Timoteus Políček, vedoucí mužstva Kroměříže: „Ve fotbalovém areálu v Tešnovicich se na výborném trávníku odehrálo derby dvou týmů územně spadajících pod město Kroměříž. Stadion Jožky Silného v Kroměříži je od hřiště v kroměřížské místní části Těšnovice vzdálen pouhé čtyři kilometry. Také s ohledem na výsledky pronásledovatelů, kdy se náskok v tabulce prvních Hanáků zmenšil, zvolil trenér hostů Karel Heinz velmi zkušenou a silnou sestavu. Hráči jako Jeleček, Houser, Tiahlo, Kiška, Dočkal, Mlčoch, Steiner a jiní vysoce převyšují tuto třídu, což se proti domácím plně potvrdilo. Hned první minuta přinesla pěknou kombinační akci hostů, na jejím konci byl sám před brankou Heinz, ale vysoko přestřelil. Hosté byli podle očekávání lepší na míči, ale domácí pozorně bránili. Do vedení šli Hanáci šťastnou brankou, když domácí brankář nastřelil Dočkala, od kterého se míč odrazil přímo do sítě. Také druhá branka byla z dílny šťastných. Střelu Peciny tečoval hlavou Steiner a zmátl tím domácího brankáře. Další tutovku pak zahodil Heinz, tentokrát zblízka hlavou mířil vedle. Ve 34. minutě zahrozili domácí. Trestný kop Urubka s námahou vyrážel Benedikt. Z podobné situace na druhé straně střelu Steinera vyrazil hlavou obránce Brázdil. O chvíli později už vedli Hanáci o tři branky, když se hlavou prosadil Dočkal. Brankou do šatny se pak po centru střelou z blízka pod břevno trefil Mlčoch. Od začátku druhé půle převaha hostů pokračovala. A logicky se rodily i šance. Steiner své sólo neproměnil a Mlčoch nevyužil nedorozumění domácích v malém vápně. Až v 60. minutě se pěknou střelou k tyči prosadil Houser a bylo to už 0:5. V 68. minutě se po další pěkné akci řítil sám na branku Dočkal, ale po kličce brankářovi minul prázdnou branku. V 70. minutě byl ve vápně faulován Janoštík, ale penaltu kopl sám nad. Hned z protiútoku se trefil Fuksa a dal už na 0:6. Hlavičku Pochylého vyškrábl brankář na roh. Na druhé straně se neujal trestný kop Pluhaře. V 83. minutě se na vápně uvolnil Janoštík a pěknou střelou k tyči vstřelil první gól domácích. Výsledkem 1:6 pak utkání také skončilo. Na straně domácích ve druhé půli naskočilo i několik dorostenců a ochutnali zápas před velmi pěkně zaplněným hledištěm.“

Branky: 83. Radek Janoštík – 10. a 38. Jakub Dočkal, 23. David Steiner, 45. Erik Mlčoch, 60. Adam Houser, 70. Tomáš Fuksa. Rozhodčí: Mrázek. Diváci: 200.

Zdroj: Libor Kopl

NIVNICE – ZBOROVICE 8:2 (6:1)

Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „Pro nás to byla pouze splněná povinnost. My jsme rádi, že k nám Zborovice vůbec dojely. Věděli jsme, že mají problémy, že jich bude málo, nakonec se daly dohromady a utkání se ctí odehrály. Je to od nich velmi sympatické gesto. Zápas jsme rozhodli už v první půli, kdy jsme chtěli hrát i běhat. Podařilo se nám dát šest branek, měli jsme tam i další možnosti. O přestávce jsme mužstvo prostřídali, ale klukům už chyběla motivace. Nebylo to tak dobré jako v úvodní části. Je to škoda, třeba Vlasťa Velecký si mohl zastřílet, dát více branek. Druhá půlka byla od nás slabá, odchozená. Mrzí mě i druhá inkasovaná branka, která jde na vrub mladého brankáře Kolaji, který inkasoval z poloviny hřiště. Jinak ani my jsme nebyli kompletní. Chyběl nám Hulín, který má natáhnutý sval, dlouhodobě také Cvacho s Francem, Josefíkem a Kryštofem Dubským.“

Martin Střelec, trenér Zborovic: „Do Nivnice jsme přijeli bez náhradníků, v jedenácti lidech. Musel jsem nastoupit i já. Mužstvo jsme skládali velice složitě dohromady. Chtěli jsme utkání odehrát se ctí, bez nějakého průšvihu. Do konce sezony zbývají poslední dvě kola, už to musíme nějak doklepat. Čekali jsme, že v Nivnici dostaneme větší příděl, naštěstí jsme neinkasovali dvojciferný výprask, dva góly jsme ještě dali, takže můžeme být spokojený. Zase jsme se trefili od půlky, bratři to zkoušejí. Minule se z dálky trefil Bejdák, teď to vyšlo Krejčířovi. Druhá půle byla od nás celkem slušná, ale je jasné, že soupeř polevil, byl k nám ohleduplný. Cením si přístupu kluků, kteří to odehráli. V tomto stavu jsem rád za každého kluka, který je s námi ochotný jet, což potvrdil gólman Slavík, který začal hrát fotbal až ve 39 letech. Předtím jenom pískal, teď přišel za námi s tím, že když je nás málo, tak nám vypomůže. Navíc se ještě postavil do brány. Klobouk dolů před ním.“

Branky: 8., 17. a 28. Vlastimil Velecký, 38. a 90. Radom Straňák, 7. Josef Karlík, 19. Tomáš Maleňák, 70. Petr Stojaspal - 29. a 87. Jan Krejčíř. Rozhodčí: Hanák. Diváci: 84.

Nivnickou pohodu nenarušil ani gól z půlky. Domácí o přestávce měnili dresy

KUNOVICE – MLADCOVÁ 1:0 (0:0)

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Jsme spokojení se třemi body, s prodloužením série bez porážky. Domácí zápasy jsou ale v našem podání takové utrápené. Je to jako přes kopírák, pořád se nám to opakuje. Chybí nám lehkost, brzký gól, který by nás uklidnil. My se od prvního jarního domácího zápasu tady na Bělince herně trápíme,. Bojujeme, snažíme se, ale výhry jsou vydřené. Doma musíme hrát tak jako venku. Mladcová hrála chytře zezadu, chodila do otevřené obrany. Vpředu měla rychlého útočníka, my jsme měli hru docela otevřenou. V první půli byla nebezpečná, nastřelila i břevno, ale to mi po změně stran taky. Hosté nám dělali problémy. Ve druhém poločase jsme se ale vrátili ke čtyřobráncovému stylu, trošku jsme to přeskládali, protože jsme nechtěli inkasovat branku z brejku. Otáčet by pro nás bylo velmi těžké. Druhý poločas byl z naší strany lepší. Postupem času jsme začali dominovat, soupeř ale i po inkasované brance cítil šanci. Škoda, že zápas nerozhodneme dřív, abychom si to užili. Jsem rád, že máme šanci na druhé místo. Před sebou máme utkání ve Zborovicích a končíme doma s Bojkovicemi. Věřím, že oba duely zvládneme vítězně. Chceme jarem projít bez porážky. “

Jan Somberg, trenér Mladcové: „V prvním poločase jsme byli jasně nebezpečnější. Měli jsme tam tři vyložené šance a dva nebo tři náznaky hodně dobrých příležitostí. Naopak domácí jsme do ničeho nepustili. Problém je v tom, že my nedáváme góly. Prvních deset, patnáct minut ještě ušlo, ale pak nás Kunovice zmáčkly, přehrávaly nás. My jsme odešli i fyzicky, už jsme nebyli schopní balon vpředu podržet, zahrozit. Měli jsme tam jenom nějaké náznaky, ale nic jsme nedotáhli. Domácí byli po změně stran lepší, z převahy vytěžili jeden gól a vyhráli. Nám chybělo šest hráčů, nebyl ani klasický gólman, takže do branky musel kapitán Fabík. Jako bývalý házenkář to zvládl velice dobře. S balonem v ruce si rozumí. (úsměv) Pokud s takto kvalitním soupeřem neproměníme vyložené šance, nemůžeme vyhrát.“

Branka: 71. Jakub Salay. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 81.

ŠUMICE – BOJKOVICE 0:0

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Začali jsme dobře a na začátku utkání jsme byli aktivnější. Bojkovice ale postupem času hru vyrovnaly, oba týmy měly nějaké šance. Náš Pančocha trefil břevno, soupeř zahrozil po nějakých závarech u naší branky. Bojkovice měly ve druhém poločase o něco více šancí než my. Trefily tyčku a břevno, my jsme tam ale taky něco měli. Škoda, že jsme nějaké akce nedotáhli. Utkání ale bylo odmakaké. Kluci to odjezdili, nemám jim vůbec co vytknout. Pro nás to bylo těžký zápas s kvalitním soupeřem. Bod bereme, je pro nás dobrý. Na to, že to bylo derby, tak to bylo naprosto v pohodě. Jsem rád, že nám vypomohl i Václav Ondřej.“

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Oba týmy hrály naplno, nic nevypouštěly. Šance byly na obou stranách. Bylo to spíš o jednom gólu. I když jsme si vypracovali víc brankových příležitostí a měli více ze hry, někdy to tak bývá, že to tam nespadne. Za výkon bychom si výhru zasloužili. Kluky musím pochválit za dobrou práci i přístup. Stejně jako u soupeře to všichni hráči odmakali. Každý nechal na hřišti všechno. Jenom škoda, že utkání neskončilo třeba 1:1, pro diváky by to jistě bylo lepší. Nějakou branku by si zasloužili. Jinak to byl férový zápas. Oba týmy orazítkovaly konstrukci branky, Vyzdvihnout musím domácího brankáře, který vytáhl neskutečný zákrok. Chyběly tomu akorát góly.“

Rozhodčí: Zubek. Diváci: 150.

Rozjeté Kunovice bodovaly pošestnácté v řadě. Zápas s Mladcovou rozhodl Salay

NEDAŠOV – DOLNÍ NĚMČÍ 4:3 (1:2)

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Jsme spokojení, jak jsme utkání zvládli. Po sérii špatných výsledků jsme potřebovali zase bodovat. Víme, že Dolní Němčí je kvalitní soupeř, což prokázalo hlavně v prvním poločase, kdy si vytvořilo víc šancí a zaslouženě vedlo. My jsme ale taky několikrát zahrozili. I když jsme v úvodu druhé půle dostali branku na 1:3, luci to nevzdali a dál bojovali. Hosté ale pořád zlobili. Vpředu měli šikovného útočníka Bobčíka, který mě svým výkonem zaujal. My jsme ale byli důraznější, dali do toho víc. Na utkání přišlo docela dost lidí, chtěli jsme to kvůli nim doma zvládnout. Fanoušci nás hnali, místy to byla docela divočina. Hosté ve druhé půli znejistěli, začali se strachovat o výsledek. Porážka je pro ně krutá. Spíše by tomu slušela remíza. Víme, že je u nás docela bouřlivé prostředí, kluci jsou srdcaři, bojovníci. Technické nedostatky nahrazují dřinou, důrazem, což soupeřům často nevoní. Ale dali jsme i hezké branky. Třeba Pagáč se krásně trefil ze standardky. Obrat zvavršil sváteční střelec Bartoška, ke kterému míč propadl po rohu. V závěru padly dvě červené karty. Po vzájemné strkanici byl vyloučen náš Petr Šuráň a jeden z hostů.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Do utkání v Nedašově jsme vstoupili lépe a otevřeli jsme skóre po individuální akci Hiblera. Poté propadl soupeřův roh a domácí vyrovnali na 1:1. Z poslední akce první poločasu jsme se pro změnu prosadili po rohu my, když Palík z vápna propálil všechno, co mu stálo v cestě. Jak jsme první poločas ukončili, tak jsme ten druhý začali a ihned po přestávce Roman Bobčík připravil míč Hiblerovi, který opět zakončil bezchybně. Po naší brance na 1:3 jsme nepochopitelně přestali hrát naši hru a přizpůsobili se domácí nakopávané, čímž jsme je dostali zpátky do hry, protože takový systém nám prostě nevyhovuje a ani ho hrát nechceme. Také velmi mladí rozhodčí v této fázi zápasu už nevydrželi tlak domácích hráčů a fanoušků, a zbytek zápasu vůbec nezvládli. My jsme ale vytvářeli jednou hrubou individuální chybu za druhou a nechali si vstřelit tři branky. V obranné fázi jsme soutěžili, kdo udělá větší chybu. Domácí, aniž by předvedli kloudnou fotbalovou akci a dali si tři po sobě jdoucí nahrávky, tak standardními situacemi výsledek otočili ve svůj prospěch. Byli prostě důrazní a naši obranu to dneska stačilo. Za celý druhý poločas jsme si ale mimo branky nevytvořili snad žádnou větší šanci. Na výhru je hrát jenom poločas málo, což jsme ukázali po Újezdci i v Nedašově. Co ale dneska předčilo jakýkoliv sportovní zážitek bylo chování domácích fanoušků i hráčů, kteří na hřišti předváděli neuvěřitelné divadlo doplněné o nemalé množství nepotrestaných zákeřných zákroků. Fanoušci bouřlivě oceňovali spíše tvrdost jejich hráčů než nějaký fotbalovou akci. Výkon vystrašených sudích korunoval hlavní arbitr, když bezprostředně před střídačkami, a zjevně i před kamerou, udeřil domácí hráč čelem Palíka do hlavy a když si uvědomil co udělal, tak se teatrálně skácel k zemi, na což sudí udělil oběma hráčům druhou žlutou kartu. Evidentně bylo toto prostředí nad jejich síly a sami regulérně přiznali, že měli strach z domácích fanoušků, kteří hrubě uráželi po celý zápas jak je, tak celou naši výpravu. Do takového prostředí, jaké bylo dneska v Nedašově, skutečně jezdit nechcete a více než z naší prohry jsem zklamaný, že tohle je pořád možné vnímat jako sportovní zážitek, na němž jsou přítomny i děti. Chápu, že všichni se učíme a děláme chyby včetně mně, jenomže by měli být nějaké hranice, přes které se už nechodí.“

Branky: 40. Josef Fojtík, 59. Daniel Šenkeřík, 70. Josef Pagáč, 77. Jiří Bartoška - 16. a 47. Tomáš Hibler, 45. Michael Palík. Rozhodčí: Kovář. Červené karty: 90. Petr Šuráň – 90. Michael Palík. Diváci: 210.

ÚJEZDEC – STARÉ MĚSTO 3:3 (1:2)

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Za bezbrankového stavu hosté udělali dvě chyby, které jsme ale nepotrestali. Nejprve náš hráč loboval brankáře, pak šel útočník sám na gólmana, ale špatně to vyřešil. Hosté šli do vedení z přímého kopu, kdy se bombou od břevna prosadil Brázdil. Míč se do sítě odrazil od zad našeho brankáře. Pak přišla další standardní situace Starého Města. Jeho hráč si navedl míč a vystřelil přesně k tyči. Chyba byla, že nikdo proti němu nevyběhl. Naštěstí jsme výsledek těsně před přestávkou zkorigovali. Po trestném kopu Kobzinka jeden z hostujících hráčů balon lízl do vlastní sítě. Mimochodem Kobzinek byl u všech našich branek. V úvodu druhé půle našel krásným centrem Vaculu a bylo to 2:2. Soupeř si o chvíli později vzal ale vedení zpět. Pak Kobzinek asistoval u branky Šmída, ke kterému se míč odrazil a on ho dal do prázdné brány. My jsme na konci zahrozili dvěma střelami z voleje, ale ani jednou jsme netrefili hostující bránu. Konečná remíza je zasloužená. Menší kaňkou bylo krátké přerušení hry kvůli jednomu z našich diváků, který útočil na asistenta rozhodčího. Chyběl nám Solařík, Pěnička a Vystrčil. První poločas od nás nebyl dobrý, naštěstí jsme se po změně stran vzchopili a získali alespoň bod.“

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Soupeř byl celý zápas zalezlý a spoléhal na brejky a standardní situace. My jsme po krásných střelách Brázdila a Turečka vedli 2:0. Bohužel do šatny jsme si dali Petkem vlastní gól, když smolně lízl trestný kop. Újezdec měl v první půli dvě standardky, jinak nic. Druhý poločas měl stejný průběh. My jsme hráli, soupeře dobývali. Újezdec byl zalezlý, těžil jenom ze standardek. Z nich jsme ostatně dostali všechny tři góly. Soupeř měl zklamal. Čekal jsem, že v domácím prostředí bude odvážnější. Hrál z bloku a jenom se bránil. My jsme to na tom jejich malém hřišti měli těžké. Újezdci účelná taktika vyšla, má bod, který chtěl. Pro nás výsledek nic neřeší. Jsme zklamaní, v Újezdci jsme měli vyhrát. Sice jsme venku dali tři branky, ale taky jsme tři dostali, což je moc. Chyběl nám akorát Štaubert, který je mimo do konce sezony.“

Branky: 45. Miroslav Kobzinek, 57. Roman Vacula, 77. Martin Šmíd - 15. Vladimír Brázdil, 29. David Tureček, 60. Kryštof Kejř. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 280.

I. B třída sk. C: Uherský Ostroh poskočil do čela tabulky, divočina ve Vlčnově

NEDACHLEBICE – KORYČANY 2:1 (1:0)

Cyril Řezníček, vedoucí mužstva Nedachlebic: „Jsme spokojení, ze srdce nám spadl obrovský balvan. Zvládli jsme velmi důležité utkání, přiblížili jsme se záchraně, kdežto soupeře jsme poslali do I. B třídy. Pro diváky to nebylo příliš pohledné ani kvalitní utkání. Na obou týmech byla vidět nervozita, která svazovala hráčům nohy. Byl to spíše boj s řadou nepřesností. Každý věděl, o co hraje. My jsme šli do vedení gólem trenéra Čtvrtníčka, soupeř skóre v úvodu druhé půle srovnal. Ještě předtím nám sudí neuznal gól kvůli ofsajdu. Koryčany ihned z protiútoku udeřily a znovu se potvrdilo pravidlo nedáš – dostaneš. Naštěstí jsme si vzali vedení zase zpět. V závěru už na trávníku bylo jenom jedno mužstvo. Koryčany fyzicky odpadly, žádnou další šanci si nevypracovaly. My jsme naopak mohli svůj náskok navýšit, skóre 2:1 ale zůstalo. Diváci zápas prožívali více než hráči, nijak zvlášť vyhrocené to nebylo.“

Branky: 34. Ondřej Čtvrtníček, 59. Tomáš Klvaňa - 51. Petr Posolda. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 150.