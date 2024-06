Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Jsem moc rád, že jsme v posledním letošním zápase udrželi jarní neporazitelnost, sérii bez prohry natáhli na osmnáct zápasů. Je to snad má nejdelší šňůra (úsměv). Končíme druzí, s umístěním jsme po těch horších letech nadmíru spokojení. Vím, že krize postihne každý klub. Snad jsme se touto sezonou odrazili k ještě lepším zítřkům. Máme více bodů než jsme dali branek. Právě na ofenzivě musíme v létě zapracovat. S obrannou hrou jsem byl spokojený, na jaře jsme obdrželi jenom deset gólů, ale v útoku to bylo horší. Jaro ale bylo z objektivních příčin daleko lepší než podzim, kdy nás sužovala obrovská marodka, která ale k fotbalu patří. O postupu z druhého místa jsme se vůbec nebavili. Není to na pořadu dne. Začátek posledního zápasu nebyl z naší strany dobrý. Do utkání jsme vstoupili vlažně. Chyběl nám lepší pohyb. Soupeř nás potrestal hned v úvodu. Nám chvíli trvalo, než jsme se rozběhali, rozehráli. Druhá část první půle už od nás byla lepší. Výsledek jsme zaslouženě srovnali. Po změně stran jsme hráli dobře, byli lepší a nakonec zaslouženě vyhráli. Jenom škoda, že jsme zápas nerozhodli daleko dřív, šancí na to bylo dost. Bojkovice ale byly silným soupeřem, nebylo to s nimi vůbec jednoduché.“

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Zápas jsme i bez Vargy a Petra Gaga začali dobře. Pomohl nám i rychlý gól. Byli jsme víc zatažení, hráli v bloku, hrozili z kontrů. Soupeř se úplně nedostával do hry, postupem času ale získával územní převahu a vytvářel si šance. Kunovice měly v zápase více gólových příležitostí. Do přestávky skóre srovnaly, v závěru utkání rozhodly. Nakonec vyhrály zaslouženě. My jsme i před prohru předvedli dobrý fotbal. Kluci na hřišti pracovali, nechci vyčítat žádné chyby. S posledním zápasem jsem stejně jako s celou sezonou spokojený. Beru to jako odrazový můstek do dalšího ročníku. Sezonu hodnotím pozitivně. Jaro nám ale ukázalo, že máme určité rezervy a musíme se ve více věcech zlepšit, ale kluci odvedli kus práce. Musím jim poděkovat za výkony i poctivý přístup. Jsem velmi rád, že jsem v Bojkovicích, kde i pokračuji.“

Branky: 33. a 90. Jakub Salay, 87. Tibor Horáček – 2. Tomáš Gorčík. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 131.

KROMĚŘÍŽ B – ZBOROVICE 3:4 (3:0)

Timoteus Políček, vedoucí mužstva Kroměříže B: „Do zápasu jsme vstoupili s vědomím jistého postupu a proto náš trenér souhlasil s tím, že si hráči mohou zahrát na postech, kde chtějí. První poločas byl v naší režii a ve druhém jsme zápas zcela vypustili. Hosté se chopili šance a zaslouženě vyhráli. Poděkování patří všem fanouškům, kteří na zápas dorazili a vytvořili skvělou atmosféru. Klukům do Zborovic přejeme hodně úspěchů v nové sezóně a Hanákům, ať si užijí zasloužené volno. Silný tým se pozná tak, že dokáže udělat radost i druhým. Hoši děkujeme!“

Martin Střelec, trenér Zborovic: „Pro nás to byla krásná rozlučka s I. A třídou. Soupeř utkání pojal jako oslavu postupu do krajského přeboru, takovou zábavnou formou. Domácí nastoupili na nezvyklých postech. Třeba Steiner chytal, gólman Benedikt byl zase na hrotu. I tak nás soupeř v prvním poločase jasně přehrál. Byla jen otázka, kolik nám dá gólů. Kroměříž ale za stavu 3:0 sestavu prostřídala. Myslela si, že to mají v kapse. Jenže naši kluci vydolovali poslední zbytky sil a zápas neuvěřitelně otočili. Pomohla nám branka na 1:3. Začali jsme ještě více makat, rvát se jeden za druhého. Výsledek jsme srovnali a v poslední minutě dokonce otočili. Rozhodl jsem já, takže euforie byla o to větší. Vyvalil jsem svoji vanu a bylo hotovo. (smích) Soupeř bral porážku s nadhledem, i když ji rozhodně nečekal. Domácí po obdržené brance už nedokázal přepnout a my sezonu zakončili senzační výhrou. Jaro od nás bylo lepší, než jsme čekali. Osobně jsem z toho měl větší obavy. Myslel jsem si, že budeme dostávat větší gólové příděly. Překvapivě jsme některým soupeřům celkem stačili, posbírali i nějaké body. Pokud bychom pokaždé byli v kompletním složení, dalo se uhrát ještě víc, ale i tak musím před kluky smeknout, jak soutěž odmakali a důstojně se s ní rozloučili. Platí, že jdeme do okresního přeboru. Chceme pro Zborovice udržet mužský fotbal, aby mládež měla vzory, kde v budoucnu hrát. Uvidíme, jestli se časem posuneme někam výš, ale teď budeme pár let v okrese, kde nám to bude slušet.“

Branky: 10. Tomáš Fuksa, 28. Petr Pecina, 32. Jakub Dočkal – 59. Marek Štěpánek, 66. Jan Krejčíř, 73. Dominik Bejdák, 90. Martin Střelec. Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 110.

NIVNICE – DOLNÍ NĚMČÍ 1:2 (1:0)

Aleš Zlínský, trenér Nivnice: „Upřímně jsem rád, že jaro končí. Ve své hráčské či trenérské fotbalové kariéře jsem nezažil, aby během roku z dvacetičlenného kádru byli pouze čtyři hráči na každém zápase, zbytek byl bud zraněný, chodil na rodinné oslavy, byl zapíjet kamarádovi svobodu či studoval. Asi je jiná doba, každopádně jsem z toho zklamaný. Pokud nehrajete ani v jednom zápase ve stejné sestavě nemáte proti druholigové Kroměříži šanci. Záběr sezony se nám nevyvedl, skončili jsme až čtvrtí, což je pro všechny zklamání. Dolní Němčí proti nám nastoupilo celkem kompletní, nám naopak scházeli klíčoví hráči Hulín, Vítek a Karlík, takže jsme to v určitých fázích měli složité. I tak si myslím, že by utkání více slušela remíza. Dolní Němčí šlo ale ve druhé půlce za vítězstvím víc. My jsme nedotáhli spoustu brejků, což nechápu, trénujeme to neustále, ale v zápase nám tyto akce nejdou dotáhnout do gólového konce. Za stavu 1:0 jsme šli třikrát na hostující branku. Pokud bychom zvýšili na 2:0, utkání bychom zvládli, ale po individuálních chybách a špatných odkopech se míč dostal do strany, odkud přišly centry, z nich jsme inkasovali dva góly a zase jsme prohráli. Mrzí mě konec Zdeňka Skopala. Je to můj velký kamarád, řešíme spolu spoustu fotbalových věcí. Bude mi v soutěži chybět. V Dolním Němčí odvedl kus práce. Je velká škoda, že odchází. Já v Nivnici pokračuji. Chceme tým doplnit a hlavně zkvalitnit, abychom hráli do pátého místa bez postupových ambicí. osily máme rozdělaná, snad to do týdne nebo dvou dotáhneme. Chceme hlavně doma vyhrávat. Kádr se ale musí změnit. Do týmu však musí přijít víc bojovníků. V derby se ukázal charakter některých hráčů, kteří druhou půlku vyloženě odchodili. V Nivnici končí Radim Straňák, který jde do Hluku. Nepočítáme s dlouhodobým marodem Staňou Josefíkem, Lukášem Francem ani Kryštofem Dubským, brankář Junaštík přestupuje do Ořechova. Lukáš Cvacho bydlí na Slovensku, má to k nám daleko.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Kluci to v tom počasí měli těžké, ale bylo vidět, že si v prvním poločase pouze plní povinnosti. V naší hře scházel náboj, motivace. I když jsme hráli o třetí místo, nešlo to dlouho vidět. Prvním poločasem jsem se pronudili. Hra byla vyrovnaná, bez nějakých extra šancí. Škoda inkasované branky. Gólman Kvasnička předvedl skvělý zákrok, míč podle všeho vyrazil za lajnou, takže to sudí zřejmě správně posoudil jako gól. Líbilo se mi, jak jsme přistoupili ke druhé půli. Semkli jsme se a šli si za výhrou. Nechtěli jsme hrát na remízu. Nakonec jsme dali dva góly a výsledek otočili. Nejprve se trefil končící Martin Mikulec, který do sítě dorazil střelu Romana Bobčíka a svoji kariéru zakončil skvěle. Moc mu to přeji a gratuluji mu k tomu. Obrat završil po krásném centru Růžičky nepokrytý Hibler. Nádherně se zavěsil do vzduchu a poslal balon nechytatelně do sítě. Myslím, že jsme si výhru za druhý poločas zasloužili. Po změně stran jsme byli o něco lepším týmem, hlavně jsme chtěli víc. Třetí místo je v extra těžké konkurenci nádherné. Pro Dolní Němčí je to velký úspěch. Jsem moc rád, že jsme půlrok zakončili dalším vítězstvím v derby proti Nivnici. Po důkladném a těžkém zvážení jsem se rozhodl přerušit trenérkou kariéru, dám si chvilku pauzu. Důvod je prostý a jediný, chci se věnovat rodině. Mám dva syny, starší Filip je ve Slovácku, mladší Sebastian v pěti letech dělá své první fotbalové krůčky. Chci se jim věnovat a hlavně toho mladšího nasměrovat ke sportu.“

Branky: 12. Petr Stojaspal - 73. Martin Mikulec, 80. Tomáš Hibler. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 450.

NEDAŠOV – STARÉ MĚSTO 1:3 (1:1)

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Zápas by pro diváky docela zajímavý, pohledný. Staré Město mělo v sestavě dva nebo tři vysoké hráče, další kluci byli mladí, velice šikovní. Soupeř byl hodně pohyblivý, dělal nám problémy. Hosté byli herně lepší, snažili jsme se jim ale vyrovnat. V něčem se nám to i dařilo. Soupeř šel hned v úvodu do vedení, my jsme výsledek srovnali z penalty. Vždycky chvilku hrálo jedno mužstvo. Hosté ale byli produktivnější. Šancí jsme měli zhruba stejně, my však dali pouze jeden gól. Zápas rozhodla produktivita. Sezonu hodnotím docela kladně. Každý zápas byl pro nás v podstatě zájezd. Kromě Bojkovic jsme neznali hřiště, prostředí. Zaujalo nás, že na Slovácku jsou všude velké hřiště, u nás na Valašsku mají hrací plochy menší rozměry. Hlavně kolem Uherského Hradiště jsou ale kvalitní týmy, které mají v sestavách hodně mladých a šikovných hráčů. I my to zkusíme v létě omladit, zvýšit počet hráčů. Zimní příprava nebyla podle našich představ, výsledky na začátku jara nebyly dobré, ale postupně jsme se zvedli. Naše možnosti jsou však omezené.“

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Byl to pohodový zápas. Klukům jsem už před utkáním řekl, že je prostřídám a že si každý z nich zahraje poločas. Výsledek jsem až tolik neřešil, samozřejmě jsme chtěli vyhrát, což se nám podařilo. O přestávce jsem ale prostřídal čtyři hráče včetně brankáře, vzápětí i pátého. Nám vyšly začátky obou poločasů. Hned ve 2. minutě jsme dali první gól, soupeř srovnal skóre z penalty. Ze začátku utkání jsme měli dvě nebo tři šance, ale žádnou z nich neproměnili. Druhý gól jsme přidali až po změně stran. Soupeř tam měl ale taky nějaké závary. V závěru ale fyzicky odešel a my za stavu 3:1 výsledek kontrolovali. Celkem to byl vyrovnaný zápas, také Nedašov měl v sestavě šikovné hráče, třeba gólmana. Kluci si poslední utkání užili. Změnili jsme rozestavení. Chceme, aby kluci byli flexibilní. Příští rok máme na čem stavět. Se sezonou jsme spokojení. I když jsme po třech kolem měli nula bodů, nakonec jsme jich získali 41, což je velmi slušný počin. Do týmu jsme zapracovali pět dorostenců, kteří se stali stabilními články prvního mužstva. Odchází pouze Pavlínek do Ořechova, po dlouhodobém zranění se vrací Filip Štaubert. Máme i první posilu. Ze Slovácka k nám přichází syn trenéra staršího dorostu Tomáš Chramcov. Je to další hráč ročníku 2005. Jinak žádné nové hráče nehledáme. Případná posila musí mít vztah ke Starému Městu a musí být lepší než naši stávající hráči. Na závěr chci pozvat fanoušky do Jarošova, kde jsou o víkendu oslavy výročí 95 let fotbalu. Je to náš sdružený klub, přijedeme je podpořit.“

Branky: 25. Josef Pagáč z penalty – 2. a 46. Vladimír Brázdil, 70. David Tureček. Rozhodčí: Měšťánek. Diváci: 150.

TĚŠNOVICE – MLADCOVÁ 3:3 (1:2)

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „My jsme rádi i bod, nejen proto, že jsme prohrávali už 1:3. Soupeř měl v zápase více tutovek. Jeden jeho hráč šel snad třikrát sám na bránu, ale nebyl schopný dát gól. Hosté u nás doplatili na střeleckou nemohoucnost. My jsme hráli v omezené sestavě, bylo nás pouze dvanáct. Nastoupili i dva dorostenci, ve druhém poločase naskočili i prvoligoví rozhodčí Pochylý a Šívara. Bylo nás málo, museli jsme to nějak nakombinovat. Jaro předčilo podzim, s výsledky i umístěním musíme být spokojení. Byl to náš poslední zápas v I. A třídě, podáváme přihlášku do I. B třídy. Máme úzký kádr, potřebujeme tým stabilizovat. Pokud nám vypadnou tři hráči, máme velké problémy. Nechceme nic riskovat, dobrovolně jdeme o soutěž níž.

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Budu se opakovat, je to pořád stejné. Po prvním poločase jsme měli vést 5:0 nebo 6:0 a nebylo se o čem bavit. Takto je to 2:1 a soupeř neustále cítí šanci. Šance mělo více hráčů, hlavním spalovačem byl Čihánek. Těšnovice nám daly zničeho tři góly a já jsem naštvaný jako vždycky. Nevyhrát tady, to je umění a nemohoucnost. Spokojení s umístěním a výsledky být nemůžeme. Pokud ale nejsme schopní ze spousty šancí dát branky, nemůžeme pomýšlet na body. Bohužel jsme nuloví v koncovce. Zatím nevím, zda budu pokračovat. Budeme se o tom bavit.“

Branky: 44. Dominik Hůzl, 61. Radek Janoštík, 64. Ondřej Bartůšek z penalty – 22. Daniel Kahaja, 45. Vlastimil Fabík, 51. Martin Čihánek. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 40.

NEDACHLEBICE – ÚJEZDEC 1:0 (0:0)

Cyril Řezníček, vedoucí mužstva Nedachlebic: „Konec nám vyšel, desáté místo je celkem slušné. Před sezonou jsme sice pomýšleli na vyšší příčky, ale vzhledem k okolnostem musíme být spokojení. Tým však nebyl špatný, škoda některých ztrát. Zápas s Újezdcem jsme zvládli i díky trenérovi Čtvrtníčkovi. Šťastný otec, kterému se narodil syn Mikuláš, šel na posledních deset minut do hry a asistencí se podílel na jediné brance Sedláře, který utkání v poslední minutě rozhodl. Zápas jsme mohli rozhodnout už v prvním poločase, kdy jsme si vypracovali tři vyložené šance, ale gól nedali. Hosté naproti tomu nic neměli. Celkově bylo vidět, že je to poslední kolo, nikomu o nic nejde. Chvilkama to byl dost nezáživný fotbal. Ve druhém poločase se začalo více hrát, nakonec jsme byli šťastnější.“

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Bylo vidět, že nám ani soupeři už o nic nejde. Domácí byli fotbalovější, vypracovali si i nějaké šance. Klidně nás mohli v první půli po nádherných centrech dvakrát potrestat, ale jejich hráč to vždy špatně zakončil. My jsme měli velkou šanci Indrou, který šel sám na bránu, ale nedal. Pak tam byl ještě jedna možnost, ale neprosadili jsme se. Zápas rozhodla akce z poslední minuty, kdy po rohu či autu vyhrál domácí hráč souboj a míč zblízka doklepl do brány. Stačili jsme už pouze jenom rozehrát a byl konec. Za mě to byl remízový zápas, Nedachlebice byly fotbalovější a nakonec i šťastnější. Nás těší, že jsme se v předstihu zachránili. Sice nám pár bodů uteklo a mohli na tom být i lépe, ale trápí nás proměňování šancí, což je naše největší bolest. Dáváme velmi málo gólů, bez nich těžko můžeme pomýšlet na bodový zisk.“

Branka: 90. Jan Sedlář. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 90.

ŠUMICE – KORYČANY 3:0 (1:0)

Pavel Dvořák, trenér Šumic: „Od začátku utkání jsme byli herně lepší. Byli jsme více na míči, vytvářeli si šance. Po prvním poločase jsme mohli vést 4:0 nebo 5:0, ale bylo to jenom o gól. Soupeř si taky vypracoval nějaké šance či střely, ale všechno jsme ustáli. Ve druhé půlce jsme kontrolovali hru i výsledek, který jsme dalšími dvěma brankami navýšili. Kdybychom ale vyhráli 7:0 nebo 8:0, nikdo by se nedivil. Naše výhra je zcela zasloužená. Jsme rádi, že jsme splnili cíl, který jsme si v zimě dali a zachránili se. Jsem spokojený s tím, jak to kluci odmakali. Bylo vidět, že jsme v zimě dobře potrénovali, nachystali se. Na jaře jsme s těžkými soupeři odehráli dobré zápasy a uhráli záchranu. Chceme tým v létě doplnit i dva kluky ze stejné soutěže. Skončil u nás jenom Jakub Lekeš, který ale moc nehrával.“

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení zveřejníme v pondělí odpoledne.“

Branky: 10. Dalibor Mikulec, 61. Libor Žáček, 85. Václav Ondřej. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 95.