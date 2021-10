Martin Liška, trenér Bojkovic: „Hráčům nemám co vytknout. Zápal odmakali, fakt nehráli nehráli špatně. Kluci nechali na trávníku všechno, bohužel to na body nestačilo. Bohužel jsme hned ve třetí minutě dostali branku, čehož jsme se chtěli vyvarovat. Stalo se přesně to, o čem jsme se bavili před utkáním. Osvětimany po vedoucí brance nepotřebovaly hrát dopředu. Mají zkušený tým, který je dobrý na balonu, takže když vedou, umí si to pohlídat. My jsme věděli, že pokud chceme uspět, musíme se vyvarovat zbytečných chyb a ze šancí, které si vytvoříme, musíme proti takto kvalitnímu soupeři proměnit, jinak nemůžeme pomýšlet na body. V zápase jsme si vypracovali docela dost slibných situací, ale stejně jako v předcházejících zápasech jsme se znovu potýkali s koncovkou. Z příležitostí jsme mohli vytěžit víc. Celý zápas byl o tom, jestli se nám podaří skóre dotáhnout a zvrátit utkání na svoji stranu nebo soupeř přidá druhou branku a zápas dovede do vítězného konce, což se i stalo. Hosté dali ve druhé půli z ojedinělé šance na 2:0. My jsme to nezabalili. Snaha tam byla a pokud chceme z podobných zápasů vytěžit víc, musíme být produktivnější. Herně to nebylo špatné, ale body zase nemáme. Pro diváky to byl dobrý zápas, ve kterém byla spousta zajímavých momentů, vzruchu. Osvětimany potvrdily svoji kvalitu. Na rozdíl od nás proměnily své šance. Jsem rád, že jsem po dlouhé době měl konečně k dispozici plnou střídačku. Až na jednu absenci vyloučeného hráče jsme byli kompletní.“

Jiří Perútka, záložník Osvětiman: „Vyšel nám začátek, když jsme dali gól hned ve třetí minutě. Podle mě nám vedoucí branka spíše uškodila. Po ní jsme totiž podlehli uspokojení. Místo toho, abychom do soupeře dál bušili a byli víc aktivní, jsme se nechali spíš ukolébat výsledkem a čekali, co se bude dít. Další šanci jsme si do přestávky nevytvořili. Domácí měli v prvním poločase spoustu rohů a standardek. My jsme zbytečně faulovali a tím je dostávali na koně. Museli jsme být furt na špičkách a koncentrovaní. I když Bojkovice měly nějaké závary, dařilo se nám míče v klidu odvracet. Ve druhém poločase to bylo až do 64. minuty otevřené. Nám se podařilo přidat druhý gól, což nás definitivně uklidnilo. Domácí ale pořád cítili šanci, bojovali o co nejlepší výsledek. My jsme si to hlídali, ale umíme zahrát lépe. Náš výkon mohl být lepší. Sice jsme vyhráli 2:0, ale máme daleko na víc. Ve hře nám chyběl větší přehled. Zbytečně jsme ztráceli míče a byli nepřesní. Máme daloko na víc.“

Branky: 3. Vojtěch Pak, 64. Adam Skřivan. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 580.

HLUK – ZLECHOV 10:2 (5:0)

Sobota sice slunečná, ale studená. Na Zlechov došlo hodně málo diváků a je to škoda, Kdy uvidí na fotbale dvanáct branek? Kanonáda začala hned ve 2. minutě, kdy se do vlastní sítě trefil Balíček. V 5. minutě Červenka jen vyrazil střelu Šimoníka před sebe a Martiš měl lehkou úlohu. Na další gól jsme čekali až do 28. minuty. To se dostal do pokutového území Zlechova Martiš, přesto že byl v těžké situaci, dokázal se vymanit, a bylo to 3:0. V 31. minutě dovršil Martiš hattrick, když šel sám na Červenku a nedal mu šanci. To ještě nebylo vše. Kročil se opřel do centru z pravé strany a upravil ve 43. minutě na 5:0. Kdo první vstřelil branku ve druhém poločase, byli hosté. Využili laxnosti naší obrany a Gašek na střelu k tyči nedosáhl. V 54. minutě dostal do pokutového území Zlechova pěkný míč Sopůšek a stav se měnil. V 65. minutě hosté střelou Duchtíka z 25 metrů snížili na 6:2. Gaškovi míč propadl, asi vlivem zimy a prochladnutí a nečinnosti. V 69.minutě se Kročil dočkal podruhé. Po rohu se krásně trefil hlavou. Kdy naposledy dal jako obránce dvě branky, tak na to si asi nevzpomene. V 73. minutě se dočkal i Adam Zelinka, který po kolmici do pokutového území hostů přehodil Červenku a bylo to 8:2. V 85. minutě se trefil Kukla pěknou ranou z hranice šestnáctky. Skóre uzavřel dorostenec Matejka, po pěkné přihrávce do pokutového území. 10:2. Jak zhodnotit zápas? Jen velmi těžko. Hosté dostali K.O. hned za pět minut a přesto, že se snažili, odměnou byli pouze dvě branky a k tomu jim pomohla naše nesoustředěnost.

Jiří Vojtěšek, trenér Hluku: „Od první minuty jsme na hřišti dominovali. Výsledek opravdu odpovídá tomu, co na hřišti bylo vidět i postavení obou týmů v tabulce. Zlechov ale musím pochválit, že i za za hodně nepříznivého stavu nezalezli, ale snažili se hrát, běhali a nezabalili to. Bylo to korektní a pohodové utkání. Za stavu 5:0 jsme to na chvíli vypustili a hned dostali gól. Naštěstí jsme dokázali rychle odpovědět a dál pokračovali v tom, co jsme hráli v prvním poločase. Klidně to mohlo skončit i víc. Chyběl nám zraněný gólman Šicha, dorostenec Gášek a taky nemocný Vaďura. Musel jsem sestavu trošku popřehazovat, ale nebylo to poznat.“

Jaroslav Vanda, trenér Zlechova: „Podali jsme odevzdaný a bojácný výkon. Pět gólů jsme inkasovali po našich nepřesnostech a nedůrazu. Domácí ve druhém poločase ubrali z plynu. Celkově náš přístup byl špatný. Hluk samozřejmě prokázal svoji kvalitu. My jsme mu to ale naším laxním přístupem velmi usnadnili. Domácí byli jasně lepší, kvalita z jejich strany je velká.“

Branky: 5., 28. a 31. Tomáš Martiš, 2. Martin Balíček vlastní, 33. a 69. Jaroslav Kročil, 54. Roman Sopůšek, 71. Adam Zelinka, 85. Martin Kukla, 89. David Matejka - 50. Hynek Vaněk, 65. Adrian Duchtík. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 75.

NIVNICE – NEDACHLEBICE 4:1 (0:1)

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „To, co oba mančafty předvedly v prvním poločase, mělo úroveň přípravky v Horním Dolní. Byla to opravdu katastrofa. O poločase v kabině jsme si něco důrazně řekli a druhý poločas byl z naší strany jednoznačně lepší. Ale první poločas to byla Lesklá bída Kurtizána. Sice jsme si vypracovali nějaké šance, ale hráli jsme hrozně. Nedachlebice se zatáhly, zalezly na svoji půlku. Navíc jim vyšel jeden brejk. My jsme to soupeři ale svým přístupem usnadnili. Místo běhání jsme po hřišti jenom chodili. Druhý poločas už byl mnohem lepší. Na trávníku jsme dominovali a výsledek zaslouženě otočili. Nejprve vyrovnal po dohrané odvrácené standardce Velecký, obrat završil Kelíšek. Po přestávce jsme soupeře dvacet minut drtili. Pak ale přišla slabší desetiminutovka, kdy si hosté vypracovali jednu pološanci. V závěru jsme ale znovu zapnuli a přidali další dva góly. Vítězství je zasloužené.“

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „První poločas jsme dobře bránili a byli i nebezpeční v útoku. Kováč nastřelil břevno a Řezník proměnil přesnou přihrávku Šuranského. Domácí naopak dvě gólové šance nevyužili, takže jsme šli po 45 minutách do kabiny s vedením. Ve druhém poločase jsme již neměli tak dobře organizovanou hru. Domácí nás zatlačili a dvěma slepenými góly otočili skóre. Hráčům nemohu upřít snahu, bojovali, ale na body to nestačilo. Za zmínku stojí, že naše mužstvo, které v Nivnici hrálo, mělo věkový průměr 32 let.“

Branky: 52. Vlastimil Velecký, 55. Tomáš Kelíšek, 84. Radim Straňák, 89. Patrik Valenta - 21. Jiří Řezník. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 150.

KUNOVICE – TĚŠNOVICE 2:1 (2:0)

Jiří Chramcov, trenér Kunovic: „Tým jsem vedl za hlavního trenéra Petra Chaloupku, který byl mimo. Jinak dělám asistenta, trénuji dorost. Pro nás to jsou důležité body. Chtěli jsme vyhrát ve Zlechově, což se nám nepovedlo, tak jsme rádi, že jsme to zvládli doma. První poločas byl z naší strany po taktické stránce výborný. Podařilo se nám dát dva slepené góly, což utkání rozhodlo. Druhý poločas jsme byli slabší. Nebyli jsme na balonu, soupeř nás zatlačil. Těšnovice mají kvalitu, nadarmo nejsou na druhé příčce. Z územní převahy ale vytěžily jenom jeden gól. Nám chyběli i Bihari s Flekem. Ještě máme nějaké marody, proto jsme týmu museli doplnit dorostenci. I když Martin Svoboda už za muže hrává pravidelně. Své role se zhostil velice dobře.“

Ondřej Šilinger, trenér Těšnovic: „Pro nás to bylo klasické dopolední utkání. První půle byla z naší strany ospalá. Kunovice zalezly, čekaly na brejky. My jsme za bezbrankového stavu neproměnili dvě šance. Pokud bychom vedli, mohlo to být úplně obráceně. Pak jsme si nechali dát během dvou minut dva slepené góly a Kunovice si už zápas zkušeně pohlídaly. My jsme měli ve druhé půli tlak, optickou převahu, která skoro k ničemu nevedla. Naopak soupeř vystřelil na naši bránu tak třikrát, čtyřikrát. Bohužel neproměňujeme šance. Na jeden gól potřebujeme pět šancí, což je moc. Jsme zklamaní. Věděli jsme, že vítězná série jednou skončí. Škoda, že to přišlo zrovna v Kunovicích, kde jsme mohli úplně klidně vyhrát. Soupeři ale gratulujeme k výhře. Nám taky chyběli někteří zranění kluci, ale na jejich absence se nechceme vymlouvat. V této třídě každý mančaft látá sestavu, jak to jde. Dneska jsme prohráli naší neschopností. Zápas jsme si prohráli absolutně sami.“

Branky: 25. Michal Ondica, 27. Albert Šašinka - 60. Jiří Pluhař. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 350.

KORYČANY – BUCHLOVICE 1:2 (0:1)

Boris Kroutilík, trenér Koryčan: „I když jsme nastoupili v nejsilnější možné sestavě, zápas jsme nezvládli. Buchlovice se za celý zápas dostaly do dvou šancí a ty proměnily. My dáme z pěti vyložených šancí jeden gól a dvakrát trefíme břevno. Pro nás to byl docela smolný zápas. První poločas byl herně vyrovnaný. Hosté se těsně před přestávkou ujali vedení. My jsme hned na začátku druhé půle výsledek srovnali. Hra se i díky brance zlepšila, ale doplatili jsme na neproměňování šancí. Buchlovice nám z druhého brejku po naší chybě daly druhý gól. My jsme ještě za stavu 1:2 trefili břevno a měli několik šancí na vyrovnání, ale už jsme nic nevyužili, což nás bohužel stálo body.“

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Pro nás je to šťastné vítězství. Z minima jsme vytěžili maximum. V zápase jsme měli tři vyložené šance, dvě z nich jsme proměnili, jinak jsme příliš nebezpeční nebyli. Domácí měli za bezbrankového stavu dvě hlavičky, tutové šance. Jednou to ale domácí hráč trefil vedle a při druhé nás podržel gólman, který pokus chytil nohou. Nám se podařilo dát těsně před poločasem ve 45. minutě vedoucí gól, takže do kabiny jsme šli s dobrou náladou. Jinak zápas byl herně vyrovnaný. Bohužel hned na začátku druhého poločasu jsme zaváhali, nechali propadnou míč až na malé vápno, kde ho jeden z hráčů Koryčan uklidil pod břevno. Domácí jinak byli nebezpeční hlavně ze standardních situací. V sestavě měli vysoké hráče, navíc je velice dobře zahrávají. Měli jsme s tím problémy. Koryčany ve druhém poločase trefili břevno. Jednou jsme míč vykopávali z brankové čáry a jednou nás zachránil brankář. Kdyby byl soupeř produktivnější, asi bychom tam neuspěli. My jsme byli efektivnější, ve druhé půli po krásné individuální akci Tomeška přidali druhý gól. Tentýž hráč mohl dát g=ol už chvíli předtím, ale hlavou z malého vápna přestřelil. Jinak utkání by slušela remíza. Herně to bylo vyrovnané, na šance domácí zvítězili. My jsme ale dali o gól víc a máme tři za body, za které jsme rádi, protože do utkání jsme nastoupili bez tří hráčů základní sestavy a navíc jsme těsně před zápasem museli měnit brankáře. Chytal náhradní gólman Filip Černota, který se toho zhostil velice dobře. Neudělal jedinou chybu a zneškodnil soupeři několik vyložených šancí. Za svůj výkon zaslouží absolutorium.“

Branky: 49. Filip Hanák – 45. Martin Kučík, 67. Zdeněk Tomešek. Rozhodčí: Vychodil. Diváci: 120.

ŠUMICE – FRYŠTÁK 4:1 (2:1)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Spokojený jsem nejen s výsledkem a třemi body, ale přístupem, bojovností a nasazením. Herně to ale bylo z naší strany slabší. Před derby s Újezdcem jsme však potřebovali udělat nějaký výsledek a navnadit diváky, což se nám podařilo. Zápas rozhodla naše efektivita. Prostě co jsme si vypracovali, to jsme proměnili. Hosté nebyli herně o nic horší, místy nás i předčili, ale nedostávali se až tolik do šancí. Z naší strany to bylo spíš ubojované střetnutí. Tři zápasy za sebou jsme ale doma nevyhráli. Proto jsme hráli spíše zezadu a na brejky. Za žádnou cenu jsme nechtěli inkasovat, ale stejně jsme zase prohrávali 0:1. Naštěstí jsme brzy skóre srovnali a ještě do poločasu dali na 2:1, čímž jsme se trošku uklidnili. V závěru jsme přidali další branku a zápas zvládli. Musím ale říct, že Fryšták u nás hrál velice pěkný fotbal. Nezaslouženě je na posledním místě tabulky.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: "Doplníme později."

Branky: 33., 41. a 84. Václav Ondřej, 52. Michal Kelíšek - 21. Daniel Kolář. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 123.

ÚJEZDEC – DOLNÍ NĚMČÍ 4:1 (1:1)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „První poločas byl vyrovnaný. Hosté byli trošku nebezpečnější. Dokonce trefili břevno a tyč. Nám zase nebyl uznaný jeden gól pro ofsajd. Ve 25. minutě jsme šli do vedení, které ovšem trvalo trvalo akorát tři minuty. Soupeř pak rohu vyrovnal na 1:1. Měli jsme vynikající nástup do druhé půle, kdy jsme během tří minut překlopili utkání na naši stranu. Nejprve se parádně nůžkami trefil Indra na 2:1. Byl to opravdu nádherný gól. Následně jsme z penalty přidali třetí branku. Faul byl jasný, spíš se řešilo zda to bylo ještě na hranici velkého vápna nebo mimo něj. Byly kolem toho dohady, emoce, nakonec sudí ukázal na penaltu a Kobzinek dal na 3:1. Za tohoto stavu jsme tam měli brejkové situace, v závěru jsme přidali čtvrtou branku. Hosté na začátku druhého poločasu zůstali jako opaření. Po dvou direktech se nestačili vzpamatovat. Jinak to bylo klasické derby s pošťuchováním, emocemi, ale zase to nepřekročilo mantinely. U nás po výhře panuje velká spokojenost. Před zápasem jsme se bavili o tom, že za nás letos už nastoupilo 23 hráčů, z toho jenom jeden je dorostenec. A stejně jsme znovu nehráli ve stejné sestavě. Po minulém týdnu nám vypadli tři hráči, kteří lehli s chřipkou. S absencemi se velmi těžko vypořádáváme. Nyní nás čeká další derby v Šumicích, kde budeme chtít získat taky nějaký bod, i když venku jsme zase imunní. Na druhé straně se nám teď dýchá o něco lépe. Hlavní je, že jsme doma na hody potěšili fanoušky.“

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „První poločas byl vyrovnaný. Spíš jsme měli víc šancí. Bída nastřelil tyčku a břevno. I když jsme prohrávali, hned jsme dali gól na 1:1 a stejně jako soupeř měli další šance ke skórování. Do druhého poločasu jsme bohužel nastoupili, jako kdyby se nemělo nic stát a během pěti minut jsme dostali dva góly a bylo po zápase. Penalta mi nevadí tolik co chyba před druhým gólem, kdy jsme nechali balon skákat v naší šestnáctce a neodkopli jsme ho. Sice jsme si pak vytvořili nějaký tlak, ale branku jsme nedali a na konci inkasovali čtvrtý gól. Jinak derby bylo klidné, nastoupili jsme ve stejné sestavě jako minulý týden.“

Branky: 25. a 46. Patrik Indra, 51. Miroslav Kobzinek z penalty, 85. Libor Pilka – 29. Roman Bobčík. Rozhodčí: Hrubý. Diváci: 300.