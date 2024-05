Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Podali jsme zodpovědný výkon. Vycházeli jsme ze zabezpečené obrany. Věděli jsme, že Kroměříž je silná na balonu, v sestavě měla rychlé a kvalitní hráče. Soupeř byl běhavý, technicky zdatný. V poli nás přehrál, ale kromě standardních situací nijak zvlášť nehrozil. Domácí jsme ze hry pustili možná do dvou velkých šancí, jinak dobře zahrávali rohy. Vzadu jsme to ale zvládli velice dobře. Do vedení jsme šli na konci první půle. Flek se hezky uvolnil a nechytatelnou křižnou ranou otevřel skóre. I ve druhé půli jsme poctivě pracovat, pokračovat v zodpovědném výkonu. Bohužel jsme krátce po změně stran udělali jednu chybu, když Kaňovský minul balon. Kroměříž šla dva na jednoho a vyřešila to gólem. My jsme si vzali vedení zpět po hrubce soupeře. Závěr jsme po taktické stránce zvládli velice dobře. Zápasu by možná více slušela remíza, my jsme samozřejmě spokojení se třemi body. Chyběli nám Perůtka, Mandinec a Králík. Šanci ale dostali další kluci, kteří se s tím popasovali velice dobře. Všichni, co nastoupili, odvedli maximum. Výhra nám pomohla v boji o druhé místo. Chceme se o něj v závěru sezony poprat.“

Branky: 50. Jakub Dočkal – 42. Daniel Flek, 65. Pavel Šmatelka. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 86.

MLADCOVÁ – NIVNICE 0:7 (0:3)

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Musím uznat, že soupeř byl jednoznačně lepší a vyhrál zcela zaslouženě. Nivnice má velmi kvalitní tým, my jsme ale oproti minulému týmu zahráli velmi špatně. Na druhé straně dobře vím, Nivnice je úplně jiný mančaft než Šumice. Jsem naštvaný na kluky, že spoustu gólů soupeři vlastními chybami sami věnovali. Začátek od nás nebyl vyloženě špatný, po darovaných gólech jsme se ale položili. Zápas nedohrál Matyáš Hanáš, kterého kvůli poraněnému kolenu odvezla sanitka. Bylo to však bez cizího zavinění.“

Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „Do utkání jsme šli s respektem k soupeři, který vyhrál v Šumicích 7:2. Měl jsme informace i od dalších trenérů, že Mladcová předvádí dobrý fotbal, že má mladý a běhavý tým, který vede zkušený trenér Somberg. Kluci to ale zvládli úplně skvěle. K utkání přistoupili velmi zodpovědně. Byli jsme jednoznačně lepší a svoji převahu vyjádřili i brankami. Utkání vyšlo hlavně Vlastikovi Veleckému, kterého jsme vrátili ze stopera zpátky na hrot útoku, odvděčil se nám pěti brankami. Po dlouhé době se do sestavy vrátil Jožka Karlík, který v prvná půli podal výborný výkon, zařídil první tři góly. Celé utkání jsme měli jednoznačně pod kontrolou, klidně jsme mohli vyhrát ještě vyšším rozdílem. Mladcová za devadesát minut neohrozila našeho mladého brankáře Kolaju. Ke konci střetnutí dostal příležitost patnáctiletý Zetka, takže ke konci střetnutá jsme dohrávali se třemi dorostenci.“

Branky: 4., 27., 57., 62. a 82. Vlastimil Velecký, 20. Radim Straňák, 80. Ondřej Kolaja. Rozhodčí: Kovářčík. Diváci: 65.

Nivnice oddálila oslavy Kroměříže. Velecký dal pět branek, zářil Karlík

STARÉ MĚSTO – TĚŠNOVICE 0:2 (0:2)

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „První poločas jsme prospali. V úvodní půlhodině jsme sice byli herně lepší, ale žádnou vyloženou šanci si nevytvořili, spíše jsme tam měli jenom nějaké náznaky. Srazily nás dvě inkasované branky během dvou minut na konci první půle. Padly po našich individuálních chybách. Nejprve jsme nedostoupili protihráče, pak si kluci dávali přednost. Celkově bylo vidět, že to našim klukům po zranění nelepilo. Od Brázdila, Houdka či Straky jsme zvyklí na mnohem lepší výkony. Je vidět, že dlouho marodili. Ve druhém poločase jsme trošku přeskupili řady. Těšnovice jsme zatlačili na jejich polovině, ale i kdybychom hráli dalších 100 minut, gól bychom nedali. Hosté měli po změně stran dva nebezpečné brejky, které ale nevyřešili. Jinak se jenom bránili, skákali do střel, bojovali. Kolikrát jsme je nepustili z vápna, ale obětavým výkonem to zvládli. Kluky nechci jenom kárat. Za druhý poločas je musím pochválit. Byla to jízda, ale bez gólového efektu. Utkání rozhodli Majkrič s Janoštíkem, nám chyběli Popelka se Štaubertem.“

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Pro diváky to byl pohledný fotbal. My jsme si v zápase vypracovali více tutovek. Proměnili jsme dva brejky a nakonec vyhráli. Na konci první půle nám dvakrát vyšla souhra Makriče s Janoštíkem. Nejprve nachystal Janoštík gól Majkričovi, pak si oba role vyměnili. Kluci podali neskutečný týmový výkon. Ve druhé půli se semkli, výborně bránili. Skákali do střel, soupeři moc šancí nepovolili. Pokud bychom dotáhli další brejky, mohli jsme vyhrát vyšším rozdílem. Domácí spoléhali jenom na vysokého útočníka Brázdila, kterého jsme ale dokázali eliminovat. Jediná kaňka v utkání je vyloučení našeho Večerky v 83. minutě za kritiku rozhodčího, který byl za mě arogantní a Staré Město ke konci tlačil. Já jsem dostal žlutou kartu. Jinak to byl celkem klidný zápas.“

Branky: 41. Karel Majkrič, 43. Radek Janoštík. Rozhodčí: Nuc. Červená karta: 83. Tomáš Večerka (Těšnovice). Diváci: 80.

BOJKOVICE – NEDAŠOV 2:2 (0:1)

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „V první poločase jsme nehráli náš fotbal. Chyběl nám trošku větší pohyb bez balonu a zároveň méně doteků na balonu. Soupeře znám velice dobře z působení v Brumově. Přesně vím, jak Nedašov hraje. Musím mu pogratulovat k tomu, že nám dokázal vnutit jeho jednoduchý způsob hry. My jsme na to bohužel přistoupili. Byla to pro nás obrovská škola. Bohužel jsme v první půli inkasovali branku. V poločase tam byly nějaké strkanice mezi hráči. Chtěl jsem situaci uklidnit vystřídáním. Jelikož to pokračovalo i na hřišti, stáhl jsem nejukecanější trojici Vargu, Gorčíka a Křičku, místo nich poslal do hry za nepříznivého stavu tři dorostence. Paradoxně jsme dali v závěru dva góly a skóre alespoň srovnali. Bod beru, i když v tomhle zápase nešlo o body, jako spíš o naše pojetí hry. Kluci už vědí, že si musí udržet odstup a nepřistoupit na jeho způsob hry, ať je jakýkoliv. Příště to chce větší disciplínu a trpělivost. Musíme umět i nějaké věci skousnout. Samozřejmě v zápase jsme měli dobré věci. Měli šance, nastřelili břevno.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Remízu bereme, protože venku jsme dlouho nebodovali. Jak se ale utkání vyvíjelo, jsme trošku zklamaní. Klidně jsme mohli v Bojkovicích vyhrát. Kluky musím pochválit za výkon i přístup, odmakali to, odpracovali. Bylo to bojovné utkání. Oba týmy si vypracovaly nějaké šance, nastřelily břevno. My jsme šli do vedení gólem Fojtíka, ve druhé půli přidal druhý gól Marek. Soupeř snížil po nastřelené ruce z penalty, vzápětí srovnali po závaru. My jsme si ke konci střetnutí vypracovali jednu vyloženou šanci, ale gól jsme už nedali. Utkání bylo celkem vypjaté. Pro nás to bylo takové derby, žádného bližšího soupeře totiž nemáme. Byli jsme kompletní., vypomáháme si však i dorostenci. S jejich trenérem se snažíme vyjít vstříc. Chceme, aby to v Nedašově fungovalo.“

Branky: 82. Jan Gago z penalty, 83. Tomáš Andrlík – 22. Josef Fojtík, 65. Jiří Marek. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 128.

ZBOROVICE – ŠUMICE 1:3 (1:1)

Martin Střelec, trenér Zborovic: „Znovu jsme měli obrovské problémy se sestavou. Máme hodně zraněných, tým se po začátku jara docela rozpadl. Od začátku jsme se spíše bránili. I když Šumice byly hratelné, herně měly navrch. Do vedení jsme šli ale my, když se z poloviny hřiště trefil Bejdák. Dalekonosnou ranou přehodil hostujícího gólmana. Šumice ale výsledek ještě do přestávky srovnaly na 1:1. Hosté byli víc na balonu, měli o něco víc šancí. Hned zkraje druhé půle dali po rohovém kopu na 2:1 chvíli na to na 3:1 a bylo po zápase. Kluci se snažili, celkem dobře bránili, ale moc šancí na zvrat nebylo. Cekově zápas moc velkou úroveň neměl. Pochválit ale musím rozhodčí, zvládli to velice dobře.“

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Jsem moc rád, že jsme dto zvládli a získali důležité body. Herně jsme byli lepší. Byli jsme více na míči, snažili se kombinovat, ale na menším hřišti jsme s tím měli docela problémy. I tak jsme si vytvářeli šance, které jsme neproměnili. Jednou jsme trefili i tyčku. Domácím se však podařilo dát gól z půlky hřiště. Výsledek jsme naštěstí do konce poločasu srovnali na 1:1. Prosadil se dorostenec Zuborňák. Druhou půli jsme začali aktivně a po krásné akci ze strany jsme skóre Kelíškem otočili. Pak jsme po standardní situaci přidali třetí gól a zbytek zápasu si v klidu pohlídali. Na výhře se podíleli i dva dorostenci. Kromě Zuborňáka také Košiba. Kluci to odjezdili.“

Branky: 34. Dominik Bejdák – 39. Alex Zuborňák, 49. Michal Kelíšek, 60. Libor Žáček. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 90.

Souboj bratrů patřil brankáři. Zlechov srazil Ořechov, Kowalík spílal hráčům

DOLNÍ NĚMČÍ – NEDACHLEBICE 5:0 (2:0)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Hodnocení přineseme v pondělí večer.“

Cyril Řezníček, vedoucí mužstva Nedachlebic: „Zápas jsme nezvládli. Soupeři jsme dokázali vzdorovat jenom poločas, který jsme prohráli 0:2. Nalomily nás dvě slepené branky. Začátek byl ale celkem vyrovnaný, nezáživný. Přišlo mi, jako by to byl přátelák. Dolní Němčí se uklidnilo, po změně stran přidalo další tři góly a nebylo co řešit. My jsme nastoupili do utkání bez klasických útočníků, na hrotě museli naskočit obránci. Utkání nedohráli Čtvrtníček s Hánou. Porážku házíme za hlavu. Nyní nás klíčové domácí utkání s posledními Koryčany. Musíme to zvládnout.“

Branky: 22., 56. a 66. Tomáš Hibler, 27. a 70. Pavel Krchňáček. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 150.

KORYČANY – ÚJEZDEC 1:0 (1:0)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „hodnocení přineseme v pondělí odpoledne“

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Samozřejmě jsme zklamaní. Prohrát s posledním týmem tabulky jsme nechtěli a ztráta nás mrzí. Zápas rozhodl jediný gól, který padl po naší obrovské chybě. Střední záložník dal pomalou malou domů brankáři, domácí hráč to vystihl a prostřelil gólmana. My jsme už ve 2. minutě měli obrovskou šanci Vystrčilem, který šel sám na gólmana, ale neuspěl. Neujala se ani série rohových kopů, kdy to tam Koryčany po závaru vykopávaly z brankové čáry, Solaříka zázračně vychytal gólman. Ve druhém poločase po krásném sólovém uniku trefil Moravanský levou tyč. Jinak po změně stran to bylo jenom o našem dobývání. Na to, abychom se prosadili, nám chyběla větší kvalita. Celkově to byl upachtěný remízový zápas. Bod jsme si zasloužili. Vyhrál šťastnější.“

Branka: 17. Čestmír Kučera. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 87.