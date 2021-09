Vladislav Basel, sekretář Vidče: „Do Vidče v sobotu k pravému „derby zápasu“ přicestoval Rožnov. Tým, s nímž na domácí půdě máme dlouhodobě negativní bilanci a poslední výhra nad tímto soupeřem se datuje do devadesátých let minulého století. V sychravém podzimním počasí jsme nedokázali tuto bilanci změnit a po závěrečném hvizdu opět odešli ze hřiště poražení.

Půl hodiny jsme byli jasně lepším týmem. Soupeře k ničemu nepustili a dominovali ve hře. Bohužel z množství šancí jsme dokázali vstřelit jen jednu branku, a to dnes na výhru nestačilo. Hned ve 3.min Heryán vysouvá Němce, jeho střela z úhlu jde mimo bránu. Poté se k zakončení dostává v úvodu utkání velmi aktivní Heryán. Ránu mířící doprostřed brány hostující brankář Sekyra chytá. V 9.min Němec přenáší hru zprava na levou stranu, kde nachází zcela volného Kubjáta, který v dobré pozici přestřeluje nejen Sekyru, ale i soupeřovu bránu. V 16.min se už domácí radují ze vstřelené branky. Lukáš Petružela ideálně uvolňuje Mičkala a ten je v zakončení neomylný 1:0. Přidat druhou branku může Pavel Drda, který se na hranici šestnáctky dostává ke střele. Pěknou ránu však Sekyra vyráží na roh. Ve 35.min propadáme ve středu pole a míč se po ose Kovács - Palla dostává ke zcela volnému Kolaříkovi, který střelou mezi nohy domácího brankáře Petružely srovnává 1:1. Závěrečná pětiminutovka první půle nabízí šance na obou stranách. Nejprve ve 40.min domácí obrana fauluje na hranici velkého vápna kapitána hostí Kolaříka, k míči se staví Palla, ale jeho trestný kop naštěstí pro domácí končí na břevně. Následně na druhé straně Mičkal vysouvá do vyložené šance Nováka. Ten postupuje z pravé strany sám na Sekyru, ale přestřeluje. V poslední šanci první půle hostující Kovács míří do pravé tyče Petruželovy brány.

Druhá půle už tak líbivý fotbal nenabízí. Domácím hrát do „plných“ a tvořit hru dlouhodobě nejde a hosté trpělivě čekají na svou šanci. Varováním pro domácí mohla být akce hostujícího trenéra Kunce, který ukrytou střelou přes stopery domácích trefuje v 60.min opět pravou tyč Petruželovy brány. V 64.min zápasu přichází klíčový okamžik utkání. Domácí kapitán Mičkal je nedůrazný v obranné fázi, následuje rohový kop, při němž Lukáš Petružela nechává volný prostor Kuncovi a jeho hlavička končí v síti 1:2. Vyrovnání má na kopačce Pavel Drda. Jeho střelu mířící do sítě vykopává hostující stoper Vokáč. Poslední velkou šanci domácích si připravuje Mičkal, ale míč po jeho zakončení jen těsně míjí levou tyč. Závěrečný tlak nepřichází a my zbytečně ztrácíme na domácí půdě podzimní neporazitelnost."

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „V úvodu místního derby byli lepším týmem domácí hráči a ze svého tlaku vytěžili první branku již po šestnácti minutách. Chvilku nám trvalo, než jsme se z toho oklepali a pomohla nám vyrovnávající branka Kolaříka. Ve druhém poločasu jsme byli lepším týmem a svoji převahu jsme korunovali vítěznou brankou. Několikrát jsme nastřelili i konstrukci domácí branky. Za výkon ve druhém dějství je naše výhra patrně zasloužená."

JUŘINKA - VLACHOVICE 4:2 (1:0)

Dan Vavřík, hráč Juřinky: „Utkání s posledním celkem tabulky pro nás nebylo vůbec jednoduché. Houževnatý soupeř nám dělal v první půli značné problémy a vytvořil si několik slibných příležitostí. Nám se podařilo vstřelit po půlhodině hry první branku. Přesto byli hosté stále velmi nebezpeční. Druhý poločas přinesl více branek. V 55. minutě jsme se radovali podruhé, ale hosté vzápětí snížili na jednobrankový rozdíl. V 62. a 63. minutě jsme dvěmi slepenými brankami šli do trháku. Hosté v 71. minutě snížili na dvoubrankový rozdíl. Utkání jsme nakonec dovedli do vítězného konce. Soupeře z Vlachovic ale musím pochválit, byl hodně běhavý a nedal nám ani metr hřiště zadarmo. S tříbodovým ziskem jsme však spokojeni a pokračujeme v soutěži stále bez zaváhání."

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „V první půli jsme s dosud neporaženým domácím celkem drželi krok a vypracovali jsme si několik velmi dobrých příležitostí. Domácí Juřinku v tomto duelu hodně podržel brankář. I ve druhé půli jsme byli hodně aktivní, ale domácí byli v zakončení efektivnější a to nakonec rozhodlo. Přesto jsme odehráli velmi dobré utkání a na svůj výkon se pokusíme navázat v dalším utkání s Francovou Lhotou."

HORNÍ LIDEČ - PODLESÍ 4:1 (2:0)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „V souboji s Podlesím jsme chtěli potvrdit poslední výhru s Vidčí. Již v první minutě jsme propásli stoprocentní šanci. Přesto jsme se mohli radovat ve 12. minutě, kdy se prosadil kanonýr Surovec. Hosté ale velmi dobře kombinovali a nastřelili tyčku. Uklidnění do našich řad přinesla druhá branka, kterou vstřelil ve 28. minutě Žák. Do kabin jsme tak odcházeli dvoubrankovým vedením. Druhá půle začala náporem hostí, kteří nás zatlačili na naši polovinu. Přežili jsme několik šancí soupeře, ale v 65. minutě jsme inkasovali kontaktní branku. Vysvobozením pro nás byla třetí branka agilního Žáka, který k nám přišel před sezonou ze Střelné a již se na vyšší soutěž adaptoval. Definitivní podobu výsledku dal v samotném závěru Abík. Výsledek je pro hosty dost krutý, za stavu 2:1 viselo vyrovnání na vlásku. Nakonec jsme toto utkání zvládli i díky naší lepší střelecké produktivitě. Z domácích duelů jsme chtěli získat šest bodů, což se nám podařilo a s tímto jsme spokojeni."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „V souboji s Horní Lidčí se nám do sestavy vrátili někteří doléčení hráči a na našem výkonu to bylo hned znát. O naší porážce rozhodly dvě individuální chyby v první půli. Zde jsme dokonce nastřelili tyčku domácí branky. Druhou půli jsme vyvinuli neustálý tlak, ale vytěžili jsme z něj jedinou branku. V době našeho největšího náporu jsme opět chybovali a domácí nás tvrdě trestali. V závěru jsme inkasovali počtvrté. Výsledek neodpovídá poměru sil na hřišti, přesto může být náš výkon určitým povzbuzením, kdy očekáváme ještě návrat dalších hráčů."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - KATEŘINICE 2:1 (0:0)

René Fröhlich, trenér Val. Meziříčí B: „Soupeř z Kateřinic k nám dorazil bez několika klíčových hráčů, ale na vítězství jsme se dost nadřeli a museli jsme zápas otáčet. Prvních třicet minut se toho na hřišti příliš nedělo a oba týmy čekaly na chybu soupeře. Nám trvalo delší dobu, než jsme se dostali do provozní teploty. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu. Druhý poločas začal chybou našeho brankáře a hosté toho dokázali využít. Prostřídali jsme sestavu a náhradníci naši hru patřičně okysličili. Po hodině hry srovnal Gajdoš. Dvacet minut před koncem rozhodl o tříbodovém zisku Vašek. V závěru napravil svoji chybu brankář Michut, kdy nás při šanci Kateřinic podržel. Tři body mají svoji cenu, i když hosty sužují absence, nakonec jsme asi byli o tu jednu branku lepším týmem."

Marcel Beňo, trenér Kateřinice: „Do Valašského Meziříčí jsme přijeli ve zdecimované sestavě. Hromadu hráčů je zraněných a někteří mají jiné povinnosti. První poločas byl hodně neurovnaný s řadou nepřesností na obou stranách. Do půle diváci branku neviděli. Druhá půle začala chybou domácího gólmana, kterému vypadl míč a Kohout mohl skórovat. Domácí vystřídali a během deseti minut dokázali duel otočit. V závěru jsme sahali po vyrovnání, což se nestalo. Domácí celek byl pro nás hratelný, ale těch absencí v naší sestavě bylo strašně moc a odjíždíme tak s prázdnou."

BYLNICE - VAL. PŘÍKAZY 2:0 (1:0)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Utkání s Valašskými Příkazy nebylo vůbec jednoduché. Navíc se někteří hráči mezi sebou velmi dobře znají. Hosté se u nás prezentovali velmi dobrým výkonem a určitě nepatří do spodních pater tabulky. V první půli jsme byli o něco aktivnějším týmem a po zásluze jsme šli do vedení. Druhá půle už byla z jiného soudku, hosté nás začali přehrávat a lépe kombinovali. Naštěstí jejich snaha končila na naší pozorné obraně. Po hodině hry se prosadil kanonýr Lukáč a pak už bylo o vítězi toho duelu jasno. Podařilo se nám prodloužit naši sérii na pět zápasů a na dohled už máme čelo tabulky. Zůstáváme však na zemi, jdeme zápas od zápasu. V této třídě může porazit každý každého."

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „ Velmi špatný vstup do sezóny se na nás malinko podepisuje a to především v řešení finální fáze. Dnes to opět bylo bez kloudné střely na branku. Určitě jsme v Bylnici podali solidní výkon, kombinace se vcelku dařila a držení míče bylo dobré. Bušíme do plné obrany, pak je z toho jeden brejk, souboj a penalta. To nás malinko srazilo dolů. Přesto jsme do druhé půlky vstoupili slušně a snažili se diktovat tempo hry. Ale zase přišel dlouhý nákop za obranu, prudký centr, gól a rázem to bylo dva nula. Asi nejhorší zjištění je, že nejsme schopni ohrozit branku soupeře, až snad na jeden moment, kdy to soupeř vykopl z brankové čáry. Takže opět jsme bez bodového zisku. V příštím kole přivítáme Juřinku, která s Francovou Lhotou vévodí tabulce a budeme to mít hodně těžké."

HRACHOVEC - VIGANTICE 2:2 (2:0)

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Hosté z Vigantic k nám dorazili i s bývalými reprezentanty René Bolfem a Milanem Barošem, což také přilákalo početnou diváckou návštěvu. A ti se určitě nenudili, především Milan Baroš jim ukázal, že je stále pan fotbalista. V první půli jsme byli o něco přesnějším týmem a svoji převahu jsme dokázali vyjádřit i brankově. Po šestnácti minutách se trefil Janošek a pět minut před odchodem do kabin přidal druhou branku z penalty Orság. Hosté ve druhém dějství přidali a k neudržení byl především Baroš. Během dvou minut srovnal skóre a začínalo se od nuly. V závěru se blýskli oba brankáři, kdy oba celky mohly utkání rozhodnout ve svůj prospěch. V nadstartním utkání padly čtyři branky, diváci viděli skvělé individuální výkony a celé odpoledne se změnilo v krásnou oslavu fotbalu."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Před utkáním jsme věděli, že nás v Hrachovci čeká těžká šichta, což se i potvrdilo. Přitom začátek utkání jsme odehráli dobře a nastřelili jsme brankovou konstrukci. Pak jsme ale vypadli z role, neudrželi jsme míč a domácí nás začali přehrávat. Ze své převahy vytěžili do přestávky dvě branky a jednou nás podržel brankář Slovák. Do druhé půle jsme nastoupili jako vyměnění a začali jsme mít navrch. Na hřišti začal úřadovat Milan Baroš a během dvou minut srovnal. V závěru jsme si vypracovali dvě dobré příležitosti, také domácí mohli zápas rozhodnout. V utkání dvou rozdílných poločasů se nakonec urodila remíza, se kterou jsme spokojeni."

FRANC. LHOTA - KELČ 4:2 (1:1)

Mojmír Jaroš, trenér Francova Lhota: „Zápas s Kelčí nás nezastihl v optimálním rozpoložení, přesto jsme ho zlepšeným závěrem dokázali zvládnout. Přitom začátek utkání byl v naší režii a již po šesti minutách nás poaslal kanonýr Filák do vedení. Branka nás ukolébala a po chybě v zadních řadách hosté srovnali. Do šaten se odcházelo za nerozhodného stavu, hosty podržel několikrát brankář. Na začátku druhé půle jsme měli tlak, který vyústil v další branku Filáka. Hosté ale nesložili zbraně a začali nás přehrávat. Srovnali na 2:2 a byli blízko i třetí brance. To se nestalo a vysvobozením pro nás byla třetí trefa Chmely. V závěru přidal Juráň z penalty čtvrtou branku. Nakonec bereme tři body, k výhře jsme se ale hodně protrápili."

Zdeněk Minář, trenér Kelče: „Ve Francově Lhotě jsme nebyli daleko od bodového zisku. Před utkáním jsme přitom těžko dávali dohromady slušnou sestavu. Hráči ale zabojovali a byli domácím zdatným protivníkem. Za stavu 2:2 jsme mohli dokonce jít do vedení. V závěru nám už došly síly a třetí branka v naší sítě vše zlomila. Výborný výkon podal Petrnek v naší brance, ostatní zaslouží pochvalu za bojovnost."

PETR KOSEČEK