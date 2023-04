BUCHLOVICE – ZBOROVICE 3:2 (2:1)

David Křiva, hrající trenéra Buchlovic: „Kluky musím za výkon i přístup pochválit. Od obrany až po útok jsme hráli opravdu dobře. Do hry jsme dali jednoznačně víc bojovnosti, i v poli jsme byli lepší než Zborovice, takže jsme si zasloužili vyhrát. Klidně jsme mohli po prvním poločase vést 3:0 a nikdo by se nedivil. Náš výkon byl úplně jiný než jsme předváděli v předcházejících dvou zápasech. Zborovice k nám přijely oslabené o Ordoše i jiné hráče, to jsme ale neřešili. Zatímco my jsme se v prvním poločase prosadili ze dvou brejků, které výborně vyřešil Hromada, hosté v úvodní části pořádně nevystřelili. Ve všech činnostech jsme byli lepší. Škoda gólu na konci první půle. I po změně stran jsme hráli bojovně, odhodlaně. Na 3:1 zvýšil Tomešek, který míč do sítě uklidil bodlem podél brankářovi nohy. Vítězství je opravdu zasloužené, fakt jsme utkání odjezdili a dali do něj více srdíčka. Znovu se potvrdilo pravidlo, že z Buchlovic se body nevozí. Od nás to bylo takticky skvěle zvládnuté utkání. Hráli jsme poctivě zezadu a spoléhali na brejky. Z našeho mužstva bych vyzdvihl středopolaře Zdeňka Tomeška, který patřil k našim nejlepším hráčům. Chválí ale celý tým.“

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Porážka mě hodně mrzí, ale ještě větší zklamání je z výkonu. Musíme se z toho poučit, srovnat se a jít dál. Příště do toho musíme dát víc srdce a taky musíme zlepšit finální fázi, která v Buchlovicích nebyla vůbec dobrá. Utkání ovlivnil dva rychlé góly, které jsme obdrželi po našich chybách. Od toho se celý zápas odvíjel. Sice se nám podařilo do poločasu snížit na 1:2 a my byli pořád ve hře o body, ale finální fáze byla opravdu špatná. Hlavně v prvním poločase mi chybělo víc zakončení, hráče jsem o přestávce nabádal k častější střelbě. Snažili jsme se kombinovat, ale moc nám to nešlo. Soupeř nás rychle dostupoval, prohrávali jsme souboje a ztráceli jednoduché míče. Soupeři, který hrozil hlavně z brejků, k udržení výsledku stačila bojovnost a zdržování, hru si tímto pořád držel a vyhovovalo mu to. Definitivně nás srazil třetí gól. I když se nám podařilo snížit, porážku jsme již neodvrátili.“

Branky: 8 a 14. Miroslav Hromada, 70. Zdeněk Tomešek - 42. Ondřej Slaměník, 82. Jan Macák. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 200.