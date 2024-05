Karel Heinz, trenér Kroměříže B: „ Zápas jsme zvládli. Kluci se na soupeře dobře nachystali a utkání odehráli tak, jak jsme chtěli. I soupeř předvedl celkem dobrý výkon. Dokud měl síly, dobře bránil a byl i nebezpečný. V závěru dokonce mohl výsledek zkorigovat, ale penaltu neproměnil. V tu chvíli jsme ale zápas dohrávali jak staří páni, čemuž se nemůžeme divit, protože zápasů už na jaře odehráli spousty. Navíc tým není kompaktní, sehraný. Někdy jsme špatně vystoupali, presovali. Nebyli jsme ve správných prostorech. Kvituji, že Nivnice byla nebezpečná, fotbalová, na rozdíl od nás nedotáhla své příležitosti. Celkově jsme ale vyhráli zaslouženě. Příští kolo nás čekají doma Kunovice a pokud utkání zvládneme, bude rozhodnuto. Chceme postoupit, protože béčko nám slouží jako support prvního týmu, který sice sestoupil z druhé ligy, ale to vůbec nemění nic na našem plánu a cíli. Béčko chceme mít pro přechod mladých hráčů z dorostu do áčka, odkud se budou chodit hráči rozehrávat. V krajském přeboru se nebudeme hnát za postupem, ale kvalitou herního projevu. Vím, že soupeři vadí, kolik jsme tady měli hráčů z druholigové soupisky, ale je potřeba se podívat kolik mají ve vyšší soutěži odehráno minut. Chtěl jsem vzít i nějaké dorostence, ale v Porubě měli nějaké zranění, červené karty, takže jsem musel kádr obměnit. Jsem rád, že kluci, co nastoupili v Nivnici, budou k dispozici i v neděli v Brně. Je super zjištění, že i kluci z Baníku dýchají pro Kroměříž.“

Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „V první řadě gratuluji Kroměříži k výhře i k postupu. Má velký náskok, všechno ve svých rukou. S tímto mančaftem nemá v této soutěži co dělat. Pokud udrží kádr, projede i krajský přebor. My jsme chtěli hrát v obranném bloku, protože kvalita soupeře byla fakt velká. Třicet minut jsme se drželi. Kluci plnili taktické pokyny. Pak po individuální akci Dočkala jsme ale dostali gól na 0:1 a ke konci poločas branku na 0:2. Předtím jsme měli dvě šance po rychlých brejcích, Kolaja ani Vítek se ale neprosadili. Ve druhé půlce jsme chtěli být aktivnější. Pomohlo nám i střídání, příchod uzdraveného Karlíka, který rozpohyboval naše mužstvo. Soupeř sice vstřelil třetí branku, ale i my jsme útočili. Vypracovali jsme si nějaké šance, dokonce jsme zahrávali penaltu, kterou ale Radim Straňák neproměnil, což nás mrzí, protože gól jsme si za výkon zasloužili. Je paradoxní, že za patnáct utkání, co jsem v Nivnici, jsme ani jednou nehráli ve stejné sestavě. Pořád nám někdo chybí. Jedeme dá. Uvidíme, co přinesou závěrečné čtyři zápasy.“

Branky: 41. a 53. Marek Jaroň, 26. Jakub Dočkal, 74. David Steiner. Rozhodčí: Stodůlka. Diváci: 280.

TĚŠNOVICE – KUNOVICE 1:3 (1:1)

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Porážka je zasloužená. Kunovice byly fotbalovější, herně lepší. Zápas rozhodla branka téměř z poloviny hřiště. Hostující hráč se v úvodu druhé půle otočil s míčem a přehodil našeho gólmana. Tomu nic nevyčítáme, nikdo z nás to nečekal. Byl to životní gól kunovického útočníka. Jinak první půle byla vyrovnaná. Hosté byli lepší na míči, my jsme chodili spíše do brejků. V úvodu střetnutí jsme šli do vedení gólem z rohu, soupeř ale výsledek otočil a po změně stran hru kontroloval. My jsme se snažili dobývat, ale nedokázali jsme se prosadit. Kunovice se zatáhly, spoléhaly na brejky. Nějaké příležitosti jsme si vypracovali, ale nic velkého. Hosté to zvládli takticky dobře. Klukům nemohu nic vyčíst. Bojovali, ale na body to nestačilo.“

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „I když jsme museli výsledek otáčet, nakonec jsme vyhráli zaslouženě. Do utkání jsme vstoupili slušně. Měli jsme dobrý pohyb, kluci měli chuť, bavilo je to. Svědčili nám podmínky. Pěkné hřiště k tomu hezké počasí i soupeř, který chtěl hrát fotbal. I když jsme začali dobře, hned z prvního rohu jsme si nechali dát branku. I po inkasovaném gólu jsme dál pokračovali v aktivní hře, do přestávky výsledek Obalem zaslouženě srovnali. I po změně stran jsme běhali, hráli dobře. Hned ve 48. minutě Salay z půlky hřiště přehodil domácího brankáře, což se mu v Těšnovicích povedlo už podruhé. Na pátečním tréninku o tom mluvil, teď mu to vyšlo znovu. Hru jsme měli za stavu 2:1 pod kontrolou, bohužel spoustu rychlých protiútoků jsme nedotáhli, což je naše slabina. Soupeř nám vždycky zachytí poslední průnikovou přihrávku a my se střelecky trápíme. V závěru nás vysvobodil až dorostenec Obal, který vystihl malou domů soupeř a špičkou kopačky to dal kolem brankáře. Jsem spokojený s výsledek i předvedenou hrou. Kluci to odehráli velice dobře. Všichni táhli za jeden provaz. I když nás nyní čeká Kroměříž B, chceme se pokus zabojovat o druhé místo. V Těšnovicích nám scházeli vyloučený Perůtka, Kaňovský, Dobrozemský nebo Krček. Jeli jsme tam ve třinácti lidech a vzali s sebou dorostence Šimona Kopunce. Trošku jsme změnili rozestavení, čímž jsme možná zaskočili soupeře Hráli jsme na tři obránce a dva útočníky. Malinko jsme zjednodušili hru, domácí jsme převyšovali herně, běžecky i fyzicky.“

Branky: 10. Tomáš Hrabal – 41. a 90. Rudolf Obal, 48. Jakub Salay. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 120.

STARÉ MĚSTO – KORYČANY 4:0 (1:0)

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Splnili jsme povinnost. Doma jsme proti poslednímu týmu tabulky museli bodovat. Chtěli jsme si po porážkách s Kunovicemi a Bojkovicemi udobřit fanoušky, což se nám podařilo jenom asi z poloviny. V úvodní části jsme se spíše trápili. Nemyslím si, že bychom soupeře podcenili, kluci ale měli v hlavách, že jsou hosté na spodku tabulky. I tak jsme soupeře v první půli uhonili, po změně stran už to bylo jednoznačné. I když jsme kopali dvě penalty, za nás byly daleko jasnější než minulý týden v Dolním Němčí. Kluky musím za druhý poločase pochválit. Hráli dobře. Vím, že soupeř měl problémy se sestavou, ale i nám chybělo šest hráčů. Nebyl Lapčík, Štaubert, Sonntag, Brázdil, Straka ani Houdek. Ostatní kluci se s tím poprali dobře. My se taky trápíme. Tady se ukazuje, jak je důležitá mládež. Není náš problém, že si umíme kluky vychovat a odkud je vzít. Pokud někdo chce hrát vyšší třídu, musí mít mládež.“

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Přiznám se, že to jednu dobu vypadalo, že do Starého Města ani nepřijedeme. Jsme ve složité situaci, sestavu horko těžko dáváme dohromady. Máme spoustu hráčů mimo. Více než výsledek 4:0, který je pro nás vítězstvím, řešíme to, proč soupeř nenašel za čtrnáct dní jiný termín, ve kterém bychom utkání odehráli. Pokud bychom hráli v jinou hodinu nebo v jiný den, mohli jsme tu některé kluky mít. Takto jsme na Širůchu hráli opravdu s torzem. Někteří kluci museli nastoupit i přes zranění, dorostenci hrají nejnižší soutěž a ještě jsou v ní předposlední, takže kvalitu jsme neměli. Přitom se Starým Městem se dalo hrát, protože tak slabé jsem ho v krajských soutěžích ještě neviděl. Až na Turečka a Popelky mě žádný z domácích hráčů nezaujal. Přišlo mi, že soupeř ani neví, co má hrát. Proti nám mi to přišlo až komické. Nebýt naší hluché pasáže mezi 55. a 70. minutu, kdy jsme inkasovali tři branky, byl by pro nás nás výsledek ještě příznivější. Dva góly jsme dostali z pofidérních penalty. Kopat se dali, ale taky se pískat nemuseli. Obě byly nařízeny za ruku. Proti Koryčanům se asi pokutové kopy pískají dobře. Celkem jich bylo proti nám nařízeno už jedenáct, my kopali jenom dvě. Přijde mi to divné …Kluky musím spíš pochválit než je peskovat za výsledek. Odvedli maximum. Vím, že tam byly i chyby, ale měli jsme i nějaké možnost. Směrem dopředu jsme být ani nebezpeční nemohli. Výsledek je pro nás za této situace přijatelný, příznivý. Hodinu jsme se drželi. Kdyby mi to někdo řekl v pátek večer, nevěřil bych mu. Nespokojený jsem s rozhodčím, s přístupem pořádajícího oddílu. Jiskra se vůči nám nezachovala férově.“

Branky: 58. a 66. z penalty David Tureček, 9. Ondřej Hastík z penalty, 69. Marek Popelka. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 150.

ŠUMICE – MLADCOVÁ 2:7 (1:2)

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Zápas s Mladcovou nám vůbec nevyšel. Góly jsme dostávali po hloupých chybách. První půle byla ještě vyrovnaná. Hosté šli do vedení, my jsme výsledek brzy srovnali. Bohužel za stavu 1:1 jsme neproměnili dvě gólovky a na konci první půle jsme dostali po standardní situaci branku na 1:2. Hned v úvodu druhé půle jsme inkasovali branku na 1:3. Přestože se nám podařilo Kelíškem výsledek zkorigovat, brzy na to jsme dostali gól na 2:4 a už se to s námi vezlo. Mladcová byla produktivní, trestala naše chyby. Hosté chodili do naší otevřené obrany. Přidávali další branky. Zklamání je velké. Bylo to utkání o šest bodů. Nyní musíme zabrat ve Zborovicích.“

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Kluky musím pochválit nejen za výsledek, ale i předvedenou hru. Hráli opravdu dobře. Takto by to mělo vypadat pokaždé. Utkání se nám povedlo se vším všudy. Vzadu jsme sice udělali dvě nebo tři chyby, které domácí potrestali, ale jinak jsme mohli další branky přidat. Zápas se povedl hlavně našim mladším hráčům. Výhry si cením, zápas byl o šest bodů. V tabulce jsme si trošku polepšili, dostali pod sebe Nedachlebice. Snad na výsledek navážeme i v dalších zápasech. Máme ale těžký los, čekají nás soupeři z popředí tabulky.“

Branky: 21. Radim Jurák, 52. Michal Kelíšek – 70., 75. a 82. Martin Čihánek, 13. Radek Kvěťák, 40. Václav Korvas, 48. Jan Ramert, 62. Tomáš Haloda. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 130.

NEDACHLEBICE – BOJKOVICE 1:4 (1:3)

Cyril Řezníček, vedoucí mužstva Nedachlebic: „Bohužel jsme nezachytili začátek utkání a už v desáté minutě prohrávali 0:2. Hosté začali utkání velice dobře, my jsme ale výsledek brzy snížili a zbytek první půle byl vyrovnaný. Rozhodující bylo, že jsme do kabiny dostali branku na 1:3. Bojkovice ve druhé půli dobře bránily, kontrolovaly výsledek i hru. Hosté byli lepší, nebezpečnější. Vypracovali si další šance, jednu z nich proměnili. My jsme se snažili, ale vpředu jsme se nedokázali pořádně prosadit. Celkově to byl pro diváky pohledný fotbal. Hrálo se nahoru a dolů. Jelikož nepřijel jeden rozhodčí, trenér Čtvrtníček šel místo hraní mávat.“

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Musím se přiznat, že všichni mě před prostředím v Nedachlebicích, kde jsem byl poprvé, varovali. Po utkání ale musím říct, že všechno bylo naprosto v pořádku a fér. Nijak nám neuškodil ani domácí trenér na pomezí (úsměv). Zápas pro nás začal velice dobře, v 10. minutě jsme vedli 2:0. I když se soupeř snažil kombinovat, vzadu jsme to zvládli velice dobře. Bohužel jsme udělali jednu chybu, kterou domácí potrestali a skóre snížili. Jinak zápas měl furt víceméně stejný průběh. Domácí se snažili držet míč, ale směrem dopředu byli neškodní. My jsme hrozili hlavně z brejků, přidali další dvě branky. Ve druhé půli jsme kontrolovali zápas, měli ještě nějaké další šance. Ke konci jsme sestavu prostřídali, zápas v klidu dohráli. Jsme spokojený s přístupem i hrou, Nedachlebice jsme extra do ničeho nepustili. Cením si výborného přístupu kluků. Musím je pochválit za jejich práci.“

Branky: 12. Jan Sedlář – 4., 10. a 43. Tomáš Andrlík, 70. Filip Kalík. Rozhodčí: Kovářčík. Diváci: 75.

NEDAŠOV – ZBOROVICE 3:1 (1:0)

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Zápas jsme mohli rozhodnout už po prvním poločase, kdy jsme mohli vést 3:0. Herně jsme byli lepší, hosté ale vzdorovali. Hrálo se však pouze na jejich branku. Škoda, že jsme v první půli neproměnili více šancí. Vyšel nám ale nástup do druhé půle a vedli 2:0. Hostům se pak podařilo jedna pěkná akce, po které výsledek snížili. V tu chvíli jsme trošku znervózněly, Zborovice hru srovnaly. Uklidnil nás až třetí gól. Jinak jsme měli více ze hry, balon častěji na kopačkách. Zápas vyšel hlavně Petru Šuráňovi, kterému se podařilo dát tři góly. Máme radost, že jsme po šesti zápasech zase vyhráli. Kluky musím pochválit. Divákům se musel zápas líbit. Celkově to bylo slušné.“

Martin Střelec, trenér Zborovic: „Do Nedašova jsme přijeli v okleštěné sestavě. Bylo nás málo, takže hrál za nás i patnáctiletý Vojtěch Klenovský. Na lavičce jsem byl pouze já a Jenerál. Celkově to bylo poklidné utkání, tempo nebylo nijak velké. Domácí nás od začátku tlačili, v úvodu druhé půle vedli 2:0. My jsme neustále hráli voji hru, čekali na chybu soupeře. Po jedné z nich Krejčíř utekl po straně a přesnou ranou snížil. Chvíli to vypadalo, že bychom mohli skóre i srovnat, ale v závěru, kdy jsme hru otevřeli, jsme dostali po chybné rozehrávce třetí branku a bylo po zápase.“

Branky: 17., 48. a 85. Petr Šuráň – 57. Jan Krejčíř. Rozhodčí: Perutka. Diváci: 125.

ÚJEZDEC – DOLNÍ NĚMČÍ 2:1 (0:0)

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Hosté byli fotbalovější, my jsme to spíše ubojovali. Jsem spokojený s výhrou i tím, jak kluci domácí zápas odjezdili, odmakali. Pomohla nám vedoucí branka Solaříka, který navíc nastřelil tyčku. Pokud bychom vedli 2:0, bylo by po zápase. Skóre jsme otevřeli po rohu Kobzinka. Přízemní centr proletěl až k Solaříkovi. I když pak střídající Moravanský přidal druhý gól, soupeř šťastnou trefou, kdy našemu gólmanovi propadla střela do brány, utkání zdramatizoval. Kromě dlouhých centrů si ale v závěru nic nevypracoval. Jednu šanci tam lapil náš gólman. Jinak my jsme chodili na konci střetnutí do brejků, mohli přidat další branky. Nakonec jsme vyhráli zaslouženě. Pomohl nám i uzdravený Pěnička.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Do zápasu jsme vstoupili výborně. Soupeře jsme dostali pod nepřetržitý tlak. V úvodní půlhodině jsme si vypracovali čtyři stoprocentní gólové šance, které jsme bohužel neproměnili. Újezdec se z tlaku postupně vymanil, hru srovnal a první poločas se dohrál za nerozhodného stavu. Bohužel jsme na výkon z prvního poločasu nenavázali. Klukům to stouplo do hlavy a mysleli si, že si domácí dají branky sami. Celý druhý poločas byl z naší strany jedna velká katastrofa. Byla to nejhorší část utkání za dlouhou dobu. Po herní stránce to od nás bylo doslova tragické. Domácí bojovali, což jim stačilo. Újezdec se zaslouženě dostal do vedení, když jsme si po rohu dali vlastní gól. Ze strany domácích to byla první střela na naši branku. Bohužel jsme se neprobudili ani po inkasovaném gólu. Újezdec po úniku z levé strany zvýšil na 2:0. Až po druhé obdržené brance jsme se malinko zvedli. Snížení přinesla branka Romana Bobčíka. Jeho střela šťastně propadla domácímu brankáři do sítě. V závěru jsme se snažili vyrovnat. Museli jsme otevřít hru, domácí se dostávali do sporadických šancí. Nejblíže gólu byl Pavel Krchňáček, který hlavou z metru neuklidil do prázdné brány. Soupeři gratuluji k výhře. Menší fotbalovost nahradil bojovností. Ukázal nám, že když se dá do hry srdíčko, kde porazit kohokoliv. My si z utkání musíme vzít ponaučení a dál pracovat tak, jak jsme byli zvyklí. Hlavně za výkon ve druhém poločase si z Újezdce žádný bod nezasloužíme.“

Branky: 57. Jan Solařík, 70. Šimon Moravanský – 80. Roman Bobčík. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 245.

