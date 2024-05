Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Nám nevyšel začátek, když jsme už v 8. minutě prohrávali 0:2. Postupem času si kluci začali víc věřit na balonu a postupně se začali osmělovat. Po krásné kombinaci ze strany se nám Žáčkem podařilo snížit na 3:1. Druhý poločas byl stejný. Kroměříž byla více na balonu, nám se podařilo po další pohledné akci výsledek alespoň zkorigovat, když se opět prosadil Žáček. Domácí ale mají velice kvalitní mančaft. Byli lepší, zaslouženě vyhráli. Klukům ale nemám co vytknout. Zápas odmakali, šli až na krev. Já jsem rád, že jsme se i s takovýmto mančaftem snažili hrát fotbal. I když jsme měli problémy se sestavou a s sebou museli vzít i tři dorostence. Ti se rovněž zapojili a zápas odmakali. Byli jsme překvapení, že jsme hráli na hlavním stadionu. Hřiště bylo docela veliká, i když nepřišlo moc lidí, pro kluky to byl svátek.“

Branky: 4. a 19. Štěpán Heinz, 8. a 67. Jakub Dočkal, 54. Martin Surynek, 80. Jan Klečka - 33. a 65. Libor Žáček. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 75.

KUNOVICE – NIVNICE 1:1 (0:1)

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Ve finále je bod spravedlivý. První poločas jsme trošku prospali, měli těžké nohy. Moc nám to neběhalo, hlavně v ofenzivě to od nás nebylo ono. Velkých šancí ale bylo oboustranně jako šafránu. Bohužel jsme nechali Nivnici jít do vedení, což jsem nechtěli, protože víme, že jí svědčí hra do otevřené obrany, na brejky. My jsme celý první poločas byli v křeči. Zlepšilo se to až po změně stran, kdy jsme se začali víc hýbat a běhat. Postupně jsme hru převzali do vlastních rukou a zaslouženě, byť trošku šťastně výsledek, srovnali. V závěru nás ale přibrzdilo vyloučení Perůtky. Ani v deseti jsme ale nezalezli. Bohužel jeden člověk v poli nám chyběl. S remízou jsme spokojení. Byli jsme kompletní.“

Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „Do utkání jsme šli s respektem, protože Kunovice v jarní části neprohrály a patří mezi nejlepší týmy soutěže. Kluci však předvedli velmi dobrý výkon. Musím je pochválit hlavně za první poločas, kdy jsme byli lepší. Do vedení jsme šli po rychlém brejku, krásné akci. Kolaja našel přesným centrem Maleňáka a bylo to 0:1. Za pět minut šel sám na bránu Straňák, ale neproměnil. Druhou půli začaly lépe Kunovice. Domácí byli aktivnější, více držel míč, ale my jsme dál chodili do rychlých brejků a hrozili. Kunovice výsledek srovnaly po jedné střele, kdy našemu brankáři proklouzl balon mezi prsty do sítě. Po vyloučení Perůtky jsme vysunuli Veleckého na hrot. Chtěli jsme utkání zvrátit na svoji stranu, druhý gól jsme ale nedali. Nerozhodný výsledek je zřejmě spravedlivý. Měli jsme víc šancí a v kontextu celého utkání jsme si asi tři body zasloužili víc. Bod však bereme. Pořád nám chybí šest hráčů ze základní sestavy, na lavičce jsme měli pět dorostenců. Velký respekt klukům, co nastoupili.“

Branky: 65. Lukáš Králík – 11. Tomáš Maleňák. Rozhodčí: Mičkal. Červená karta: 78. Jiří Perůtka (Kunovice). Diváci: 113.

Kunovicím k prodloužení série pomohla i chyba Junaštíka, Perůtka byl vyloučený

BOJKOVICE – ÚJEZDEC 4:1 (1:0)

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Soupeř k nám přijel s defenzivní taktikou. Po celý zápas byl zatažený na vlastní půlce, takže jsme mohli dál pokračovat v rozvíjení našich dovedností na balonu. Z naší strany to byl konečně slušný výkon, co se týká tvoření hry, držení balonu a trpělivosti. Soupeře jsme od začátku přehrávali, už po prvním poločase jsme mohli vést vyšším rozdílem. Dali jsme pouze jeden gól, další šance neproměnili. Újezdec měl jeden nebezpečný brejk, který jsme ale vyřešili. Ve druhém poločase jsme pokračovali v tom, co jsme si řekli. Soupeř však po jedné standardce vyrovnal a my v tu chvíli začali být nervózní. U našich hráčů mi chybělo víc klidu, větší trpělivost. Zase to začalo sklouzávat k nakopnutým balonům, jednoduché hře, což jsem samozřejmě nechtěl. Jsem rád, že se nám utkání povedlo zvrátit na naši stranu. Zápas jsme pevně drželi ve svých rukách. Škoda, že jsme utkání nerozhodli dřív. Chyběl nám akorát Martinec.“

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Výsledek je pro nás docela krutý, ale domácí získali tři body zaslouženě. Byli lepší, vypracovali si víc šancí. My jsme přijeli do Bojkovic s defenzivní taktikou. Ještě za bezbrankového stavu jsme měli jednu tutovku, když po nějakém brejku domácí brankář vypíchl našemu hráči míč. Jinak Bojkovice byly silnější na balonu, nebezpečnější. Patnáct minut druhé půle to vypadalo, že by se tam dalo něco uhrát, srazily nás však individuální chyby, které jsme soupeři nabídli sami. Po minulém zápase nám chybělo pět hráčů. Příležitost dostali jiní kluci. Alespoň jsem si mohl udělat obrázek, jak na tom jsou. Celkově to bylo klidné utkání, až chvíli před koncem jsem dostal červenou kartu za kritiku rozhodčího. Dopálil mě jeden moment. Jinak ale utkání nebylo nijak vyhrocené.“

Branky: 19. Vít Dolina, 72. Tomáš Gorčík, 76. Tomáš Andrlík, 86. Adam Kalík - 53. Tomáš Sláma. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 160.

DOLNÍ NĚMČÍ – STARÉ MĚSTO 1:1 (0:1)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Stejně jako většina mužstev v těchto nižších soutěžích jsme i my vstupovali do dnešního utkání nekompletní, ale přesto odhodlaní potvrdit body z Koryčan vítězstvím. Mladé mužstvo Starého Města jsme chtěli dostat pod tlak, což se nám ale nedařilo. Ve vyrovnané první půlhodině hry měl největší šanci Roman Bobčík, který hlavou netrefil míč a nepodařilo se mu ho tak dorazit do branky. Hosté byli vytrvalí v nábězích, ale po úvodu jim zřejmě došly síly a dostali jsme je pod symbolický tlak. Ve 39. minutě jsme však špatně odhadli odkop soupeře, který propadl k hostujícímu hráči, jenž ho poslal před prázdnou branku, kde ho do sítě dorazil Tureček. Ve druhém poločase jsme se snažili sice kombinovat více než hosté, ale mezihra dneska oboustranně vázla. V 65. minutě byl jednoznačně dříve u nakopnutého míče náš brankář Kvasnička a po jeho odehrání do něj velmi nebezpečně vjel hostující útočník Houdek. V žádném případě si nemyslím, že by v tom byl nějaký úmysl, spíše mu to podjelo a poté už nemohl kontroloval svůj pohyb, ale červené kartě se nešlo divit, což sportovně uznal i sám vyloučený hráč. V 72. minutě šel nesmyslně do skluzu ve vápně hostující obránce a těsně před zakončením složil Palíka. Naprosto učebnicový penaltový zákrok, následně sám Palík bezpečně potrestal. Oslabeného soupeře jsme zavřeli na jeho polovině, ale žádnou extra gólovou šanci jsme si nebyli schopni vytvořit. Z jednoho brejku zahrozilo ještě i Staré Město, Kvasnička byl však na svém místě. Zápas prožívaly spíše lavičky, na hřišti se odehrál bojovný, ale průměrný zápas, který jsme měli zkušeněji dovést do vítězného konce. Na domácí půdě jsou to pro nás bohužel opět ztracené body.“

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Před zápasem bych bod bral, ale teď mám takové smíšené pocity. Klidně jsme mohli v Dolním Němčí vyhrát. Před zápasem jsem měl starosti se sestavou, chybělo nám šest hráčů. Věděli jsme, že to bude v Dolním Němčí těžké. Zápas ovlivnilo vyloučení Houdka po hodině hry, kdy byl o něco později než domácí gólman, kterého nechtěně dohrál. I když hlavní sudí nejprve vytahoval žlutou kartu, asistent mu poradil, ať našeho hráče vyloučí. Za mě to bylo celkem přísné. Pak jsme dostali gól z penalty. Kluky i přes remízu musím pochválit, jak nejen dlouhé oslabení zvládli. Byla to od nás jízda. Nevybavuji si, že by náš gólman musel řešit nějakou složitou situaci. My jsme šli do vedení na konci první půle, kdy si Popelka píchl míč mezi obránce, vzal si ho k lajně, odkud naservíroval balon Turečkovi a ten jenom nastavil nohu. Byla to krásná křídelní akce. Tureček se pak ocitl za domácí obranou ve druhém poločase, když šel z křídla sám na brankáře, který ho ale vychytal. Jinak moc šancí nebylo, hrálo se převážně mezi šestnáctkami.“

Branky: 72. Michael Palík z penalty – 39. David Tureček. Rozhodčí: Mitáček. Červená karta: 60. Tomáš Houdek (Staré Město). Diváci: 200.

Nikdy na to nezapomenu, díky všem. Kapitán Slovácka Kadlec ukončil kariéru

ZBOROVICE – NEDACHLEBICE 5:3 (2:2)

Martin Střelec, trenér Zborovic: „Do vedení jsme šli po dlouhém autu. Krejčíř utekl po lajně, naservíroval míč Štěpánkovi a ten ho uklidil skoro do prázdné brány. Nedachlebice hrály zkušeně. Věděly, že když budou trpělivé, výsledek otočí, což se i stalo. Hosté měli v první půli víc šancí než my, přesto jsme ještě před přestávkou dokázali srovnat na 2:2. V kabině jsme měli rozmluvu. Kluci stejně jako já cítili, že by to mohlo jít. Vyšel nám vstup do druhé půle. Hostující obránce podcenil situaci. Myslel si, že míč skončí v zámezí. Krejčíř mu ale sebral míč a dal na 3:2. Z podobné situace završil i svůj hattrick. Hosté otevřeli hru a my chodili do otevřené obrany. Ve zbytku utkání jsme si vypracovali dalších pět šancí. Klidně jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem. Smrdělo to osmičkou. (úsměv). V zakončení jsme ale nebyli přesní. I když Nedachlebice dokázaly v závěru snížit na 4:3 a nadechovaly se k vyrovnání, Malošík jim v poslední minztě utekl a dal na 5:3. V obrovské euforii jsme na sebe všichni naskákali a byli v neskutečné euforii. Jsem moc rád, že jsme konečně zvítězili. Hlavně díky lidem jsem doma potřebovali bodovat. Divácká kulisa byla vynikající. Fanoušci zpívali, povzbuzovali nás. Celkově to pro nás byla nadmíru povedená neděle.“

Cyril Řezníček, vedoucí mužstva Nedachlebic: „Zklamání je obrovské. Pro nás je to zbytečná ztráta, se kterou jsme vůbec nepočítali. Nečekali jsme, že bychom tam mohli prohrát, ale stalo se. Přitom s Mladcovou jsme sehráli dobrý zápas, malé hřiště ale nám vůbec nesedělo. Brzy jsme prohrávali, ale výsledek otočili na 2:1. Pak jsme mohli přidat další čtyři nebo pět gólů, tolik tutovek jsme v první půli měli, ale nebyli jsme schopní je proměnit. Bohužel ve druhé půli jsme se dopustili velkých chyb, všichni obránci nahráli soupeři na gól. Bylo to hrozné. Po většinu utkání se hrálo na jedni bránu a my v 60. minutě prohrávali 2:4. Kdo zápas neviděl, tak to nepochopí. Nám na menším hřišti vázla kombinace. Domácí zaparkovali na šestnáctku autobus, hrozili z brejků. Porazil nás Krejčíř, který nám dal tři góly, byl výborný. Za nepříznivého stavu jsme hru úplně otevřeli a domácí chodili sami na gólmana. Ve druhé půli šel do hry i trenér Čtvrtníček, který výsledek zkorigoval, ale pak jsme dostali ještě pátý gól a bylo hotovo. Chyběli nám Kafka s Hánou, to ale není žádná omluva. Zbytečně jsme si zkomplikovali situaci. Bohužel nejsme schopní dvakrát po sobě bodovat.“

Branky: 45., 46. a 60. Jan Krejčíř, 12. Marek Štěpánek, 90. Patrik Malošík – 19. Jan Sedlář, 32. Pavel Hubáček, 87. Ondřej Čtvrtníček. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 108.

MLADCOVÁ – NEDAŠOV 3:1 (0:0)

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Je to naprosto zasloužené vítězství. Hráli jsme docela hezký fotbal s naší bolestí, že jsme zase nedávali góly. Sice jsme neměli tolik vyložených šancí jako v jiných zápasech, ale nad soupeřem jsme měli navrch. Bohužel jsme si hned v úvodu druhé půle dali vlastní gól a prohrávali jsme 0:1. V tu chvíli byli kluci trošku zabrzdění, ale přistoupili k tomu fantasticky, dali tři góly, výsledek otočili a další tři nebo čtyři mohli přidat. Nedašov nebyl tolik nebezpečný, ale v sestavě měl tři dvoumetrové hráče, takže hrozil po dlouhých autech a následných závarech. Zvládli jsme to ale dobře.“

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „První poločas byl docela vyrovnaný, šance byly na obou stranách. Skóre se ale změnilo až po změně stran. My jsme šli do vedení šťastnou brankou, když po dlouhém autu náš hráč prodloužil míč a brankáři to propadlo do sítě. Domácí inkasovaná branka nakopla, nám nepomohla. Hráli jsme ustrašeně, Mladcová do toho šla naopak po hlavě. Za nepříznivého stavu už neměla co ztratit. Domácí zariskovali a otočili výsledek na 3:1. My jsme udělali zbytečné chyby a zápas nezvládli. Naše porážka je zasloužená. Domácí byli aktivnější, rvali se, víc chtěli vyhrát. Jinak bylo vidět, že se potkaly dva mančafty, co jsou v podobné situaci.“

Branky: 57. Vlastimil Fabík, 65. Martin Čihánek, 73. Tomáš Haloda - 54. Jan Vaněk vlastní. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 103.

KORYČANY – TĚŠNOVICE 2:5 (1:2)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Komentář doplníme v pondělí večer“

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Jsme spokojení s výkonem i výsledkem. Jsem moc rád, že se nám podařilo dát venku tolik branek. Zápas byl otevřený, pro diváky zajímavý. Hrálo se nahoru a dolů. Oba týmy chtěly vyhrát. Kdyby to skončilo 9:5 pro nás, nikdo by se nemohl divit. Fakt se od začátku útočilo, šance se střídaly na obou stranách. Domácí šli do vedení hned v páté minutě. Následně náš gólmana Zavadil chytil soupeři penaltu, což byl asi rozhodující moment. Naštěstí se nám podařilo srovnat na 1:1 a do poločasu výsledek z pokutového kopu otočit na 2:1. Ve druhém poločase Janoštík zvýšil na 3:1 a vedení už jsme si drželi. Naši výhru pojistili dorostenci. Huzl přihrával a Pochylý zakončoval. Chyběli nám Brázdil s Pospíšilem, kluci to zvládli i bez nich. Koryčany nehrály špatně ani nebyly odevzdané, my jsme ale byli lepší a proměnili víc šancí.“

Branky: 5. Radek Šnajdr, 69. Jakub Eremiáš – 44. z penalty a 60. Radek Janoštík, 35. Karel Majkrič, 72. Jan Urubek, 85. Mikuláš Pochylý. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 80.