Martin Dostal, sekretář Hluku: „V sobotu jsme šli možná na poslední fotbal v tomto roce. Koronavirus zasáhl tak, že se asi nedá předpokládat zmírnění omezení. Trenér Vojtěšek to se sestavením mužstva neměl jednoduché. Stále nebyl k dispozici Šícha, navíc scházeli také Kukla a Ondra Machala. To už je docela citelný zásah do zatím vítězně naladěného mužstva. Začali jsme dobře, tlačili jsme se do pokutového území soupeře, tam jsme však neuspěli, někdy nám chybělo i štěstí. Přišla 12. minuta, kdy hosté poslali dlouhý pas na jejich střelce Ondřeje a nedorozumění mezi obranou a brankářem potrestal hostující hráč přehozením brankáře Kusáka. I nadále jsme útočili, chtěli jsme výsledek zvrátit, ale museli jsme hodně dávat pozor na rychlé brejky hostů. Tím, že oni vedli, hráli obranu s brejky. Ve 36. minutě se dobře orientoval v pokutovém území hostů Zelinka a šikovně dal vyrovnávací branku. Po poločase jsme doufali, že se nám podaří utkání zvrátit, ale když běžela 51. minuta při jednom z útoků hostů naše obrana nešikovně faulovala ve vápně a rozhodčí nařídil pokutový kop, který v 52. minutě proměnil Žampach. Opět jsme se dostali do nevýhodné situace, kdy jsme museli hrát do plných. Přesto, když hosté útočili, dostál se na půlce k míči Martiš a nezadržitelným únikem srovnal na 2:2. Zase jsme byli v solidní situaci, nastřelili jsme břevno, ale i útoky hostů byli nebezpečné. Při jednom trestném kopu jsme opět propadli a nedorozumění brankáře s obranou vyřešili hosté brankou na 2:3. Zase přišla psychická deka, ale naši hráči to nevzdávali. Při jednom z rohů vykopávali hosté z branky, ale přece jen se na nás za bojovný výkon usmálo i štěstí. To David Uhlíř poslal míč po třetí do sítě, po jednom z mnoha rohů. Co k tomu říci? Trenér Vojtešek věděl, že bez tří hráčů to asi jednoduché nebude. Je to totiž narušení kompaktnosti mužstva. Náhradníci jsou sice snaživí, ale výkonnostně musí ještě dorůst.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „I bez diváků měl zápas kvalitu, už ne ale takovou atmosféru jako jindy. Brzy jsme vedli 1:0, ale domácí výsledek srovnali. My jsme hráli v užším bloku, a i když domácí více drželi míč, do velkých šancí jsme je nepouštěli. Paradoxně jsme my měli v první půli víc šancí. Hluk nás zatlačil hlavně v úvodu, kdy kopal několik rohů po sobě. Ve druhém poločase domácí ještě zvýšili aktivitu. Měli víc ze hry, ke konci si vytvářeli šance a vždy zaslouženě vyrovnávali. Soupeř za stavu 2:3 nastřelil břevno. Hluk navíc výborně kopal i penalty. Proměnil všech pět a nakonec bral bod navíc. My jsme s výsledkem spokojení.“

Branky: 36. Adam Zelinka, 58. Tomáš Martiš, 89. David Uhlíř - 12. a 81. Václav Ondřej, 52. Jan Žampach z penalty. Rozhodčí: Schnürmacher. Bez diváků.

OSVĚTIMANY – FRYŠTÁK 5:1 (2:0)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Za výhru 5:1 jsme samozřejmě rádi. Musím pochválit Fryšták, který hrál velmi dobře a snažil se hrát fotbal, což nám možná vyhovovalo. Soupeř měl taky nějaké šance, při kterých nás podržel brankář Chvojka, ale celkově jsme byli nebezpečnější a možností jsme měli určitě víc. Výsledek je pro hosty možná až příliš krutý. Jinak to bylo oboustranně slušné utkání. Škoda, že na zápase nemohli být diváci, kteří tomu vždycky dají šmrnc. Nejen kvůli tomu to v první půli bylo takové ospalé. Kulisa byla komorní. Bylo to jiné, než když přijde sto lidí. Bohužel momentálně je situace taková, takže si přeji, aby toto období rychle skončilo a za čtrnáct dní se zase hrálo. Nám chyběl pouze vykartovaný Perůtka a zraněný Švrček. Je vidět, že se do toho začínáme dostávat. Po svalových zranění už trénují a nastupují Skřivan s Ohnutkem, konečně je nás trošku víc.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryšták v Osvětimanech nikdy zatím nezískal žádný bod a nezměnil to ani tento zápas. Domácí konečně mohli nasadit silný kádr, včetně Šumulikovského. Chuť domácích do hry po nepříliš dosavadních suverénních výkonech této sezony byla velká, další body už ztratit rozhodně nechtěli. Než stačil Fryšták otestovat míč i hřiště už prohrával. Ve 2. minutě poslal Osvětimany do vedení Čevelík. V dalším průběhu první půle se lámal chléb a druhá branka přišla až v 41. minutě, kdy se znovu prosadil Čevelík. Gól do šatny zápas rozhodl a Osvětimany uklidnil. Fryšták musel v přestávce přemýšlet více o útočné činnosti, ale více odvahy v útoku hned potrestal po pěti minutách druhé půle Zýbal. Zápas se po té již více méně dohrával bez velkých nervů. Osvětimany po proměněné penaltě přidaly Šumulikovským gól na 4:0. Fryšták snížil Vavrušou a v 86 minutě stanovil konečný výsledek 5:1 znovu Zýbal.“

Branky: 2. a 41. Miroslav Čevelík, 50. a 86. Ondřej Zýbal, 75. Veliče Šumulikoski z penalty - 80. Marek Vavruša. Rozhodčí: Rybka. Bez diváků.

KUNOVICE – ZLECHOV 4:1 (1:1)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Hned na začátku utkání jsme neproměnili tři vyložené šance. Po celý zápas jsme hráli do plných. Skóre jsme otevřeli až ve 40. minutě. Bohužel hned z protiútoku a po standardní situaci jsme po ojedinělé střele Zlechova inkasovali nešťastný vyrovnávací gól. O přestávce jsem nabádal kluky, ať hrají rychleji, jednoduše a po stranách. Zlechov se totiž po přestávce pouze bránil. Zdržoval a hrál vyloženě zezadu. My jsme obranný val konečně prolomili v sedmdesáté minutě. Už předtím jsme ale měli spoustu šancí ke skórování. Jednou hosté dokonce vykopávali míč z brankové čáry. Za nerozhodného stavu 1:1 hráli prostě obětavě, jinak ale nepřekočili naši půlku. Jenom odkopávali balony dopředu. Po rychlých brankách ale odpadli. Za stavu 4:1 jsme neproměnili další velké šance. Do druhého gólu byl neklid, pak už se Zlechov na nic nezmohl. Pro nás je to očekávaná výhra. Za druhý poločas si kluci zaslouží absolutorium. Jenom škoda, že nedáváme vyložené šance. Zase nám chyběli čtyři hráči ze základní sestavy. Nemocní či zranění jsou Masařík, Petřek, Kříž a Dobrozemský. I bez nich jsme to museli nějak poskládat. Povolali jsme i dva kluky z dorostu. Martin Svoboda hrál od začátku, Tomáš Bičan šel do hry ve druhé půli. Je dobré, že můžeme alespoň začleňovat dorostence do sestavy.“

Libor Rosůlek, sekretář Zlechova: „První poločas byl ještě vyrovnaný, šance byly na obou stranách. Do druhého poločasu jsme ale nastoupili špatně. Nezachytili jsme začátek a dostali se pod tlak soupeře. Byla jenom otázka času, kdy dostaneme gól. Po obdržené druhé brance se naše hra sesypala. Soupeř vyhrál zaslouženě, ve druhém poločase na trávníku dominoval a jasně nás přehrával. My bohužel nemáme ani hráče na střídání.“

Branky: 75. a 83. Michal Ondica, 40. Daniel Flek, 70. Lukáš Jaroněk - 43. Tomáš Vaněk. Rozhodčí: Popelák. Bez diváků.

BUCHLOVICE – BOJKOVICE 1:2 NA PENALTY (1:0)

Josef Křiva, sekretář Buchlovic: „Byl to oboustranně výborný zápas. V první půli jsme byli o trošičku lepší, po přestávce se hra vyrovnala, ale se silným soupeřem jsme hráli opravdu moc dobře. Začátek byl z naší strany výborný. Už ve 12. minutě jsme šli do vedení po akci David Křivy a křížné střele Tomeška z pravé strany do protisměru brankáře k tyči. Ve třicáté minutě utekl hostující obraně Křiva. Šel sám na brankáře, ale zakončení uspěchal a gólman mu šanci zneškodnil. Pak dorážku Hromady odvrátil z prázdné brány jeden z hostujících hráčů. Těsně před přestávkou jsme zahrávali trestný kop, soupeřův obránce zasáhl míč rukou, ale místo penalty jsme kopali pouze roh. Druhý poločas byl bojovný a vyrovnaný. Klíčová chvíle přišla v 63. minutě. Rozhodčí odpískal proti nám nesmyslný trestný kop z boku. Balon jsme sice odvrátili na roh, ale po něm míč propadl k volnému Gagovi, který ho z prostoru mezi jedenáctkou a velkým vápnem levou nohou uklidil přesně k tyči. Bojkovice pak měly ještě jednu šanci, ale gól nedaly. My jsme si vypracovaly dvě pološance, V 93. minutě jsme zahrávali standardku, jejich brankář ale hlavičku z metru reflexivně vyrazil a vzápětí si poradil i s dalším pokusem. Na penalty jsme propadli, když bojkovický brankář dvě střely lapil. Jinak myslím, že remíza 1:1 je zasloužená. Penalty už byly loterie. Hosté při nich byli šťastnější.“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Do zápasu jsme šli v takovém zvláštním rozpoložení. Vypadl nám Varga, kapitán Vít Dolina se v sobotu ženil, takže příprava na utkání nebyla standardní. V úvodu jsme byli takové nekoncentrovaní a celou první půli prospali snad jako každý letošní venkovní zápas. Domácí zaslouženě vedli, možná snad mohli i víc než o jeden gól. Ve druhé půli jsme ale hru vyrovnali, místy byli lepším týmem. Zaslouženě jsme pak skóre srovnali. Za stavu 1:1 už to bylo nahoru dolů, šance měly oba mančafty. My jsme si ale nezasloužili vyhrát za tři body. Jsme rádi, že jsme alespoň penaltový rozstřel urvali pro sebe.“

Branky: 12. Zdeněk Tomešek – 63. Petr Gago. Rozhodčí: Prokůpek. Bez diváků.

NEDACHLEBICE – DOLNÍ NĚMČÍ 1:2 (1:1)

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „V prvních pětadvaceti minutách jsme soupeři dovolili několik šancí, ale Dolněmčané využili pouze jednu z nich, a tak jsme stáli žili. Ve čtyřicáté minutě jsme po rohu vyrovnali a za stavu 1:1 šli do kabiny. Ve vyrovnaném druhém poločase byla klíčová šedesáté minuta, kdy jsme neproměnili pokutový kop a krátce poté dali hosté druhý gól, který byl vítězný. Závěrečných dvacet minut jsme se snažili o vyrovnání, ale bez efektu. Mrzí nás, že jsme zápas nezvládli, protože vítězství by nás posunulo na čtvrté místo v tabulce, která se asi dlouho měnit nebude.“

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Pro nás to bylo těžké utkání, ale v prvním poločase jsme podali jeden z nejlepších výkonů na podzim. Bohužel jsme opět neproměňovali šance. Do dvácáté minuty jsme i vypracovali hned čtyři, takže jsme klidně mohli vést 4:0. Dali jsme pouze jednu branku a na konci první půle jsme dostali gól na 1:1. I ve druhém poločase jsme byli fotbalovější i herně lepší. Nedachlebice neproměnily penaltu a my jsme z protiútoku utkání rozhodli. Posledních dvacet minut jsme dohrávali bez vyloučeného Tinky v deseti. Závěr byl pro nás krutý, ale nějak jsme to ukopali. Domácí nás zatlačili nakopávanými míči, my jsme to ale zvládli. Jsou to pro nás důležité body. Snad to bude chvíli klidnější.“

Branky: 40. Filip Brzica – 7. Ivo Bída, 66.Tomáš Stojaspal. Rozhodčí: Doležal. Červená karta: 78. Petr Tinka (Dolní Němčí). Bez diváků.

NIVNICE – ÚJEZDEC 1:2 NA PENALTY (0:1)

Libor Matoušek, trenér Nivnice: „Z výsledku jsem zklamaný. V prvním poločase jsme měli čtyři vyložené šance. Bohužel gól jsme nedali ani z malého vápna. Pak jsme z jednoho odraženého balonu inkasovali branku do kabiny. Po přestávce jsme skóre srovnali, zbytek utkání už ale byl vyrovnaný. První poločas byl z naší strany dobrý, druhá půle už byla o ničem.“

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Ke dvěma bodům jsme přišli jako slepý k houslím. (úsměv) Kdybychom o poločase prohrávali 0:3, nikdo by se nedivil. Domácí nás jasně přehrávali, my jsme dělali jednu obrovskou hrubku za druhou. Výsledek byla jedna nastřelená tyčka a břevno. My jsme za celý poločas do domácí branku nevystřelili. Až ve 45. minutě po chybě Konečného, který paradoxně hrával loni u nás, Libor Pilka prostřelil brankáře. I když jsme vedli 1:0, s hrou jsem byl hrubě nespokojený. Ve druhém poločase jsme náš výkon zlepšili. Bohužel to, co tam soupeři nespadlo v první půli, mu tam spadlo po přestávce. Krásnou branku dal Kelíšek, jenž pochází z Újedzce. Zbytek už byla taktická bitva s minimem šancí. Penalty jsou vždycky loterie. Zajímavé bylo, že se kopalo deset na každé straně. Se dvěma body jsem spokojený, musíme je brát. Chtěli jsme v Nivnici odčinit domácí porážku s Kunovicemi, což se se nám výkonem moc nepodařilo, bodově tak napůl. K soupeři ale máme obrovský respekt. Věděli jsme, že to tady nebude jednoduché. Když Nivnice chce, umí zahrát, což ukázala třeba s Osvětimany.“

Branky: 55. Tomáš Kelíšek – 45. Libor Pilka. Rozhodčí: Kotačka. Bez diváků.

KORYČANY – TĚŠNOVICE 0:3 (0:1)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „Na nedělní duel by domácí fotbalisté nejraději ihned zapomněli. Nedařilo se prakticky nic. Navíc soupeř byl na utkání dobře připravený a prakticky celý zápas udával tempo hry. Výborná kombinace, dostupování soupeře nedávalo domácím mnoho šancí ohrozit hostujícího gólmana. První chybu vyrobila domácí obrana už ve 35. minutě. Úplně volný Mršťák z hranice pokutového území prostřelil Rottera a Těšnovice šly do vedení. Po celý zbytek zápasu Těšnovice předváděly kvalitní fotbal a domácí jako bez života jen bránili. Další zářez do branky domácích přišel v 70. minutě. Nejlepší střelec Těšnovic Michal Bernatík zařídil zasloužené vedení hostí na 2:0. V nastaveném čase domácí v touze alespoň korigovat nepříznivý výsledek otevřeli obranu a Bernatík trestal po druhé. Vítězství Těšnovic v utkání bylo za předvedený výkon zasloužené.“

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „Podobný výsledek bych před zápasem netipoval. Musím ale říct, že jsme mu svým výkonem šli naproti. Kromě prvních patnácti minut jsme měli utkání celkem pod kontrolou. Soupeř na nás nastoupil aktivně. Měl nějaké závary, ale dokázali jsme se ubránit s nulou. Pak jsme převzali iniciativu a začali se dostávat do šancí. Do vedení jsme šli po krásné akci. Chalupa unikl po křídle, naservíroval balon na šestnáctku, odkud Mršťák propálil obránce i s brankářem a za stavu 1:0 jsme šli do šaten. I po přestávce jsme byli herně lepší a šli více za výhrou. I ve druhé půli se nám podařilo zachytávat domácí akce, soupeře jsme nepouštěli do žádných vážnějších příležitostí. V 72. minutě jsme dali po úniku Bernátka druhý gól a v nastaveném čase jsme přidali třetí branku. Tři body jsme si zasloužili. Domácí jsme do mnoha šancí nepustili. Štěstí přiklonilo k nám. Jsem rád, že jsme utkání odehráli s nulou. Kromě výhry si vážím také výkonu Mrštáka, který ve čtyřiceti letech předvedl neuvěřitelný výkon. Některém hráčům se dlouho bude motat hlava. Určitě mají nad čím přemýšlet. Jsem rád, že svůj famózní výkon korunoval i gólem.“

Branky: 72. a 90.+2. Michal Bernatík, 35. Josef Mršťák. Rozhodčí: Štipčák. Bez diváků.