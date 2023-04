ZBOROVICE – KUNOVICE 0:3 (0:2)

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Zklamání je velké. Bohužel nám poslední dva zápasy herně ani výsledkově nevyšly. Hráči to mají v hlavách, události z posledních dní vyplynuly napovrch. Změnil jsem rozestavení, chtěl dát mužstvu nějaký impulz, ale dopadlo to podobně jako v Buchlovicích. Přitom do utkání jsme vstoupili dobře. Prvních dvacet minut měli územní převahu, ze které jsme vytěžili tyč, nějaké šance, závary. Hráli jsme jenom na polovině soupeře, kombinovali, ale finální fáze byla nepřesná. Kunovice naopak byly organizované, dobře bránily a všechno včas uhasily. Zápas měl stejný scénář jako minulý týden, kdy jsme prohrávali osobní souboje. Po jednom z nich na soupeřově šestnáctce hosté míč odkopli dopředu, byl z toho roh a po něm šli hosté do vedení. Vzápětí jsme inkasovali podruhé a pak už to bylo stejné jako v Buchlovicích. Znejistěli jsme, ztratili půdu pod nohama. Vyšli z tempa, roztáhli hřiště. Snažili jsme se do soupeře bušit, ale hráli jsme pomalu, takže pozorní hosté všechno ubránili, navíc dál hrozili z brejků. Hráče jsem o přestávce i ve druhé půli nabádal k větší střelbě. Měli jsme sice územní převahu a Kunovice dostaly pod tlak, hráli jsme ale jenom po šestnáctku. Při obranné standardní situaci jsme navíc me nepokryli hostujícího hráče a za stavu 0:3 pro nás zápas skončil.“

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Pro nás je to důležitá výhra. Do Zborovic jsme jeli oslabení o dva zraněné hráč, ale zvládli jsme to velice dobře. Po celých devadesát minut jsme hráli zodpovědně, takticky a odčinili předcházející domácí ztrátu. To, co jsme se Šumicemi ztratili, jsme chtěli získat ve Zborovicích, kde to nebylo vůbec jednoduché. Věděli jsme, kam jedeme. Domácí mají kvalitní a ambiciózní mužstvo, které se chce porvat o postup a my jsme jim to znepříjemnili. Z naší strany to byl zodpovědný výkon, poctivý směrem dozadu. Perfektně jsme si pohlídali klíčové hráče soupeře. Domácí jsou silní hlavně v ofenzivě. My jsme ale byli v koncovce stoprocentní, využili jsme každou možnost, kterou jsme měli. Spadlo nám to tam, takže jsme spokojení. Prvních patnáct minut jsme ale byli pod tlakem. Domácí si však z úvodního náporu žádnou tutovku nevytvořili. My jsme se slušně bránili. Zborovice v prvním poločase měly jednu tyčku a jeden závar, který obětavým skluzem odvrátili. Do vedení jsme šli gólem Fleka, který usměrnil do sítě hlavou nepovedenou střelu. Druhý gól přidal Zámečník a na 3:0 upravil po další standardce Gajdošík. Jsem rád, že jsme to zvládli i bez Perůtky a Salaye. Pochválit musím i mladého gólmana Němčického, kterého jsem po minulých zápasech káral, ale tentokrát chytil dvě těžké střely a celkově nás podržel.“

Branky: 22. Daniel Flek, 28. Jan Zámečník, 63. Petr Gajdošík. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 120.