Karel Heinz, trenér Kroměříže B: „Zápas se mi hodnotí dobře. Předně musím říct, že byla pěkná divácká kulisa, lidí na derby přišlo dost. Těšnovice to vzaly zodpovědně, odehrály proti nám moc dobrý zápas, za což jsem rád. Hosté pozorně bránili, snažili se co nejdéle udržet solidní výsledek, aby až do konce měli o co hrát, což se jim splnilo. Bylo to solidní derby. My jsme si tentokrát až tolik vyložených příležitostí nevytvořili. Samozřejmě jsme nějaké tutovky zahodili, ale nebylo to o tom, abychom jim dali nějakou velkou dardu. Výsledek odpovídá dění na hřišti. Těšnovice u nás podaly velmi dobrý výkon, my solidní. Kluky jsem pochválil, k utkání přistoupili zodpovědně. Někteří ale pořád nechápou, že se díky výkonům v béčku mohou dostat i do sestavy áčka. Jediné, co mě mrzí, je zranění kapitána Radka Petra, jenž si poranil koleno a musel střídat. Také jeden z hostujících hráčů utkání nedohrál. Jsem rád, že jsme po dvou porážkách zase vyhráli."

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Soupeř byl lepší, vyhrál zcela zaslouženě. My jsme Kroměříži vyšli vstříc ohledně změny termínu, domácí využili reprezentační přestávky a do zápasu nastoupili s šesti druholigovými hráči. I přes prohru ale musím celý tým pochválit. Cením si toho, jaký kluci podali výkon. I když nám chyběli Majkrič, Urubek nebo Doleček, popasovali jsme se s tím velice dobře. Na to, jaký máme věkový průměr, tak jsme odehráli výborné utkání. Po prvním poločase, ve kterém si soupeř vypracoval více šance, jsme prohrávali 0:2. Nás mrzí hlavně inkasovaná laciná druhá branka chvíli před koncem poločasu. Po změně stran se nám ale povedlo Janoštíkem, který vymotal protihráče a krásně zakončil, snížit. Kroměříž ale po naší ztrátě a brejku dal na 3:1 a zbytek utkání si v klidu pohlídal. Z domácí sestavy musím vyzdvihnout Chukwudiho, který byl rozdílový hráč. I na dalších ale bylo vidět, že jsou někde jinde. Pochválit musím i diváky, kulisa byla slušná. I když šlo o městské derby, nijak vyhrocené to nebylo."

Branky: 22. Charles Stanley Chukwudi, 45. Matheus Goncalves, 62. Martin Surynek - 53. Radek Janoštík. Rozhodčí: Rybka - Zicháček, Vymazal. Diváci: 150.

MLADCOVÁ - KUNOVICE 0:0

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Utkání bylo škaredé, zbytečně nervózní, ne moc pohledné. Remíza je asi spravedlivá, byť kvůli divákům to mohlo skončit třeba 1:1. Celkově ale moc šancí k vidění nebylo. Od nás měl zajímavou příležitost Dvořáček, neuspěli ani Haloda s Čihánkem nebo Fabík. Naproti tomu hosté ve druhé půlce nebyli u naší brány. Až v poslední minutě zahrozili, nakonec mohli i vyhrát. Celkově jsme ale ve druhé půli byli jednoznačně lepší, ale hráli jsme jenom po vápno bez nějakých větších šancí. Konečně nás bylo víc. Přišli i hráči, které jsem půl roku neviděl."

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Pro diváky to moc pohledný zápas nebyl, šancí bylo jako šafránu. My jsme v prvním poločase zahrozili jenom trestným kopem Šmatelky, který mířil do břevna. Z naší strany byl první poločas lepší než druhý. Po změně stran jsme se už tolik do hry nedostali. Na vině byl hrbolatý terén, na kterém balon poskakoval. Podmínky ale byly pro oba týmy stejné. V poslední minutě mohl rozhodnout Basovník, kdyby to lépe vyřešil, mohli jsme si odsud odvést všechny body, což by ale bylo nezasloužené. Bylo vidět, že domácí to chtěli zlomit, vyhrát. Utkání nebylo extra vyhrocené, fauly k fotbalu patří. Kvůli lidem je škoda, že nepadl žádný gól. Od nás to rozhodně nebylo topové, umíme zahrát lepší fotbal. Pokud bychom ale pokaždé, když hrajeme špatně, získali bod, nebylo by to špatné. Od první minuty hrál uzdravený Šmatelka, jinak je to ohledně marodky pořád stejné. Marodi nenaskakují, podzim už nějak dohrajeme."

Rozhodčí: Číž. Diváci: 66.

Staré Město deklasovalo Újezdec. Abrhám: Vzpomněli jsme si na I.B třídu

ZBOROVICE - NIVNICE 0:4 (0:2)

Martin Hanus, hrající trenér Zborovic: „Pro nás je to strašně krutý výsledek. Nivnice byla produktivní, využila své první dvě šance. Přitom herně jsme byli lepší než soupeř, ale žádnou příležitost neproměníme. Hosté hráli ze zajištěné obrany, vpředu měli dva silné útočníky, kteří si nabíhali do prostorů. Velecký dostal dvě průnikovky, každou proměnil. Nivnice se po vstřelených brankách uklidnila. Bylo vidět, jak jí za stavu 2:0 narostla křídla, že je ve velkém laufu. Soupeř má organizovanou a kompaktní obranu, nedostává góly. Celkově pro diváky to byl dobrý fotbal. Bylo vidět, že se potkaly dva týmy z popředí tabulky. Nivnici musím jedině pogratulovat. Předčila nás v efektivitě. Hosté byli produktivnější. Je vidět, že jim to tam nyní padá. Snad z každé střely nám dali gól."

Miroslav Ondrůšek, trenér Nivnice: „Musím přiznat, že domácí byli místy fotbalovější. Drželi více míč na kopačkách. My jsme ale hráli takticky velice dobře. Vyráželi jsme ze zabezpečené obrany, hrozili z brejků. V prvním poločase nám vyšly dva, výborně jsme je vyřešili. Další akce už jsme ale nedohráli. Zborovice hrozily hlavně ze standardek, z křídelních akcí. Vzadu jsme to ale zvládli. Defenzivu celého mužstva musím pochválit. Vpředu jsme zase byli produktivní. Vstřelili jsme čtyři góly, klidně jich ale mohlo být i víc. Jsem rád za další vítězství s nulou, o to je to cennější. Zborovice mají dobrý tým, nevyhrává se u nich snadno. Jediné, co mě mrzí, je zranění Kuby Vítky, který si natáhl sval. Doufám, že se dá co nejdříve dohromady a my se nachystáme na příští týden."

Branky: 29., 34. a 57. Vlastimil Velecký, 90. Michal Vrága z penalty. Rozhodčí: Korch. Diváci: 239.

STARÉ MĚSTO - ÚJEZDEC 8:1 (6:0)

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. Od začátku bylo jasné, že budeme soupeře přehrávat. Utkání jsme rozhodli v prvních dvaceti minutách, za stavu 4:0 nebylo co řešit. Celý zápas byl v naší režii. Ve druhém poločase jsme sice trošku polevili, prostřídali sestavu, abychom pošetři dorostence na nedělní utkání s Opavou. Dal jsem tam i gólmana Filipa Horáka, potřebujeme aby dostával příležitost také v mužském fotbale. Jediná kaňka na našem výkonu je obdržená branka. Jinak kluky musím za výkon i přístup pochválit. Bylo vidět, že chtějí hrát a plní to, co po nich chceme. Při vší úctě k soupeři ale toto musíme předvádět i proti silnějším mančaftům. Důležité bude to zopakovat za týden s Nedachlebicemi. Dneska jsme si vzpomněli na I. B třídu. Chyběli nám Otáhal, Smělík, Horák, Sonntag nebo Pavlínek, absence ale neřešíme. Potřebujeme zapracovávat dorostence, aby si osahali mužský fotbal."

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. Ve dvacáté minutě jsme prohrávali 0:4, od začátku bylo všechno špatně. Vše odstartovala sporná penalta hned ve 4. minutě. Pořádně jsem to neviděl, ale kluci říkali, že to nic nebylo. Vymlouvat se na to ale po takovém debaklu nebudeme. O přestávce jsme chtěli udělat nějaké změny, ale nechali jsme to tak. Jsem zklamaný hlavně z přístupu hráčů. Očekával jsem vyrovnaný zápas, domácí ale měli daleko větší drajv a chuť než my. Zatímco soupeř šel od začátku za vítězstvím, my jsme to šli jenom odehrát. Jsem z toho smutný, ale nikoho nebudu veřejně pranýřovat. Každý moc dobře ví, jaké dělá chyby a co by měl zlepšit. Něco jsme si k tomu už řekli. Víme, kde nás tlačí bota. Poslední dva zápasy musíme se ctí dohrát."

Branky: 5. z penalty, 12. a 35. Filip Štaubert, 29. a 51. Martin Petek, 11. Vladimír Brázdil, 20. Jindřich Trvaj, 90. Ondřej Zelený - 71. Martin Vystrčil. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 200.

BOJKOVICE - ŠUMICE 4:1 (1:0)

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Musím říct, že diváci viděli zajímavý zápas. Soupeř byl kvalitní, patřil k lepším týmům této soutěže. Tedy alespoň za tu dobu, co jsem mohl poznat. Jelikož to bylo derby, hrál se náročný fotbal. Jsem rád, že jsme se po minulém týdnu v Nedašově zase vrátili k naší poctivosti, pracovitosti, které nás v zápase dovedly do pohodlného stavu 4:0. Tento výsledek byl způsobený tím, jak kluci pracovali a fungovali. Závěr jsme si udělali jednoduchý. Byla to jejich zásluha. Kluky musím za výkon i přístup pochválit. Šumice si v prvním poločase vypracovaly jednu nebo dvě šance, při kterých nás podržel brankář, na druhé straně jsme v prvním poločase ne všechno vyřešili správně. Nějaké brejky jsme nedotáhli, i proto jsme vedli jenom 1:0. Víťa Dolina nedal ani penaltu. I po změně stran jsme ale pokračovali v pracovitosti, za rozhodnutého stavu jsme v klidu mohli prostřídat sestavu a závěr si užít bez nějakých velkých nervů. Chyběl nám akorát zraněný Vacula."

Martin Zicha, trenér Šumic: „Zasloužené vítězství domácích. Prvních pětadvacet minut bylo tempo oboustranně uspávací. Bojkovice byly víc na míči, my jsme měli hodně ztrát. Nám po čtvrt hodině hry vypadl zraněný stoper Pilka. Byla to pro nás citelná ztráta. Museli jsme přeskupit řady. Gólman nás podržel po jasné penaltě, za tři minuty chytil další tutovku soupeře. Chvíli jsme se nadechovali a snažili se to zvrátit. Soupeř šel do ještě většího tlaku a po prvním poločase vedl 1:0. Domácím vyšel nástup do druhého poločasu během patnácti minut nám dali tři góly a zápas definitivně rozhodli. Poslední dvacet minut se soupeř zatáhl, nechal nás více hrát. My jsme byli za úsilí a aktivitu odměněni alespoň jednou brankou. Bojkovice závěr dohrály v klidu, bez problémů kontrolovaly hru, prostřídaly sestavu. Celkově to byl férový zápas, který se hrál v dobré atmosféře. Pochválit musím rozhodčího, jak derby zvládl."

Branky: 54. a 66. Filip Kalík, 38. Vojtěch Dolina, 60. Martin Jančařík - 86. Matěj Obal. Rozhodčí: Surovec. Diváci: 430.

Nivnice přehrála i Zborovice, stala se půlmistrem. Velecký slaví další hattrick

DOLNÍ NĚMČÍ - NEDAŠOV 4:1 (0:1)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „S Nedašovem jsme chtěli napravit zaváhání z minulého týdne, avšak komplikace nastaly už při skládání sestavy, neboť jsme se museli obejít bez Semanka, Kadlčka, M. Krchňáčka a Stojaspala. V týdnu jsme si vyříkali nějaké věci týkající se týmového myšlení, přístupu a nasazení. Jsem rád, že jsme se s kluky shodli a do utkání jsme šli s jednoznačným cílem zvítězit. Už ve 4 minutě jsme však po standardní situaci nechali trestuhodně volného hostujícího hráče, který nás hlavičkou potrestal a od úvodu jsme tedy prohrávali 0:1. Byla to naše evidentní chyba, kdy hlavičkujícího hráče nikdo nedostoupil a centrovaný míč do malého vápna si měl zřejmě stáhnout i gólman Kvasnička. Obdrženou brankou jsme se ale nenechali rozhodit a otěže zápasu jsme hned převzali do svých rukou. Do poločasu jsme si vytvořili nějaké šance, jenže v zakončení jsme byli opět mizerní. Nutno ještě ale říct, že při chybě našeho stopera, kterému hostující útočník vypíchnul míč a šel na Kvasničku sám, nás už gólman podržel. Do druhé půlky jsme nastoupili dobře nastavení a od začátku jsme si vytvářeli šance. Na 1:1 srovnával nekompromisním dělovkou Roman Bobčík. Roman poté využil nezjištěné nahrávky od Vény Ondřejky a dorážkou do prázdné nás poslal do vedení. Aby si kluci nic nedlužili, tak si v další akci role vyměnili a na 3:1 zvýšil Ondřejka. Průběh utkání jsme dále kontrolovali, hostům evidentně docházely síly. Na konečných 4:1 uzavíral Pavel Krchňáček, který si tak užil svoji chvilku na hrotu útoku. Naše výhra byla zasloužená, Nedašov se prezentoval jako bojovný i kvalitní tým, my jsme se jim v tomto ale vyrovnali a fotbalově jsme byli lepší mužstvem. Kluci, kteří dostali dneska šanci, se jí chopili úctyhodně a úplně všichni si zaslouží pochvalu."

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Vstup do utkání nám vyšel úplně snově, když jsme od 6. minuty po trefě Michala Kolínka vedli 1:0. Do nějaké sedmnácté minuty jsme byli herně lepší. Domácí se ale postupně vzepřeli a trošku začali hrát. V některých momentech nás podržel gólman David Solař. Ještě v první půli jsme mohli soupeři odskočit, když Jirka Marek vypíchl obránci balon a mohl dát na 2:0, ale v úniku neuspěl, což byl zřejmě stěžejní moment celého utkání. Druhá půlka už od nás byla horší. Přišlo mi, jako by nám trošku došly síly. Vzadu jsme udělali dvě jednoduché chyby, po kterých domácí výsledek otočili. My jsme se snažili o vyrovnání, soupeř ale přidal další dvě branky a utkání definitivně rozhodl. Náš problém je, že dostáváme hodně branek. Z toho jsme smutní. Venku nám to nejde. Ve druhém poločase už byl soupeř lepší, zaslouženě vyhrál."

Branky: 54. a 65. Roman Bobčík, 74. Václav Ondřejka, 88. Pavel Krchňáček - 6. Michal Kolínek. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 160.

KORYČANY - NEDACHLEBICE 1:1 (0:0)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení přineseme v pondělí odpoledne.“

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „První poločas byl od nás hrůzostrašný. Na domácí branku jsme vyslali jedinou střelu, jinak jsme nic neměli. Koryčany byly daleko aktivnější, ale nedokázaly se prosadit. Domácí spoléhali na nakopávané balony, se kterými jsme si neuměli poradit. Ve druhém poločase jsme začali trošku hrát, gólem ze standardky šli do vedení. Bohužel o vedení jsme chvíli před koncem přišli. Podle hráčů se jednalo o ofsajd, já to z mé pozice nedokážu posoudit. Za sebe mohu říct, že jsme utkání zase pokazili sami. Za bezbrankového jsme dvakrát sami stáli sami před gólmanem, ale vyložené šance nedali a v závěru přišel trest. Bod je pro nás málo. V týdnu jsme ale měli problémy. Hubáček, Tureček, Kafka i Šůstek měli horečky. Do utkání nakonec zasáhli, ale zdravotně nebyli úplně fit."

Branky: 88. Radek Šnajdr - 60. Pavel Hubáček. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 100.