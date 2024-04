Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Je to velká škoda, protože výhře nad lídrem z Kroměříže jsme byli opravdu velmi blízko. Bohužel jsme si v nastaveném čase dali vlastní gól. Celkově byli hosté po herní stránce úplně někde jinde. Místy to byl docela kolotoč, ale kluci to vzadu zvládli velice dobře. Snažili jsme se eliminovat sílu soupeře, což bylo těžké. Kroměříž si vypracovala o něco více šancí, i my jsme ale několikrát zahrozili. Soupeř nás ale herně převyšoval po všech směrech. Na vyložené gólové šance to ale bylo vyrovnané, měl tak o jednu víc. Do vedení jsme se dostali chvíli před přestávkou. Na konci střetnutí jsem v koutku duše věřil, že to zvládneme a náskok udržíme. Tři body jsme mohli klidně urvat. Bohužel hosté na konci měli standardku a vysoký balon spadl našemu hráči přímo na hlavu a do sítě. Až na Pěničku jsme byli kompletní.“

Timoteus Políček, vedoucí mužstva Kroměříže B: „Doplníme později.“

Branky: 43. Roman Vacula – 90. Miroslav Kobzinek vlastní. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 173.

STARÉ MĚSTO – MLADCOVÁ 2:0 (0:0)

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Za mě je to zasloužená výhra. Soupeř, který u nás podal sympatický výkon, se v prvním poločase dostal snad jenom čtyřikrát na naši polovinu. Mladcová hrála otevřený fotbal, lépe než na podzim u ní. Ve druhé půli to byla z naší strany trochu křeč. Byli jsme nervózní, po dvou porážkách jsme chtěli uspět, vyhrát za každou cenu. Do vedení jsme šli po sólovém úniku dorostence Popelky, který byl dlouho zraněný. Pojistku přidal náš kanonýr Brázdil. Jeho gólem jsme se uklidnili a závěr zvládli. Jelikož nám chybělo pět hráčů a Hastík s Houdkem nastoupili pod prášky, povolali jsme další dorostence. Šanci dostal třeba patnáctiletý Jirsák nebo o rok starší Vojáček.“

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Domácí byli lepší, v kontextu celého utkání vyhráli zaslouženě. Bohužel jsme jim cestu ke třem bodům až tolik neztížili. Sice to v poli bylo celkem vyrovnané, ale nemáme takovou kvalitu, abychom akce dohráli až do finále. V naší hře byla spousta dobrých věcí, které ale neskončily zakončením. V tomto to z naší strany nebylo dobré. Navíc jsme soupeři oba góly darovali po naprosto hrubých chybách, kdy jsme třeba zkazili přihrávku a domácí šli do brejku. Celkově to byl docela pohledný fotbal, Staré Město mělo větší kvalitu.“

Branky: 57. Marek Popelka, 83. Vladimír Brázdil. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 120.

OP: poslední Kněžpole bralo bod v Ostrožské Lhotě, Nedakonice uspěly v Bánově

DOLNÍ NĚMČÍ – BOJKOVICE 5:3 (1:2)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Doufám, že to nezakřiknu, když kluky nejdříve trošku pochválím za jejich celkový přístup k fotbalu hlavně v posledních týdnech a také před dnešním důležitým utkáním s Bojkovicemi v přímém souboji o třetí příčku tabulky. Samozřejmě jsme chtěli využít výhodu domácího prostředí a hrát na vítězství. Po vyrovnaném úvodu jsme soupeře silně zatlačili a ve dvacetiminutové pasáži nedali hostům vydechnout, přičemž jsme si vytvořili asi pět příležitostí ke skórování, ale ujalo se bohužel pouze přesné zakončení Hiblera. Po neproměňování šancí tak nějak logicky přišel trest ve 37. minutě, kdy Peťa Bobčík minul při odkopu a míč hosté srovnali. Začali jsme řešit spornou situaci, která předcházela brance a naprosto jsme přestali hrát. Po standardní situaci ze 43. minuty, kterou jsme bránili jenom na oko, se hosté prosadili podruhé a do šaten se odcházelo za stavu 1:2. Ve druhé půlce jsme opět začali tlakem a Hibler po chvíli srovnal na 2:2. Následně mohl jít sám do branky Pavel Krchňáček, který ale špatně zvolil nahrávku přes vápno, jenž soupeř vypíchnul a z protiútoku šel hostující útočník sám na Kvasničku, ale branku minul. Z našeho tlaku jsme nepolevovali, což vyústilo v penaltu za ruku hostujícího obránce, kterou v 80. minutě bezpečně proměnil Palík. Hned za minutu však Kvasnička vyrazil centrovaný míč za velké vápno, kde ho nechytatelně napálil Dolina do naší šibenice. Remíza pro nás ale dneska byla málo a hráli jsme na vítězství až do konce. V 83. minutě propadl míč bojkovickým stoperům a Roman Bobčík prostřelil gólmana Urbánka a poslal nás opět do vedení. Roman poté ještě gólově zakončil samostatný únik a stanovil skóre dnešního atraktivního utkání na 5:3. Jsem rád, že jsme to dneska po všech stránkách zvládli velmi dobře a zaslouženě zvítězili, ale nejvíc mě těší, že i přes některé výborné individuální výkony můžu vypíchnout konečně hlavně ten kolektivní. Viditelně děláme pokroky zejména v ofenzivní fázi a dokážeme se poprat i s obměnou kádru a také s dnešními absencemi Stojaspala a Růžičky.“

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Celkově to byl dost pestrý zápas. První poločas se nám celkově povedl, ale na začátku utkání jsme inkasovali branku a Dolní Němčí převzalo iniciativu. Kvůli našim lehkým chybám se dostalo více do hry a mělo pár šancí, dokonce nastřelilo i břevno. Stav klidně mohl být i vyšší, mohli jsme prohrávat třeba 0:3. Pak se ale štěstí otočilo na naši stranu, když jsme nejprve vyrovnali a chvíli před přestávkou výsledek otočili na 2:1. V tu chvíli se aktivita přehoupla více na naši stranu. Ve druhém poločase jsme měli dvě velké šance, když náš útočník šel sám na brankáře, ale nedal. Po mu po centru ze strany chybělo při hlavičce pár milimetrů, aby to tam uklidil. Měli jsme šanci navýšit skóre, což se nestalo a Dolní Němčí výsledek nejprve vyrovnalo a pak dalo i na 3:2. My jsme však po minutě odpověděli a zase srovnali. Za stavu 3:3 bylo utkání hodně vyhecované hlavně ze strany soupeře. Kromě toho rozhodčí předvedli pár zajímavých prvků, domácí dali na 5:3, což nás položilo. Pro nás to byla cenná škola. Kluky musím i přes prohru pochválit za dobrou práci i přístup. Jenom se příště nemůžeme spoléhat na to, že někdo něco pískne či odmává ofsajd. V takovém prostředí všichni musí bát trpěliví a poctivě pracovat do poslední minuty, okamžiku. Je to pro nás poučení, abychom příště nedali příležitost protihráčům či rozhodčím, aby tam nebyly žádné sporné momenty a zbytečnosti. V tomto je potřeba se zlepšit. Chyběl nám útočník Martinec a stoper Janáček.“

Branky: 15. a 53. Tomáš Hibler, 83. a 85. Roman Bobčík, 80. Michael Palík z penalty – 37. Tomáš Andrlík, 43. Filip Kalík, 81. Vít Dolina. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 160.

TĚŠNOVICE – ŠUMICE 6:2 (3:1)

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Jsme rádi za vysokou výhru, která je pro soupeře ale dost krutá. Výsledek úplně nekoresponduje s děním na hřišti. Šumice musím pochválit. Docela mě překvapily, u nás hrály docela pohledný fotbal. První poločas jsme přesto vyhrály 3:1. Po změně stran ale měli hosté šance. Výsledek snížili, ale klidně mohli i vyrovnat. Šance na to měli. My jsme to ale ustáli a pak po faulu na Janoštíka dali Makričem z druhé penalty gól na 4:2. Soupeř navíc čtvrt hodiny před koncem dostal červenou kartu, když jejich stoper podkopl unikajícího Majkriče. Bylo to jasné vyloučení. V přesilovce jsme přidali další dvě branky. Dá se říct, že Šumice sestřelily Janoštík s Majkričem. Utkání bylo i přes tři nařízené penalty, os branek a vyloučení poměrně klidné. Nám chyběli Suchánek s Urubkem, na střídání jsme měli jenom dorostence, kteří to ale zvládli velice dobře a podali výborný výkon.“

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Výsledek je pro nás až moc krutý. Začátek zápasu nám nevyšel. Soupeři jsme vlastními chybami darovali šance, které využil. Za stavu 2:0 pro domácí měl šanci Kelíšek, který se ocitl sám před brankářem, ale trefil jenom tyč. Pak jsme dostali třetí branku. Od té chvíle jsme ale začali soupeře přehrávat a vytvářeli jsme si šance. Bohužel jsme proměnili pouze penaltu, další příležitosti jsme promarnili. I druhý poločas jsme pokračovali v aktivní hře, měli další šance ke skórování. Podařilo se nám dát kontaktní gól na 3:2. Pak jsme bohužel z další penalty dostali čtvrtou branku a už to měli těžké. Navíc jsme šli po vyloučení Pilky do deseti a na zvrat nebylo. Ke konci nás Těšnovice přitlačily a přidaly ještě dva góly. Sestavu jsme měli stejnou jako doma, jenom výsledek byl o dost horší.“

Branky: 9. z penalty, 17. a 84. Radek Janoštík, 62. z penalty a 90. Karel Majkrič, 6. Lukáš Gábor – 33. Josef Pančocha z penalty, 56. Michal Kelíšek. Rozhodčí: Sucharski. Červená karta: 76. Stanislav Pilka (Šumice). Diváci: 120.

NEDAŠOV – NIVNICE 0:6 (0:3)

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Škoda začátku utkání. Do patnácté minuty jsme si stejně jako hosté vytvořili nějaké šance. Na soupeře jsme po minulém výprasku byli nažhavení, v pátek na tréninku to vypadalo dobře. Uzdravil se nám i Josef Pagáč, což je pro nás hodně důležitý hráč. Věřili jsme, že můžeme Nivnici potrápit, sebrat jí body, ale za stavu 0:1 jsme Petrem Šuráňem neproměnili penaltu a ve 36. minutě jsme dostali druhý gól. Pak jsme ještě chvíli bojovali, ale třetí branka do přestávky nás psychicky zlomila. Ve druhém poločase už jsme nebyli schopní nic vytvořit. Snažil jsem se to prostřídat, ale hlava nefungovala. Nivnice prokázala svoji kvalitu, herně byla lepší. Nám se nedařilo chytat její kraje. Pak už jsme byli trošku frustrovaní.“

Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „Na utkání do Nedašova jsme jeli s velkým respektem, protože soupeř doma ještě neprohrál a před vlastním publikem ztratil pouze dva body za remízu s Bojkovicemi. Nečekali jsme nic lehkého. Kluci však k zápasu přistoupili velmi zodpovědně. Tímto bych chtěl celý tým pochválit za přístup i předvedený výkon. Takto se hraje o body, postup. Herně jsme byli jasně lepší. Klidně to mohlo skončit i vyšším rozdílem. Deůlžitým momentem byla za stavu 1:0 chycená penalta Junaštíka. Od té doby jsme byli lepším týmem. Kontrolovali jsme hru a navyšovali vedení, které mohlo být i vyšší. Utkání se dohrálo v klidu. Jen mě mrzí ztráta dvou hráčů. Opět se nám zranil Karlík a nedohrál ani Josefík, který si podvrtl koleno. Situace je až tristní, protože v Nedašově nám chyběli Cvacho, Bumbalík, Soukeník Obdržálek a Kryštof Dubský.“

Branky: 36. a 81. Tomáš Maleňák, 12. Jakub Vítek, 44. Radim Straňák, 47. Vlastimil Velecký, 85. Lukáš Franc. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 150.

NEDACHLEBICE – KUNOVICE 2:3 (2:2)

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Hodnocení přineseme v pondělí večer“

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „My jsme měli katastrofický start do zápasu, když jsme v páté a dvanácté minutě inkasovali branku. První padla po chybě na pravé straně, když se necháme obejít a soupeř vystřelí na přední tyč. Druhý gól padl po špatné domluvě stoperů s brankářem Passlerem, který inkasoval branku z poloviny hřiště. V tu chvíli to pro nás nebylo nic příjemného. Ale za stavu 0:2 jsme zlepšili pohyb a zápas měli ve své moci. Byla jen otázka času, kdy dáme kontaktní gól, což se nám povedlo Poláchem z penalty. Do poločasu jsme výsledek srovnali, když se z trestného kopu prosadil Šmatelka. Ve druhém poločase jsme se soupeřem tahali. V 70. minutě jsme dali Šmatelkou vítězný gól. Dobře si ve vápně zpracoval odražený balon a z druhého dotyku jej uklidil do sítě. Měl jsme chodili do otevřené obrany, měli další tři nebo čtyři šance. Bohužel jsme uklidňující čtvrtý gól nepřidali a posledních pět minut bylo hektických. Nedachlebice všechno vrhly do do útoku, měly tam pár závarů, všehcno jsme ale přečkali. Za mě je to zasloužené vítězství. I když vstupy do zápasu musíme zlepšit. Chyběli nám Králík, Krček, Velecký a Basovník.“

Branky: 5. Pavel Hubáček, 12. Adam Šůstek – 44. a 70. Pavel Šmatelka, 36. Radek Polách z penalty. Rozhodčí: Večeřa. Červená karta: 90. Ondřej Čtvrtníček (Nedachlebice). Diváci: 140.

KORYČANY – ZBOROVICE 5:2 (1:1)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Komentář doplníme v pondělí večer“

Martin Střelec, trenér Zborovic: „Bylo to derby, ale ne nějak vyhecované. My jsme šli do vedení gólem Malošíka, ale domácí do minuty skóre srovnali. Jinak se první půle odehrála bez nějakých vyložených šancí. Bylo to vyrovnané s řadou nepřesností. Věřili jsme, že ve druhém poločase najdou v obraně Koryčan okénka a my zaútočíme Malošíkem a Krejčířem po křídlech. Bohužel jsme dostali ledovou sprchu a v deseti minutých čtyři góly góly. Za stavu 5:1 bylo po zápase. Krejčíř sice snížil, já jsem ale za rozhodnutého stavu poslal do hry všechny náhradníky a sestavu prostřídal. Koryčany si zbytek utkání bez problémů pohlídaly, my to dohráli s veterány a dorostenci. První start v I. A třídě si připsali Slavík a Jenerál.“

Branky: 52., 57. a 58. Tomáš Ryška, 11. Jakub Eremiáš, 60. Petr Posolda - 10. Patrik Malošík, 63. Jan Krejčíř. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 128.