MLADCOVÁ – DOLNÍ NĚMČÍ 1:0 (1:0)

Josef Procházka, vedoucí mužstva Mladcové: „Byl to vyrovnaný, zajímavý zápas s šancemi na obou stranách. Dolní Němčí musím pochválit. U nás hrálo velice dobře, ale to my taky. Body za předvedenou hru by si asi zasloužily oba mančafty, gól jsme však dali jenom my, proto slavíme. Jediná branka padla po půlhodině hry, kdy náš Kočica hezky obloukem obhodil hostujícího gólmana. Hosté pak šli na konci první půle do deseti. I v oslabení ale s námi drželi krok a až do konce střetnutí to bylo fifty fifty. My jsme rádi, že jsme důležité domácí utkání zvládli.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „V Mladcové to byl bohužel zápas tvz. slepý s hluchým. Pět diváků, kteří přišli, to nejspíš mrzí ještě teďka. Domácí za celý zápas vystřelili jednou na branku a stačilo jim to. My jsme ale taky neměli svůj den. Paradoxně se nám uzdravili hráči, od kterých jsem čekal daleko lepší výkon. Doufám, že si všichni uvědomí, že ani tahle soutěž se sama bez tréninků nevyhraje. Druhý poločas jsme hráli v oslabení, ale i tak jsme si chtěli odvézt nějaký bod. Se vším respektem k soupeři říkám, že pokud nevyhrajeme s tímto mančaftem, tak jsme zřejmě oprávněně ve druhé půlce tabulky.“

Branka: 26. Matěj Kočica. Rozhodčí: Mičkal. Červená karta: 42. Hibler (Mladcová). Diváci: 128.