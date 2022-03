„Za tři body jsme rádi, protože to nebylo vůbec jednoduché utkání. I soupeř měl šance,“ přiznal trenér Osvětiman Pavel Němčický, který při absencích Bartoše, Čevelíka či Chvojky musel do dresu a odehrál celý zápas.

„Chybělo nám šest lidí, včetně dvou nových hráčů. Až se kluci uzdraví, bude to veselejší,“ věří bývalý záložník Slovácka.

ZLECHOV – OSVĚTIMANY 1:2 (1:1)

Pavel Cigoš (trenér Zlechova): „Jsem zklamaný. Minimálně na bod jsme měli. Hosté k nám dojeli v jedenácti lidech, oslabení, přesto měli velkou kvalitu. Hráli Šumulikoski, Perůtka, Tomaštík, další borci. Soupeř v prvním poločase vyslal jedinou střelu na naši bránu a dal nám z toho gól, naproti tomu my jsme měli tři nebo čtyři tutovky a pouze srovnali na 1:1. O přestávce jsme přišli o Honzu Kameníka, který plánovaně odjel na rodinnou oslavu. I bez něj jsme měli na to, abychom zápas zvládli. Kádr máme hodně široký, odjezd Kameníka nebyl úplně rozhodující. Bohužel jsme zaspali prvních patnáct minut ve druhém poločase. Soupeř nám dal po závaru gól na 2:1. My jsme si v posledních dvaceti minutách vypracovali obrovský tlak. Klobouk dolů před všemi kluky, jak takto kvalitního soupeře zatlačili. Dvacet minut se opravdu hrálo na jedné polovině, vyrovnávací gól jsme však ani přes veškeré úsilí nedali. Je to škoda. Tým jsme v zimě doplnili o nějaké kluky. Z Boršic přišel syn Michal, přivedli jsme Vaverku z Hroznové Lhoty a po vleklých zraněných se k fotbalu vrátil Pavel Dvouletý z Nedakonic. Ještě se nezapojil zraněný Salinger. Pořád je to hodně živelné, ale cítím, že je to velice dobře nastartované. Zatím je to živelné, sedá si ti, ale kluci si uvědomují, o co hrají. Pokud budeme podávat takové výkony, jako s Osvětimany, nemám strach, že bychom nebodovali.“

Jiří Perůtka, záložník Osvětiman: „Sestavu jsme jen těžko dávali do kupy. Chybělo nám asi šest hráčů, ale nějak jsme to zvládli poskládat. V prvním poločase jsme byli víc na balonu, ale byli jsme málo přímočaří. Branku soupeře jsme ohrozili jenom jednou nebo dvakrát. Byli jsme strašně málo nebezpeční, přesto jsme se po akci středem hřiště a střelou Šumiho na zadní tyč ujali vedení. Vzápětí jsme inkasovali gól na 1:1. Byl to nešťastný moment, sražená střela do protipohybu našeho gólmana. Do druhé půle jsme nastoupili lépe a dali druhý gól. V té chvíli jsem čekal, že budeme držet balon a zkušenostmi si zápas pohlídáme. Místo, abychom hráli my, tak nás houževnatý soupeř posledních dvacet minut zatlačil. Dělal jsme zbytečné fauly kolem šestnáctky a domácí hrozili ze standardek. Vytvořili si tlak. V devadesáté minutě nás podržel gólmana při tutovce soupeře. Nakonec jsme to s odřený uši zvládli, ale pokud takto budeme hrát dál, nemuselo by nám to příště stačit.“

Branky: 17. Michal Vaverka – 15. Veliče Šumulikoski, 49. Bronislav Rajsigl. Rozhodčí: Korch. Diváci: 150.

BUCHLOVICE – NEDACHLEBICE 1:5 (0:1)

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Výsledek je pro nás trošku krutý. Doma jsme si prohrát 1:5 nezasloužili, ale hosté byli rychlejší, bojovnější, za vítězstvím šli více, takže body mají právem. Nám chyběl levý obránce Tomáš David, bohužel po půlhodině hry se po střetu s brankářem vážně zranil Jan Huráb, který k nám v zimě přišel ze Svratky Brno. Přijela pro něj sanitka, vyšetření v nemocnici prokázalo trojitou zlomeninu kotníku, takže jsme hned v prvním zápase přišli o posilu. Přitom v přípravě se jevil velice dobře. Nedachlebice se v úvodu utkání zaslouženě ujaly vedení. Nám se povedlo vyrovnat na začátku druhého poločasu z penalty za ruku. V tu chvíli se zdálo, že hru začíná srovnávat a půjdeme za výhrou, bohužel jsme vzápětí inkasovali branku z pěkné střely k tyči. Trefil se neobsazený hráč ve vápně. To nás trošku psychicky srazilo dole. Vyrovnat ale mohl Hromada, který se ocitl sám před brankářem, ale nedal. Třetí gól jsme inkasovali z vymyšlené penalty, když jejich hráč vletěl do našeho. Po utkání mi to potvrdil. Na sudího se ale nevymlouváme. Pískal normálně, tuto situaci ale podle nás posoudil chybně, což se však stává. Vrátit do zápasu nás mohl Hromada, ale neproměnil další dvě šance. Celkem mohl dát tři góly. Čtvrt hodiny před koncem jsem si dali vlastní gól a v poslední minutě se ještě z dálky trefil Brzica.“

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „S prvním zápasem jsem spokojený. Hráli jsme dobře, zaslouženě vyhráli. Herně jsme byli lepší, určitě měli více ze hry i více šancí. Pouze po inkasované brance na 1:1 jsme na chvilku vypadli z rytmu. Naštěstí jsme si rychle vzali vedení zpět a zbytek utkání už byl v naší režii. Šlo to jako po másle. (úsměv) Přitom z premiéry jsem byl trochu nervózní, podobně vysokou výhru jsem vůbec nečekal. Pomohl nám ale Dušan Klvaňa, který se vrátil z Rakouska, i Peter Vrták, jenž přišel ze Stříbrnic. Byli jsme s ním dlouho dopředu domluvení, před týdnem jsme ho ještě nechali zahrát okresní pohár, teď už pomáhá nám. Stínem utkání je jenom zranění hráče Buchlovic lehkém střetu s naším brankářem. Byli jsme kompletní, v plné síle.“

Branky: 51. David Křiva z penalty - 9. Peter Vrták, 53. Ondřej Šuranský, 67. Dušan Klvaňa z penalty, 74. Ondřej Vašek vlastní, 90. Filip Brzica. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 150.

Podívejte se: místo penalty přišlo vyloučení. Dolní Němčí remizovalo s Nivnicí

ŠUMICE – KORYČANY 2:1 (0:1)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Letos nás čeká sté výročí fotbalu v Šumicích, momentálně probíhá rekonstrukce areálu, takže první jarní zápas jsme odehráli na umělé trávě v Luhačovicích, kde jsme absolvovali celou zimní přípravu. Zbytek jara ale odehrajeme doma. V zimě jsme přivedli gólmana Lukáše Šlapala, připojil se k nám i Libor Žáček z nižší soutěže. Vstup do sobotního zápasu byl od nás dobrý. Vytvářeli jsme si šance, které jsme ale nedokázali proměnit. Naopak soupeř čekal na brejky a hned první nebezpečné akce, kdy jsme to špatně vyhodnotili, nás potrestal. Jinak první půle byla spíš bojovná se spoustou nákopů, což nám moc nevyhovovalo. Bohužel jsme se přizpůsobili soupeři. Také do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, aktivně. Na rozdíl od prvního poločasu jsme dokázali alespoň dvě příležitosti proměnit a výsledek otočit. Ke konci zápasu už to bylo vyhecované, ale na neutrální půdě jsme to zvládli.“

Karel Rotter, trenér Koryčan: „Premiéra v Koryčanech mi výsledkově nevyšla. Problémy jsme měli už se skládáním sestavy. Chybělo nám pět hráčů a na utkání přijeli pouze v jedenácti lidech a s jedním náhradním gólmanem. Domácí nám v prvním poločase dělali problémy dlouhými nákopy, ale vzadu jsme to odehráli slušně a všechno uskákali. Směrem dopředu jsme toho moc neměli, přesto jsme se po ojedinělém útoku a akci Lišky s Gejdoše dostali do vedení. Ve druhé půli jsme hráli s podporou větru v zádech, ale byl to spíš boj. Hra byla častými fauly hodně rozkouskovaná. Své vedení jsme mohli pojisti v 60. minut, kdy šel Lysko sám na brankáře, ale mířil asi metr vedle tyče. Pak sudí nařídil proti nám diskutabilní penaltu. Podle mě nebyla, zákroku předcházel faul na našeho hráče, ale sudí se rozhodl jinak a Šumice srovnaly na 1:1. V závěrečných patnácti minutách nás domácí přitlačili a měli nápor. V 87. minutě se nesmyslně nechal vyloučit náš Ryška, který po odpískání kopl balonem ležícího protihráče a šel ven. Domácí toho využili a v závěru výsledek otočili na svoji stranu. Z porážky jsem zklamaný. Celý zápas byl spíše o bojovnosti než o nějaké fotbalové kráse. Byl to spíš boj o každý metr hřiště a právě za tu bojovnost jsme si alespoň bod zasloužili. Domácím gratuluji k výhře.“

Branky: 74. Jan Žampach z penalty, 89. Michal Kelíšek - 25. Rostislav Gejdoš. Rozhodčí: Štipčák. Červená karta: 87. Ryška (Koryčany). Diváci: 50.

KUNOVICE – FRYŠTÁK 2:1 (0:0)

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „S výsledkem jsme spokojení, ale předvedená hra se mi do sedmdesáté minuty nelíbila. Hosté pracovali velice dobře v defenzivě, Jirka Dobeš jim to tam všechno organizoval, rozdával super balony. Fryšták byl hodně nebezpečný soupeř, dost nás potrápil. My jsme začali hrát naši hru až do 65. nebo 70. minuty. Byť s problémy, ale výsledek jsme nakonec otočili. Tři body jsme potřebovali, jsme rádi, že je máme. Myslím, že v závěru jsme měli více sil, s kondicí problém nebyl. Spíš mě mrzí neproměněné šance za stavu 1:1 nebo 2:1. Kdybychom přidali další branky, mohli jsme mít klid. Chyběl nám zranění Roubal a Kamil Merta, který má covid. Stále řešíme příchod Gajdošíka, kterého Březolupy nechtějí uvolnit.

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Jsme zklamaní. Bohužel jsme neproměnili vyložené šance. Vypracovali jsme si další dvě tutovky, z malého vápna jsme ale gól nedali. Kdybychom vedli 3:0, mohlo být po zápase. Soupeř do vyrovnávací branky měl jenom nějaké pološance, žádnou tutovku. Na konci už jsme fyzicky odpadli. S trénováním je to u nás velmi špatné. Co začala pandemie koronaviru, od té doby se nescházíme. Někteří kluci byli na hřišti poprvé od podzimu. Žádná zimní příprava u nás nebyla, v pátek jsme se sešli poprvé. Přišlo šest lidí! Hrajeme jenom zápasy. Žádné změny u nás nejsou. Tým zůstal stejný. V Kunovicích nebyli dva kluci ze základní sestavy, oba byli nemocní. Nastoupili náhradníci, ve druhé půli střídal šestnáctiletý dorostenec, kterého jsme narychlo povolali. Na to, že se netrénuje, herně to není nejhorší, ale takto se to asi dlouhodobě dělat nedá.“

Branky: 71. Radek Bihári, 79. Albert Šašinka – 50. Tadeáš Halašta. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 160.

Podívejte se: Kunovice otočily duel s Fryštákem, poražení vůbec netrénují!

ÚJEZDEC – HLUK 1:3 (1:0)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Porážka nás strašně moc mrzí. Určitě jsme minimálně na bod měli, bohužel zase nemáme nic. Na soupeře jsme se pečlivě připravovali. Víme, kde má hlavní zbraně, v čem je nejsilnější, což se zase potvrdilo. Sopůšek byl společně se Zelinkou jejich klíčový hráč, Martiš se zranil a musel střídat. My jsme hráli zezadu, spoléhali na brejky a hlavně na standardky. Hned v úvodu jsme si pomohli dlouhým autem, po kterém Vystrčil uklidil míč do brány. Soupeř si pak vypracoval dvě velké tutovky, ale Martiš se ani jednou neprosadil. Těsně před přestávkou šli navíc hosté do deseti. My jsme nechtěli nic měnit. Hluk však i v deseti ukázal vysokou kvalitu a výsledek brzy srovnal. Tečovaná rána Přecechtěla z vápna zapadla za našeho brankáře. Pak pronikl do Zelinka přes tři naše hráče do šestnáctky a střelou od břevna završil obrat. My jsme pak měli dvě nebo tři velké šance na vyrovnání. Místo toho ale náš gólman udělal na konci zápasu velkou hrubku a Sopůšek jej z dálky přehodil a poslal míč do prázdné brány. Pro nás to bylo nešťastné utkání. Po dlouhé době a několika debaklech jsme s Hlukem sehráli víc než rovnocennou partii, štěstí se ale přiklonilo na stranu soupeře. Chyběl nám akorát vyloučený Jindra, jinak někteří kluci hráli zatejpovaní. Zdravotně na tom nejsme nijak zvlášť dobře. Uvidíme, jak na tom budeme příští týden v Koryčanech.“

Martin Dostal, sekretář Spartaku Hluk: „Trenér Šebesta po Gambrinus cupu prohlásil, že v mistráku jeho mužstvo na malém hřišti Hluk udolá. To se mu vyplnilo jen v prvním poločase a navíc k tomu mělo mužstvo Újezdce nakročeno velmi dobře. Bohužel, druhý poločas jim nevyšel a Hlučané zvítězili zaslouženě, i když jsme dohráli pouze v deseti lidech. Začali jsme moc profesorsky, přesto Martiš předvedl dvě pěkné akce, které však k ničemu. V 6. minutě jsme nechali po autu trestuhodně volného Vystrčila a bylo to z ničeho nic 1:0. Ve 13. minutě neproměnil Martiš snad 110% šanci a ve 22. minutě to pak předvedl zase Kukla. V 35. minutě velmi nešetrně Šmíd fauloval Martiše, čímž ho vyřadil z další hry. Vystřídal ho šestnáctiletý David Zlínský. Ve 44. minutě přišla další pohroma pro Hlučany. To Skovajsík, který měl žlutou kartu za řečnění zbytečně fauloval domácího hráče a byl po druhé žluté vyloučen. Co řekl trenér Vojtěšek v šatně zbývajícím deseti hráčům nevím, ale na hřiště nastoupilo jiné mužstvo. Od začátku jsme se tlačili k brance domácích a v 50. minutě se dostal k odraženému balonu Přecechtěl a vyrovnal na 1:1. Kdo čekal, že se budeme bránit tlaku domácího mužstva, ten se zmýlil. Tlačili jsme my. V 68. minutě Zelinka z úhlu, vytřel pavučinu protějšího rohu a už jsme vedli. Domácí se sice snažili vyrovnat, naši hráči však bojovali s velkým úsilím a přidávali k tomu i nesměrnou bojovnost. Utkání bylo hodně nervózní, rozhodčí Zelený byl přísnější na naše mužstvo, ale kluci to ustáli i psychicky. V 90. minutě atakoval Zlínský brankáře Pochylého v ně pokutového území, ten přihrál na nohu Romana Sopůška a ten mazácky završil opravdu povedený druhý poločas. Kdyby někdo v poločase tipoval vítěze, určitě to nebyl Hluk, ale doslova hrdinský výkon našich stav utkání z prvního nepovedeného poločasu otočil.“

Jiří Vojtěšek, trenér Hluku: „Jsem rád, že jsme vstup do jara výsledkově zvládli, ale výhru bych vyměnil za zdraví Tomáše Martiše, který musel po několika ostrých zákrocích střídat s bolavým kolenem. Pořád věřím, že to nebude nic vážného, ale pokud by měl chybět delší dobu, je to pro nás obrovská ztráta. Na menší hřiště v Újezdci to pokaždé máme složité. Věděli jsme, v čem nás mohou domácí protrápit, což se projevilo v plné míře hned v úvodu. Hráče jsem upozorňoval na standardní situace a autové vhazování, což se kvůli malému důrazu také vyplnilo hned na začátku střetnutí. Nechali jsme v šestnáctce volného hráče a brzy prohrávali. Úvod nebyl podle našich představ. Výsledek jsme mohli do přestávky otočit, ale nedali jsme tři vyložené tutovky. Navíc jsme přišli o zraněného Martiše. Aby toho nebylo málo, nechal se na konci první půle vyloučit Skovajsík. První žlutou kartu dostal za mluvení s rozhodčím a druhou za jasný faul, takže vyloučení bylo zcela oprávněné. Do druhého poločasu jsme tak šli v deseti a ještě za stavu 0:1. Povedlo se nám to ale přetavit ve výhodu. Začali jsme víc běhat, hrát přes křídla, což jsme chtěli hned od začátku. Za druhý poločas musím kluky pochválit. Ukázali charakter, vůli. I když utkání bylo těžké a místy se i jiskřilo, nakonec jsme to zvládli skvěle.“

Branky: 6. Martin Vystrčil - 50. Přemysl Přecechtěl, 68. Adam Zelinka, 90. Roman Sopůšek. Rozhodčí: Zelený. Červená karta: 44. Skovajsík (Hluk). Diváci: 220.

DOLNÍ NĚMČÍ – NIVNICE 2:2 (2:1)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Jsem spokojený. Remíza je spravedlivá. Na to, že to bylo první jarní utkání, tak to bylo oboustranně slušné. Oba týmy hrály solidně. Nivnici patřil úvod zápasu a konec, my jsme měli spíš ten prostředek. Za stavu 2:1 jsme se začali trošku bát o výsledek. Neudrželi jsme vpředu balon, spíš se jenom bránili. Nakonec jsme mohli i prohrát. My máme problém v tom, že máme úzký kádr, a pokud nám vypadnou třeba dva hráči, těžko je nahrazujeme. Někteří kluci ještě nejsou tolik vyhraní, ale jsou mladí, musí se vykopat. Chyběli nám Šmehlík s Tinkou, který má covid, který nás trápí celou zimu.“

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Jsem zklamaný. Věřil jsem, že tady vyhrajeme, ale můžeme si za to sami. Remíza je spravedlivá. Domácí bojovali, dali dva góly. Kdybychom celý zápas hráli stejně jako v úvodních patnácti minutách, tak jsme tady vyhráli. Bohužel jsem přistoupili na hru soupeře a začali jenom nakopávat balony, což je škoda. Pak jsme si nechali dát dva hloupé góly. Druhý se dal chytit určitě, první nevím, ale taky to bylo z dálky. Ve druhém poločase už jsme byli lepší, snažili se hrát fotbal, ale stačili jsme jenom vyrovnat. Radim Straňák mi řekl, že to byla jasná penalta. Od střídačky jsem to neviděl.“

Branky: 28. Ivo Bída, 35. Tomáš Stojaspal - 4. Kryštof Dubský, 78. Radim Straňák. Rozhodčí: Prokůpek. Červená karta: 90. Radim Straňák (Nivnice). Diváci: 250.

TĚŠNOVICE – BOJKOVICE 2:1 (0:0)

Ondrej Šilinger, trenér Těšnovic: „Příprava byla celkem vydařená, takže jsme si malovali, jak jaro krásně rozjedeme. První poločas ale byla z naší strany tragédie. Od nás tam nebylo jediné pozitivum. Bojkovice na nás byly velice dobře připravené, vyhrávaly veškeré souboje, sbíraly odražené balony. My jsme nebyli schopní se vůbec dostat do zápasu. Vyvrcholením zmaru byla neproměněná penalta Mršťáka. Naopak hosté šli z pokutového kopu po zásluze do vedení. Bojkovice byly v první půli o třídu lepší, na rozdíl od nás bojovaly a jezdily po zadku. Druhý poločas už byl po bouřce v kabině, kde jsme si něco řekli, o poznání lepší. Hned po změně stran jsme se štěstím po závaru vyrovnali a trochu vzali Bojkovicím vítr z plachet. Jinak to nebylo moc pohledné utkán, ale spíš bojovné se spoustou soubojů a faulů. Za stavu 1:1 se čekalo, kdo dá druhý gól. Byli jsme šťastnější, když Brázdil, kterého od 75. minutě braly křeče, zápas rozhodl. Musím ho pochválit, že zůstal na trávníku až do konce a propálil gólmana. Jinak nevyhrálo lepší, ale šťastnější mužstvo. Celkově to byl remízový zápas. Nám chybělo asi pět hráčů, z toho dva ze základu. Nehrál Pospíšil, posila z Kvasic, při rozcvičce se zranil Bartůšek. Sestavu jsme skládali horko těžko, ale body se počítají.“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Vyjádření přidáme později.“

Branky: 48. Tomáš Mrázek, 88. Michal Brázdil - 31. Daniel Vacula z penalty. Rozhodčí: Štipčák. Diváci: 120.