Jan Somberg, trenér Mladcové: „Na závěr podzimu se u nás všechno vrátilo do starých kolejí. Na poslední utkání nás bylo sedmnáct, zase jsme zahazovali šance. Kromě posledních patnácti minut první půle jsme byli jednoznačně lepší, ale to, co jsme nedokázali proměnit, byl opravdu extrém. Jediný gól jsme dali z penalty, která nám naštěstí na výhru stačila. Kluci se ale na strašně těžkém a hrbolatém terénu nadřeli. Těšnovice si dvě velké příležitosti vypracovaly na konci prvního poločasu, ky jsem si myslel, že se nám zahozené šance vymstí. Naštěstí jsme to ustáli a zápas zvládli. Za mě je to zasloužené vítězství. S podzimem ale spokojení nejsme. Jedenáct bodů je málo. Horší je, že jsem většinu zápasů odehráli v jedenácti lidech. Pokud nás nebude chodit víc, tak to nemá smysl."

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Zklamání je velké. Za mě to byl remízový zápas, který se hrál na hrozném hřišti. Před námi hráli ještě dorostenci, kteří jej úplně rozbili. S trávníkem to nemělo nic společného, byla to úplná katastrofa. Jediný gól jsme dostali z penalty, která byla všelijaká. Na druhé straně jsme i my měli kopat pokutový kop. V zápase jsme si vypracovali dvě šance, ty měl ale soupeř taky. Utkání moc pohledné nebylo, spíš to byl boj. Sudímu se zápas moc nevyvedl."

Branka: 54. Tomáš Haloda z penalty. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 130.

ZBOROVICE - KROMĚŘÍŽ B (3:2)

Martin Hanus, hrající trenér Zborovic: „Utkání bylo bráno jako derby, ale tím, že kluci z Kroměříže dorazili bez hráčů z áčka, postrádalo to nějaký větší náboj. Hosté přijeli s mladými kluky, kteří byli na tom fyzicky i běžecky dobře. Hráli ale spíš dorostenecký fotbal. My jsme těžili z důrazu a zkušeností. Navrch jsme měli nejenom v osobních soubojích. I když šel soupeř brzy do vedení, nám skvěle vyšla pětiminutovka, ve které jsme dali tři branky a výsledek otočili na 3:1. Kroměříž stačila ještě do přestávky snížit na 3:2. Po změně stran jsme čekali nápor soupeře. Trošku jsme se zatáhli. Hosté vydrželi asi dvacet minut. My jsme pak měli šanci na 4:2, ale Slaměník odmítl hattrick. Pokud by tutovku dal, úplně by je to zlomilo. Takto hosté pořád cítili šanci. My jsme se ve zbytku utkání soustředili na udržení vedení. Dobře jsme bránili a hráli na brejky. Kroměříži chyběl někdo zkušený, kdo by je strhl. Soupeř zjednodušil hru, nakopával balony dopředu. My jsme s tím neměli větší problémy a všechno odvrátili. Nakonec jsme slavili zaslouženou výhru. Nám v závěru pomohli i fanoušci, kteří skandovali, nabudili nás k dobrému výkonu. Na konci už to bylo na morál, ale nevypustili jsme žádný souboj. Fanouškům děkujeme za velkou podporu a super atmosféru. Toto vítězství nám strašně moc pomohlo. Soupeři před námi nám neutekli, jenom Nivnice je odskočená. Pořád nemohu rozdýchat porážku v Šumicích. Jsem rád, že jsme to teď na konci napravili. Je to pro nás cenné vítězství."

Ondřej Mrázek, asistent trenéra Kroměříže B: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně. V úvodu jsme měli více ze hry a vedli 1:0. Domácí ale hlavně díky Davidu Steinerovi, který trošku přitvrdil v osobních soubojích a vybojoval pro spoluhráče několik míčů, se dostali na koně. David navíc poslal hezký centr, po kterém soupeř srovnal na 1:1. Bohužel přišla pětiminutovka, ve které jsme vypadli z role a domácí během ní otočili výsledek z 0:1 na 3:1. Tento stav už se pak strašně těžko dotahoval proti takto zkušenému soupeři. Ve zbytku utkání jsme měli více ze hry, soupeř hrozil jenom z rychlých protiútoků. My jsme dobývali, měli i šance, ale Fuksa ani Pochylý je neproměnili. Škoda jsme nezískali ani bod, protože to byl remízový zápas. Pro mladé kluky z dorostu to ale byla cenná zkušenost. Utkání totiž bylo emotivní, místy vyhrocené. Sudí pustil nějaké ostré zákroky. Takový zápas jim hodně dá. Jinak pro naše mladé hráče je víc derby s Prostějovem než se Zborovicemi. Utkání více prožívali domácí."

Branky: 21. a 24. Ondřej Slaměník, 25. Jan Krejčíř - 13. a 33. Tomáš Fuksa. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 200.

Fantastických pět minut rozhodlo. Zborovice zakončily podzim výhrou nad Hanáky

KORYČANY - ŠUMICE 3:1 (0:0)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení přineseme v pondělí odpoledne.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Zápas v Koryčanech nám nevyšel. Přitom do zápasu jsme vstoupili o něco lépe než domácí. Docela slušně jsme kombinvoali, ale udělali jsme dvě chyby, které soupeř naštěstí pro nás nepotrestal. Koryčany pak měly i další velké příležitosti, které zahodily. I do druhé půlky jsme vstoupili trošku lépe, ale žádnou akci jsme nedotáhli. Naopak domácí dvakrát za sebou udeřili a uklidnili se. Sudí pustil tvrdší hru, takže se více bojovalo než hrálo, což nám moc nesvědčilo. Byly to samé nákopy, souboje. Sice jsme snížili po standardní situaci, ale Koryčany šly víc za vítězstvím než my, což nakonec rozhodlo."

Branky: 50. Tomáš Ryška, 53. Jakub Eremiáš, 90. Tomáš Reška z penalty - 67. Tomáš Andrlík. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 100.

STARÉ MĚSTO - NEDAŠOV 6:0 (5:0)

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Soupeř k nám přijel s defenzivní taktikou. Nedašov hrál zbloku, na jednoho útočníka. Po prvním poločase, který byl jednoznačný, bylo rozhodnuto. Vycházely nám věci, které pilujeme na tréninku. Dali jsme pět gólů, další dvě nebo tři tutové šance jsme neproměnili. Ani si nevybavuji, že by měl soupeř nějakou velkou příležitost. Až ve druhém poločase, kdy jsme kluky prostřídali a dali dolů dorostence, které jsme šetřili na nedělní utkání, soupeř několikrát zahrozil. Šanci dostali příležitost kluci, co tolik nehrávají nebo jsou po zranění. Druhý poločas byl i vlivem výsledku vlažný. Vzadu jsme měli okénka, Nedašov párkrát zahrozil, ale nic z toho nebylo. Největší šanci hosté zazdili na konci prvního poločasu, kdy neproměnili penaltu. I kdyby ale skórovali, na našem vítězství by to nemělo vliv. Musím kluky pochválit. Konečně přenesli do zápasu prvky z tréninků. Pomalu začínají věřit tomu, co po nich chceme. Jsme přesvědčení o tom, že tenhle mančaft má daleko na víc. Snad zvládneme i poslední zápas v Šumicích, v zimě kvalitně potrénujeme a na jaře to bude ještě lepší."

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Bohužel znovu se ukázalo, že venku jsme letos špatní. Výsledek prvního poločasu to jenom podtrhuje. Prohrávat 0:5 je něco šíleného. Směrem dozadu nám to nejde. Jsme bojácní, už z těch venkovních utkání máme deprese. První poločas byl od nás hrůzný, druhá půle byla daleko lepší. Vytvořili jsem si tři šance, nedali penaltu. I když jsme prohráli 0:6, v soutěži jsou lepší mužstva. Domácí nás ale jednoznačně přehráli. Nám citelně chyběl stoper Josef Pagáč, což je náš stěžejní hráč, a také Josef Kolínek. Jinak jsme na podzim uhráli celkem dost bodů a přezimujeme ve středu tabulky. My jsem skromní, žádné velké ambice nemáme."

Branky: 18. a 22. Vladimír Brázdil, 28. Daniel Šenkeřík vlastní, 30. Josef Fojtík vlastní, 36. Jan Komárek, 84. Filip Štaubert. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 120.

Parádní rozlučka s fanoušky. Staré Město šesti góly vypráskalo neškodný Nedašov

ÚJEZDEC - NEDACHLEBICE 2:0 (0:0)

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Zasloužená výhra. První poločas byl ale takový nemastný, neslaný, žádnou branku nepřinesl. Hosté nastřelili tyčku, my jsme taky měli nějakou šanci. Druhý poločas už byl od nás daleko lepší, nad soupeřem jsme měli navrch. Do vedení jsme šli po krásné střele do šibenice zpoza vápna. Pak udělal hostující brankář obrovskou chybu a špatnou rozehrávkou nám daroval druhý gól. Prosadil se Vacula, byl to jeho první dotek s míčem. Chvíli předtím střídal Lekeše, který si poranil koleno. Pak jsme šli ještě sami dvakrát na bránu, další branky bohužel nepřidaly. Nedachlebice si po přestávce žádnou tutovku nevypracovaly. Měly tam jenom tři nebo čtyři střely z dálky, jinak vůbec nic. My jsme spokojení, jak jsme poslední zápas zvládli. Vyhráli jsme, navíc s nulou. Celkově od nás podzim nebyl dobrý. Sezonu jsme začali úplně katastrofálně, na konci jsme si ale trošku spravili chuť a napravili špatnou reputaci. V posledních čtyřech zápasech jsme získali devět bodů. Porazili jsme Koryčany, uspěly v Těšnovicích a teď zdolali i Nedachlebice."

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Soupeři jsme darovali výhru. První poločas jsme hráli ještě slušně. Dobře jsme bránili a domácí skoro do ničeho nepustili. Sami jsme párkrát zahrozili. Bohužel ve druhé půli jsme úplně vypadli z role a dostali dva góly, na které jsme nedokázali zareagovat. Nic jsme si nevytvořili, vpředu jsme zase byli plonkoví. S podzimem jsme samozřejmě zklamaní. Čekali jsme, že to bude daleko lepší. Proč to nebylo lepší, nevím. Chtělo by to hráčům otevřít hlavy a podívat se do nich. Nevím, co se jim může honit hlavou. Jeden poločas zahrajeme super a další je úplně špatný, což nechápu. Vůbec netuším, co za tím je. Na to musí odpovědět sami hráči. My jsme čekali daleko lepší výkony a výsledky."

Branky: 62. Jan Solařík, 74. Roman Vacula. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 150.

BOJKOVICE - KUNOVICE 1:2 (0:1)

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Z naší strany to byl velice špatný zápas, Kunovice vyhrály zcela zaslouženě. Soupeř prokázal, že nemá špatný tým. Pokud bychom měli jiný přístup a hráli jinak, věřím tomu, že jsme soupeře porazili. Zápas byl hlavně o nás. Bohužel náš přístup nebyl dobrý. Kluci neplnili to, co jsme si řekli. Z toho pramenil i vedoucí gól soupeře z penalty. My jsme možná měli jednu nebo dvě šance za celý zápas. Byl to odraz toho, jak jsme hráli. Kunovice byly poměrně šikovné na míče, dobře nás dostupovaly, kombinovaly. Část zápasu měly převahu, určitě si zasloužily vyhrát. Kluky jsem extra motivovat nemusel, nahrály nám sobotní výsledky. Vidí, o co nám jde. Celý podzim nějak hrajeme a prezentujeme, tentokrát z toho ale v naší hře moc nebylo, což pro mě bylo největší zklamání. Možná je to pro nás dobrá facka před zimní pauzou, do další práce, aby si kluci uvědomili určité věci. Co mě při zápase zarazilo, bylo neustálé komentování hostující lavičky každý verdikt rozhodčího. Na můj vkus toho bylo až moc. Přišlo mi, že jsou Kunovice zbytečně ubrečené."

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Výhru jsme si zasloužili. V prvním poločase jsme šli do vedení z penalty, kterou proměnil Salay. Jinak se hrálo na těžkém terénu, hra byl ochuzená o fotbalovost, moc šancí tam nebylo. Do druhé půle jsme šli s tím, abychom si dali pozor a vyvarovali se standardním situacím, které nám dělají problémy, a taky dlouhým autům, protože v Bojkovicích je všechno strašně blízko. No a my jsme hned ve 47. minutě po rohu inkasovali vyrovnávací gól, který nás trošku srazil. Domácí byli následujících dvacet minut aktivnější, žádnou velkou příležitosti si ale nevypracovali. Asi v 70. minutě náš Polách krásnou střelou orazítkoval spojnici břevna a tyče. Od té chvíle jsme zase začali být nebezpeční a dostali se do věcí, které jsme měli lépe vyřešit. Chyběla nám finální přihrávka. Kaňovský šel z boku sám na gólmana Urbánka, přehodil ho, ale minul branku. Nám pomohl příchod druhého útočníka. K Salayovi jsme dali Gajdošíkovi, což se ve finále ukázalo jako dobrý tah. Byl to právě střídající Gajdošík, kdo nahrál Salayovi na vítězný gól. Celkově jsme měli víc šancí na vstřelení branky než domácí. Věděl jsem, že je v Bojkovicích horká půda. Nikdy předtím jsem tam nevyhrál, až teď. S výhrou i celým podzimem můžeme být spokojení. Máme devatenáct bodů. Sice jich mohlo být i víc, kluci si za výkon zasloužili vítěznou tečku. Poslední zápas opravdu odmakali. Jenom škoda vyloučení Salaye, který byl po dvou žlutých kartách vyloučen. První dostal za vysvlečení dresu, druhou za řeči."

Branky: 47. Patrik Martinec - 9. z penalty a 81. Jakub Salay. Rozhodčí: Havrlant. Červená karta: 85. Jakub Salay (Kunovice). Diváci: 214.

Série Nivnice skončila v Dolním Němčí. Derby rozhodl Ondřejka, strach o Hulína

DOLNÍ NĚMČÍ - NIVNICE 3:1 (1:0)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Je to úspěch nejen prvního týmu, ale i žáků, pořadatelů a celého klubu. Bylo to dechberoucí, bylo to skvělé derby. My jsem se na Nivnici zodpovědně chystali celý týden. Přestože víme, že soupeř má velmi kvalitní tým a letos ještě neprohrál, chtěli jsme získat všechny body. Chtěli jsme být od začátku aktivní, na soupeře vletět a dát rychlý gól, což se nám povedlo. Bohužel jsme do přestávky nepřidali další branku, která by nás uklidnila. V úvodní části jsme byli herně lepší, ale bylo to o proměňování šancí. Oba týmy se znají, vědí o sobě úplně všechno. Vždycky záleží na tom, kdo má jakou aktuální formu. My jsme mohli do páté minuty vést 3:0, pak zahrozili i hosté, ale po prvním poločase jsme zaslouženě vedli. Vstup do druhé půle patřil Nivnici. Hned po změně stran nás podržel gólman Semanko, který chytil tutovku Veleckého, jenž šel sám na něj. Ve druhé půli jsme chtěli roztáhnout hru, hrát více do šířky a eliminovat hlavně vysoké hráče soupeře. Toto se nám dlouho dařilo. Pak jsme ale propadli na levé straně obrany a hosté skóre srovnali. S bodem jsme nebyli spokojení. Věřili jsme, že máme na to, abychom Nivnici jako první mančaft porazili. Hráli jsme doma, s úžasnými fanoušky v zádech. Vsadili jsme všechno na útočnou kartu. Dali jsme do hry nemocného Stojaspala a po trefě Ondřejky šli znovu do vedení. Nivnice chtěla v závěru vyrovnat a Balajka stvrdil naši výhru. Myslím, že to je vydřené vítězství v těžkém zápase. Kdybychom nevyhráli, byl bych spokojený. Oslavy budou asi velké. Nějaký půllitr slivovice se vytáhne. V pondělí asi někdo do práce nepůjde. Hlavní oslava půlsezony, která je naše poměry zase vydařená, bude až za týden. Zapíjet budeme asi tři dny. (úsměv)"

Miroslav Ondrůšek, trenér Nivnice: „Mrzí mě, že jsme o neporazitelnost přišli zrovna v derby. Na začátku jsme ale nehráli dobře. Soupeř na nás vletěl, v prvním poločase jsme se zbytečně přizpůsobili domácím, nehráli jsme naši hru, na kterou jsme zvyklí. Nepohlídali jsme si standardní situaci a brzy prohrávali. To jsou věci, které se dají pohlídat. Ve druhé půli už jsme dali balon na zem a začali hrát fotbal. Vyrovnali jsme hru i skóre, ale paradoxně v době, kdy jsme byli v tlaku a měli více ze hry, tak jsme dostali druhý gól, který rozhodl celé utkání. V závěru jsme to otevřeli a domácí nás na konci ještě potrestali třetí brankou a právem vyhráli. Dolní Němčí má dobrá mužstvo, hlavně v domácím prostředí je silné. Není tu jednoduché hrát. Možná jsme byli v derby favoritem, ale celkově to od nás nebylo tak dobré, jako v prvních dvanácti kolech. Už minule jsme měli problémy, teď to jenom vygradovalo. Pro nás je dobře, že podzim skončil. V zimě si odpočineme a nachystáme si na jarní část. Kulisa byla dobrá. Mě mrzí, že jsme našim fanouškům nedali třešničku v podobě další výhry. Chtěli jsme podzim odehrát bez prohry, což se nám nepodařilo. Z porážky neděláme žádnou tragédii. Kluky chci za podzim pochválit. Měli jsme těžký los, ale na začátku nám to sedlo a až na ty poslední dvě kola jsme to zvládli nadstandardně. Některým soupeřům, kteří si možná mysleli, že soutěží projedou bez zaváhání, jsme to znepříjemnili."

Branky: 3. Michael Palík, 77. Václav Ondřejka, 89. Matěj Balajka - 74. Stanislav Josefík. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 550.