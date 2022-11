TĚŠNOVICE – BUCHLOVICE 2:2 (1:0)

Jiří Maceja, trenér Těšnovic: „Začátek vypadal z naší strany nadějně. Začali jsme dobře. Soupeře jsme v úvodu střetnutí přehrávali a zaslouženě vedli 1:0. Nějaké další šance jsme neproměnili. Asi ve třicáté minutě jsme se uspokojili. Kluci přestali dodržovat pokyny a Buchlovice nás zatlačily nakopávanými balony a vyhranými souboji. Začaly nás přehrávat. Ve druhé půli jsme sice chtěli hrát po stranách a být trpěliví, ale nehráli jsme dobře a po individuální chybě hosté srovnali. My jsme sice se štěstím dali rychle na 2:1, ale po dalším zaváhání, když jsme nepokryli rohový kop, jsme dostali branku na 2:2. Pak už to bylo o tom, kdo promění nějakou šanci a dá třetí gól, což se nestalo. S remízou spokojení nejsme, ale odpovídá dění na hřišti. Bylo to vyrovnané utkání. My jsme se bohužel přizpůsobili hře hostů. S podzimem můžeme být spokojení, ale mrzí mě každá ztráta, která byla zbytečná.“

David Křiva, hrající trenér Buchlovic: „Na to, že jsem ještě ráno nevěděl, kolik nás vůbec bude a jestli poskládáme základní sestavu, tak to nakonec bylo výborné. Do Těšnovic jsme odjeli bez tří hráčů základní sestavy. Chyběli nám Ondra Vašek starší, útočník Hromada a z pracovních důvodů také rychlý záložník Kunc, který měl neskutečnou formu. My ale máme fotbal založený na bojovnosti, srdíčku a důrazu. A právě za to všechno musím pochválit celý mančaft. I když jsme dvakrát prohrávali a výsledek dotahovali, díky neskutečné bojovnosti jsme to zvládli a získali cenný bod. Jako jediný mančaft jsme na podzim v Těšnovicích neprohráli. Na to, v jakém jsme tam odjeli torzu, ho musíme brát všemi deseti, Je pro nás zlatý. Opravdu celý mančafz musím pochválit za bojovný a disciplinovaný výkon. S celým podzimem jsme náramně spokojení. Všichni nás pasovali do role outsidera, odepisovali nás. Mysleli si, že uhrajeme tak pět bodů a my jich nakonec získali čtyřiadvacet! V minulé sezoně jsme dali celkem 49 branek a teď za podzim jsme nastříleli 36 gólů. Je vidět, že si kabina sedla. Mančaft je dobrý, funguje. Taky se u nás poctivě trénuje, výkony šly nahoru a i pro to máme tolik bodů. Velkou zásluhu na tom mají samozřejmě hráči, ale vyzdvihnout musím i práci realizačního týmu, mého asistenta Renka Krystýnka.“

Vojtěch Mikulík, fanoušek TJ Buchlovice: „Začátek posledního kola podzimu začali domácí střelou na Valeše, ten však ve 3. minutě vykopl míč mimo tři tyče. O čtyři minuty později už byl ale překonán střelou zpoza pokutového území a Těšnovice vedly 1:0. Domácí nadále tlačili a v 9. minutě měli velkou šanci na druhý zásah, jejich útočník však kličku gólmanovi brankou nezakončil. Ve 13. minutě další tvrdou ránu z voleje vytáhnul Valeš na roh. Hra se pak uklidnila, Buchlovice si žádnou nebezpečnou příležitost nevytvořily a domácím ve finální fázi scházela přesnost a trocha štěstí. Až ve 30. minutě se dostali po odraženém míči k nebezpečné hlavičce, kterou brankař Buchlovic na poslední chvíli zlikvidoval. Gól domácích však nepřicházel a tak se začaly Buchlovice osmělovat. Domácím zatrnulo, když po rohovém kopu David Křiva hlavičkoval do břevna. Po dalším závaru hosté reklamovali ruku, hlavní sudí však situaci jako penaltovou neposoudil, takže poločas skončil výsledkem 1:0 pro domácí. Druhá půle začala jako ta první, náporem Těšnovic ze kterého gól ale tentokrát nepadl. Na druhé straně zkoušel David Křiva napodobit Patrika Schicka, k výstavní trefě mu však scházely zhruba dva metry. Domácí pak míč do brány dostali, pomezní rozhodčí však signalizoval ofsajd. Pak se však k nádherné ráně z voleje dostal kapitán Buchlovic Křiva a překonal brankaře domácích Těšnovic. Jenže obrana hostí jen o chvilku později udělala obrovskou chybu, po které pohodlně domácí opět překlopili vedení na svou stranu. Ránou kontroval Tomáš David a k vyrovnání mu scházely decimetry. Stejný hráč pak předskočil brankaře Těšnovic, jeho hlavička však skončila nad bránou. V 70. minutě nebezpečně pálil David Křiva z přímého kopu, brankář střelu vytěsnil na roh a právě po něm se míč dostal ke kapitánovi Buchlovic, který srovnal na 2:2. Těšnovice se nechtěly s výsledkem smířit a spustily nápor, měly standardní situace i nebezpečné nákopy a centry, obrana Buchlovic ale odolávala. Závěr se změnil v bitvu, ve které plály emoce a začalo se žlutit na obou stranách. Buchlovice byly s remízou spokojeny a snažily se hru kouskovat, jak jen to šlo a to se podařilo až do konce utkání!“

Branky: 7. Jan Urubek, 60. Josef Mršťák - 58. a 70. David Křiva. Rozhodčí: Havrlant. Diváci: 83.