Václav Pavlíček, hrající trenér Tečovic: „Soupeř si za celý zápas nevytvořil žádnou vyloženou šanci, přesto vyhrál 2:0. My jsme si vylámali zuby na jejich gólmanovi. O poločasové přestávce jsem věděl, že první gól rozhodne. Dali ho hosté z brejku. Ani to nebyla pořádná šance, ale bojkovický hráč to trefil parádně. Druhou branku jsme dostali z rohu, když jsme si neobsadili hostujícího hráče. Celkově na rohy jsme vyhráli snad 15:5, ale téměř žádnou šanci jsme si z nich nevypracovali. Bojkovice byly důraznější v šestnáctkách, jejich hráči skákali do střel, proto vyhráli zaslouženě. My jsme sice byli opticky víc na balonu, ale vpředu nám chyběl střelec David Dorazín, který byl v porodnici. V ofenzivě jsme byli těžkopádní a nevytvořili si tolik šancí jako v minulých zápasech. Taky nám scházel Bejtkovský.“

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Byli jsme efektivnější než domácí. Dali jsme dva góly, soupeř žádný, což rozhodlo. Jinak utkání bylo hodně vyrovnané. Soupeř byl kvalitní, na nás dobře nachystaný. My jsme měli problémy se sestavou, kterou jsme museli upravit. Vypadli nám z ní čtyři hráči. Nastoupit museli i dva dorostenci, co měli v nohách svůj dopolední zápas. Bylo to pro nás náročnější, ale zvládli jsme to. Tečovice měly nějaké šance, několikrát nastřelily našeho gólmana Urbánka, který nás mimochodem ve druhém poločase svými zákroky podržel. Zachytal opravdu výborně, hodně nám pomohl. Celý zápas byl o tom, kdo vstřelí první gól. Byli jsme to my, kdo ho dal trošku se štěstím. Druhou branku jsme přidali po rohu. Kdyby to bylo 1:0, strachujeme se o výsledek do poslední minuty. Závěr jsme ale zvládli. Jsem spokojený s body i přístupem hráčů. Tečovice mají kvalitní tým. Byli jsme šťastnější v koncovce.“

Branky: 54. Vojtěch Dolina, 73. Tomáš Andrlík. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 80.

STARÉ MĚSTO – MLADCOVÁ 7:0 (2:0)

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „K jednoznačné výhře nám pomohl první velice šťastný gól, který si dali hosté sami, když se nedomluvil jejich gólman s hráčem. Do přestávky jsme po pěkné akci přidali druhou branku. Hosté ale měli v první půli taky nějaké šance. Dokud mohli, tak nás trápili. Dokonce na konci prvního poločasu trefili břevno. My jsme hráli prvních dvacet minut velice dobře. Vypracovali si čtyři nebo pět šancí, ale nedali je. Na druhé straně jsme mohli inkasovat, protože jsme přestali hrát. Druhá půlka prvního poločasu od nás nebyla dobrá. Nedrželi jsme balon, nenabízeli se. Něco jsme si k tomu v šatně ale řekli. Prostřídali jsme sestavu a druhá půle byla jenom o tom, kolik branek dáme. Soupeře fyzicky odpadl, nezvládal už bránit naše náběhy. Jediná kaňka na utkání je zranění útočníka Zeleného, který špatně došlápl a má výron v kotníku. Přejeme mu brzké uzdravení.“

Jiří Struška, zaskakující trenér Mladcové: „Prohrát takovým rozdílem jsme nemuseli. Bohužel ve druhém poločase jsme udělali spousty chyb, které soupeř potrestal. Taky jsme si hned v 9. minutě dali smolný vlastní gól. První poločas ještě z naší strany tolik špatný nebyl. Měli jsme i nějaké šance, které jsme neproměnili. Ve druhém poločase už byli domácí lepší, přehrálo nás. Hlavně na krajích hřiště měli šikovné kluky, které jsme nestíhali bránit. Staré Město mělo hodně šancí, pět tutovek soupeři zneškodnil náš brankář Liška. Kromě trenéra Somberga nám chyběly asi tři nebo čtyři hráči ze základu. Sestavu jsme nemohli moc prostřídat. Kluci byli ve druhé půli unavení, i proto to takto dopadlo.“

Branky: 64., 77., 79. a 83. Filip Štaubert, 9. Václav Korvas vlastní, 16. Vladimír Brázdil, 51. Ondřej Hastík. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 120.

ŠUMICE – NEDAŠOV 5:1 (3:0)

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. Od začátku do konce jsme byli lepším týmem, vyhráli jsme zcela zaslouženě. Jsem spokojený s výsledkem i předvedenou hrou. Soupeř měl v prvním poločase jednu šanci a jednu standardku, my jsme mohli už do přestávky přidat více gólů. Ve druhé půli jsme sice po standardní situaci inkasovali branku, ale jsme hned jsme na ní odpověděli a zbytek zápasu si pohlídali. Bylo to klidné utkání. Chyběl nám akorát nemocný Matejkovic a Sergijenko, který byl pracovně mimo.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Domácí byli herně lepší, zaslouženě vyhráli. Naši mladí kluci se sice snažili, na soupeře to ale nestačilo. Kluci hráli ráno za dorost, mají to hodně náročné. Nějak se s tím pereme, kvalita ale chybí. Šumice na tom prostě byly lépe.“

Branky: 16. a 56. Libor Žáček, 43 a 50. Dominik Červenka, 34. Michal Kelíšek - 54. Jakub Holba. Rozhodčí: Kovář. Diváci: 120.

UHERSKÝ OSTROH – ZDOUNKY 3:0 (2:0)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Výsledek naprosto odpovídá dění na hřišti. Klidně jsme mohli vyhrát 6:0. Při vší úctě k soupeři jsem od Zdounek čekal daleko víc. Hosté nehráli dobře, za celé utkání si vypracovali jedinou šanci, kterou zlikvidoval brankář. My jsme naopak měli daleko víc příležitostí, nedotlačili jsme to tam ani z několika kroků. Čekal jsem, že to budeme mít daleko těžší. Se Zdounky jsme se loni prali o postup, v létě se posílily, ale jejich výkon nebyl dobrý. Čekal jsem lepšího soupeře. Byl to klidný zápas, který jsme měli jasně ve své moci. V utkání jsem protočil tři brankáře. Začal Pěnčík, který si ale už v první půli poranil koleno a musel střídat. Do hry šel mladý náhradník Teplý a duel dochytal zkušený Mrkva. Až na Mojžíška, který byl na studijním pobytu v Anglii, jsme byli skoro kompletní. Vrátili se nám Petráš se Sedláčkem, brzy by měl nastoupit i Michal Horák.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Branky: 11. Martin Konečný, 25. Martin Zálešák, 49. Dalibor Petráš. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 87.

LIDEČKO – DOLNÍ NĚMČÍ 2:1 (0:0)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Pro nás jsou to důležité body, které jsme potřebovali doma získat, protože předcházející dva zápasy nám nevyšly úplně podle představ. Tentokrát ale bylo úplně jiné nasazení. Kluci k tomu přistoupili daleko lépe. Přijel k nám ale další kvalitní soupeř, takže se v první půli hrálo mezi vápna bez větších šancí. Dominovaly pozorné obrany. Fotbal měl ale nasazení, náboj. Dlouho to vypadalo, že utkání bude o jednom gólu, protože obě obrany byl hodně propracované. Hosté nás zaskočili v úvodu druhé půle, kdy rychle rozehráli standardní situaci. Jejich hráč si to navedl prostředkem hřiště a skóroval. V tu chvíli jsem si už myslel, že to nezvládneme. Po inkasovaném gólu jsme se asi patnáct minut nemohli dostat do hry, pak jsme si ale pomohli hlavičkou po nepříliš povedeném centru. Ale spadlo to tam a my za dvě minuty dali po pěkné akci dorostencem Janáčem druhý gól. Vzápětí šel Gargulák sám na brankáře, ale nedal. Do pěti minut jsme mohli utkání rozhodnut. Závěr se dohrával mezi šestnáctkami, na konci už jsme ale hosty nepustili do nějaké velké šance. Zkušeně jsme si to pohlídali a naladili se na derby s Horní Lidčí. Chyběl nám pouze středopolař Aleš Číž. Jinak se potkaly dva vyrovnané a mladé mančafty. Byl to strašně vyrovnaný zápas.“

Tomáš Kuchař, trenér Dolního Němčí: „První poločas byl takový nefotbalový. Pro diváky to nebylo příliš pohledné. Spíše se bojovalo mezi šestnáctkami. Škoda, že rozhodčí nenašel odvahu a za nesportovní chování nevyloučil domácího kapitána, který loktem zezadu udeřil našeho hráče. Za oplácení dostal jen žlutou kartu. Také druhý poločas byl vyrovnaný. My jsme šli do vedením po brance Straňáka. Domácí ale výsledek v závěru otočili. Utkání bylo vyrovnané, o jednom gólu. Pro fanoušky to nebyl žádný extra fotbal. Domácí příznivci to docela hecovali, soupeři to tam budou mít stejně jako v Uherském Ostrohu těžké. Lidečko má v sestavě důrazné a běhavé kluky. Byli jsme kompletní.“

Branky: 77. Michal Gargulák, 79. Jan Janáč - 53. Vojtěch Straňák. Rozhodčí: Dorůšek. Diváci: 143.

NIVNICE – ÚJEZDEC 5:0 (2:0)

Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „Zasloužené vítězství. Z utkání jsem měl trošku obavy, protože nám chyběli čtyři hráči ze základní sestavy. Kromě Bíny a Žáčka také Bršlica a Velecký, který ale nakonec přišel na druhý poločas a dal dva góly. My jsme k utkání přistoupili zodpovědně, od začátku jsme si šli za třemi body. Chtěli jsme se nachystat na derby s Dolním Němčí, kam chceme jet s čistou hlavou. Újezdec mě svým výkonem zklamal. Za celý zápas si vytvořil jedinou pořádnou šanci. Za stavu 1:0 nás podržel brankář Vystrčil, který z metru zázračně vykryl hlavičku Kundrta. Jinak jsme celý zápas měli ve své moci. Drželi jsme míč, měli náběhové věci. Utkání klidně mohlo skončit vyšším rozdílem. 5:0 je ale pěkný výsledek. Hráčům patří obrovský dík za výkon i přístup.“

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Nivnice nás jasně přehrála. My jsme asi měli špatný den. První dva góly jsme soupeři nabídli sami. Jsem zklamaný z přístupu i výkonu. Utkání jsme nezvládli. Jedinou šanci jsme si vypracovali za stavu 1:0, když hlavičku Kundrta po rohu zázračně vykopl domácí brankář. Jinak to od nás bylo špatné. Porážka nás posadila zpátky na zem.

Branky: 62. a 75. Vlastimil Velecký, 7. Radim Zálešák, 35. Jakub Hulín, 68. Jan Gojš. Rozhodčí: Kovářčík. Diváci: 270.

NEDACHLEBICE – HORNÍ LIDEČ ODLOŽENO NA SOBOTU 9. LISTOPADU VE 13.30