ŠUMICE – DOLNÍ NĚMČÍ 2:5 (1:3)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Porážka je zasloužená. Dolní Němčí u nás potvrdilo svoji kvalitu, svoji sílu. Hosté byli po většinu utkání lepším týmem, my jsme neustále prohrávali, dotahovali. Zápas kvůli bleskům začal s dvacetiminutovým zpožděním, ale terén byl i po dešti dobrý. V úvodu utkání jsme chtěli hrát zezadu, pozorně bránit a vyrážet do brejků. Bohužel jsme hned na začátku dostali hloupý gól, ale ale Ondřejka to udělal dobře. Pak jsme inkasovali druhou branku. Sice jsme z penalty, která za mě byla jasná, výsledek snížili, ale ještě do přestávky jsme obdrželi třetí branku. Krásně po rohu se trefil Ondřejka, jenž si seběhl na první tyč a skóroval. My jsme se o přestávce snažili hru trošku oživit střídáním, přeskupením řad. Moc nám to ale nefungovalo. Hosté si dál drželi náskok, a i když šli ve druhé půli do deseti, zápas v klidu dovedl k výhře. My jsme hrozili spíš po centrech ze stran, ale moc šancí jsme si nevypracovali. Hosté vyhráli zaslouženě.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „ Do Šumic jme odjížděli s vědomím, že nás čeká velmi těžký zápas plný soubojů. Na krátkém hřišti byl každý faul nebezpečnou standardní situací. Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, byli jsme lepší na míči a po střele Ondřejky jsme se dostali do vedení. Poté jsme dohráli hezkou akci až do kuchyně, kdy na 0:2 zvyšoval Pavel Krchňáček. Měli jsme i šance vedení navýšit, ale to se nám nepodařilo a z penalty jsme dostali kontaktní branku. Naštěstí jsme si za chvíli Ondřejkou vzali dvoubrankové vedení nazpět. Když jsme v úvodu druhého poločasu opět inkasovali, měl jsem obavy z tlaku domácích. Hráli jsme ale takticky dobře a Venca Ondřejka zkompletoval hattrick. Rozhodčí nás poté velmi necitelně poslal do desíti za dvě žluté pro Tomáše Tinku, který nám bude za týden určitě chybět. Šumice se snažily dlouhými nákopy a centry o zkorigování výsledku, ale gól už jsme dali jenom my, když se z brejku prosadil Martin Krchňáček. Určitě to nebylo vůbec jednoduché utkání, ale kompaktním výkonem jsme si zaslouženě odvezli ze Šumic výhru.“

Branky: 37. Jan Žampach z penalty, 50. Josef Pančocha – 7., 43. a 54. Václav Ondřejka, 26. Pavel Krchňáček, 79. Martin Krchňáček. Rozhodčí: Nuc. Červená karta: 72. Tomáš Tinka (Dolní Němčí). Diváci: 120.