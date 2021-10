Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Do Fryštáku přijel v neděli odpoledne doposud suverénní tým Osvětiman. Ten zatím neztratil ani bod, zato domácí hráči neuhráli na podzim doma taky ani bod. Rozdílné pozice i pohoda obou týmů byly znát od samotného začátku utkání, přestože Fryštáku se vracejí hráči po zraněních. Osvětimany téměř nepůjčily domácím, kteří hráli s velkým respektem, míč. Převaha hostů byla obrovská, ale obranný blok Fryštáku fungoval poměrně dobře. Hosté tak vstřelili v prvním poločase jen jednu branku. V 9. minutě se prosadil Tomaštík. Osvětimany měly nespočet dalších šancí, trefily Tomaštíkem tyč, ale jinak v koncovce neuspěly. Jejich hra dirigovaná Perůtkou a Porčem byla výborná. Do druhého poločasu nastoupil Fryšták mnohem odvážněji, více a důrazněji napadal hostující hráče při rozehrávce. Ovšem soupeř odvahu domácích a otevřenější hru ihned potrestal. Během 64. a 69. minuty odskočil na rozdíl čtyř branek. Fryšták stejně jako všichni dosavadní podzimní soupeři na Osvětimany neměl nárok.“

Jiří Perútka, záložník Osvětiman: „Zápas jsme zvládli, ale bylo to s oddřenými uši. Výsledek napovídá, že to bylo jednoduché utkání, ale opak byl pravdou. Po prvním poločase jsme vedli jenom 1:0. Sice jsme si vypracovali i další šance, ale hra byla taková profesorská. Přišlo mi to hodně ospalé. Náš výkon mohl být lepší. Ve druhé půli jsme přidali další branky a už se víc projevila naše kvalita, která byla jednoznačně na naší straně. Bylo jenom otázkou času, kdy přidáme další góly. Zápas jsme rozhodnout daleko dřív. Domácí si za celý zápas nic velkého nevypracovali. Dá se říct, že se hrálo na jednu branku. Kromě Šumulikoského nám chyběli ještě Groulík a Petrucha.“

Branky: 10. a 66. Miroslav Tomaštík, 65. Vojtěch Pak, 69. Adam Skřivan, 82. Jiří Dobeš vlastní. Rozhodčí: Gargulák. Diváci: 147.

TĚŠNOVICE – HLUK 3:3 (0:1)

Ondrej Šilinger, trenér Těšnovic: „Přijel k nám nejkvalitnější soupeř, jakého jsme doposud v soutěži potkali. S Osvětimany jsme nehrály, takže těžko srovnávat. Hlučané ale byli v první půli o něco lepší na míči, jinak to bylo vyrovnané utkání. První gól jsme dostali z penalty, která asi byla. Nemůžeme nikomu nic vyčítat. Ve druhé půlce jsme ale výsledek vyrovnali na 1:1. Pak jsme skóre dokonce otočili. Furt ale byla hra vyrovnaná. Hosté sice dál byli o něco více na míči, ale nepouštěli jsme je do žádných šancí. Přesto po dlouhém autu vyrovnali na 2:2. My jsme si vzali z penalty vedení zpět a mysleli si, že je hotovo. Bohužel v poslední minutě jsme po závaru před naší brankou dostali vyrovnávací gól na 3:3. V nastaveném čase jsme ještě mohli skórovat, ale dalekonosná střela střídajícího Adama Slováčka z třiceti metrů skončila na tyči. Jinak to bylo vyrovnané utkání, remíza je asi spravedlivá, l když vyhrát mohly oba mančafty. Nás mrzí hlavně tyčka na konci. Jinak Hluk má kvalitní hráče i trenéra. Musím ho pochválit. Byl to vynikající soupeř. My jsme ale podali diametrálně odlišný výkon od Kunovic, kde nám to nešlo. Teď musím kluky za odmakaný výkon pochválit. Bod je zasloužený a bereme ho.“

Martin Dostal, sekretář Huku: „My jsme do utkání nastoupili už bez Vaďury s dorostencem Gaškem v brance a dalším dorostencem Škorcem v obraně. Od začátku to byl opatrný souboj, my jsme se snažili hrát zezadu na rychlé brejky. Některé se podařily, ale gól nepřinesly. V 19. minutě byl faulován brankářem v pokutovém území Zelinka a Martiš penaltu proměnil. Do konce poločasu se nic podstatného nestalo. My jsme domácí drželi na uzdě, ale ani my jsme v útočné fázi nebyli nikterak aktivní. Druhý poločas jsme začali katastrofálně. Ve 48. minutě Skovajsík špatně odkopl míč směřující na Janoštíka, ten se tak dostal sám před Gaška a bylo to 1:1. To však nebylo vše. Dále jsme hráli nepřesně, kombinace bývala naší silnou stránkou. Tím, že nehrál Vaďura musel na hrot Martiš, tam byl však dobře střežen 41-letým Šilingrem. Scházela mu volnost ze zálohy, přesto se snažil vytvořit nějakou akci, která by mohla vést ke gólu. To se však nestalo a v 59. minutě jsme několika velmi nepřesnými přihrávkami dovolili jít soupeři do útoku. Janoštík byl u rohové zastávky zbytečně faulován a z následného trestného kopu jsme neuhlídali Brázdila a už jsme prohrávali. Nevzdali jsme to a akce Zelinky a Kukly mohla skončit v domácí síti. Nestalo se tak, až v 78. minutě dostal míč v pokutovém území Zelinka a střelou od břevna vsítil vyrovnávací gól. Po další chybě v obraně se v 82. minutě dostal až před Gaška Janoštík, snažil se vystřelit, nastřelil Skovajsíka, domácí kotel zařval ruka, přestože pomezní rozhodčí ukazoval roh. Hlavní se šel zeptat pomezního a ten pod tlakem domácích fandů sdělil rozhodčím, že to byla ruka. Jaká, to už se nikdo nedozví. Penaltu proměnil Janoštík a domácí byli na koni. Zdržovali a chtěli za každou cenu vítězství. V 91. minutě jsme vytvořili velký tlak v domácím pokutovém území a Skovajsík vyrovnal na 3:3. Dnes nám hodně chyběla přesnost, domácí mají mužstvo složené z bývalých fotbalistů Kroměříže a Hulína, Kvasic a také z blízkého okolí. Ne nadarmo jsou na třetím místě. Příští týden s Dolním Němčí musíme podat lepší výkon, protože derby jsou nevyzpytatelná.“

Branky: 48. a 82. Radek Janoštík, 59. Michal Brázdil - 19. Tomáš Martiš z penalty, 78. Adam Zelinka, 91. Tomáš Skovajsík. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 125.

ZLECHOV – KORYČANY 1:3 (1:1)

Pavel Cigoš (trenér Zlechova): „Na Zlechov nějaké vazby mám. Lidé z klubu mě oslovili po porážce v Hluku. Já jsem sice sám sobě slíbil, že se až do konce roku budu dávat dohromady, ale nakonec jsem podlehl a souhlasil, že to tady zkusím. Bylo vidět, že když kluci mé pokyny prvních dvacet minut dodržovali, tak to půjde. Všechno má ale svůj čas. Mančaft si musí sednout. Jinak zápas nebyl z naší strany špatný. Z penalty jsme se dostali do vedení. Dokud kluci hráli, co měli, tak to fungovalo. Pak jsme trošičku začali zmatkovat a začali se vracet k tomu, co tady bylo dříve trendem. Bohužel v poločase nám odjel útočník Velcr rodit. Jeho odchod ovlivnil naše rozestavení i výkon. Ve druhé půli jsme se dostali pod větší tlak, ale dokázali jsme se bránit. Bylo to o tom, kdo dá druhý rozhodující gól. Nakonec to byli hosté, kterým gratuluji ke třem bodům. Věřím, že jsme si na hody alespoň ten jeden za snahu zasloužili.“

Boris Kroutilík (trenér Koryčan): „Zlechov potvrdil, že je houževnatý a bojovný soupeř, z penalty se ujal vedení. Nám se však podařilo Gejdošem brzy vyrovnat a do přestávky si vypracovali i další šance. Na druhé straně domácí trefili břevno. Ve druhém poločase jsme byli herně lepší, vypracovali si víc šancí a zaslouženě jsme vyhráli. O výměně trenéra jsme věděli. Pan Cigoš je dobrý trenér. Slyšeli jsme, že nový kouč měl v pátek na tréninku patnáct lidí. Bylo jasné, že se hráči pod ním budou chtít ukázat a že budou bojovat ještě víc než v minulých zápasech. Pro nás je to důležité, protože jsme před týdnem ztratili body doma s Buchlovicemi. Chtěli jsme toto zaváhání odčinit, což se nám povedlo. V závěru jsme přišli o vyloučeného Jana Věžníka. Jinak jsme byli kompletní, nastoupili jsme v nejsilnější sestavě. I když to moc nedělám, chtěl bych vyzdvihnout stoperskou dvojici. Káňa s Prachařem byli základním kamenem našeho úspěchu, plus se k nim přidal dvougólový Gejdoš.

Branky: 24. Michal Bělaška z penalty - 28. a 53. Rostislav Gejdoš, 81. Karel Věžník. Rozhodčí: Horváth. Červená karta: 86. Jan Věžník (Koryčany). Diváci: 80

DOLNÍ NĚMČÍ – KUNOVICE 7:0 (2:0)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Nečekal jsem, že by to mohl být tak jednoduchý zápas. Z utkání jsem měl trochu obavy, nevěděl jsem, co od něj čekat. Sice jsme věděli, že hostům budou chybět Bihari s Flekem, ale minule porazili Těšnovice, takže jsme byli na pozoru, protože u nás nastoupili v podobném složení co doma. Kunovice jsme ale jasně přehráli. Byly jedním z nejslabších týmů, se kterými jsme letos hráli. Po třetím gólu se úplně zlomili a bylo jen otázka, kolik branek dostanou. Do třicáté minuty se ale snažili, celkem slušně bránili. Nám pomohla druhá branka těsně před koncem první půle. Za stavu 4:0 už rezignovali, přestalo je to bavit. Ale zase to dohráli bez nějakých faulů, úplně v klidu. Rozhodčí neměl žádnou práci. Nám ze sestavy vypadl Roman Bobčík, který má na ruce dlahu. Zatím se neuzdravil ani Tomáš Stojaspal. I bez nich se nám ale utkání vydařilo.“

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Náš výkon se moc hodnotit nedá. Byla to katastrofa, bída a utrpení. Hráli jsme bez pohybu. Přišlo mi, že utkání hrajeme jen z povinnosti. Prostě jsme předvedli hrůzostrašný výkon. Vítězství domácích je naprosto zasloužené. Od začátku až do konce byli jednoznačně lepším týmem a nezbývá než jim pogratulovat k vítězství.“

Branky: 36., 42., 56. a 85. Václav Ondřejka, 78. Martin Mikulec z penalty, 80. Tomáš Hibler, 90. Ivo Bída. Rozhodčí: Vychodil. Diváci: 100.

ŠUMICE – ÚJEZDEC 5:2 (2:1)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Jsme maximálně spokojení nejenom s výsledkem, ale i předvedenou hrou a vysokou návštěvu. Derby se lidem muselo líbit. Nebyl tam žádný zákeřný faul ani žádný exces. Pro nás to bylo fajn, protože jsme Újezdec pod mým vedením porazili vůbec poprvé. I když soupeř hrál dříve výš a nepotkávali jsme se tolik. Důležité bylo, že nám vyšel vstup do zápasu. Po pěkné kombinační akci jsme dali úvodní branku. Pak jsme se trochu zatáhli a hosté zaslouženě vyrovnali. Potom se srovnala a my udeřili z rohového kopu. I do druhé půlky jsme vstoupili dobře a dali pěkný třetí gól. Potom jsme přidali další dvě branky a zápas rozhodli. Újezdec ale nesložil zbraně a hrál až do konce. V závěru nás zatlačil, vytvořil si nějaké standardní situace, snížil ale až v poslední minutě. My jsme za rozhodnutého stavu protočili sestavu, dali šanci celému kádru.“

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Derby nám nevyšlo. Šumicím musím sportovně pogratulovat. Nebyla to z jejich strany žádná náhoda. Jestli z nás měli nějaký komplex, tak už je to pryč, protože nás poprvé za posledních pět roků porazili. Výsledek bohužel odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Pro nás je ostuda, že jsme vyfasovali rukavici. Doufám, že nám facka nějakým způsobem pomůže. Domácí hráli maximálně jednoduše a maximálně obětavě. Všech jejich jedenáct hráčů žralo trávu. Právě v tom byl mezi námi největší rozdíl. My jsme si asi mysleli, že jsme lepší fotbalisté a že je porazíme svým uměním. Kluci ale asi zapomněli, že v derby se rozdíly smazávají nebo naopak díky bojovnosti přecházejí na druhou stranu. Šumice ale vyhrály naprosto zaslouženě. V prvním poločase jsme inkasovali rychlou branku. Pak jsme skóre vyrovnali. Spálili tutovku a dali tyč. Klidě jsme mohli výsledek překloplit na svoji stranu. To je jediné pozitivum z naší strany. Domácí chtěli vyhrát mnohem víc, což mě mrzí ze všeho nejvíc. Kluci k zápasu nepřistoupili jako k derby. Snad nás facka vyhecuje k tomu, abychom poslední dva letošní domácí zápasy zvládli a byli aspoň na nějaké bodové úrovni. Nyní je to špatné. Jsme v krizi, doteď jsme zvenku nepřivezli ani bod.“

Branky: 6. a 70. Dominik Červenka, 36. Ivan Pilka, 49. Tomáš Andrlík, 59. Václav Ondřej - 25. Jakub Vítek, 90. Jan Gazdík. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 428.

NEDACHLEBICE – BOJKOVICE 2:4 (2:2)

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „Doplníme v pondělí dopoledne“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Jsme spokojení. Konečně jsme dali nějaké branky ze hry a zvítězili. Hra byla dobrá, výhra je zasloužená. Pro nás to byl těžký zápas. Víme, že v Nedachlebicích je to vždycky vyhroceném, nejinak tomu bylo i teď. Změna oproti našim minulým zápasům byla v tom, že jsme dali do desáté minuty dva góly a rychle vedli. Za stavu 2:0 to vypadalo, že by to mohlo být klidnější, jenže jsme byli lehkovážní a přestali hrát důsledně dozadu. Domácí nás během pár minut vrátili zpátky na zem a vyrovnali na 2:2. Ve druhém poločase se tak začínalo od začátku. Druhá půle byla vyrovnaná. Bylo to o tom, kdo dá třetí gól, tak vyhraje. Naštěstí jsme ho vstřelili my a i přes vyloučení Vargy v 74. minutě to zvládli. Závěr zápasu jsme i v deseti dohrál poměrně v klidu. Soupeř se snažil s výsledkem ještě něco udělat, ale jeho hra byla čitelná. Jenom nakopával balony dopředu a spoléhal na standarky. S tím jsme si dokázali poradit. Ani si nevybavuji, že by domácí měli nějakou vyloženou šanci. My jsme v závěru spoléhali už jenom na brejky. Celý zápas jsme byli lepší. Domácí možná i kvůli problémům se sestavou hráli spíš zezadu a na brejky.“

Branky: 26. Tomáš Řešetka, 38. Michal Bartoš - 4. Tomáš Gorčík, 9. Daniel Vacula, 53. Václav Králík vlastní, 82. Adam Kundrata. Rozhodčí: Vitásek. Červená karta: 74. Varga (Bojkovice). Diváci: 100.

BUCHLOVICE – NIVNICE 2:0 (1:0)

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Zápas se pro nás vyvíjel velice dobře, protože jsme hned na začátku zápasu dali vedoucí gól. Z dvaadvaceti metrů se krásně trefil Křiva. Byla to prudká povedená rána. My letos hrajeme dobře zezadu, nikam se moc netlačíme. Ve zbytku první půle jsme si nic nevytvořili, úvodní část byla oboustranně bez velkých šancí. Stínem bylo zranění hostujícího kapitána Bumbalíka, který byl po nezaviněném souboji dovezen se zlomeným nosem do nemocnice. Pořádně jsme to neviděl, snad to nebude nic vážného. Hosté se ve druhém poločase snažili o vyrovnání. My jsme ale dál pracovali v obraně velmi dobře a Nivnici nepustily do žádné vyložené šance. Naopak jsme po přímém kopu Davida Křivy zvýšili na 2:0. K tomu nám pomohla chyba nivnického brankáře, kterému zasvítilo sluníčko do očí a míč mu vypadl. Pohotový Tomáš David pak balon z metru dorazil do prázdné branky. Od této chvíle jsme si vypracovali další tři vyložené šance. Belant šel sám na gólmana, neuspěl ani Tomešek a střelu Křivy do šibenice z trestňáku vyškrábl gólman. Výhra mohla být ještě výraznější a pro hosty krutější. My jsme však s výsledkem i předvedenu hrou spokojení. V obraně se prezentujeme velice dobře. Hrajeme zezadu a nějaké šance vždycky přijdou. Proti Nivnici nám ani nevadilo, že jse měli slabší lavičku, kde seděli jenom náhradní gólman a jeden zraněný hráč. Tomešek nechtěl hrát, ale nakonec nastoupil se sebezapřením. Suverénně naším nejlepším hráčem byl David Křiva, který předčil ostatní ve všem. Hrál opravdu výborně.“

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Je škoda, že jsme prohráli, protože Buchlovice o nic lepší než my nebyly. Určitě jsme nebyli horším týmem. Akorát jsme si nechali dát gól hned ve třetí minutě. Hlavně v první půli bylo vidět, že hrajeme bez útoku. Nebylo to špatné, ale vpředu nám chyběli oba hroťáci. Žádnou šanci jsme do přestávky neměli, jenom jsme po náhodně nastřelili tyč. Bohužel se nám hned na začátku zranil kapitán Bumbalík. Po souboji mu loktem v souboji zlomili nos, takže odjel do nemocnice. Byla to pro nás citelná ztráta. Pro mě bylo trošku překvapivé, že rozhodčí vůbec nepřerušil hru ani nedal domácímu hráči kartu. Ve druhém poločase jsme ze standardky vyrovnali na 1:1, ale pomezní na lajně zdvihl praporek. Prý o šlo o ofsajd. Za mě jsme ale potkali bandu kašparů, kteří utkání řídili. Definitivně nás položila laciná branka v 70. minutě. Gólman neudržel jednoduchou střelu a domácí hráč balon zblízka dorazil do sítě. Po rok trvající pandemii koronaviru už jsme neměli sílu to otočit. Hráčům nemohu upřít snahu, vyčítat jim, že se na to vykašlali, ale fotbal se nehraje na krásu, ale na góly. Domácí je dali, my ne, proto jsme prohráli. Nelíbil se mi ale výkon rozhodčích, kteří to vůbec nezvládali.“

Branky: 3. David Křiva, 70. Tomáš David. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 90.