dubský a Maleňák do zápasu rychle naskočil. I když je to mladý kluk, zvládl to celkem dobře. Je s námi ale krátce. Určitě má perspektivu, ale i nedostatky. Chlapský fotbal mu ale pomůže.“

Branky: 10. Jan Žampach, 45. Tomáš Andrlík – 14., 33. a 83. Vlastimil Velecký, 18. Petr Stojaspal, 45. Michal Vrága. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 351.

