HLUK – BYLNICE 8:0 (3:0)

Aleš Zlínský, trenér Hluku: „Pro nás to bylo povinné vítězství, pohodový zápas. Jsme rádi, že k nám hosté vůbec dojeli. Víme, že jejich situace není dobrá. Utkání ale odehráli ve slušném duchu, čestně. Začali v těžkém bloku, bránili v deseti lidech na vlastní půlce. My jsme nebyli schopní se do prvního gólu prosadit, byť šance jsme i v úvodní půlhodině měli. První gól Chodury zlomil odpor Bylnice. My jsme do poločasu přidali další dvě branky a druhý poločas se odehrál zcela v naší režii. Hosté snad ani jednou nevystřelili ve druhé půli na bránu. Byla to jenom otázka skóre, které mohlo být i vyšší. Chyběl nám nejen trenér Uhlíř, ale i jeho syn David, Horák a Šimoník.“

Martin Lukšík, hrající trenér Bylnice: „Jsem rád, že jsme splnili povinnost a zápas odehráli. Věděli jsme, že to proti vedoucímu Hluku budeme mít velmi těžké. Sestava byla jako obvykle slátaná. Jenom nechápu, proč musel domácím pomáhat jeden z pomezních rozhodčích, který v prvním poločase pustil více než metrový ofsajd, po kterém jsme inkasovali první gól, a pak při třetí brance odmával, že míč přešel brankovou čarou, když tomu tak nebylo. Náš hráč vykopával balon z lajny. Toto za mě bylo pod úroveň, protože domácí by si zápas uhráli sami bez jakékoliv pomoci. Soupeř byl jednoznačně lepší, my jsme se dostali snad k jedné nebo dvěma střelám, jinak jsme se k ničemu nepustili.“

Branky: 41., 76. a 84. Adam Zelinka, 32. Tomáš Chodura, 36. Petr Hladiš, 54. Štefan Bartošek, 70. Tomáš Martiš, 86. David Matejka. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 62.