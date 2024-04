Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „První půlka byla vyrovnaná. Staré Město na tom bylo herně o něco lépe. Nám paradoxně ublížil silný vítr. I když jsme ho v úvodní části měli v zádech, balony většinou končily v zámezí. Oba týmy skórovaly z penalty, za mě byly obě sporné. Hosté šli do vedení, my výsledek srovnali těsně před přestávkou. Do druhé půli jsme šli s cílem výsledek otočit, srazila nás však situace z 51. minuty, kdy náš brankář udělal hrubou chybu a dlouhý nákop snad ze 40 metrů vyrazil jenom na tyč, balon se ve větru zatočil a mířil do sítě. Junaštík zaváhání odčinil a balon na brankové čáře vyrazil. Podle pomezního rozhodčího to byl gól, já si to ale nemyslím. Za mě to byl sporný moment, možná neregulérní gól, který ovlivnil výsledek, celý zápas. Ve zbytku utkání jsme byli lepším týmem, vypracovali jsme si velké šance, ale Velecký na malém vápně hlavičkoval mimo a v zakončení neuspěl ani Franc. V závěru jsme klidně mohli utkání otočit. Zasloužili jsme si minimálně remízu. Jinak Staré Město potvrdilo, že má velice dobrý mančaft. Za nás nastoupil už Hulín, která se vrátil z Uherského Brodu. Chyběl akorát Karlík a stejně jako v Koryčanech i štěstí. Klukům nemám za druhou půlku co vyčíst. Bojovali, dřeli, útočili, ale smolnou porážku už neodvrátili.“

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „V prvním poločase jsme měli více ze hry a kolem dvacáté minuty šli z penalty do vedení. Trošku mě zarazilo, že Nivnice hrála zezadu z bloku a čekala na to, co my předvedeme. Bohužel v poslední sekundě první půle nařídil sudí proti nám za údajnou ruku penaltu a bylo to 1:1. Prvních dvacet minut druhé půle bylo vyrovnaných. My jsme dali gól po dlouhém nákopu stopera Straky z vlastní poloviny. Domácí brankář to špatně vyhodnotil, od tyčky se míč odrazil za čáru. I když soupeř protestoval, pomezní to viděl dobře a gól mi potvrdili i diváci stojící za brankou. Viděl jsem i video, ale záběr nebyl až tak průkazný. Nivnice nás ke konci zatlačila. Byla jasně lepší, bila nás jak žito. (úsměv) Naštěstí jsme to ukopali, ubojovali. Kluci toho měli na konci střetnutí plné brýle. Zápasu by možná více slušela remíza, za první poločas jsme si ale zasloužili vyhrát. Před zápasem se nám stala taková nepříjemnost, když se při rozcvičce zranil Štaubert. Píchlo jej v lýtku. Vypadá to, že má natržený sval a bude mimo hru tak čtyři až šest týdnů. Kluci to však zvládli i bez něj a za to jim děkuji. Z domácích hráčů musím vyzdvihnout Radima Straňáka.“

Branky: 45. Radim Straňák z penalty – 21. Vladimír Brázdil z penalty, 51. Samuel Straka. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 328.

KROMĚŘÍŽ B – DOLNÍ NĚMČÍ 7:1 (3:0)

Timoteus Políček, vedoucí mužstva Kroměříže B: „První domácí mistrovské utkání proběhlo za velmi silného větrného počasí a za vydatné podpory našich fanoušků. První šanci ještě Dočkal neproměnil, ale v 10. minutě se hezky trefil Jaroň a hned ve 12. minutě Berky. V 16. minutě se individuálně prosadil Jaroň, ale trefil pouze brankáře. Ve 22. minutě se po krásné přihrávce od Heinze trefil Dočkal. Několikrát se do šance dostali i hosté, ale náš brankář vše vyřešil. Ke konci prvního poločasu přišla pěkná akce Steinera, který obešel tři hráče a brankáře, ale finální střelu hosté zablokovali na roh. Prvních dvacet minut druhé půle bylo velmi nepřesných. Obě mužstva zbytečně ztrácela míče. Během deseti minut dostal Dočkal dvě milimetrové přihrávky od Steinera. Bohužel první šance kvůli větru skončila na tyči a druhá konečně v brance. Po postupném vystřídání se hra obou mužstev vyrovnala. V 67. minutě Fuksa obešel všechno, co mu stálo v cestě, a s klidem upravil na 5:0. Střelou z dálky se nakonec prosadili i hosté. Ke konci utkání přišli i další naše branky, trefili se Kiška s Mlčochem a upravili konečný výsledek na 7:1. Po jasné výhře však musíme poděkovat i hostujícímu mužstvu za velmi sympatický výkon, když se snažili hrát otevřený fotbal a bojovali až do konce zápasu. Dolní Němčí tvoří téměř všechno vlastní odchovanci, kteří hrají velmi kvalitní krajskou soutěž. Dobrá práce s mládeží je správný směr o zachování fotbalu na vesnicích.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Do Kroměříže jsme odjížděli s vědomím, že soupeř má obrovskou kvalitu a bude těžké jí čelit. I přesto jsme se rozhodli k utkání přistoupit fotbalově a nespoléhat se pouze na defenzivní úkoly. Chtěli jsme si to s Kroměříží rozdat na férovku. Celý zápas však byl v režii domácího týmu, byť jsme určité pasáže hry zvládli úctyhodně. Náš čestný úspěch zaznamenal střelou z dálky Roman Bobčík. Více než výsledek mě mrzí předzápasový a tréninkový přístup některých hráčů. Jsem ale nesmírně rád, že se nám na poslední chvíli podařilo dotáhnout příchod Jana Růžičky ze Slovácka a dorostence Radima Kroči ze Zlína. Soupeři gratuluji k zcela zasloužené výhře. Je všem jasné, že tento tým má na víc než na tuto soutěž. Rozdíl ve výsledku odpovídá dění na trávníku.“

Branky: 24. a 65. Jakub Dočkal, 8. Marek Jaroň, 12. Lukáš Berky, 66. Tomáš Fuksa, 81. Jiří Kiška, 90. Erik Mlčoch – 76. Roman Bobčík. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 78.

ŠUMICE – ÚJEZDEC 6:0 (2:0)

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Jde o zasloužené vítězství. Výsledek je sice přesvědčivý, ale úplně snadné to nebylo. Začátek byl z naší strany nervózní. Pak jsme ale dali po vybojované akci na straně gól, ke konci první půle po rohu přidal Ondřej druhou branku, která nám strašně pomohla. Újezdec začal druhou půli aktivně, deeset minut nás i díky větru přehrával. My jsme ale dobře bránili a postupně přidávali další branky. Kluci to odjezdili, odmakali. Hosté v prvním poločase trefili ze standadrky tyčku, jinak spíš hrozili centry ze strany, ale vyloženou šanci už neměli. My jsme spokojení. Jsem moc rád, že jsme odčinili debakl ze Starého Města. Snad jsme se chytili a výhra nám pomůže do dalších zápasů. Na to, že to bylo derby, tak to bylo celkem poklidné.“

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Za mě je to obrovská ostuda. Katastrofální přístup hráčů k utkání. Ani nevím, co k tomu říct. Každý z kluků si musí sáhnout do svého svědomí a říct si, zda něco udělal pro mužstvo. Do hlavy nikomu z nich nevidím. Takto vysoká porážka mě mrzí o to víc, že soupeř není svojí kvalitou na úrovni Kroměříže B. Na první gól jsme Šumicím nahráli sami, před druhou brankou jsme nezachytili náběh. O přestávce jsem provedl nějakou změnu a myslel, že se něco změní. Čekal jsem, že kluci vyvinou nějakou aktivitu, snahu, ale Šumicím jsme sami umožnili přidat další čtyři góly. Jsem obrovsky zklamaný z výkonu. Za stavu 1:0 jsme sice nastřelili tyčku, ale to bylo z naší strany vše. Třeba si kluci uvědomí, že s takovým přístupem neporazíme nikoho.“

Branky: 45. a 86. Václav Ondřej, 12. Libor Žáček, 62. Dominik Červenka, 70. Michal Kelíšek, 74. Stanislav Pilka. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 150.

MLADCOVÁ – BOJKOVICE 1:2 (1:1)

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Samozřejmě nás mrzí, že jsme doma prohráli gólem z konce střetnutí, ale musím sportovně uznat, že Bojkovice byly asi o ten jeden gól lepší. Moc šancí k vidění nebylo. Hru poznamenal silný vítr, foukalo fakt hodně. Bojkovice měly lepší vstup do zápasu, brzy šly do vedení. My jsme se zvedali postupně, do přestávky jsme výsledek zaslouženě vyrovnali na 1:1. Druhou půlku jsme začali mnohem lépe a byli aktivnější než soupeř. Postupme času ale vítr sílil a my nebyli schopní dostat balon do brány. Každá přihrávka vrchem se nám vracela. Bojkovice to zvládly lépe, ke konci utkání rozhodly. Nám se po minulém týdnu úplně rozsypala sestava, chybělo nám sedm hráčů, bylo nás sotva jedenáct. Na lavičce jsme měli jednoho hráče, dorostence a musel jsem se napsat i já. S tímto torzem se nedalo moc vymýšlet.“

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Z jednoduchého zápasu jsme si udělali těžký. Naštěstí to kluci ustáli v hlavách a utkání dovedli do vítězného konce. Tři body zvenku se vždycky počítají. Chyběl nám akorát Kundrata, jinak jsme byli kompletní, což se projevilo i na výkonu v prvním poločase, který byl z naší strany dobrý. Vytvořili jsme si pět šancí k tomu, abychom zápas rozhodli už v prvním poločase. O přestávce to klidně mohlo být 3:0 nebo 4:0. Naši útočníci se dostávali do velkých příležitostí, gól dal ale akorát Andrlík v 5. minutě, kdy otevřel skóre. Postupem času, po našich neproměněných vyložených šancích, soupeř začal vystrkovat růžky a těsně před poločasem výsledek srovnal na 1:1. Z jasného zápase se tak stalo drama, které jsme si ale zapříčinili sami. Druhý poločas už tak jednoznačný nebyl. Soupeř stejně jako my mě nějaké šance. Bylo to o tom, kdo bude trpělivější a potrestá chybu soupeře. Nakonec jsme to byli my a ke konci se nám povedlo dát na 2:1.“

Branky: 40. Dominik Dvořáček – 5. Tomáš Andrlík, 84. Petr Gago. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 150.

KUNOVICE – KORYČANY 1:0 (1:0)

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Vymlouvat se na vítr nemůžeme. V prvním poločase jsme hráli proti němu a dělalo nám to problémy, ve druhé půli jsme ho měli v zádech a stejně nám to nešlo. Dneska jsme se dobře nehýbali, zápas jsme protrpěli. Nehráli jsme dobře, naštěstí jsme ho vyhráli a máme tři body. Vím, že i takové zápasy jsou. Pořád je to lepší, než hrát dobře a nemít nic. Koryčany hrají pořád stejně. Dobře brání, jsou důrazné, zodpovědné směrem dozadu a když se jim něco povede, dají branku. I když jsou poslední, nikdy neprohrály vyšším rozdílem. Z Osvětiman se k nám vrátil Mandinec, odkud přišel i Lukáš Králík. Další novou tváří je Adam Řiháček, který byl v Nevšové. Chce to na jaře zkusit u nás a pak se uvidí. Do Ostrožské Nové Vsi, kde už je Mario Marovič, jsme do konce sezony uvolnili na hostování Marka Novosada.“

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Ze zápasu jsem měl obavy. Už před utkáním se nám při rozcvičce zranil Jan Věžník, po dvaceti minutách navíc odstoupil Filip Hanák, který je po plastice a koleno mu pořád opuchá. To byly dost zásadní zásahy do sestavy. Když jsem ale viděl, jak jsou Kunovice nemohoucí, tak si myslím, že jsme měli zápas dovést minimálně do remízy. Pravým vítězem tohoto utkání byl extrémně silný vítr, který si s balonem dělal co chtěl. Ani fotbalisté, kteří prošli ligovými kluby, si s ním neporadili. Někdy to bylo až trapné. Hra nebyla plynulá, míč nikdo nedokázal dostat pod kontrolu. Tolik ztracených balonů jsem dlouho neviděl. O svém týmu nemohu mít takové mínění, řada kluků prošla jenom venkovským prostředím. Překvapilo mě to hlavně u domácích, kteří nic nehráli, navíc jsme jim gól darovali v závěru první půle, kterou sudí nesmyslně nastavil. Je škoda, že když jsme měli balon na noze, tak jsme ho kopli hloupě do autu a z něho si necháme dát branku. Jinak momentů, které zaváněly góly, bylo v zápasu minimum. My jsme zahrozili Tesařem, který v ofsajdové pozici napálil Hanáka. Ve druhé půli po Frankově dobře zahrané standardce to měl na hlavě Bujor. Nevím, jestli z toho mohl dát …Jinak soupeř v závěru zahodil další dvě tutovky. Jinak zápas byl celkově hluboko podprůměrný a divácky nepohledný, nezajímavý a když už remízový. Mě mrzí, že jsme neurvali alespoň bod, protože tady si nikdo nezasloužil vyhrát.“

Branka: 45. Flek. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 95.

ZBOROVICE – TĚŠNOVICE 2:3 (1:2)

Martin Střelec, trenér Zborovic: „Body byly relativně blízko. Soupeři jsme svými vlastními chybami darovali dva góly. Prohrávali jsme od 7. minuty, brzy jsme ale stihli vyrovnat. Vzápětí jsme si ale dali kapitánem Štěpánkem vlastní gól. Ve druhé půli soupeř přidal třetí branku, ale rozhodnuto pořád nebylo, protože jsme brzy výsledek snížili a ke konci utkání jsme byli i lepším týmem. Rozhodně jsme měli víc střeleckých příležitostí. Těšnovice na konci jenom odkopávaly balony dopředu a strachovaly se o výsledek. Předtím ale taky zahodily nějaké šance. Asi si za stavu 3:1 mysleli, že mají klid, ale málem je to doběhlo. Já musím kluky znovu pochválit. Podali výborný výkon. Na hrotu útoku podal super výkon Milan Frýdl, který se dokonce střelecky prosadil. Všichni kluci ale makali nadoraz. Derby bylo celkově v pohodě, rozhodčí to zvládli. K vidění bylo hodně šancí i střel. Došlo i dost lidí, byl plný dům. Na to, že před námi hrály Troubky, bylo hřiště dobré. Nám menší plocha vyhovuje. Chyběl vyloučený Bukový a Vaňák. Před zápasem jsme se rozloučili s Martinem Hanusem, kterému jsme poděkovali za čtyřleté účinkování v dresu Zborovic. Když jsme byli v krizi, pomohl nás nastartovat. Předali jsme mu dres s číslem 68, se kterým u nás hrával. Do zbytku kariéry mu přejeme jenom to nejlepší.“

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Víc než fotbal to byla válka. Podmínky byly nejen kvůli silnému větru velmi složité. Hřiště bylo katastrofální, nikde v kraji snad není horší. Oboustranně se jenom nakopávaly balony dopředu, byl to boj, samý souboj, téměř žádná kombinace. My jsme třikrát vedli, domácí dotahovali. I když snížili na 3:2, výhru už jsme nepustili. Škoda neproměněných šancí, klid jsme mohli mít dřív. Soupeř ale hrál taky slušně, bojoval, nedal nám nic zadarmo. Za tři body jsme fakt rádi, protože jsme je vzhledem k situaci v tabulce nutně potřebovali.“

Branky: 11. Milan Frýdl, 65. Patrik Malošík – 7. Karel Majkrič, 13. Jaromír Štěpánek vlastní, 62. Radek Janoštík. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 125.

NEDAŠOV – NEDACHLEBICE 2:1 (2:1)

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „V prvním poločase nám pomohl silný vítr, který nám foukal do zad. I díky němu byli herně lepší a vedli 2:1. V úvodní části jsme měli převahu. Po dvou gólech jsme si asi mysleli, že máme vyhráno a začali se zbytečně bránit. Soupeř si ale nezasloužil prohrát. Do přestávky snížil a druhou půlku byl lepší, vypracoval si daleko víc šancí než my, neproměnil ani penaltu. Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Nakonec jsme byli šťastnější. Za výhru jsme rádi, protože máme marodku, chybí nám čtyři hráči ze základní sestavy. Bylo vidět, že si moc nevěříme. Dlouho jsme nevyhráli, kluci byli viditelně nervózní. Zápasu by odpovídala více remíza, soupeř musí být zklamaný.“

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Bohužel jsme nedali šest tutovek a ve druhém poločase za stavu 2:1 ani penaltu, kterou brankář ve 47. minutě chytil. Jméno střelce si ale nechám pro sebe. (úsměv) Nedašov byl hratelný soupeř, dal ale o gól víc, proto vyhrál. Nám chyběl brankář Adam Hájek, jinak byla sestava celkem slušná. Herně to nebylo nejhorší, se zakončením jsme ale byli na štíru.“

Branky: 31. Petr Šuráň, 33. Jiří Marek – 43. René Kafka. Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 150.