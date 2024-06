Martin Kolář, trenér Bojkovic: „V prvním poločase jsme byli silnější na balonu, herně dominovali. Chtěli jsem více hrát, od začátku byli aktivnějším týmem. Dobře jsme dostupovali protihráče, získávali balony. První poločase jsme zvládli velice dobře, zaslouženě šli rychle do vedení a těsně před přestávkou přidali druhý gól. O přestávce jsme za stavu 2:0 prostřídali sestavu, dali tam dva hráče. Jelikož nám o nic moc nejde, chceme dát příležitost i jiným hráčům, aby se zlepšovali, prokázali svoji výkonnost. Na konci sezony už nám nejde až tolik o výsledek, který Nivnice po našich chybách a jejich hezkých akcích zaslouženě srovnala. V závěru se ale zase ukázala naše síla. Kluci se semkli, bojovali a šli si za výhrou, kterou nakonec urvali. Utkání bylo místy zbytečně vyhrocené. Za mě by některé střídačky měli řešit fotbalové věci, ne rozhodčích a podobně. Celkově jsme vyhráli zaslouženě.“

Milan Bršlica, vedoucí mužstva Nivnice: „Do Bojkovic jsme přijeli v oslabené sestavě bez Straňáka, Bumbalíka, dlouhodobých marodů Dubského a Josefíka. Navíc se nám hned v úvodu střetnutí zranil Hulín a my byli bez středové řady. Utkání nedohrál ani Karlík. V zápase jsme dost improvizovali. Klukům nemám co vyčíst. I v oslabené sestavě bojovali, sáhli si až na dno. O lepší výsledek či body nás připravili rozhodčí, což nás mrzí. Všechny sporné momenty v zápase šly proti nám. Sudí Zicháček soupeři odpustil dvě jasné červené karty. Nejprve šel Karlík sám na branku, když ho domácí stoper zastavil nedovoleně, pak oplácel Vít Dolina, ale nedostal ani žlutou kartu. Rozhodujícímu gólu zase podle hráčů a některých diváků předcházel evidentní ofsajd. Je zarážející, že na utkání je delegovaný sudí Němec z Kunovic, se kterými bojujeme o druhé místo. Jinak Bojkovice byly v první půli herně lepší, zaslouženě vedly. Nám pomohly změny v rozestavení, v sestavě. Kapitána Stojaspala jsme ze stopera posunuli do středu zálohy, výsledek jsme srovnali na 2:2. Nejprve se prosadil Veleckým, pak jeho střelu dorazil do sítě Maleňák. Škoda, že jsme o remízu v závěru přišli. Bod si naše okleštěná sestava za druhý poločas zasloužila.“

Branky: 2. Vít Dolina, 44. Vojtěch Dolina, 85. Tomáš Gorčík – 75. Vlastimil Velecký, 83. Tomáš Maleňák. Rozhodčí: Zicháček – Němec, Konečný (Mikoška). Diváci: 150.

MLADCOVÁ – KROMĚŘÍŽ B 0:4 (0:0)

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Dalo se to očekávat. Kroměříž potvrdila, že je první, že postupuje. Má kvalitu. Na rozdíl od nás jsou trénování, my se sotva sejdeme jednou týdně. Ve druhém poločase se to projevilo. Tři góly jsme jim v podstatě darovali sami, vůbec jsme se s nimi nervali. Jednou hrubě chyboval gólman, pak jsme nepokryli hráče. Kroměříž si už hrála, jak chtěla. Nám dnes chytal hráč z pole, hrál kluk z dorostu, kluk z béčka. Jsme rádi, že jsme to vůbec dali do kupy. Spadnout bychom neměli, už s tím tedy nepočítáme.“

Timoteus Políček, vedoucí mužstva Kroměříže B: „Jeden z hlavních cílů našeho klubu byl splněn. B tým postoupil do krajského přeboru. Do zápasu jsme vstoupili s vědomím, že trpělivostí postupně dosáhneme svého cíle. Již v první minutě nastřelil Fuksa břevno a přišli i další šance. Od třicáté minuty jsme dobývali uzavřenou domácí bránu. Na začátku druhého poločasu nejprve Dočkal hlavičkou mířil do brány, ale domácí hráč odvrátil jistý gól. K uklidnění zápasu nám nakonec pomohla chyba domácího brankáře, kdy rychlý Fuksa otevřel skóre utkání. Po dalším útoku nejprve Dočkal nastřelil brankáře, Pecina hráče a až Fuksa prostřelil všechno, co měl před sebou. Po pár minutách krásný centr Buksy našel na zadní tyči volného Mlčocha a bylo rozhodnuto. Nejkrásnější moment utkání si kluci nechali na konec utkání, kdy po ose Mlčoch, Dočkal, Fuksa ukončil zápas kapitán Heinz. Za mužstvo mužů nastoupili i naši dorostenci, kteří si zápas užili. Domácím a rozhodčím patří velké poděkování za bezproblémové utkání v duchu fair play. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim fanouškům, hráčům a realizačnímu týmu za perfektní jarní sezónu a zasloužený postup. Oslava proběhne až příští týden doma v Kroměříži.“

Branky: 50. a 51. Tomáš Fuksa, 59. Erik Mlčoch, 89. Štěpán Heinz. Rozhodčí: Stodůlka. Diváci: 100.

DOLNÍ NĚMČÍ – ŠUMICE 2:1 (2:1)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Do zápasu jsme vstoupili výborně a z úvodního rohu v první minutě dohrál secvičenou akci svým premiérovým gólem v našem dresu Honza Růžička. Poté jsme dvacet minut sice bezpečně kontrolovali hru, ale žádnou gólovou příležitost jsme si nevytvořili. Hosté ze Šumic se prosadili ve 34. minutě po krásně sehrané akci a srovnali na 1:1. Toto však byla z jejich strany jediná střela na branku za celý zápas. Před koncem poločasu se zkušeně prosadil střelou z poza velkého vápna Palík, když uklidil míč milimetrově za háčky. Druhý poločas byl z naší strany odehraný spíše takticky, přičemž jsme si ale nevytvořili žádný trvalý tlak, krásnou střelou se předvedl Roman Bobčík, ta ale orazítkovala pouze tyčku. Dnešní zápas byl oboustranně vyrovnaný, ale podle mého názoru jsme spravedlivě o tu jednu branku zvítězili. Fotbalový zážitek však předčilo loučení s kariérou Martina Mikulce, pro něhož to byl v našem dresu A mužstva poslední domácí zápas. Miki pozval všechny diváky dnes na pivo a svým výkonem si zaslouženě řekl a dlouho trvající potlesk při závěrečném střídání.“

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Zápas jsme začali velice špatně a hned v první minutě inkasovali branku. Byl to takový hloupý gól, sešlo se víc chyb. Domácí byli do nějaké patnácté minuty herně lepší, ale postupně jsme hru vyrovnali a více drželi míč. Začali jsme lépe kombinovat, vytvářet si i šance. Podařilo se nám Kelíškem vyrovnat na 1:1. Bohužel ještě před přestávkou jsme dostali jednoduchý gól na 2:1, což byla velká škoda. Domácí ve druhém poločase drželi více míč, ale nějakou vyloženou šanci si nevytvořili. Jednou nastřelili tyčku, jinak tam nic neměli. My jsme spoléhali spíše na brejky. Měli tam několik nadějných akcí, ale žádnou z nich nevyřešili dobře. Soupeř byl asi o ten jeden gól lepší. Jinak to byl klidný zápas.“

Branky: 1. Jan Růžička, 44. Michael Palík – 35. Michal Kelíšek. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 200.

STARÉ MĚSTO – NEDACHLEBICE 3:1 (1:0)

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „První poločas byl hodně vyrovnaný. Sice jsme měli víc ze hry, ale do pořádného zakončení jsme se nedostali. Hosté tam měli nějaké pološance, ve 33. minutě šli do vedení, když potrestali náš nedůraz. O přestávce jsme si v šatně spoustu věcí řekli. Věřili jsme, že to díky kondice i technice zlomíme. Klukům jsem věřil, že to dotáhneme, protože večer jsme na Širůchu měli zábavu, ukončenou. Druhý poločas nám vyšel daleko lépe. Hrálo se víceméně na jednu bránu. Soupeř sice po ojedinělých akcích hrozil, ale výsledek jsme zaslouženě otočili. Kluci zaslouží absolutorium. I když nám chyběl Brázdil, Martinec, Straka či Štaubert, což jsou hráči ze základní sestavy, tak se s tím poprali výborně.“

Ondřej Čtvrtníček, hrající trenér Nedachlebic: „Bohužel dobře rozehraný zápas jsme nedotáhli a po gólech v závěru ho prohráli. První poločas byl od nás celkem slušný. Šli jsme do vedení gólem Ryšky a chvílemi měli i navrch. Po změně stran soupeř přidal, víc nás zatlačil. Ke konci jsme už nestíhali, dělali zbytečné chyby. Vyrovnávacímu gólu na 1:1 předcházelo špatné postavení obránce Řezníka. Směrem dozadu už nám chyběly síly. V závěru nás mladí domácí hráči uběhali. Chyběli nám Klvaňa, Kavka a Roubínek. Jejich absence byly znát. Na konci sezony i méně trénujeme. Už se těším, až to skončí a chvilku si odpočinu.“

Branky: 60. Roman Lapčík, 86. Martin Petek, 88. Ondřej Zelený – 33. Jiří Ryška. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 200.

ZBOROVICE – KUNOVICE 0:4 (0:3)

Martin Střelec, trenér Zborovic: „Byl to jednostranný zápas. Setkali jsme se s realitou I. A třídy. Kunovice mají v sestavě mladé, šikovné i fyzicky zdatné kluky, herně na tom byly daleko lépe než my. V popředí tabulky jsou právem. U nás vyhrály zcela zaslouženě. My jsme se snažili vzdorovat, kluci to ale měli těžké. Hosté měli neustálou převahu, byli produktivní. Šance, které si vytvořili, taky proměnili, naprti tomu my jsme neměli skoro nic. Jinak to byl poklidný zápas, soupeř i rozhodčí byli v pohodě. Kunovice zápas rozhodly už v první půli, tu druhou si zkušeně pohlídaly. Ani se nikam nehnaly. Spíše držely balon, kontrolovaly hru i výsledek. Nás ještě několikrát podržel gólman. V brance nastoupil veterán Lukáš Makový. I ve 43 letech předvedl dobré zákroky a podržel nás. Na to, že dlouho nechytal, podal super výkon. Kluci to odmakali, šance na úspěch ale byla malá.“

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Pro nás je to povinná výhra. První poločas byl zcela v naší režii. Klidně mohl skončit daleko větším rozdílem než 3:0. Ale i tento stav kluky uklidnil. I druhý poločas jsme chtěli odehrát podobně. Sice jsme hráli na polovině soupeře, drželi balon, kontrolovali hru, ale moc dalších šancí jsme si nevypracovali. Zborovice bojovaly, na menším hřišti to zahustily, celkem těžko jsme se tam dostávali. Měli jsme tam nějaké střely či centry, ale kromě gólu Salaye jsme se střelecky neprosadili. Utkání se po změně stran dohrávalo jenom z povinnosti. Před domácími ale musím smeknout, bojovali celých devadesát minut. Několikrát i zahrozili. Dvakrát nám tam utekl Krejčíř, jednou nám zatopili po rohu, ale Passler to bravurně chytil. Ve druhé půli jsme si šli zahrát fotbal, bylo složité udržet koncentraci, ale kluci to zvládli slušně.“

Branky: 39. a 72. Jakub Salay, 16. Rudolf Obal, 35. Jiří Perůtka. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 110.

ÚJEZDEC – TĚŠNOVICE 1:0 (0:0)

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Jsme spokojení. Zápas rozhodl gól z penalty, která ale byla úplně jasná. Naše vítězství je zcela zasloužené. Měli jsme daleko víc šancí, pokud bychom vyhráli 4:1 nebo 5:2, nikdo by nemohl nic říct. Hosté možná cítí křivdu, protože v závěru výsledek po závaru srovnali, ale sudí už předtím pískl útočný faul. Pokud bychom proměnili šance, nemuselo se to vůbec řešit. Kámen úrazu byly naše zahozené příležitosti. Jinak bylo vidět, že už je konec sezony a žádnému z týmů o nic moc nejde. Hosté byli fotbalovější, ale ne tolik nebezpeční jako my.“

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Je to škoda. Soupeř byl hratelný, v Újezdci se dalo bodovat. Chyběli nám ale nějací kluci, nastoupit museli i dva dorostenci. Neměli jsme nikoho na střídání, ale i tak kluci bojovali a výsledek dokonce v nastaveném čase srovnali. Sudí ale branku Konečného neuznal. Prý tam viděl nějaký faul. Za mě by takoví rozhodčí neměl tuto třídu pískat. Penaltu ale nařídil správně. My jsme si v utkání vypracovali tři tutovky, žádnou z nich jsme ale nedali. Pokud nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Celkově to bylo vyrovnané utkání.“

Branky: 67. Jan Solařík z penalty. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 200.

KORYČANY – NEDAŠOV 2:3 (1:1)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení zveřejníme v pondělí odpoledne.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Jsme rádi, že jsme venku uspěli a vyhráli. Po minulém týdnu, kdy byl kolem našeho klubu u týmu menší humbuk, jsme rádi, že se utkání v Koryčanech odehrálo ve velice přátelské atmosféře. Musím pochválit domácí fanoušky, kteří prý běžně nepovzbuzují, ale tentokrát skandovali celý zápas. Mrzí mě, že právě Koryčany sestupují do nižší soutěže. Mají hezké kabiny i hřiště, je to sympatický mančaft. My jsme byli herně o něco lepší, proměnili tři šance. V první půli jsme šli do vedení, soupeř před přestávkou skóre vyrovnal. Ve druhé půli jsme odskočili na 3:1. Koryčany to nezabalily, závěr kontaktní brankou zdramatizovaly. I když si domácí vytvořili ještě nějaké další šance, utkání jsme měli celkem pod kontrolou. I když jsme měli pouze jednoho hráče na střídání, zvládli jsme to slušně. Skončíme nejhůře osmí, což není vůbec špatné. Pochválit musím Šenkeříka, který dal dva góly, slušně si vedli i další kluci. Využili jsme velký prostor, na větším hřišti se nám poměrně dařilo. Nebylo to jednoduché, ale zvládli jsme to.“

Branky: 44. Filip Hanák, 78. Jindřich Slavíček – 34. a 65. Daniel Šenkeřík, 57. Jiří Marek. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 77.