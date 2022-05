Jiří Vojtěšek, trenér Hluku: „Jsem zklamaný z výkonu i výsledku. Čekal jsem, že budeme hrát lépe. Pro nás je bod málo. Sice padlo šest branek, ale mohli jsme jich dát mnohem víc. Soupeř potrestal naše chyby, z každé šance dal gól. My se naopak v koncovce trápíme, nedáme tutové branky, což se každý zápas opakuje. Oba týmy byly oslabené, ale na to se nebudeme vymlouvat. Osvětimany byly vzadu organizované, zodpovědně bránily. Němčický se Šumulikoskim to tam řídili. Na Osvětimany ztrácíme šest kol před koncem soutěže devět bodů, o vítězi už je asi rozhodnuto, protože soupeř si to svojí zkušeností a tím umem určitě uhrají. Navíc když srovnám podzimní vzájemný zápas s tímto, měřítko je úplně jiné. V Osvětimanech to byla jízda z obou stran, doma jsme se přizpůsobili tempu hostů. Byli jsme málo pohybliví, málo důrazní. Něco tomu prostě chybělo.“

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „S bodem jsme spokojení. Jsem moc rád, jak jsme utkání zvládli. Musím klukům poděkovat, že jsme se za nepříznivého stavu semkli a týmově jsme to zvládli. Jsem na ně pyšný. Celý zápas jsme hráli na brejky, protože jsme měli polátanou sestavu. Jindy takový fotbal nehrajeme, ale teď nebylo zbytí. Chyběli nám důležití hráč, proti kvalitnímu soupeři jsme to nechtěli otevřít. Výsledku jsme podřídili taktiku. Nakonec padlo šest gólů, což není špatné. Zápas asi mohl mít větší úroveň, ale hrálo se o hodně. Jsem rád, že jsme udrželi před Hlukem náskok. Počty jsou jasné. Devět bodů je víc než šest. “

Branky: 43. Ondřej Machala, 59. Adam Zelinka, 63. Martin Kukla - 53. Miroslav Čevelík, 58. Adam Skřivan, 75. Tibor Horáček. Rozhodčí: Frajt. Diváci: 210.

DOLNÍ NĚMČÍ – TĚŠNOVICE 2:1 (2:1)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Musím poděkovat všem našim hráčům, jak po nevydařeném utkání ve Zlechově přistoupili nejenom k dnešnímu zápasu. Kluci přepnuli a vydali se naprosto jiným směrem. V týdnu jsme udělali tři tréninky, které byly v plné účasti. Kluci sami cítili, že je potřeba něco změnit, mákli a přistoupili k tomu jinak. V zápase jsme po bojovné i fotbalové stránce předvedli nadstandardní výkon. Vypracovali jsme si asi sedm gólových šancí, které se nám nepodařilo proměnit. Druhý poločas jsme po vyloučení hostujícího hráče odehráli proti deseti. Diváci si možná mysleli, že se pohrneme za výsledkem a budeme se snažit nasázet soupeři co nejvíce gólů. My jsme to ale zvládli perfektně takticky a Těšnovice do ničeho vážnějšího nepustili. Dál jsme si hráli svoji hru a šli čistě za vítězstvím. Nic jiného jsme neřešili, pro nás byla priorita získat tři body, abychom se v dalších kolech nemuseli ohlížet za sebe. Za mě není důstojné, aby Dolní Němčí hrálo v této třídě o záchranu, což vycítili i hráči a diváci, kteří vytvořili velmi dobrou kulisu. Po dlouhé době byla u nás i děkovačka. Doufám, že zlepšení potvrdíme i v dalších zápasech. Těšnovice byly zdatný protivník. Mají fotbalové a zkušené mužstvo. My jsme se jim ale vyrovnali. Hráli jsme jinak než před týdnem ve Zlechově. Nyní jsme šli za vítězstvím od začátku až do poslední minuty. Dal jsem prostor i mladším klukům z dorostu, trošku změnil rozestavené a udělal pár změn, což není to hlavní. Zásadní byl týmový duch.“

Ondrej Šilinger, trenér Těšnovic: „Na zápas jsme přijeli s jedním náhradníkem. I přesto jsme do utkání chtěli vstoupit lépe než ve Fryštáku, kde jsme po dvaceti minutách prohrávali 0:2. Teď jsme zase z první střely na branku prohrávali. Byl to zbytečný gól, který padl zničeho. Na míči jsme byli lepší, ale převaha byla spíše optická. Z jedné šance jsme vyrovnali a od té doby byli lepší na míči. Bohužel přišla druhá střela soupeře a druhý gól v naší síti. V závěru prvního poločasu byl navíc vyloučen Pospíšil a my jsme stejně jako ve Fryštáku dohrávali v deseti. I tak jsme celý druhý poločas byli o třídu lepší. Vůbec nebylo vidět, že je nás o jednoho hráče méně. Otevřeli jsme hru a vysunuli Mrázka, který měl dvě šance, ze stopera do útoku. Jednu příležitost jsem neproměnil já. Bohužel nám tam už nic nespadlo. Dolní Němčí mělo taky nějaké náznaky, ale vůbec nebylo z jejich hry patrné, že jsou v přesile. Při troše štěstí jsme si mohli odsud odvést minimálně bod. Naštěstí máme nějaký bodový polštář, takže nás až tolik porážka nebolí, ale soupeř rozhodně byl k poražení.“

Branky: 3. Pavel Krchňáček, 35. Martin Mikulec – 19. Tomáš Mrázek. Rozhodčí: Gargulák. Červená karta: 45.+1. Martin Pospíšil (Těšnovice). Diváci: 160.

NIVNICE – FRYŠTÁK 2:0 (1:0)

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Pro nás to byl velmi těžký zápas. I když je Fryšták poslední, byl to nejlepší mančaft, který u nás na jaře hrál. Popravdě si vůbec prohrát nezasloužil. Opravdu vůbec nechápu, jak mohou být na tom tak špatně. V soutžěi jsou daleko horší mančafty. Šancí na obou stranách bylo stejně. Takový fotbal ale někdy je. Dokud hosté mohli, hráli opravdu dobře. Přijeli k nám ale pouze v jedenácti lidech, na což asi doplatili. Navíc nedokázali proměnit žádnou svoji příležitost, podržel nás i gólman. My jsme byli produktivnější. Nejprve se po závaru před hostující bránou prosadil Josefík, pojistku jsme přidali v závěru z brejku. Hosté nás přehrávali hlavně na začátku druhého poločasu, kdy si vytvořili velký tlak. Do sedmdesáté minuty byli lepší než my.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Body z utkání bralo horší mužstvo. Fryšták předvedl velmi dobrý výkon a chybělo mu jen vstřelit gól. Ve 3. minutě poprvé vyzkoušel brankáře domácích Kolář. Jeho pokus brankář vyrazil. V 7. minutě prošel do vápna Hřebačka, míč dal pod sebe Valáškovi, který protáhl střelou k tyči brankáře. Byl z toho jen roh. V 8. minutě poprvé vystřelila Nivnice. Dvakrát tečovaný míč reflexivně vyrazil brankář Mikel a Josefík hlavou dal první gól. Fryšták pokračoval v útoku, ale Vavruša z dobrých pozic brankáře Nivnice nepřekonal. Domácí trenér reagoval na průběh první půle dvojím střídáním, ale zlepšení to nepřineslo. Po změně stran měl Fryšták chvílemi drtivou převahu v poli, kterou nelibě nesli fans domácích žádající další střídání. Ty přišly, ale Fryšták to nezastavovalo v úsilí vyrovnat. Do šancí se Fryšták dostával, jen je neproměňoval. V 70. minutě už byl překonán brankář Nivnice, radujícímu se Kučerovi zbyly oči pro pláč, když stoper Velecký tvrdou ránu vyhlavičkoval z brankové čáry. Fryšták bez hráčů na lavičce náhradníků riskoval a otevřených vrátek v obraně nakonec v 80. minutě Nivnice využila ve druhý gól Straňáka. Pochvala od domácích za nejlepšího jarního soupeře nás těší, ale z konce tabulky nás to neposune.“

Branky: 15. Stanislav Josefík, 80. Radim Straňák. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 153.

ÚJEZDEC – BUCHLOVICE 2:1 (2:1)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Jsme opravdu velmi šťastní, že jsme urvali první jarní výhru, ale cesta za třemi body byla velmi trnitá. Věděli jsme, že pokud se nechceme zapojit do přímého boje o sestup, musíme zabrat. Buchlovice se ale u nás představily jako houževnatý soupeř, byl to naprosto vyrovnaný fotbal se spoustou šancí na obou stranách. Hosté hráli od šedesáté minuty v deseti. Zranil se jim hráč a neměli nikoho dalšího na střídání. I přesto všechno se dokázali dostat do zajímavých gólových příležitostí. Pro diváky to byl infarktové, pro mě jako pro trenéra ještě horší. Zestárl jsem o dalších deset let (úsměv). Největší nebezpeční od soupeře hrozilo od Davida Křivy. V prvním poločase jsme poměrně brzy dali Gazdíkem vedoucí gól. V závěru poločasu Kobzinek zvýšil na 2:0, ale hosté ihned z rozehrávky poslali balon do vápna a byla z toho milionová penalta. Nebylo co řešit. Soupeř snížil a nám se bohužel nepodařilo odskočit na rozdíl dvou branek, takže to bylo otevřené až do poslední minuty. Soupeř nás i v deseti hodně potrápil. Buchlovice měly problémy se sestavou, ale i nám chybělo šest hráčů, takže jsme museli nasadit dorostence. Jinak to byl férově odehraný zápas bez nějakých emocí a hádek. O ten jeden gól jsme byli šťastnější.“

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Do utkání jsme nastoupili bez několika hráčů a to ještě Křiva s Hromadou hráli se sebezapřením. První půle byla vyrovnaná. My jsme nepohlídali u zadní tyče volného hráče a následně ze standardní situace domácí přidali druhý gól hlavou. My jsme spoléhali na protiútoky, hrozili dobrými výpady. Snížili jsme až ve 45. minutě z penalty, když byl faulovaný Tomáš David a Křiva pokutový kop bezpečně proměnil. Náš brankář mezitím zneškodnil dvě vyložené šance soupeře. Ve druhém poločase už to bylo z naší strany kombinačně lepší, bohužel v šedesáté minutě musel Tomáš David ze hřiště a jelikož na lavičce nebyl nikdo, dohrávali jsme v deseti lidech. Domácí si však ve zbytku utkání vypracovali jedinou pořádnou šanci, když šel Červenka sám na brankáře, který jeho střelu nohou vyrazil. My jsme mohli vyrovnat po rohu. Ondra Vašek hlavičkoval a brankář Újezdce balon rukou vyrazil. Pak jsme tam měli trestný kop i nějaké úniky, žádný jsme ale nedotáhli. Podali jsme velice slušný, bojovný výkon. Herní projev nebyl špatný, o ten gól jsme nakonec byli asi horší.“

Branky: 15. Jan Gazdík, 44. Miroslav Kobzinek – 45. David Křiva z penalty. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 210.

KUNOVICE – NEDACHLEBICE 3:5 (2:1)

Jiří Chramcov, trenér Kunovic: „Jsem zklamaní. Důležitým momentem byla penalta, po které jsme inkasovali gól do přestávky. Do poločasu jsme měli udržet stav 2:0. Ve druhé půlce se mi nelíbil přístup hráčů, bylo to špatné. Nastoupili jsme do ní velmi vlažně, nehráli jsme vůbec nic. Nedostali jsme se absolutně do utkání, čehož soupeř využil a výsledek otočil. Další klíčový okamžik přišel po naší vyrovnávací brance na 3:3. Když jsme se z toho trochu dostali, čtvrtá branka z poloviny hřiště nás definitivně zlomila. Hráči si musí sami uvědomit, že bez tréninku to nejde. Na některých byl tréninkový deficit citelně znát. První A třída se bez tréninku hrát nedá. Soupeři gratuluji k výhře. Byl bojovnější, živější a šel si za výhrou. O záchranu budeme dál bojovat. Chceme se o ni porvat. Musí chtít ale hlavně sami hráči, kteří musí zlepšit přístup jak k tréninku, tak i zápasům. Není možné, abychom šli na rozcvičku za deset deset.“

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Jsem maximálně spokojený. Pro nás je to strašně důležité vítězství, kterým jsme se dostali tři body před Kunovice, takže nyní jsme trošku odskočili od sestupových pozic. Jsem na kluky nesmírně hrdý, jak to zvládli, protože to bylo obrovsky těžké utkání. Domácí vedli 2:0, taky jim celkem dost pomáhal rozhodčí, což se některým nemusí líbit. Kluci i tak ukázali, že mají sílu, hrdost a skvěle to otočili. Klobouk dolů před jejich výkonem. Při nádherném gólu Šuranského v 83. minutě zasáhla spravedlnost, Boží ruka. Protože vyrovnávací trefě Kunovic na 3:3 předcházel útočný faul, který sudí nepískl. Ondra Šuranský pak viděl, že je domácí gólman venku a fantasticky se trefil z půlky.“

Branky: Petr 8. Gajdošík, 35. Michal Ondica, 82. Radek Bihári - 38. z penalty a 83. Ondřej Šuranský, 61. a 85. Michal Bartoš, 65. René Kafka. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 150.

ŠUMICE – ZLECHOV 2:0 (1:0)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Jsem spokojený. Vyšel nám vstup do utkání, když jsme se ujali vedení Andrlíkem. Pak jsme neproměnili další šance. Celkově to byl bojovný zápas. My jsme v první půli zbytečně nakopávali balony dopředu, rychle se jich zbavovali. Postupem času se to trošku zklidnilo a po dobré kombinaci středem hřiště jsme šli do vedení. Hosté se nadechovali, spoléhali hlavně na výborného Cigoše, kterého jsme se snažili rychlým dostupováním pokrýt, což se nám celkem dařilo. Jelikož to byl tvůrce jejich hry, snažili jsme se jej obsazovat a v tu chvíli to hosté neměli komu dávat. Dlouhé míče jsme v klidu sbírali a eliminovali jejich hru. Vedení jsme pojistili pěknou střelou Žampacha levou nohou ze střední vzdálenosti. Zbytek utkání se víceméně i díky prostřídání v klidu dohrál.“

Pavel Cigoš, trenér Zlechova: „Jednoznačně zasloužené vítězství domácích. My jsme si asi mysleli, že když přijedeme do Šumic, zápas se bude automaticky vyvíjet v náš prospěch. Chyběla mi větší zarputilost, vůle po výhře, pohyb navíc. Kluci absolutně nedokázali dodržet to, s čím jsme tam odjížděli. Svým způsobem soupeři umožnili, aby nám dal dvě branky. Sami jsme přitom v ofenzivě byli jaloví, platoničtí. Moc jsme toho neměli. V koncovce jsme se nedokázali prosadit. Nezbývá nám než pogratulovat domácím, my se holt budeme prát o body dál. Hlavně si musíme sednout a všechno si vyříkat. Nejde abychom jeden zápas odehráli dobře a s chutí a na další se vyflákli. Bohužel se nám ve třicáté minutě zranil kapitán Hyněk Vaněk, takže máme problém. Doufám, že zranění nebude dlouhodobější, že se i jeho bratr Tomáš příště vrátí.“

Branky: 25. Tomáš Andrlík, 55. Jan Žampach. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 250.

KORYČANY – BOJKOVICE 0:5 (0:3)

Karel Rotter, trenér Koryčan: „Zápas se mi velmi těžko hodnotí, protože po minulém týdnu nám vypadl Daniel a Gejdoš, k tomu ulehl s virózou Karel Věžník, takže musel nastoupit o padesátiletý Zdeněk kneifl, kterému patří velké poděkování. Výsledek odpovídá dění na hřišti, opravdu jsme nebyli kvalitnímu soupeři konkurenceschopní. Bojkovice vyhrály zcela zaslouženě, klidně mohly přidat nějaké branky navíc. Já jsem byl rád, že jsme utkání v tomto složení vůbec odehráli. Tajně doufám, že se marodi začnou postupně vracet, abychom mohli sezonu důstojně dohrát.“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Koryčany nám den před utkání volaly s tím, že mají problémy se sestavou, že by zápas chtěly přeložit. My jsme to sice probrali, ale v týdnu bychom to těžko skládali dohromady, takže jsme jim nevyhověli. Díky tomu jsme věděli, že soupeř na tom asi není nijak dobře, ale z minulosti víme, že právě tyto zápasy jsou někdy ještě horší, což se naštěstí nepotvrdilo. Ke klidnému utkání nám pomohl rychlý gól Vaculy hned ve druhé minutě. Od té chvíle jsme měli zápas pevně ve své moci. Do třicáté minuty jsme mohli dát další branky, ale zahazovali jsme jednu šanci za druhou. Až ke konci prvního poločasu jsme se dvakrát prosadili a tyto branky nám dodaly potřebný klid. Do druhé půle jsme šli s tím, abychom to dohráli bez zbytečných komplikací a karet. Nakonec to kluci zvládli skvěle. Nepamatuji si, že bychom někdy odehráli takto v klidu mistrovský zápas.“

Branky: 2. a 36. Daniel Vacula, 38. Marian Varga, 72. Jan Gago, 86. Vít Dolina z penalty. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 123.