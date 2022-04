Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „Hosté k nám přijeli s několika dorostenci a v úvodu zápasu to bylo znát. Během první čtvrthodiny jsme se dostali do několika dobrých příležitostí, které většinou vyřešil brankář hostí. V 15. minutě se ale po jeho zákroku na Kupčíka kopala penalta, kterou bezpečně proměnil Sáblík a ten samý hráč o minutu později zvýšil na 2:0. Poté jsme trochu polevili a v 19. minutě snížil na 2:1 Baroš. Hosté měli pak ještě několik příležitostí, ale naštěstí pro nás mířili většinou vedle naší branky. Ve 34. minutě zvýšil po rohu Dominik Plšek na 3:1 a tímto skóre skončil první poločas. Ve druhém poločase se hrálo převážně mezi šestnáctkami a když v 57. minutě přidal po trestném kopu Sáblíka Plšek hlavou čtvrtou branku, bylo utkání prakticky rozhodnuto a domácí si připsali první výhru v tomto soutěžním ročníku."

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „K poslednímu týmu tabulky jsme odjeli bez několika hráčů základní sestavy. Pomohli nám dorostenci, kteří vyztužili naši sestavu. Dostali jsme dvě slepené branky během jedné minuty, na ně jsme ale dokázali rychle odpovědět kontaktní brankou. Domácí do půle přidali třetí trefu a ve druhém dějství svůj náskok navýšili. Z naší strany to nebyl dobrý výkon a někteří hráči zahráli pod svoje možnosti."

KATEŘINICE - VIDČE 6:2 (3:1)

Tomáš Zetek, hráč Kateřinic: „Soupeř z Vidče byl dnes hodně nevýrazný, až mne to překvapilo. Od začátku duelu jsme byli lepším týmem a soupeře jsme do ničeho nepouštěli. Je škoda, že hned z první jejich šance a rohu jsme dostali gól, ale naštěstí jsme do poločasu vyhrávali už o dvě branky. Druhá půle už byla v naší režii a po čtyřech brankách v sítí Vidče už jsme si fotbal jen užívali. Potom si šli zahrát mladí fotbalisté, kteří jsou tady šikovní, což mě vyhovuje, že mám k sobě mladé hráče. V Jablunce v 1.B třídě byl dobrý tým a šikovní fotbalisti, ale už tam bylo moc starých hráčů. Proto jsem šel taky dolů, ať pošetřím zdraví. A můj první gól v Kateřinicích padl ze standartní situace, kdy mne krásně našel Ondra Čtvrtníček a já to už jen trefil do branky. Teď nás čeká ve Viganticích těžký soupeř a uvidíme, zda se proti nám postaví i Milan Baroš s René Bolfem."

KP: Nevšová se ve Slušovicích zlobila. Luhačovice opět hrály jen po vápno!

Vladislav Basel, sekretář Vidče: „Třetí jarní utkání, třetí prohra. Výsledek dnešního utkání pro nás možná až příliš krutý. Domácí vstupují do utkání aktivně a od prvních minut mají více ze hry. Po sérii nebezpečně zahraných rohových kopů následuje ve 12.min. trestný kop na který si v šestnáctce naskakuje zcela volný Zetek a přesnou hlavičkou k tyči otevírá skóre utkání 1:0. Poté dobře hrající Drda křižnou střelou míjí hostující branku a nebezpečnou střelu Čtvrtníčka z dalšího trestného kopu Petružela chytá. V další fázi první půle hru v poli vyrovnáváme, přebíráme iniciativu a začínáme si vytvářet i šance. V dobré střelecké pozici se ocitá Mičkal, ale jeho střela doprostřed brány nemůže Vrbu ohrozit. Ve 29.min. je srovnáno a opět ze standartní situace. Rohový kop Cába krásně hlavou do pravé šibenice nechytatelně usměrňuje Dalibor Nerád 1:1. Když už to vypadá, že se do šaten půjde za vyrovnaného stavu, přichází ve 40.min. akce domácích na jejímž konci je Bětík, který střelou z hranice velkého vápna prostřeluje po zemi Petruželu 2:1. O čtyři minuty je s hosty ještě hůře, tentokráte podceňuje hostující brankář lehkou střelu Čtvrtníčka a ta končí za jeho zády. V poslední šanci první půle se ocitá Mičkal, ale po trestném kopu Cába v dobré pozici míjí domácí bránu. Poločas 3:1.

Úvod druhé půle patří domácím. V 53.minutě střet Drdy s hostujícím stoperem Nerádem posuzuje hlavní rozhodčí jako penaltový a následný pokutový kop s přehledem proměňuje Kuzník 4:1. Aktivní Drda z levého křídla nadále dělá problémy hostující obraně, ale naštěstí jeho centry jak Bětík, tak i Čtvrtníček v branku neproměňují. Prvně skvěle chytá Petružela a podruhé domácí kapitán přestřeluje. Na druhé straně Mičkalovu střelu chytá Vrba a pěknou akci Kubjáta zakončuje střídající Němec vedle. My své šance neproměnili, zato domácí jsou již produktivnější. V 70.min. se nádherně nůžkami k levé tyči trefuje Kohout 5:1, aby pro změnu v 73.min. přesně k pravé tyči zamířil svou střelu Peredarjuk 6:1. Kosmetickou úpravu skóre zařizuje v 78.min. Mičkal. Ten bezpečně proměňuje pokutový kop nařízený za faul domácí obrany na Němce 6:2. V utkání pro oko diváka bohatém na branky zaslouženě vítězí domácí tým."

KELČ - HRACHOVEC 1:3 (0:1)

Zdeněk Minář, trenér Kelče: „V utkání s favorizovaným Hrachovcem jsme nepodali špatný výkon. Dáváme již příležitost v sestavě některým mladíkům a ti se své role zhostili se ctí. Hosté nebyli lepším týmem, spíše byli efektivnější v zakončení. Na úvodní branku Hrachovce jsme dokázali reagovat, kdy se prosadil těsně po přestávce Reisskup. Hosté se pak náramně trefili z trestného kopu a v závěru pečetili výsledek. I přes prohru nemám svým hráčům co vytknout."

I. A třída sk. B: Fryšták nestačil na druhý Hluk, poslední je zase Zlechov

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Proti omlazenému domácímu týmu jsme získali povinné tři body. Náš výkon v první půli nebyl optimální a dobře organizovaná domácí obrana nás do šancí příliš nepouštěla. Po dvaceti minutách se prosadila ukrajinská posila z FC Ternovo Prihara. Další branku jsme nepřidali a do kabin jsme odcházeli s jednobrankovým vedením. Domácí po přestávce brzy srovnali. Nová akvizice Prihara se prosadila i podruhé, kdy trestný kop zakroutil do šibenice. V závěru přidal Bajar třetí branku a bylo rozhodnuto. Máme tři body, ale v dalším utkání proti Vlachovicím se budeme muset hodně zlepšit."

HORNÍ LIDEČ - BYLNICE 2:0 (1:0)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Utkání s Bylnicí se hrálo na těžkém terénu. Věděli jsme, že hosté mají velmi dobře organizovanou defenzívu, přesto jsme po půli mohli vyhrávat o několik branek. V první poločasu jsme na hřišti dominovali a z mnoha šancí se ujala jenom trefa kanonýra Surovce. Hosté se do útočení příliš nepouštěli a zaměřili se spíše na bránění. Nám se dařila kombinace a dokázali jsme vyhrávat i osobní souboje. Ve druhé půli se obraz hry změnil a hosté vycítili svoji šanci. Naše obrana však pracovala velmi spolehlivě. Po hodině hry udeřil Surovec podruhé a o výsledku byli de facto rozhodnuto. Navíc hosté dohrávali od 72. minuty bez vyloučeného hráče. V závěru jsme mohli přidat další branky. Utkání s Bylnicí jsme nakonec zvládli, stále se však trápíme v zakončení. V dalším kole nás čeká zápas v Juřince, která je nepříjemným protivníkem."

I. B třída sk. C: Malenovice doma podlehly Tlumačovu, dohrávaly v desíti

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „V Horní Lidči jsme si po dvou remízách s těžkými soupeři věřili na dobrý výsledek. První poločas nám ale nevyšel zcela podle našich představ. Domácí tým byl hodně aktivní a vytvořil si několik dobrých příležitostí. V 25. minutě jsme navíc inkasovali lacinou branku. Do konce poločasu již branka nepadla, ale v úvodním dějství jsme tahali za kratší konec. V kabině jsem pak musel zvýšit hlas a náš výkon ve druhé půli byl o třídu lepší. Dvacet minut jsme domácí tým zatlačili na jeho polovinu, vyrovnávající branku jsme ale vstřelit nedokázali. Po hodině hry dlouhý míč za naši obranu a inkasovali jsme podruhé. Dvacet minut před koncem jsme šli do deseti, když byl za kritiku sudího vyloučen Chovančík. Přitom byl ale předtím ještě faulován, což rozhodčí přehlédl. Na body jsme v derby nedosáhli, musíme se tak připravit na další duel s Podlesím."

VAL. PŘÍKAZY - VIGANTICE 0:6 (0:3)

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Nedělní utkání se nám moc nepovedlo, i když náš vstup do utkání byl dobrý. Prvních patnáct minut jsme hráli dobře a dostali se do šancí, žádnou jsme však nevyužili. Po našem zaváhání kopaly Vigantice roh a nejlíp se orientoval Milan Baroš, který opět ukázal, že je gólový hráč. Následně jsme pěknou střelou ohrozili soupeře a hned z další akce kopal soupeř opět roh a dal znovu ze standartní situace branku. To už jsme přestávali stíhat a hosté opět Milanem Barošem navýšili skóre na poločasových 3:0. Do druhé půlky jsme vstoupili s odhodláním něco s výsledkem udělat, ale opět hosté se štěstím dali čtvrtý gól. Poté absolutně převzali otěže zápasu a pak už vše bylo otázkou skóre. Obrazně řečeno, Vigantice šestkrát ohrozily naši branku a šestkrát skórovali. To my jsme se v druhé půlce už k zakončení nedostali. Pěkná divácká kulisa, solidní počasí, Milan Baroš a tři jeho góly a v neposlední řadě i svou velikost ukázal skromností a nikoho, kdo se chtěl s ním vyfotit také neodmítl. Výsledek je pro nás krutý, hosté nám dali lekci z produktivity."

FOTOREPORTÁŽ: Nedělní etapa Valašské Rally přinesla rozhodnutí

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Utkání ve Valašských Příkazech jsme zvládli na jedničku a svoji převahu jsme dokázali vyjádřit i brankově. Vycházeli nám standartní situace, ze kterých jsme dokázali vytěžit tři branky. Domácí zlobili jen v úvodu utkání, kdy měli první příležitost. Zápas vyšel střelecky Milanu Barošovi, který znovu zaznamenal hattrick. Ve druhém dějství jsme kontrolovali vývoj utkání a přidali jsme další tři trefy. Dařilo se nám odebírat míče a výborně pracovala naše záložní řada. Naše výhra je naprosto zasloužená, domácí tým byl nebezpečný pouze v první půli, ve druhém poločasu už toho směrem dopředu moc nepředvedl."

PODLESÍ - VAL. MEZIŘÍČÍ B 4:0 (2:0)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Dnešní derby jsme zvládli a po zásluze si připisujeme důležité tři body. Hrál se zajímavý fotbal a kromě čtyř branek přinesl několik dalších šancí na obou stranách. Výbornou zprávou je také návrat Pepy Zetka, který dnes nastoupil po více jak osmi měsíční pauze, zaviněné vážným zraněním kolene. Střelecky se prosadil nestárnoucí Tydlačka 2x, po jedné brance přidali Holčák a střídající Košut. I přes chladné počasí dorazilo na zápas 200 fanoušků a Vám všem děkujeme za podporu. Toto vítězství je tak nejlepší pozvánkou na další derby - ve čtvrtek 14.4. od 16:30 nastoupíme v dohrávce v Hrachovci."

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Utkání v Podlesí se nám příliš nepovedlo a vyhořeli jsme v zakončení. Přitom zejména v prvním poločasu jsme drželi s domácím týmem krok, ten na rozdíl od nás, dokázal své příležitosti zúročit. Obdržené branky nám vzali vítr z plachet a domácí ve druhém poločasu přidali další dva střelecké zásahy. Soupeř nám dal lekci z produktivity a tvrdě trestal naše individuální chyby."

FRANCOVA LHOTA - JUŘINKA 1:1 (0:0)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Po prvních deseti minutách, kdy jsme soupeře zatlačili, se hra vyrovnala a v prvním poločasu měl každý tým dvě velké tutovky. Nás podržel mladý gólman Michálek, který dostal šanci a obstál na výbornou. Poločas tedy skončil bezbrankovou remízou. Druhou půli už jsme soupeře zatlačili a paradoxně jsme z ojedinělé šance hostů dostali gól na 1:0. I když jsme měli tlak a soupeře drželi na jeho půlce, tak kromě jedné vyložené šance Filáka, jsme až tolik příležitostí neměli. Juřinka hrála zkušeně a těžko se nám vytvářely šance, protože bránila zodpovědně. Bohužel jsme ještě před koncem zápasu přišli o hráče, který byl přísně vyloučen a vypadalo to na první jarní prohru. Naštěstí i v deseti jsme dokázali Juřinku zatlačit a to se vyplatilo v poslední minutě, kdy po faulu ve vápně přišla penalta. Tu Juráň proměnil a utkání skončilo remízou. Musím uznat kvalitu Juřinky, která odehrála dobré utkání a ke všemu ji ještě pomohl úvodní gól. Zodpovědně bránila, takže remíza byla asi z celkového pohledu zasloužená."

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Martin Särkozy, trenér Juřinky: „Na zápas jsme přijeli velmi dobře připraveni a hráči svědomitě plnili taktické pokyny. V prvním poločase se nám, bohužel, nepodařilo proměnit čtyři vyložené šance. Soupeř se do příležitostí nedostával tak často, ale některé akce z jejich strany byli taky velmi nebezpečné. Nicméně se do šaten šlo bez branek. V druhém poločase jsme pokračovali v dobré práci a odměnou byl v 58. minutě gól Goláňe. Soupeř chtěl vyrovnat a tak byl chvílemi nebezpečný. Vše vypadalo, že vše bude mít pro nás dobrý konec, ale v poslední minutě zápasu, po naší chybě, se dočkal soupeř záchrany v podobě odpískaného pokutového kopu, který byl s přehledem proměněn. Konečný stav byl tak 1:1. Výsledek mě mrzí hlavně kvůli klukům, kteří celý zápas pracovali na 100% a v závěru darovali soupeři bod."

PETR KOSEČEK