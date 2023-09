Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Vzhledem k tomu, že jsme vedli 2:0, tak pro nás remíza málo. Kluci samozřejmě mají hlavy dole, chtěli tři body, ale ve fotbale to tak vždycky není. Musím ale uznat, že jsme narazili na velmi kvalitního soupeře, což si musí všichni uvědomit. Byl to férový zápas s dobrým soupeřem. Ve druhé půli jsme měli špatnou pasáž, ve které se hosté dostali do hry a výsledek srovnali. V závěru byly šance na obou stranách, vyhrát mohly oba týmy. Ve finále jsme mohli i o bod přijít. Pro diváky to byl zajímavý zápas, který pomohl důstojně oslavit významné klubové výročí. Nemyslím si ale, že by se oslavy nějak projevily na našem výkonu. Už i v předcházejících zápasech jsme měli lepší a horší pasáže. To je věc, která nás trápí od začátku sezony. Když to ale nejde fotbalově, musíme být dobře organizovaní a ustát tu danou chvíli. Kluky musím pochválit za dobrou práci. Zatím jsme neprohráli, ale mě spíš zajímá to, jak se prezentujeme, jak hrajeme. Vidím pokroky, takže práce je dobře nastavené.

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Věděli jsme, že v Bojkovicích mají oslavy, takže bychom před zápasem bod brali, ale vzhledem k průběhu hry mám rozpoluplné pocity. I když jsme po prvním poločase prohrávali 0:2, měli jsme daleko více ze hry. Góly ale dával jenom soupeř. I za nepříznivého stavu jsme věřili, že tady můžeme uspět. Vletěli jsme na to a konečně nám to tam začalo padat. To, co jsme nedali v prvním poločase, bylo až trestuhodné. My jsme ve druhé půli trošku zjednodušili hru, začali konečně hrát přes křídla. Odměnou nám byly dvě branky. Na konci jsme měli i štěstí, klidně jsme mohli prohrát, ale až do konce jsme se snažili, útočili. Celkově jsme byli fotbalovější. Bojkovice mají v sestavě bratry Doliny, kteří byli výborní, hrozily hlavně z brejků, my jsme ale byli v poli lepší. Bod zvenku musíme brát. Bojkovicím chceme k významnému jubileu pogratulovat. Chyběli nám Smělík, Petr Sonntag a dlouhodobě zraněný Horák. Nebyli s námi ani dorostenci, kteří hráli souběžně v Rýmařově.“

Branky: 14. Patrik Martinec, 34. Filip Kalík – 54. Filip Štaubert, 79. Jan Komárek. Rozhodčí: Surovec. Diváci: 250.

MLADCOVÁ – NEDACHLEBICE 1:0 (1:0)

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Jsem rád, že jsme utkání zvládli a vyhráli, ale výsledek měl být daleko výraznější. Úvodních dvacet minut jsme byli herně lepší, vypracovali si i nějaké šance. Pak ale převzali iniciativu hosté, kteří také měli jednu tutovku. Podržel nás však brankář. Zbytek první půle byl vyrovnaný. My jsme ale šli krásnou akcí a gólem v poslední sekundě prvního poločasu do vedení. Po změně stran jsme mohli výsledek několikrát navýšit. Asi šestkrát jsme šli sami na gólmana. Opravdu jsme měli spoustu šancí, nic takového jsem dlouho nezažil. Nakonec naší neschopností přidat další góly zápas skončil jenom 1:0. Měli jsme ale vyhrát daleko víc. Hosté si naopak ve druhé půli nevypracovali téměř nic. Možná nějakou pološanci, nějaký náznak. Náš už bylo konečně víc, takže jsme si mohli pořešit obranu. Poslední tři duely jsme odehráli se samými záložníky.“

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „My jsme hráli jenom po šestnáctku. Nic velkého jsme si na na malém, tvrdém a hrbolatém hřišti, které nám moc nesvědčí, vypracovat nedokázali. Bohužel po zbytečné chybě jsme ve 45. minutě dostali gól. Ve druhém poločase jsme se místo toho, abychom se snažili o vyrovnání, dělali jednu chybu za druhou. Klidně jsme mohli inkasovali další čtyři branky. Při nájezdech a šancích soupeř nás podržel gólman Hájek. Nevím, co s námi je, ale jeden zápas odehrajeme dobře a pak zase propadneme. Je to jako den a noc, prostě šílené. Ve Zlíně nám chyběli Vrták, Králík a Nožička.“

Branka: 45. Martin Čihánek. Rozhodčí: Stodůlka. Diváci: 50.

ZBOROVICE – ÚJEZDEC 5:0 (3:0)

Martin Hanus, hrající trenér Zborovic: „Jsem spokojený s výsledkem a v určitých pasážích i s předvedenu hrou. Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Výsledek odpovídá dění na hřišti. Mě docela překvapilo, že si to Újezdec s námi chtěl rozdat na férovku. Možná to od soupeře bylo trošku naivní, každopádně se mu to nevyplatilo. Hosté nás sice vysoko napadali, ale uprostřed hřiště nechávali volné prostory, které si zkušení hráči vyhledávali a pak rozdělovali míče do stran. Hosté se naopak pomaleji vraceli. Nám pomohl rychlý gól. Po něm jsme se uklidnili. Drželi jsme balon, kombinovali. Do přestávky jsme přidali další dvě branky a po změně stran utkání jasně ovládli. Pro nás to byl jeden z těch lehčích zápasů. Co si tak vybavuji, soupeř neměl ani žádnou střelu na naši branku. Utkání bylo od začátku poklidné. Tentokrát si zahráli všichni kluky. Dokonce jsme dali šanci i náhradnímu brankáři. Místo Krejčího nastoupil Dočkal. Marodi se nám pomalu uzdravují, po červené kartě se vrací Baďura. Nyní máme dobrou sérii, bodovat chceme dál.“

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Na výkonu i výsledky se celkem dost výrazně projevila absence Dominika Pěničky. Před utkáním jsem věřil, že bychom mohli se Zborovicemi uhrát alespoň bod. Snahu o remízový výsledek ale zhatila hned 3. minuta, ve které jsme inkasovali první branku. Domácí se po rychlé brance uklidnili, kdežto my se spíše trápili. Sice jsme měli nějakou šanci či náznak, ale Zborovicím jsme v první půli darovaly další dvě branky. I když jsem o přestávce prostřídal sestavu, na trávníku se nic nezměnilo. Domácí, kteří mají kvalitu, přidali další dvě branky a vysoko vyhráli. Já z těžké porážky nedělám tragédii, o mužstvu jsem si ale udělal nějaký obrázek. Některé věci mě mrzí, s kluky si o nich musíme popovídat. Pokud příště budeme chtít bodovat venku, musíme změnit myšlení, přístup. Nyní se budeme připravovat na Bojkovice. “

Branky: 3. Matěj Dočkal, 38. Tomáš Smejkal vlastní, 42. Tomáš Jura, 68. Michal Ordoš, 71. David Steiner. Rozhodčí: Korch. Diváci: 139.

KUNOVICE – ŠUMICE 1:1 (0:1)

Milan Orlovský, trenér Kunovic: „V prvním poločase jsme byli jak leklé ryby. Ve hře nám chybí agresivita, důraz, vůdčí typ, který by kluky zdravě seřval, nabudil. Bohužel jsme brzy dostali laciný gól. Znovu se potvrdilo, že inkasujeme branky z malého vápna. Nám soupeř takové situace nedovolí. V šestnáctce jsme málo důrazní. Plus vidím v tom, že se kluci ve druhém poločase zvedli a zabojovali. Možná jsme měli i smůlu, ale s takovým soupeřem, jako jsou Šumice, musíme po prvním poločase vyhrávat 3:0, po změně stran přidat další dva góly a dát tam mladé kluky, aby se učili kolem starších hráčů a ne že se tady budeme třepat až do konce. Je pravda, že nám pořád chybí moc hráčů, ale i od některých jiných kluků to musí vypadat jinak. Já mám rád fotbal založený na agresivitě, na srdíčku, což mně u sedmdesáti procentu mančaftu chybí. Třeba Radek Polách staví barák, byl nemocný, ale v 80. minutě udělá sprint přes celé hřiště a skluzem zablokuje hostům střelu. Takto by to mělo vypadat u všech.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Bod je pro nás dobrý, ale předvedená hra by mohla být ještě lepší. Po dvou zápasech, ve kterých jsme vždy inkasovali pět branek, jsme se v Kunovicích spíše soustředili na obranu. Věděli jsme, že pokud tady chceme uspět, musíme mít i štěstí, ale taky nám musí pomoct i gólman, což nám vycházelo. Byli jsme aktivní, ale soupeř si i tak vytvářel šance. Nám pomohl rychlý gól po chybě domácího brankáře. O to víc jsme se semkli a poctivě bránili. Chtěli jsme být aktivnější, ale nestíhali jsme zachytávat domácí hráče, kteří se dostali v první půli do několika zakončení. Po změně stran nás Kunovice zatlačily, my jsme toho měli plné brýle. S přibývajícími minutami domácí znervózněli, byli v křeči. My jsme víc podrželi míč, dvakrát i zahrozili. Pokud bychom nějakou šanci proměnili, tak jsme tady vyhráli, ale ve finále jsme si po dobrém centru ze strany dali vlastní gól. Žáčkovi nic nevyčítám. I kdyby to netečoval, balon by stejně asi skončil v síti.“

Branky: 81. Libor Žáček vlastní - 8. Jan Žampach. Rozhodčí: Mrázek. Diváci: 133.

KROMĚŘÍŽ B – NEDAŠOV 10:0 (5:0)

Karel Heinz, trenér Kroměříže B: „Jsem spokojený s výkonem, výsledkem i přístupem hráčů celého týmu. Požadujeme po klucích, aby k zápasům přistupovali vážně, dál se rozvíjeli. Jsem rád, že jsme to celý první poločas odehráli v relativně vysokém tempu. Už do přestávky jsme si vytvořili pětibrankové veden, náskok ale mohl být daleko vyšší. Z naší strany to byl velmi pohledný a kvalitní fotbal. V naší hře jsme pokračovali i po změně stran. Tempo sice už nebylo takové, ale góly jsme stříleli dál. Soupeře v této třídě neřešíme. Dobře víme, že je to jenom o nás. Kdybychom v minulém zápase proměňovali šance, nebylo to 3:1, ale 8:1. V Dolním Němčí, kde jsme ztratili jediné body, byl i špatný přístup. Chceme po klucích, aby měli osobní zodpovědnost za své výkony. Za mě je chyba FAČR, že týmům, jako jsme my neumožní postup do vyšší soutěže, kde bychom se rovnali rovnocenným soupeřům. Klidně jsme mohli být už v divizi a nemuseli kluky z druhé ligy posílat do I. A třídy. Na druhé straně je to pro ně dobrá škola. Třeba Kuba Dočkal si prošel béčkem, dostal se do áčka, kde je nejlepším střelcem. Kluci z prvního mužstva nemohou být naštvaní, že jdou hrát za béčko. Naopak, musí chtít zlepšit svůj výkon nebo osobní statistiky, abych je mohl doporučit trenéru Červenkovi do prvního týmu.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Žádnou tragédii z toho neděláme. Čekali jsme, že prohrajeme, ale mysleli jsme si, že rozdíl nebude tak velký. Kroměříž je úplně někde jinde než my. Domácí nás převyšovali po fotbalové, technické i kondiční stránce. My jsme se jim rovnat opravdu nemohli. Nám dělalo problémy větší hřiště, z domácího prostředí jsme zvyklí na daleko menší rozměry.“

Branky: 67., 76. a 82. Tomáš Fuksa, 15. a 28. Matheus Goncalves, 26. a 62. Martin Surynek, 9. Štěpán Heinz, 18. Jiří Oulehla, 52. Petr Pecina. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 68.

NIVNICE – TĚŠNOVICE 13:0 (5:0)

Miroslav Ondrůšek, trenér Nivnice: „Jako trenér jsem podobný zápas ještě nezažil. Nečekal jsem, že bychom mohli vyhrát takto vysokým rozdílem. Soupeře je mně líto. Přijel k nám oslabený, bez klasického gólmana i několika hráčů do pole. Nám vyšel začátek, rychle jsme šli do vedení a do konce prvního poločasu přidali další góly. V útočné hře i kanonádě jsme pokračovali i po změně stran. Postupně jsme skóre navýšili až na 13:0. Soupeř ve druhé půli odpadl, hrálo se pouze na jednu bránu. Mě těží, že i když jsme sestavu prostřídali, náš výkon nešel nijak dolů. Naopak i kluci z lavičky prokázali svoji kvalitu a taky dali nějaké góly. Těšnovice mají v kádru dobré fotbalisty. Směrem dopředu nebyly vyloženě marní, ale vzadu měly obrovské problémy. Já musím za výkon, přístup i výsledek pochválit naše kluky. Branky jsme stříleli po pohledných kombinačních akcích. Chyběl nám Kryštof Dubský, Valentu jsme uvolnili na hostování do Nezdenic.“

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Vyhořeli jsme jak papír. V Nivnici nám chyběli někteří kluci, další nastoupili i přes zranění. V brance po čtyřech letech stál předseda klubu Dominik Zavadil, ale za góly ani vysokou porážku rozhodně nemohl. Bohužel jsme poměrně brzy inkasovali čtyři branky a naše hra se úplně rozpadla. Nivnice potvrdila svoji kvalitu, my jsme na ni absolutně neměli. Domácí byli daleko lepší, běhavější. Je vidět, že v sestavě mají šikovné kluky, co prošli Slováckem nebo Uherským Brodem.“

Branky: 15. a 48. a 86. Radim Straňák, 18. a 45. Josef Karlík, 30. a 52. Vlastimil Velecký, 3. Tomáš Kelíšek, 68. Jakub Hulín, 70. Viktor Soukeník, 74. Tomáš Sláma, 75. Ondřej Dubský, 89. Stanislav Josefík. Rozhodčí: Stodůlka. Diváci: 280.

DOLNÍ NĚMČÍ – KORYČANY 3:0 (1:0)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Ve třetím domácím zápase jsme měli jediný cíl a tím bylo vítězství. Na Koryčany jsme se připravovali s důrazem hlavně na nepodcenění soupeře, co se nám občas přihodí. Do utkání jsme vstoupili poměrně dobře, byli jsme silnější na míči, ale branku vstřelil až Ondřejka z penalty. Bohužel poté jsme se až do konce poločasu dostali do útlumu, na obou stranách byly vidět spíše podprůměrné výkony. V kabině jsme si nějaké věci vyříkali a upřesnili si věci, s nimiž jsme chtěli vedení co nejdříve navýšit. Druhou půlku jsme měli už plně pod kontrolou. Po nějakých neproměněných šancích se trefil z přímého kopu Palík a na konečných 3:0 pečetil opět Ondřejka. Hosté se snažili takticky poctivě po celý zápas bránit, ale to na žádné body nestačilo a zaslouženě jsme dneska zvítězili i přes to, že náš výkon měl do ideálu daleko. Výsledek prostě bereme, i když za mě jsme měli zápas rozhodnout daleko dřív a kvalitněji. Bohužel se nám zužuje kádr a upadá konkurence, neboť nám ze sestavy vypadl už definitivně Tomáš Tinka, který si poranil koleno a avizovaně odlétá sledovat klokaní život do Austrálie, a také Adam Horňák, jenž cestuje na půlroční studium do Řecka.“

Branky: 21. z penalty a 74. Václav Ondřejka, 63. Michael Palík. Rozhodčí: Nuc. Červená karta: 70. Roman Sedlář (Koryčany). Diváci: 100.