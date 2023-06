Miroslav Ondrůšek, trenér Nivnice: „Mrzí mě, že jsme dobře rozehrané utkání nedotáhli do vítězného konce, Samozřejmě musím uznat kvalitu soupeře, který si jednoznačně zasloužil postoupit do vyšší soutěže. I přesto si myslím, že jsme měli na vítězství. Za stavu 3:1 jsme si měli pohlídat. Bohužel góly, které jsme v závěru dostali, jsou do nebe volající. Bylo to zbytečné. Mrzí mě to za kluky. Mohli jsme porazit postupující mužstvo, což by nás potěšilo i povzbudilo do další práce. Vlastik Velecký je poctivý kluk, velký srdcař. Nivničan, odchovanec. Mít v týmu víc takových hráčů, jsme v tabulce ještě výš. S jarem jsme spokojení. Před námi je poslední zápas. Mužstvo jsme dávali dohromady za pochodu. Cíl jsme splnili, protože jsme se posunuli výš. Mě ale zajímá spíše herní projev, který byl až na nějaké zápasy dobrý. Mrzí mě, že jsme měli hodně zraněných hráčů, což kolikrát ovlivnilo některé naše výsledky. Nemyslím si, že by nám ve druhé půli došly síly, spíše jsme se zatáhli a chtěli hrát na brejky. Byly tam dobré věci. Rozhodující moment byl, když šel Velecký za stavu 3:1 dám na brankáře. Pokud by to proměnil, bylo by po utkání. Pak soupeř z ojedinělé akce a jednoduchého nákopu snížil, vzápětí jsme znervózněli a hosté šťastně srovnali.“

Zdeněk Horák, předseda klubu TJ Spartak Hluk: „Bod určitě bereme. Pro nás to by jeden z nejtěžších zápasů, protože minulý víkend jsme se stali jistými vítězi soutěže, takže pro kluky bylo velmi obtížné nastavit hlavy tak, aby zvládli další utkání. Prvních třicet minut jsme byli na výletě. Nivnice byla od úvodu lepší, zaslouženě vedla 2:0. Kromě gólů si vypracovala i další šance. Zápas se zlomil krásnou střelou Tomáše Martiše, který snížil. Od té doby jsme byli herně lepší. Určitě jsme více drželi balon na svých kopačkách, Nivnice ale dobře bránila, vzadu byla organizovaná. Domácí bojovali, běhali, snažili se. Spoléhali na brejky. Podle mě se divákům musel zápas líbit. Ke konci to bylo i vyhecované. My bod bereme. Nechtěli jsme v Nivnici prohrát. Chyběl nám akorát reprezentant Sopůšek.“

Branky: 8., 18. a 73. Vlastimil Velecký - 30. Tomáš Martiš, 80. Tomáš Chodura, 85. David Matejka. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 350.

BOJKOVICE – ZBOROVICE 6:3 (3:1)

Filip Urbánek, trenér Bojkovic: „Kvalitní výkon proti týmu, který kvalitu do útočné fáze určitě má. Nastoupili jsme s taktikou dobrého bránění, po zisku balonu jsme chtěli rychle vyrážet do protiútoku. Začátek utkání vyšel lépe hostům, když se po odraženém balonu nádherně prosadil jejich střední záložník. V 15. minutě jsme po nákopu a prodloužení Vargy skóre srovnal. Svůj únik proměnil Gorčík. Ve 37. minutě po dalším nakopu šel Vojtěch Dolina sám na gólmana a proměnil na 2:1. Dvě minuty na to po dalším balonu za obranu byl faulován Gorčík a Víťa Dolina proměnil penaltu. Minutu před koncem poločasu špatně jsem špatně vyběhl, ale útočník Zborovic selhal v koncovce a netrefil bránu. Dvacet vteřin na to měl šanci ještě Víťa Dolina, ale v koncovce selhal. Do druhého poločasu jsme nastoupili se stejnou taktikou, ale během patnácti minut se nám podařilo dát tři góly a bylo rozhodnuto. Zbytek utkání se odehrával v exhibičním tempu, kdy se útočilo na obou stranách. Za stavu 6:1 jsme prostřídali sestavu a na hřiště čtyři dorostenci. Chtěli jsme, ať si vyzkouší tuto soutěž.“

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Jsem zklamaný nejen z výsledku a výkonu, ale i přístupu některých hráčů. Spíš bychom měli hrát víc týmově a v hlavách si to trochu srovnat tak, aby se tyto komedie neopakovaly. Přitom jsme šli hned v úvodu utkání do vedení. Soupeře jsme na začátku přehrávali, kombinačně byli lepší, ale zase nám vázla výstavba hry, která byla pomalá. K vidění bylo hodně zpětných přihrávek. Soupeř se vysunul, presoval nás. Hrál jednoduchou hru a pouze nakopával míče dopředu. My jsme si s tím nedovedli poradit. Bojkovice brzy výsledek srovnaly a na konci prvního poločasu po našich strašných individuálních chybách obránců jsme ještě dvakrát inkasovali. Klukům jsem v šatně říkal, že to ani za stavu 1:3 není ztraceno. Bohužel jsme po přestávce na hřiště a po další nepochopitelné chybě obránce jsme dostali čtvrtou branku a v tu chvíli jsme to vzdali a bylo po zápase. Soupeř nám odskočil na 6:1, my jsme výsledek dvěma brankami alespoň zkorigovali. Závěr se ale dohrál v poklidu. Určité hráče jsem vyzkoušel na jiných postech, protože do Bojkovic jsme odjeli pouze se dvěma náhradníky, což je pro mě vzhledem k tomu, že máme béčko, nepochopitelné.“

Branky: 38. a 48. Vojtěch Dolina, 39. z penalty a 68. z penalty Vít Dolina, 15. Tomáš Gorčík, 63. Jan Gago - 7. Dominik Knap, 69. Martin Hanus, 89. Ondřej Slaměník. Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 200.

Hattrick Veleckého nestačil. Nivnice s Hlukem ztratila vedení 3:1, má jen bod

BUCHLOVICE – TĚŠNOVICE 2:5 (2:1)

René Krystýnek, asistent trenéra Buchlovic: „Začátek byl z naší strany perfektní. Do utkání jsme nastoupili připravení a odhodlaní porvat se o co nejlepší výsledek. Bojovali jsme a v šesté minutě vedli 2:0. Nejprve se hlavou po rohu Kuby Kořínka prosadil Ondra Vašek, následně David Křiva z trestného kopu chytře obstřelil zeď. Pak jsme přestali trošku hrát, čehož hosté využili a snížili na 2:1. Těšnovice si v prvním poločase vypracovaly další dvě vyložené šance, které ale neproměnili. Ve 45. minutě měl velkou šanci po brejku Njambi, ale hostující brankář jeho střelu výborným zákrokem vytáhl. Hosté nás po změně stran začali přehrávat. My jsme museli nuceně střídat. Za nerozhodného stavu 2:2 měl David Křiva šanci, když jeho krásnou střelu k tyči těšnovický brankář chytil. Hosté nás postupně začali přehrávat a střílet góly. Závěr se za rozhodnutého stavu dohrával v klidném duchu. O přestávce jsme se loučili s Milanem Daňhelem. Bývalý fotbalista a funkcionář u nás dělal dlouhé roky hlasatele. Dostal od vedení dárkový koš. Slíbil, že u fotbalu zůstane. Musím poděkovat také dorostencům, kteří nám při různých absencích přišli pomoct. Pochválit musím také Patrika Zábojníka. Půl roku nebyl na hřišti a přesto patřil k nejlepším obráncům.“

Jiří Maceja, trenér Těšnovic: „Měli jsme tragický nástup do utkání. Přitom jsem kluky v šatně na to upozorňoval. Bohužel po dvou standardkách jsme rychle prohrávali 0:2. Na jedné brance se podílel i brankář Zavadil, který se ale vykoupil na konci prvního poločasu, kdy chytil soupeři velkou šanci. My jsme se z úvodního šoku vzpamatovávali pomalu. Obrovské problémy nám dělal hlavně Křiva, kterého jsme nedokázali zachytávat. V šatně jsme si to trochu vyříkali. Musel jsem zvýšit i hlas, ale kluci byli v klidu, věřili se. Druhý poločas byl z naší strany úplně o něčem jiném. Přišlo mi, jakoby domácí v šatně vytuhli a po přestávce nám nestíhali. My jsme trochu změnili taktiku, hráli více zezadu, na brejky, což nám vycházelo, protože jsme to tam začali sypat. Byla to už jenom otázka skóre, na hřišti jsme totiž dominovali. S výsledkem jsem spokojený, mužstvu jsem pořád věřil. Pomohl nám i gól Šilinger, který se trefil ve 42 letech. Chyběli nám tři hráči ze základní sestavy, ale zastoupili je další kluci.“

Branky: 4. Ondřej Vašek, 6. David Křiva - 61. a 66. Karel Majkrič, 30. Ondřej Šilinger, 57. Petr Suchánek, 75. Filip Nohava. Rozhodčí: Hanák. Diváci: 150.

MLADCOVÁ – KUNOVICE 1:1 (1:0)

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Konečná remíza je asi spravedlivá. V prvním poločase jsme ale byli herně lepší a gólem z penalty, kterou proměnil Haloda, zaslouženě vedli. Do přestávky jsme si ale vypracovali další dvě stoprocentní šance, které jsme nedali. V obou byl Jan Ramert. Bohužel před poločasem jsem musel vystřídat dva zraněné hráče Čihánka a Mičolu a hra se nám po změně stran rozsypala. Druhá půlka byla od nás hrozná, asi nejhorší za celé jaro. I přes mizerný výkon jsme měli dalších pět vyložených šancí. Kdyby hosté neměli v brance Drobisze, vyhráli bychom.“

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Do Zlína jsme jeli bez čtyř hráčů základní sestavy. Chyběli nám Perůtka, Kundrt, Krček a taky brankář Němčický, kterého nahradil Petr Drobisz. Musím mu poděkovat, že nám pomohl. Má spoustu zkušeností, chytat ani po letech nezapomněl. V poli dostali příležitost jiní kluci. Úvod zápasu byl od nás slušný. Začátek jsme zvládli dobře. Byli jsme v pohybu, kombinovali. Ale zbývajících třicet minut první půle jsme tahali za kratší konec. Dostali jsme gól z penalty, domácí pak po standardní situaci nastřelili břevno. To jsme měli štěstí. Druhý poločas už byl z naší strany daleko lepší. Hra se ale přelévala z jedné strany na druhou, šance jsme měli my i soupeř. Dominovali ale brankáři. Nás podržel Drobisz, také gólman Mladcové pochytal nějaké nájezdy, šance. Na Mladcové se nikomu nehraje dobře, pro všechny je to těžká půda, takže s bodem jsme spokojení.“

Branky: 28. Tomáš Haloda z penalty - 57. Daniel Flek z penalty. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 120.

Oslabeným Kunovicím k bodu pomohl brankář Drobisz. Branky padly jenom z penalt

KORYČANY – DOLNÍ NĚMČÍ 1:2 (0:2)

Karel Rotter, trenér Koryčan: „Chtěli jsme se s domácím publikem rozloučit výhrou, což se nám bohužel nepovedlo. První poločas byl vyrovnaný. My jsme měli čtyři nebo pět gólových možností, ale buď jsme je špatně vyřešili nebo je zneškondil hostující gólman. Na druhé straně jsme sami dostali hloupé branky a hostům darovali poločasové vedení 2:0. Hned po změně stran Posolda snížil na 1:2 a dál se hrál dobrý a vyrovnaný fotbal bez vážnějších šancí. Hosté zahrozili dvakrát, když nás skvělými zákroky podržel brankář Rotter. Za mě by utkání spíše slušela remíza. Bohužel jsme vyrovnávací branku nedali a soupeře dva góly hloupými chybami darovali. Jinak to byl celkem slušný zápas. Chyběl nám akorát Šnajdr.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Pro nás na velmi nepříjemnou půdu do Koryčan jsme odjížděli s vědomím, že v případě výhry si s předstihem zajistíme konečné čtvrté místo v tabulce. I s několika nucenými změnami v sestavě jsme k zápasu přistoupili zodpovědně. Hned při nástupu zřejmě nikdo na stadionu moc nechápal nad čím přemýšlel sudí i delegát v kabinách, protože obě mužstva nastoupila v červených dresech a hráči se poznávali hlavně díky stulpnám. Po úvodním oťukávaní jsme se do první šance dostali my, když střelu Palíka ještě zneškodnil domácí gólman. Poté si gólovou asistenci připsal Radek Kadlček, který přesným výkopem našel Vencu Ondřejku a ten se v těchto pozicích poslední dobou nemýlí. Po následném faulu na Tomáše Stojaspala, jenž se už nacházel sám před brankou, bezpečně proměnil zcela jasnou penaltu Míša Palík. Do druhé půlky jsme nastupovali s tím, že nesmíme inkasovat kontaktní branku. Hned v úvodu jsme mohli zápas rozhodnout, ale Pavel Krchňáček sám před gólmanem svoji šanci nevyužil a z následného protiútoku zapadla tečovaná střela Koryčan šťastně do naší sítě. Hra byla po celý zápas vyrovnaná, žádný z týmů si nevytvořil déletrvající tlak. Krásnou akci předvedli u konce také naši dva dorostenci, když Tom Hibler našel přesným centrem Lukyna Bobčíka, který pálil pohotově z voleje, ale domácího gólmana neprostřelil. Zápas v poli by mohl vypadat spíše jako remízový, ale podle vytvořených gólových situací jsme vyhráli zaslouženě, neboť šance Petra Tinky, Venci Ondřejky či Libora Kadlčka měli naše skóre navýšit. Všichni kluci si dneska zaslouží hlavně za svůj přístup pochvalu.“

Branky: 47. Petr Posolda - 29. Václav Ondřejka, 40. Michael Palík z penalty. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 85.

NEDACHLEBICE – ŠUMICE 1:1 (0:0)

Ondřej Čtvrtníček, hrající trenér Nedachlebic: „Pro nás je to cenný bod, který nám přinesl definitivní záchranu v soutěži. Bohužel na jaře hrajeme na to, na co máme. Je nás málo, brankář Hákej zase musel nastoupit na hrotu útoku. V brance byl Hubáček, který nás skvělými zákroky podržel. V poli to bylo celkem vyrovnané, šance byly na obou stranách. Při zakončení bylo vidět, kde se oba týmy nacházejí. My jsme bohužel v takové krizi, že se nám nyní nedaří dávat góly, soupeř je na tom ale asi podobně jako my. Jinak utkání bylo naprosto poklidné.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Oba týmy si vypracovaly nějaké šance. My jsme jich asi měli o něco víc. Domácí skvělými zákroky podržel jejich gólman, ale ani náš nechytal špatně. Bylo to o tom, kdo promění nějakou šanci a dá gól. Zápas klidně mohl skončit 5:5, v zakončení jsme se ale trápili. Mrzí nás spousta neproměných šancí. Klidně jsme mohli venku vyhrát. Bohužel jsme se nechali strhnout hrou a nemysleli na zadní vrátka. Byl to takový divný fotbal. Všichni útočili, moc se nebránilo. K vidění ale byla spousta chyb a nepřesností. Utkání bylo kvůli ztrátám dost rozhárané.“

Branky: 55. Peter Vrták - 63. Pavel Dvořák. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 150.

Region's Cup: Výběr kraje porazil Lisabon. Vysněné finále přiblížil Krajča

BYLNICE – ÚJEZDEC 0:1 (0:1)

Martin Lukšík, hrající trenér Bylnice: „Bod byl tentokrát hodně blízko. První půlka byla od nás dobrá. Újezdci jsme byli minimálně rovnocenným soupeřem, místy jsme měli i navrch. Bohužel nedáváme góly, vepředu jsme jaloví, což podtrhla neproměněná penalta kapitána Romana Macků. Řekl mi, že to buď dá do šibenice nebo zazdí a nakonec balon poslal dva metry vedle. To už jsme ale prohrávali 0:1. Újezdec byl hratelný soupeř, v závěru jsme měli obrovský tlak. Bohužel hrajeme jenom po vápno, dál se nedostaneme, akci nikdy nedohrajeme. Vždycky balon zasekneme, obehráváme šestnáctku. Problém je, že nám chybí krajní hráči a rychlý útočník. Pořád to látáme a nyní řešíme, co vlastně přihlásíme.“

Dominik Pěnička, záložník Újezdce: „Protrpěná výhra. Chybělo nám asi pět hráčů ze základní sestavy, což se na našem výkonu projevilo. Mysleli jsme si, že poslední tým tabulky lehce zválcujeme, když na jaře ještě nevyhrál. Někteří kluci se tím bohužel nechali trošku ukolébat. Brzy jsme ale zjistili, že to nebude tak jednoduché. Na některých postech nám chyběla kvalita. Šanci dostali i kluci, co tolik nehrávají a bylo to pro ně těžké. Celkově náš výkon ale nebyl dobrý. Soupeř měl taky nějaké šance, na druhé straně jsme mohli vést i větší rozdílem. První poločas jsme nějak přetrpěli a něco si řekli. Bohužel po změně stran jsme na to navázali a bylo do od nás podobmé. Měli jsme tam pár výpadů, ale žádný z nich nedokázali přetavit v braku. Soupeř měl ve druhém poločase velkou příležitost na vyrovnání, ale penaltu neproměnil. Jinou možnost ale neměl. Bohužel jsme nedokázali přidat uklidňující druhou branku a proto se trápili až do konce. I hubenou výhru ale nakonec bereme.“

Branka: 13. David Pomajbík. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 110.