Jan Somberg, trenér Mladcové: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. Od začátku jsme byli jednoznačně lepším týmem a vyhráli zcela zaslouženě. Nevím, jestli to mám přičíst tomu, jestli jsme hráli tak dobře, nebo soupeř špatně, ale na trávníku jsme naprosto dominovali. Hosté snad neměli jedinou pořádnou šanci. My jsme rádi za výhru a tři body.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Výsledek dokresluje naši současnou situaci, která není příliš dobrá. V letní pauze jsme přišli o tři stěžejní hráče. Pagáč odešel do Štítné, další hráč zamířil do Slavičína a kapitán Fojtík s fotbalem skončil, ale pokusíme se ho přemluvit, aby nám vypomohl alespoň v domácích zápasech. Tým jsme ještě více omladili a víme, že budeme mít problémy, ale výsledky neřešíme. I když sestoupíme, vědu z toho dělat nebudeme. Už před sezonou jsme řešili, zda tým vůbec přihlásíme do soutěže, nakonec jsme to zkusili, ale co bude po sezoně, nevíme. Nejpravděpodobnější variantou je spojení áčka s béčkem. Bojovat budeme dál. Uvidíme, na co nám to bude stačit. Třeba Mladcová byla jasně lepší.“

Branky: 23. a 45. Dominik Dvořáček, 21. Tomáš Haloda z penalty, 33. Martin Zahradník, 64. Martin Čihánek, 88. Jan Ramert. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 56.

ÚJEZDEC – ZDOUNKY 2:1 (1:1)

Vladislav Lorenc, předseda Újezdce: „Je to zasloužená, ale i vydřená výhra. Kluci úvodní zápas nové sezony odjezdili, dobře odehráli. Na to, jak jsme měli špatnou přípravu, je výhra nad Zdounky cenná. V utkání nebylo moc vyložených šancí. My jsme měli více ze hry, ale poslední čtvrtině hřiště jsme dost kazili, takže jsme se do finále moc nedostávali. Navíc jsme po půlhodině udělali jednu chybu, hostující hráč šel sám na brankáře a únik proměnil. My jsme naštěstí výsledek po jejich chybě srovnal. Vacula vypíchl stoperovi balon, z boku šel sám na gólmana, kterého prostřelil. Obrat jsme završili ve druhé půli po jedné ze standardek, kterých jsme zahrávali opravdu hodně. Při jedné vypadl hostujícímu gólmanovi míč z rukou a Dlapa jej dorazil do sítě. Zdounky nebyly špatné, ale žádné tutovky neměly. Nám chyběl klíčový stoper Smejka. Pomohl nám Berkela, posila ze Slavkova. Naopak Petr Kundrt se bohužel zranil a minimálně dva týdny nebude.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Branky: 44. Roman Vacula, 71. Jakub Dlapa - 31. Patrik Malošík. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 121.

DOLNÍ NĚMČÍ – HORNÍ LIDEČ 1:1 (1:0)

Tomáš Kuchař, trenér Dolního Němčí: „Byli jsme herně lepším týmem, soupeře jsme v prvním poločase přehráli. Sice jsme dali šťastnou branku, ale dalších pět šancí jsme spálili. Kdybychom po prvním poločase vedli 4:0, bylo by rozhodnuto. Hosté hráli na brejky, vpředu měli výborného útočníka Petera Mišutku, vzadu jim to držel kapitán Jiří Seidl. I když to byl starší borec, hrál s přehledem. Bohužel ve druhém poločase jsme odešli. Soupeř srovnal hru a nakonec i výsledek. Hra se přelévala z jedné stray na druhou, šance měly oba týmy. Nám chybělo pár hráčů. V létě jsme přišli o Romana Bobčíka, který odešel do Nevšové. Petr Bobčík by měl u nás zůstat. Chyběl taky Tinka. Absencí bylo daleko víc. Ještě dotahujeme příchod dvou hráčů, transfer ale brzdí jejich mateřské oddíly.“

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Bylo nás akorát jedenáct. Na lavičce byl pouze kluk, co běžně nehrává. Od pátku se mi zázračně poztrácelo z kádru sedm hráčů, tři z toho byli do základní sestavy. Nastoupit museli i dorostenci. Chtěli jsme to nějak ukopat, získat alespoň bod, což se nám nakonec povedlo. Pro diváky to byl dobrý zápas. Domácí byli lepší v prvním poločase, my zase ve druhém. Remíza je z tohoto pohledu zasloužená. Jinak utkání bylo korektní, prostředí bylo krásné, hřiště výborné, rozhodčí dobrý.“

Branky: 15. Miroslav Sporek vlastní – 64. Matěj Gajdošík. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 132.

NEDACHLEBICE – TEČOVICE 3:3 (0:1)

Cyril Řezníček, vedoucí mužstva Nedachlebic: „První zápas nové sezony jsme chtěli samozřejmě vyhrát. I když uznávám kvalitu soupeře, bod je pro málo, protože jsme hráli doma, navíc s nováčkem. V prvním poločase ale byli hosté lepší, do nějaké třicáté minuty předváděli perfektní kombinační fotbal a zaslouženě vedli 1:0. My jsme ale postupně začali utkání vyrovnávat. Ve druhé půli jsme pokračovali v aktivní hře a výsledek otočili na 2:1. Tečovice pak skóre vyrovnaly, ale jinak tahaly už za kratší konec. Hrubými chybami jsme jim ale nabídli dva góly, bod. Jinak pro diváky to byl velice pohledný fotbal. Hrálo se nahoru a dolů, oba týmy útočily, snažily se vyhrát. Škoda, že jsme utkání nedotáhli k výhře a sami si ho pokazili dvěma hrubkami. Naším nejlepším hráčem byl Sedlář, v sestavě hostů kraloval hrající trenér Pavlíček. V létě u nás skončil Lapčík, který odešel do Boršic.“

Václav Pavlíček, hrající trenér Tečovic: „Bod musíme s pokorou brát. Vstoupili jsme do nové soutěže, navíc jsme začali venku. První poločas nám ale vyšel, zaslouženě jsme vedli. Domácí jsme asi zaskočili, měli jsme herně navrch. Vedení mohlo být ještě výraznější. Nedachlebice ale ve druhé půli změnily rozestavení a během sedmi minut výsledek otočily. Ve druhé půli byly lepší. Naše kluky ale musím pochválit, že to ani za nepříznivého stavu nezabalili a skóre dokázali dvakrát srovnat. Pro diváky to bylo velice zajímavé utkání, k vidění byly i chyby jak z okresního přeboru. Jinak to byl naprosto férový zápas.“

Branky: 49. Michal Hána, 54. Václav Králík, 66. Patrik Šilhavý - 16. a 59. David Dorazin, 75. Jiří Skopal. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 161.

LIDEČKO – UHERSKÝ OSTROH 3:1 (0:0)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Pro nás to byl velice neznámý soupeř. Hrálo se na těžkém terénu, protože hodinu a půl před utkáním se u nás spustila obrovská průtrž mračen a terén byl strašně těžký. První půlka byla vyrovnaná, my jsme si vytvořili dvě pološance. Janáč ve 30. minutě po odražené střele netrefil odkrytou branku a vzápětí to i Ryza blbě trefil. Poločas jsme klidně mohli vést 2:0, i když hosté taky jednou zahrozili Zálešákem, který to špatně trefil. Jinak se hrálo hlavně mezi šestnáctkami. Utkání ale mělo nasazení, tempo. Bylo jasné, že kdo dá na čím dál horším terénu jako první gól, vyhraje. Naštěstí jsme to byli my, kdo šel do vedení. Novák si narazil míč s Ryzou a střelou na zadní tyč obstřelil gólmana. Filák nás vzápětí uklidnil druhým gólem z trestného kopu. Pak ještě unikl Číž a dal na 3:0. V závěru se ještě krásně trefil z 25 metrů do šibenice Kornieiko, což nás trošku znervóznělo. Chvíli jsme se báli o výsledek, ale závěr jsme odehráli s přehledem a na polovině soupeře. Jsme rádi, že jsme těžký zápas i vstup do sezony zvládli. Každý bod se počítá. Ostroh byl kvalitní soupeř. Nám chyběli dva hráči ze základní sestavy. Kromě Brhela také Michal Gargulák.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „První poločas jsme po taktické stránce zvládli výborně. Ani na jedné straně nebyla vyložená šance. Bohužel ve druhém poločase jsme udělali dvě menší individuální chyby, které soupeř potrestal a za stavu 0:2 nebylo co řešit. Sice jsem stáhl hru na tři obránce a tři útočníka, v závěru se prosadil pouze Kornieiko, který dal nádherný gól z třiceti metrů do šibenice. Za první poločas jsme si bod zasloužili, druhá půle už nám tolik nevyšla. Jinak tráva byla i přes vydatný předzápasový déšť exkluzivní. Až na dlouhodobě zraněného Horáka a Mikulčíka jsme byli kompletní.“

Branky: 57. František Novák, 63. Marek Filák, 77. Aleš Číž - 84. Ihor Kornieiko.

Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 222.

NIVNICE – ŠUMICE 4:2 (2:1)

Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „Jsme rád, že jsme začali sezonu vítězně. Tým se pořád sehrává. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Šumice jsou dlouhodobě pospolu, jsou dobře organizované, vede je výborný trenér. My jsme se ale na těžké utkání dobře připravili. Vyhráli jsme zcela zaslouženě, klidně to mohlo být i vyšším rozdílem, třeba i 8:2. Neproměněných šancí je obrovská škoda. Věřím, že si kluci góly nechali na těžší zápasy. Chyběl nám zraněný Vítek a Obdržálek. Jsem rád, že jsme dotáhli příchod Žáčka. Je to zkušený borec, ale rok nehrál. Teprve se rozehrává po zranění. Bylo ale cítit, že má zkušenosti, přehled. Pro nás je obrovskou posilou do defenzivy, kterou jsme potřebovali zpevnit. Hráli i Gojš s Bínou, chytal Vystrčil.“

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Zápas nám hodně nevyšel. Domácí byli po celý zápas lepší, vytvořili si daleko víc brankových příležitostí. Mě mrzí, že jsme Nivnici branky hrubými chybami darovali. Na druhé straně jsme si toho moc nevytvořili. Vpředu jsme byli neškodní, i tak jsme dali dva góly. Na to, že jsme byli kompletní, jsem si představoval lepší výkon.“

Branky: 71. a 83. Jan Gojš, 30. Josef Karlík, 34. Petr Stojaspal – 44. Libor Žáček, 84. Dominik Červenka. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 300.

STARÉ MĚSTO – BOJKOVICE ODLOŽENO NA SOBOTU 2. LISTOPADU