Aleš Zlínský, trenér Hluku: „Jsme rádi, že k nám Buchlovice vůbec přijely a utkání odehrály. My jsme nechtěli nic podcenit. Naším cílem bylo dosáhnout na dvacáté vítězství v řadě a zakončit postupovou sezonu, což se nám podařilo. Vyšel nám hned úvod utkání, kdy dal krásný gól Zelinka, který pak na druhou branku Chodurovi přihrál. Od té chvíle jsme měli utkání pevně pod kontrolou, kluci utkání odehráli v tréninkovém tempu. Buchlovice byly odevzdané. My jsme ve druhé půli sestavu prostřídali. Šanci dostal brankář béčka Gášek i dorostenci. Aktivní kariéru ukončil hrající předseda Zdeněk Horák. Od šedesáté minuty jsme se věnovali jenom oslavám. Pohár a medaile za vítězství v soutěži nám o přestávce předal starosta obce David Hájek, člen výkonného výboru KFS Zlín Zdeněk Kadlček a také sekretář KFS Radovan Lukáš. Po utkání jsme navlékli mistrovská trika, kšiltovky, zapálili si doutníky, stříkali šampaňské. Pro hráče jsme plánovali i překvapení. Chtěli jsme, ať se projedou hasičským vozem po Hluku, ale z časových důvodů se nám to nepodařilo zorganizovat. Nepodařilo se nám sehnat řidiče s licencí. Je to škoda, ale oslavy budou pokračovat až do pondělí. V sobotu večer byla na hřišti zábava, celý tým přespí v kabinách a v neděli se projedeme na kole do Strážnice. V plánu je i koupání v bazénu. Jenom je velká škoda, že se v předzápase starých pánů Spartaku s bývalými hráči Slovácké Slavie Uherské Hradiště zranil Vašek Uhlíř. Narazil si žebra a s velkými bolestmi odjel domů. Všechny nás to mrzí.“

David Křiva, hrající trenér Buchlovic: „Do Hluku jsme odjeli s torzem a pouze s povinností odehrát utkání. V základní sestavě byli čtyři šestnáctiletí dorostenci, další byl na lavičce. Došli nám pomoct i kluci, kteří už nehrávají. Poprali se s tím slušně. Bohužel bez pěti hráčů základní sestavy jsme na lepší výsledek neměli. Hluk má výborný mančaft, zaslouženě postupuje do vyšší třídy. Pro nás je výsledek krutý, ale zcela zasloužený. Klidně jsme mohli dostat i více branek. I když jsme skončili osmí, přihlašujeme I. B třídu. Já v klubu stoprocentně končím. S největší pravděpodobností odcházím do Rakouska. Kdyby mi to nevyšlo, zůstanu na Moravě.“

Branky: 49., 56. a 85. Marek Lipoti, 40. a 53. Štefan Bartošek, 7. Adam Zelinka, 13. Tomáš Chodura, 69. Tomáš Skovajsík, 79. Roman Sopůšek - 71. David Novotný, 88. Miroslav Hromada. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 253.

TĚŠNOVICE – KUNOVICE 4:2 (2:0)

Jiří Maceja, trenér Těšnovic: „Za mě to byl jednoznačný zápas. Od začátku jsme hráli svoji nátlakovou hru, snažili se prosadit přes útočníky. Byli jsme aktivní, soupeře napadali při rozehrávce, což se nám vyplatilo, protože obrana Kunovic dělala chyby, které jsme v první půli dvakrát využili a vedli 2:0. Poté se ke slovu dostali i hosté, ale ani jednou ze dvou šancí neproměnili. O přestávce jsme podle domluvy vystřídali tři hráče. Kunovice se zlepšily, ale vzadu dál chybovaly, čehož jsme využili k navýšení náskoku na 4:0. Poté jsme prostřídali další dva hráče. Chtěli jsme, aby si zahráli všichni kluci. Soupeř v závěru výsledek z penalty a po naší chybě zkorigoval na 4:2. Náš výkon byl solidní, hráčům jsem poděkoval za trpělivost. Rozhodl jsem se, že to přenechám jinému trenérovi, který dosáhne lepšího umístění než já. (úsměv) Věřím, že to kluci zvládnou. Působím v Hanácké Slaviijako trenér brankářů, tato práce mi zabírá spoustu času. Mám rodinu, vnuky, chci být i s nimi, užívat si je. S druhým místem jsem spokojený, i když mě to trošku hryže, byť vím, že Hluk byl v zápase s námi někde jinde. My jsme ale ztratili nějaké body zbytečně. Mrzí mě hlavně tři remízy. I s nimi jsme ale dosáhli nejlepšího umístění v historii těšnovického klubu, který nemá žádné velké ambice. Mužstvo je ale dobré a může to ještě chvíli vydržet a dosahovat kvalitních výkonů a výsledků.“

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Zasloužená výhra Těšnovic. My jsme od začátku tahali za kratší konec. Výsledek odpovídá, my jsme se prosadili až na konci střetnutí, kdy jsme dali dvě branky. Těšnovice byly v prvním poločase lepší. My jsme neběhali, měli problémy s pohybem i kombinací. Domácí svými zkušenostmi a chytrostí hru ovládli. Nám ve středu hřiště chyběl Jirka Perůtka, ale vymlouvat se na to nebudu. Šanci dostali mladší kluci, kteří toho měli využít. Od nás to nebylo dobré. Sice jsme se ve druhé půli trošku zvedli, ale to bylo i tím, že domácí prostřídali sestavu. Za stavu 2:0 to z poloviny hřiště zkusil Salay a trefil břevno. Kdyby snížil, třeba by domácí znervózněli a nemuseli to mít tak jednoduché. My jsme po změně stran hodně otevřeli hru a soupeř chodil do otevřené obrany, brejků. Je škoda, že jsme poslední zápas nezvládli, ale hlavní je, že jsme se v předstihu zachránili. S jarními výsledky můžeme být spokojení, protože jsme uhráli jednadvacet bodů, což je slušné. Ale srážejí nás laciné branky a také výpadky, které nás stojí body, zápasy. Máme ale poměrně mladé mužstvo a musíme se naučit hrát od první do poslední minuty. Křivka výkonnosti by měla být trošku konstantní. Výkyvy u některých hráčů jsou obrovské.“

Branky: 18. a 75. Karel Majkrič, 7. Jiří Malát, 69. Radek Janoštík - 85. Daniel Flek z penalty, 89. Tibor Horáček. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 100.

Hluk zničil Buchlovice, slavit bude až do pondělí. Trenér Uhlíř se zranil!

DOLNÍ NĚMČÍ – BOJKOVICE 4:0 (1:0)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Hlavním úkolem pro dnešní zápas bylo rozloučit se s úctou nejenom s domácími fanoušky, ale také s triem dlouholetých opor našeho mužstva, a to kapitánem Radkem Kadlčkem, Ivo Bídou a Kubou Šmehlíkem. Do utkání vstoupila obě mužstva aktivně a vytvořila si nějaké šance. Na 1:0 vsítil branku pohotovou střelou z dvaceti metrů Michael Palík. Poté jsme měli asi sedm nebezpečných střel, ale ani jedna v síti neskončila. Hosté měli rovněž dvě šance na srovnání, které promarnili. Už ve druhém poločase po sehraném signálu z rohového kopu milimetrově vymetl pavučinu Venca Ondřejka a na hřišti jsme už jasně dominovali. Na pokutový kop byl z branky vyslán Radek Kadlček a s přehledem zvýšil na 3:0. Poté se po rohu opět po secvičeném náběhu prosadil Míša Palík. V závěru chtěl z další penalty Venca Ondřejka napodobit mě a Tondu Panenku, ale asi každý včetně hostujícího gólmana jeho úmysl přečetl. Naštěstí nás dneska neproměněné vyložené šance nemusí mrzet, ale samostatné úniky Pavla Krchňáčka nebo Toma Hiblera by měli končit gólově. Musím ale říct, že Bojkovice se snažily hrát také kombinační fotbal a myslím, že to byl oboustranně hezký zápas. Jarní část sezóny s jednou prohrou pro nás skončila skvěle, čtvrtého místa si vážíme a doufám, že kluci pochopili, jakým způsobem se k tomu dopracovali. Za celou sezonu jim stejně jako našim fanouškům ze srdce děkuji a přál bych si, aby našich sedm výher na dolněmčanském stadionu v řadě přilákalo i diváky, kteří na fotbal kdysi bohužel zanevřeli.“

Filip Urbánek, trenér Bojkovic: „První poločas začali lépe domácí, kteří šli po našem rohu do brejků a Palík dokázal prostřelit Varouse. V dalším průběhu první poločasu jsme se dostali do dvou stoprocentních šancí, Gorčík ani Klimeš ale ani jednu z nich nevyužili. Domácí měli také jeden samostatný únik na naší bránu, který neproměnili. Začátek druhé půle vyšel lépe Dolnímu Němčí, když se po rohu nádherně šajtlí trefil Ondřejka. Poté oba týmy prostřídaly a my v závěru dostali ještě dva góly.“

Branky: 11. a 86. Michael Palík, 52. Václav Ondřejka, 79. Radek Kadlček z penalty. Rozhodčí: Fojtů. Diváci: 300.

MLADCOVÁ – KORYČANY 3:1 (1:0)

Jan Somberg, trenér Mladcové: „My jsme byli lepší v prvním poločase, soupeř zase ve druhém. Paradoxně jsme to byli my, kdo dal po změně stran dva góly a nakonec vyhrál. Celkově to bylo vyrovnané utkání. Byli jsme efektivnější a na rozdíl od soupeře dali góly, což rozhodlo. Skončili jsme sedmí, což není na nováčka úplně špatné, ale to nic nemění na tom, že to mohlo být i lepší. Zda budu na Mladcové pokračovat, zatím neřeším. Uvidím, co se stane v létě.“

Karel Rotter, trenér Koryčan: „Zápas bych rozdělil na dva poločasy. V tom prvním byla hra vyrovnaná. Domácí si vypracovali dvě nebo tři gólové šance, jednu z nich proměnili. My jsme prakticky gólmana Mladcové v první půli vůbec neohrozili. Druhá půle už od nás ale byla úplně o něčem jiném. Hned zkraje druhého poločasu jsme skóre vyrovnali na 1:1. Po centru Tesaře se trefil Ryška. V té chvíli začal festival našich zahozených šancí. Měli jsme tři nebo čtyři velké možnosti ke skórování, ale znovu se potvrdilo pravidlo nedáš – dostaneš. Domácí nám dali z rohu branku na 2:1 a v závěru přidali třetí gól. Mladcová byla hodně efektivní. Po přestávce se dvakrát dostala k naší brance a pokaždé to skončilo gólem. Porážka je pro nás nezasloužená, ale takový je někdy fotbal. Nás to provází celou sezonu. Na každý gól se neuvěřitelně nadřeme, naopak laciné braky inkasujeme. Na podzim jsme získali jenom devět bodů, což se těžko dohání. Na jaře to od nás bylo daleko lepší. Až na utkání ve Zborovicích, kde jsme propadli, to celkem fungovalo. Sice jsme skončili předposlední, takže sezona nebyla moc úspěšná, ale úplný průšvih to taky nebyl. V Koryčanech po roce a půl z časových důvodů končím. Klukům budu fandit dál. S nikým jsem žádný problém neměl. Hráči, lidé z vedení i fanoušci byli fajn.“

Branky: 13. Jan Ramert, 75. Václav Korvas, 90. Filip Hájek - 50. Tomáš Ryška. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 90.

Hrající trenér Křiva opouští Buchlovice. Vedení klubu přihlásilo I. B třídu

ÚJEZDEC – NIVNICE 0:7 (0:2)

Dominik Pěnička, záložník Újezdce: „My jsme byli rádi, že jsme se vůbec sešli v jedenácti lidech. Měli jsme to složité. První poločas byl od nás ještě celkem slušný, odehráli jsme ho se ctí. Dokonce jsme si vytvořili i nějaké šance, hosté toho ale měli víc. První gól jsme dostali po penaltě, což byla škoda. Možná kdybychom vydrželi o trošku déle, zápas by byl jiný. Vstup do druhé od půle byl z naší strany dobrý. Přišlo mi, že jsme prvních deset nebo patnáct minut zaskočili a několikrát zahrozili. Klidě to mohlo být 2:2. Bohužel jsme inkasovali třetí gól, který nás dorazil. Za stavu 0:3 se to s námi vezlo. S přibývajícími góly šla hlava trošku jinam, soupeři jsme další branky darovali. Jsme rádi, že jsme soutěž zachránili. Nikdo z nás nepočítal, že na konci sezony uděláme takovou šňůru a ve čtyřech zápasech nasbíráme dvanáct bodů. Chtěli jsme patnáct, to ale bylo spíše sci-fi, protože Nivnice má obrovsky kvalitní mančaft.“

Miroslav Ondrůšek, trenér Nivnice: „První poločas byl ještě vyrovnaný. Dali jsme dvě branky a vedli 2:0. Začátek druhé půle byl ale od nás špatný. Naštěstí jsme hluchou pasáž přečkali bez inkasované branky, přidali třetí branku a v tu chvíli bylo rozhodnuto. Soupeř odpadl a my přidali další pěkné góly. Kromě nic jsme si vypracovali spoustu šancí, vyhráli jsme zcela zaslouženě. Újezdec tam měl spíše nějaké náznaky, hrozil hlavně ze standardek. Se sezonou jsme spokojení. Sice tam najdeme i nějaké neduhy. Třeba dodnes mě mrzí prohry ve Zborovicích a v na Mladcové či domácí ztráty v derby s Dolním Němčí a Hlukem, celkově jsme ale na jaře uhráli pětadvacet bodů a divákům nabídli poměrně atraktivní fotbal. Jsem rád, že hráči pochopili moji vizi, spolupráce s nimi byla přínosná.“

Branky: 71., 81., 82. a 86. Vlastimil Velecký, 23. Radim Straňák z penalty, 35. Pavel Konečný, 69. Kryštof Dubský. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 330.

ŠUMICE – BYLNICE 9:1 (4:1)

Karel Koníček, asistent trenéra Šumic: „Výsledek je jednoznačný. Soupeř k tomu utkání přistoupil vlažně, my jsme od začátku dominovali a hosty přehrávali. Hlavní bylo, že jsme na rozdíl od předcházejících zápasů využili naše šance. Dařilo se nám střelecky i herně. Do šancí se dostáváme celou sezonu, až nyní nám konečně vyšla koncovka. Je pravda, že soupeř z Bylnice nám to trošku usnadnil. Celkově to byl klidný zápas. Škoda, že prvních dvacet minut propršelo. Na závěr sezony jsme byli kompletní. Proti Bylnici jsme dali prostot i méně vytíženým hráčům. Poslali jsme tam všechny kluky, aby si poslední zápas užili. Kdybychom byli o tři příčky výš a pohyboval se kolem devátého nebo desátého místa, byli bychom spokojenější, v koncovce se nám ale nedařilo. Na střílení gólů musíme zapracovat.“

Martin Lukšík, hrající trenér Bylnice: „Závěrečné utkání sezony jsme odehráli pouze z povinnosti. Nechtěli jsme to vypustit, prohrát kontumačně. A utkání jsme přijeli až o půl páté. Sestavu jsme ale neměli vyloženě špatnou. Bylo nás třináct. Kluci ale dávno rezignovali. Každý vidí, že to to nefunguje. Výsledek je sice krutý, ale odpovídá naší realitě. Přihlásili jsme I. B třídu a uvidíme, co bude dál. Musíme nyní vyřešit hráče, přivést nějaké posily. Tři nebo čtyři borce máme rozjeté, ale pokud to neklapne, budeme mít problémy.“

Branky: 34., 37., 52. a 60. Tomáš Andrlík, 29. a 33. Libor Žáček, 54. a 88. Michal Kelíšek, 80. Jan Žampach - 30. David Řehák. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 100.

Nedachlebice se na závěr sezony nesešly. Zborovice vyhrají kontumačně

ZBOROVICE – NEDACHLEBICE NEHRÁNO. HOSTÉ SE NEDOSTAVILI

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Už v pátek nám z Nedachlebic volali, že to nedají dohromady a že k nám nedorazí. Moc mě to mrzí a jsem z toho zklamaný. Nikdy předtím jsem v kariéře nezažil, aby v I. A třídě nedojelo mužstvo k mistrovskému utkání. Tuto situaci zažívám poprvé. Na utkání jsme se těšili. Na hřišti ve Zborovicích se v sobotu konalo odpoledne pro rodinu. Byl tam skákací hrad, aréna pro děti. Béčko vyhrálo a slavilo postup do okresního přeboru. Nálada byla výborná. Večer byla letní noc. Škoda, že i my jsme nemohli přispět k povedené sobotě. S druhou polovinou sezony spokojený nejsem. První dvě kola ještě byla v pořádku. Pak jsme ale ztratili body v Buchlovicích, prohráli doma s Kunovicemi. V tu chvíli jsem tušil, že se něco děje. Bohužel máme špatnou obrannou fázi. Dostali jsme hodně gólů, dvaačtyřicet branek je mužstvo z popředí tabulky dost. V tom byl náš největší problém. Taky se zranili nějací hráči, ale na absence se nevymlouváme, každý je nahraditelný. V létě musíme zapracovat na obranné fázi, zlepšit defenzivu. V I. B třídě jsme vyhrávali výraznějším rozdílem, moc nebránili. V sestavě máme hodně ofenzivních hráčů, na tom jsme dopláceli. Mužstvo je nedisciplinované, ale ze Zborovic neutíkám, chci pokračovat v rozdělaná práci. Pracujeme na posílení mužstva, ale v dnešní době je velmi těžké sehnat nějaké hráče.“

Ondřej Čtvrtníček, hrající trenér Nedachlebic: „Bohužel bylo nás pouze sedm a v tomto počtu nemělo smysl do Zborovic jet. Soupeři jsme volali v předstihu, aby nemuseli chystat hřiště. My jsme opravdu čekali do poslední možné chvíle, sháněli hráče, ale dopadlo to tak, jak nikdo u nás nechtěl. Máme spoustu zraněných, problémy s kádrem máme celé jaro, které ovlivnilo odchod čtyř hráčů v zimě. Nedokázali jsme nikoho sehnat. Bohužel přišly zranění a už se to s námi táhlo. V létě musíme mužstvo doplnit. Nějaká jména máme rozjednána, snaf to klapne a příští sezona bude lepší než ta poslední.“