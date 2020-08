Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Jsem spokojený hlavně s vítězstvím, předvedená hra ale nebyla podle mých představ. Hodně jsme se trápili, bylo tami dost chyb a faulů, po kterých soupeř zahrávat spoustu standardních situací. Právě po nich Dolní Němčí hrozilo nejvíc. Jinak ze hry si žádnou velkou šanci nevypracovalo. Nám v sestavě chyběl hlavně Šumulikoski, který by dal naší hře nějaký řád a myšlenku. Strašně dlouho jsme se hledali, ani po vedoucí brance jsme se nezklidnili. Naopak, byli jsme nervózní, Zýbal navíc nedal v prvním poločase penaltu. Naštěstí ve druhé půli jsme vstřelili další dvě branky a zápas definitivně rozhodli. Za vítězství jsem rád, ale chtěl bych, aby výkon byl příště lepší. Nejen kvůli sobě, ale hlavně lidem. Nehrajeme tak, jak jsme zvyklí z minulé sezony. Na druhé straně nastupujeme v okleštěné sestavě.“

Branky: 21. a 62. Čevelík, 87. Klimeš. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 103.

ZLECHOV – NEDACHLEBICE 2:1 NA PENALTY (0:0)

Ondřej Štangl, hrající předseda klubu Zlechova: „Dva body nakonec bereme. V prvním poločase jsme byli lepší, byli více na míči a měli dvě vyložené šance, gól jsme ale nedali. Nedachlebice si v úvodní části až na únik po straně, který ani nezakončily, nic velkého nevypracovaly. Přesto nás hosté hned po přestávce zaskočili. Po centru z pravé strany se na rohu malého vápna hlavou prosadil Kafka a Nedachlebice vedly. My jsme za po obdržené brance asi patnáct minut hledali. Až pak jsme zase začali hrát a soupeře trochu tlačit. V 71. minutě jsme výsledek povedenou střelou Tomáše Vaňka srovnali. Ve zbytku utkání už nic zajímavého k vidění nebylo, až přišly penalty, ve kterých jsme byli přesnější. Po konci trenéra Růžičky je hlavním koučem Hynek Vaněk starší. V týmu jsme přivedli Michala Bělašku, který sice bydlí ve Starém Městě, ale naposledy hrával za Kovalovice na Olomoucku. Proti Nedachlebicím nastoupil na pozici středního defenzivního záložníka a hrál slušně.“

Branky: 71. Tomáš Vaněk - 48. René Kafka. Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 150.

KUNOVICE – BUCHLOVICE 7:0 (2:0)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Po porážce v Hluku jsme museli trošku přeskládat sestavu. Na hrot jsme posunuli Pavla Kříže, vyměnili jsme i další posty. Prvních dvacet minut jsme se hledali, po vstřelené brance Náplavy jsme ale hru jasně ovládli a staly se pány na hřišti. Svoji převahu jsme vyjádřili sedmi brankami, dalších spoustu šancí jsme ještě zazdili. Pro Buchlovice je porážka ještě milosrdná. Myslím, že soupeře bude mít problémy i s dalšími týmy. Kádr nemají tak dobrý. Naši kluci si naopak po derby zvedli náladu a dobře si zahráli. Přesvědčili se, že góly dávat umějí. Až na Dufka jsme nastoupili v kompletní sestavě.“

Branky: 37. a 90. Lukáš Jaroněk, 67. a 75. Pavel Kříž, 26. Jaroslav Náplava, 65. Radek Bihári, 87. Bronislav Fojtík z penalty. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 256.

NIVNICE – HLUK 0:1 (0:0)

Libor Matoušek, trenér Nivnice: „Byl to remízový zápas, který rozhodl vlastní gól. Po centru z pravé strany náš stoper šel na dlouhý balon a špičkou kopačky si míč srazil do branky. Hluk byl lepší v poli, my jsme ale měli v závěru dvě tutovky. Kostelník i druhý náš hráč po závaru z malého vápna trefili jenom hostujícího gólmana. Hluk měl více ze hry, ovládal střed hřiště a byl silnější na balonu, ale hrál jenom po šestnáctku. I když hosté byli aktivnější, nějaké velké tutovky neměli. Nepamatuji, že by pořádně vysřelili. Soupeř si naopak pohlídal naše středové hráče, kteří se nedostávali moc do hry. Výsledek je pro mě zklamání, i proto že jsem nastoupil proti bývalému spoluhráči Vojtěškovi. Derby mělo náboj, ale nijak ostré ani záludné nebylo.“

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Od začátku to byl taktický boj. Nivnice vycházela z dobré obrany a my jsme se jen těžko prosazovali. Měli jsme na kopačkách více míčů, ale nějaké vyložené šance jsme si nevytvořili. Snad jen Zelinka byl ve velmi výhodné pozici, ale místo střely přihrával. Domácím se jednou podařilo utéct, ale Kostelník trefil vedle. Dobrou šanci si vytvořili i po centru Straňáka, kdy zakončoval Velecký. Jinak to byl urputný fotbal s mnoha souboji, pro diváka nic přitažlivého. Podobně začal i druhý poločas. Domácí soustředěně bránili, my jsme dobývali. Až v 60. minutě rozehráli Zelinka se Skovajsíkem po pravé straně dobrou akci, Skovajsík prudce odcentroval a domácí hráč si usměrnil míč do vlastní branky. Domácí otevřeli hru a po trestném kopu propadl míč v našem pokutovém území a Šícha vytáhl skvělý zákrok. Patnáct minut před koncem se do útoku vysunul Velecký a domácí přitlačili. My jsme mohli zvýšit na 2:0, ale po centru Zelinky nedosáhl na míč sám před otevřenou brankou Ondra Machala. V závěru si domácí vytvořili čistou šanci, ale Šícha byl proti. Díky mu si odvážíme z Nivnice tři body.“

Branky: 61. Velecký vlastní. Rozhodčí: Štěpánek. Diváci: 300.

KORYČANY – FRYŠTÁK 1:0 (1:0)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „Po přehlídce dvou spálených tutovek domácích ze čtvrté a osmé minuty prvního poločasu se osmělili i hráči Fryštáku. Překvapivý lob při výběhu domácího gólmana však skončil jen na břevnu. Dlouho se oba týmy přetahovaly o možnost zakončení, nicméně oba gólmani byli pozorní. Branky se diváci dočkali ve 39. minutě, kdy Gejdoš zahrával přímý kop a střelu zatočil přesně do pravého horního rohu hostující branky. Knap si na míč sáhl, ale razance byla dostatečná na to, aby míč zapadl za jeho záda. Ve druhém poločase byla znát snaha obou týmů o rozhodnutí zápasu. Od šedesáté minuty byl nebezpečnějším týmem Fryšták. Předvedl několik brejků, ale finálnímu zakončení scházelo více důrazu. Domácí vsadili vše na udržení těsného náskoku a to se jim až do závěrečného hvizdu rozhodčího opravdu povedlo.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryštácká výprava vyjížděla k dalšímu utkání již dvě hodiny před začátkem, protože Fryšták čekal nejvzdálenější soupeř Koryčany. První poločas byl z obou stran hodně otevřený. Spoustu šancí na obou stranách pochytali brankáři. Naše mužstvo se bude muset v přípravě zakončením věnovat, protože koncovka v úvodu soutěže nás hodně trápí. První poločas a vlastně taky konečný stav zápasu rozhodl domácí kapitán Gejdoš ve 41. minutě proměněným trestným kopem. Ve druhém poločase měl Fryšták převahu, ale k vyrovnání to bohužel nestačilo. Dlouhá cesta domů tak nebyla nejveselejší.“

Branky: 40. Rostislav Gejdiš. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 120.

ÚJEZDEC – BOJKOVICE 0:4 (0:1)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Soupeř byl opravdu o tolik lepší. My jsme ve 45. minutě udělali velkou taktickou chybu, když jsme si nechali dát gól do šatny. Jinak jsme za celý zápas měli jenom dvě nebo tři vyložené šance. Soupeř je momentálně o třídu výš, což mě nijak nešokuje, protože Bojkovice společně s Osvětimany patří mezi největší favority této soutěže. Polovinu kluků znám, některé jsem měl možnost trénovat. Tým je na vrcholu a daří se mu mančaft parádně doplňovat o šikovné kluky z dorostu. Ne nadarmo chtějí do krajského přeboru. Vím, že prohrát doma je 0:4 je blbé hlavně kvůli divákům, ale kvalita soupeře je opravdu velká. Nyní nás čeká největší derby se Šumicemi a není jiná možnost než je vyloupit. Jedině výhrou si můžeme udobřit fanoušky. Proti Bojkovicím jsme až na vykartovaného Hráčka byli kompletní. Po dlouhé době nám přišel pomoct i Slinták.“

Branky: 44. Vít Dolina, 63. Adam Kundrata, 78. Marian Varga, 89. Marco Pešek. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 250.

TĚŠNOVICE – ŠUMICE 3:1 (3:1)

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „Maximálně spokojený jsem nejen s výsledkem, ale i předvedenou hrou. Kluci odvedli přesně to, co jsme si řekli v kabině. Do puntíku plnili pokyny. I když jsme soupeře přehráli, vítězství se nerodilo jednoduše. Prvních deset minut jsme byli silní na balonu a soupeře zatlačili, ale hosté nám z ojedinělého brejku dali gól na 0:1. Obdržená branka nás ale nesrazila, nýbrž nakopla. Výkon jsme začali stupňovat a ještě do přestávky jsme vstřelili tři branky. Jednu z penalty, druhou po standardní situaci a další po propadnutém míči. Šumice hrozily hlavně z brejků. Za předchodovou hru do útoku je musím pochválit. Hosté brejky řešili ve velké rychlosti a ve vysoké kvalitě. Bohužel pro ně žádný z nich nedokázali dotáhnout do finální fáze a zakončení. My jsme se naproti tomu snažili držet balon, mít velké hřiště a moc nekazit přihrávky, což se nám dařilo. Ve druhé půli jsme soupeře pustili do jedné šance, střela šla ale vedle. My jsme hrozili po brejkách a centrech ze strany. Bernatík šel dokonce sám na gólmana a v 90. minutě šli dva naši hráči na jednoho obránce, ale nevyřešili to. Kvůli závadě na kanalizaci musíme hrát domácí zápasy v Kroměříži. Problém to není, protože v zimě tam na umělé trávě stejně trénujeme a všichni kluci Hanáckou Slavií stejně prošli. Zázemí i hřiště dobře známe.“

Branky: 20. Michal Brázdil, 26. Michal Bernatík z penalty, 36. Josef Mršťák - 13. Jan Pilka. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 120.

1. Osvětimany 2 2 0 0 0 8:2 6

2. Bojkovice 2 2 0 0 0 6:1 6

3. Hluk 2 2 0 0 0 4:0 6

4. Nedachlebice 2 1 0 1 0 3:1 4

5. Kunovice 2 1 0 0 1 7:3 3

6. Těšnovice 2 1 0 0 1 4:3 3

7. Koryčany 2 1 0 0 1 2:2 3

8. Šumice 2 1 0 0 1 3:4 3

9. Dolní Němčí 2 1 0 0 1 2:3 3

10. Fryšták 2 0 1 0 1 1:2 2

11. Zlechov 2 0 1 0 1 3:6 2

12. Nivnice 2 0 0 1 1 1:2 1

13. Újezdec 2 0 0 0 2 0:6 0

14. Buchlovice 2 0 0 0 2 0:9 0