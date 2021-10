Vladislav Basel, sekretář Vidče: „V sobotu čekal domácí borce další kvalitní soupeř z blízkého okolí. Po Viganticích a Rožnovu přicestoval do Vidče k mistrovskému zápasu ambiciózní Hrachovec. V utkání, ve kterém soupeř lépe kombinoval a měl častěji míč na kopačkách, jsme to byli my, kdo si v závěru vytvořili větší gólové šance a sahali po třech bodech.

První poločas moc příležitostí ke vstřelení branky na obou stranách nenabídl. Domácí po předchozích třech nevydařených utkáních a venkovních gólových přídělech tentokráte vsadili na kvalitní defenzívu v čele s výborným Petruželou v bráně. Klíčovým mužem zápasu však na domácí straně byl Pavel Drda, který se dokázal nejen fyzicky, ale i herně vyrovnat o deset let mladšímu hostujícímu špílmachrovi Malému. Na první střelu na bránu čekali diváci až do 20.minuty. Hlavičku Orsága vyráží Petružela na roh. Následují dvě dobré střelecké příležitosti Němce, ale první střelu blokuje Šnajdr a u druhé chybí větší razance, a tak ji Růžička bez problémů chytá. Ve 35.min. nebezpečně střílí z hranice velkého vápna Malý, ale domácí brankář opět skvěle vyráží na roh.

I ve druhém poločase se obraz hry nemění. Domácí poctivým bráněním nepouštějí soupeře do vyložených šancí, a naopak trpělivě čekají na svou příležitost. V 60.min míjí branku pěkná střela Volka a vzápětí zakončuje z úhlu Malý – Petružela vyráží. V 75.min přichází největší šance zápasu. Heryán uličkou parádně uvolňuje Němce, ale ten své sólo na brankáře neproměňuje. Růžička dobrým vyběhnutím zmenšuje střelecký úhel a jeho ránu vyráží. Odražený míč se dostává ke střídajícímu Dobešovi, ten však nemíří přesně, přestřeluje hostující bránu. V další vyložené šanci se ocitá Kubját, ale i on v zakončení selhává a míjí. Poslední šanci na vstřelení branky v 85.min. nevyužívá Heryán. Jeho střelu pro změnu blokují obránci mimo tři tyče."

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Zápas ve Vidči se nám vůbec nepovedl podle našich představ. Zejména v první půli jsme působili ospalým dojmem a zůstali jsme za očekáváním. Vyslali jsme jedinou střelu na bránu zásluhou Malého, se kterou si domácí gólman poradil. Domácí nás předčili v agresivitě a v nasazení. Ve druhém poločasu jsme naši hru nepatrně zvedli, paradoxně ale mohli zápas rozhodnout domácí hráči při svých dvou velkých příležitostech. V duelu se nakonec urodila bezbranková remíza, což je asi z celkového pohledu zasloužené pro oba týmy. V příštím kole nás čeká v derby rezerva Valašského Meziříčí a náš výkon budeme muset zlepšit."

JUŘINKA - KATEŘINICE 2:0 (2:0)

Matěj Kundrát, hráč Juřinky: „Utkání s Kateřinicemi se nám vcelku povedlo. Především v prvním dějství jsme byli lepším mužstvem. První branku dal hlavou Paťava již v desáté minutě a to nás uklidnilo. Druhou trefu přidal ve 26. minutě po pěkné akci Vavřík. Do půle jsme mohli přidat i další branky, což se nám nepovedlo. Hosté se ve druhém poločasu herně zlepšili a při jejich šanci nás podržel brankář Bláha. Svojí výhru jsme si ale v pohodě pohlídali. Celkově je ale naše vítězství naprosto zasloužené, byli jsme lepším týmem a vrátili jsme se na vítěznou vlnu. Teď nás však čeká duel ve Viganticích, kde také budeme chtít bodovat."

Marcel Beňo, trenér Kateřinice: „Hlavně v první půli jsme za domácím týmem zaostávali ve všech činnostech. Domácí vstřelili první branku po deseti minutách hry. Po půlhodině jsme už prohrávali o dvě branky. Po půli jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, své dvě dobré příležitosti ke zdramatizování utkání jsme však neproměnili. Celkově lze říct, že výhra domácích je naprosto zasloužená, náš výkon zejména v prvním poločasu nebyl optimální."

HORNÍ LIDEČ - VLACHOVICE 3:2 (0:1)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Věděli, že nás nebude čekat jednoduché utkání, protože Vlachovice v předchozích duelech dokázaly potrápit nejednoho z favoritů. Začátek utkání jsme zahájili velkým tlakem a vytvořili jsme si dobré příležitosti, které jsme ale v zakončení špatně vyřešili. Hosté spoléhali na zabezpečenou obranu a rychlé brejky. Po půlhodině hry agilní Hověžák dostal hosty dokonce do vedení. Do půle jsme už nebyli schopni na novou situaci reagovat. Pomohla nám poločasová přestávka, kdy jsme si vše vyříkali. Hned po návratu ze šaten Liška vyrovnal. Po hodině hry nás poslal Žák do vedení. Od té doby jsme začali dobře kombinovat a na hřišti jsme dominovali. Šest minut před koncem přidal Fojtík třetí branku. Hosté se ale nevzdali a v samotném závěru vstřelili kontaktní branku. Výhru jsme pak už ubránili, ale zbytečně jsme zdramatizovali konec utkání. V závěru nás podržel brankář Kubín. Hosté si ale za předvedený výkon možná i ten bod zasloužili. V příštím kole nás čeká derby ve Valašských Příkazech a budeme zde chtít prodloužit naši vítěznou sérii."

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „V Horním Lidči jsme odehráli další utkání, které jsme prohráli o branku. Po půli jsme vedli po brance J. Hověžáka. Velmi pozorná obrana domácí hráče do šancí příliš nepouštěla. Zaspali jsme začátek druhé půle a domácí srovnali. Pak mohl každý tým strhnout vedení na svoji stranu. Po hodině hry se to povedlo Horní Lidči. V závěru jsme inkasovali potřetí. Utkání jsme ale nezabalili a snížili jsme na jednobrankový rozdíl. Vyrovnat se nám již nepodařilo, domácí podržel při našich příležitostech brankář. V příštím kole hrajeme doma o šest bodů s Podlesím a musíme se důkladně připravit."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - ROŽNOV P/R 1:1 (1:0)

René Fröhlich, trenér Val. Meziříčí B: „Ze zápasu mám takové smíšené pocity. Před utkáním jsme horko těžko skládali sestavu a na hřiště jsem musel nastoupit i já. Další komplikace přišla po sedmi minutách, kdy se zranil Žemla a poté jsme přišli i o Vaška. Přesto jsme první půli odehráli velmi dobře a kromě branky Straky, jsme si vypracovali další příležitosti. Hosté ve druhém dějství srovnali hru v poli. Měl jsem velkou možnost navýšit naše vedení na dvoubrankový rozdíl, ale zakončení jsem nezvládl. Vyrovnání přišlo patnáct minut před koncem. Zápas skončil smírně, my jsme druhou branku nepřidali a to rozhodlo."

Pavel Kunc, trenér Rožnov p. R.: „Utkání s rezervou bereme, neboť ta byla zejména v první půli lepším týmem a vypracovala si kromě branky, dvě dobré příležitosti. Ve druhé půli se obraz hry změnil, začala se nám dařit kombinace a domácí jsme přehrávali. Zaslouženě jsme srovnali v 75. minutě Kolaříkem. Do konce utkání už branka nepadla, neboť oba gólmani předvedli výtečné výkony."

BYLNICE - VIGANTICE 0:1 (0:0)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Na Milana Baroše a Reného Bolfa se přišlo podívat takřka 700 diváků. Ti v první půli viděli velmi dobrý výkon našeho týmu, který si vypracoval tři velmi dobré příležitosti. V koncovce jsme ale vyhořeli, což se nám vymstilo. Hosty podržel brankář a do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu. Do půle jsme museli udělat dvě vynucené změny, kdy Sucháčka s Řehákem nahradili Hořák s Krahulou. Klíčový moment zápasu přišel v 51. minutě, střela hostujícího Václavíka se odrazila od břevna na čáru a pomezní rozhodčí ukázal na středový kruh. Připomínalo to situaci z finále MS v roce 1966 v Anglii z duelu domácího celku s Německem. Branka tak byla uznána a nám se už do konce utkání srovnat nepodařilo. Minimálně bod jsme si zasloužili, nebyli jsme horším týmem, utkání jsme ztratili zejména v první půli, kdy jsme neproměnili šance."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Před utkáním jsme řešili potíže se složením týmu a také s brankářským postem, nakonec Slováka skvěle zastoupil ostravský Bilík. Domácí nás v úvodu první půle zaskočili aktivní hrou a vypracovali si tři velmi dobré brankové příležitosti. Podržel nás brankář Bilík. Postupně jsme ale začali hrát svoji hru a zaměstnávali jsme domácí obranu. Ve druhé půli jsme ale na domácí ještě více zatlačili a Václavík nás poslal do vedení. Dvakrát jsme ještě nastřelili brankovou konstrukci. Těsnou výhru jsme nakonec přes snahu domácích udrželi až do závěrečného hvizdu. Z utkání bereme nakonec tři body a jsme spokojeni. Myslím si, že naše výhra je zasloužená, projevili jsme větší vůli po vítězství. Diváci ale museli být s kvalitou hry obou mužstev spokojeni a třetiligová návštěva se určitě nenudila. Poděkování patří i domácím činovníkům, kteří pro nás připravili po utkání občerstvení."

FRANC. LHOTA - VAL. PŘÍKAZY 7:2 (2:1)

Mojmír Jaroš, trenér Francova Lhota: „Začátek derby jsme nezvládli a hosté se radovali již v páté minutě ze vstřelené branky. V 18. minutě jsme ale vyrovnali a ve 30. minutě nás poslal kanonýr Filák do vedení. Přesto v první půli s námi hosté drželi krok a hra byla poměrně vyrovnaná. Do kabin jsme tak odcházeli s jednobrankovým náskokem. Druhý poločas jsme začali aktivně a po třech minutách jsme vedli už o dvě branky. Hosté otevřeli hru, což byla voda na náš mlýn. Kolem šedesáté minuty se nám podařili vsítit tři slepené branky a hosté rezignovali. Závěr utkání jsme proměnili exhibici a nadšení fanoušci nás po utkání vytleskali. Především ve druhém dějství jsme ukázali více fyzických a hlavně psychických sil a své soka jsme vyprovodili se sedmigólovým přídělem."

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „I když je výsledek pro nás hrozivý, nic tomu v první půli nenasvědčovalo. Úvod zápasu nám vyšel a hned v 5. minutě jsme se Holcem ujali vedení. Domácí pak po trestném kopu srovnali. I když jsme se snažili eliminovat jejich rychlostní dovednosti, tak po centru a špatném odhadu na míč našeho gólmana do prázdné branky zvýšili domácí na 2:1. V posledních minutách první půlky jsme po rohu mohli srovnat, ale domácí vykopli míč z brankové čáry. Do druhé půlky ve snaze zvrátit výsledek, jsme přešli do jiného rozestavení pouze se třemi obránci, ale to nám hrubě nevyšlo a domácí během deseti minut dali dvě branky. V tento moment již naši hráči jako by rezignovali na utkání a domácí měli vítr v plachtách. Po rychlých akcích pak přidali ještě další tři góly. Nám se toto utkání hrubě nepovedlo a vůbec jsme nenavázali na domácí zápas s Juřinkou, která byla podstatně kvalitnějším protivníkem. Nás v podstatě porazili tři hráči Francovy Lhoty. Je to velká facka, přesto věřím, že se rychle oklepeme a ještě do konce podzimu získáme nějaké body."

PODLESÍ - KELČ 0:1 (0:0)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Utkání dvou týmů z konce tabulky jsme nakonec nezvládli a hosté si odvážejí do Kelče plný počet bodů. V první půli se hrála vyrovnaná partie, ale duel příliš fotbalové krásy nepobral. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu. Druhý poločas přinesl podobný obrázek, my jsme trefili jen brankovou konstrukci. Klíčový moment duelu přišel v 76. minutě, kdy kanonýr hostí Jiříček vstřelil vítěznou branku. Zápasu by spíše slušela remíza, hosté ale dali branku a to rozhodlo."

Zdeněk Minář, trenér Kelče: „V souboji o šest bodů jsme vyhráli díky brance pohotového Jiříčka. V první půli se hrálo vesměs mezi šestnáctkami a přineslo to bezbrankovou remízu. Druhá půle se opět změnila v čekání na chybu. Nám se podařilo vsítit čtvrthodiny před koncem branku a cennou výhru jsme už pak udrželi. Projevili jsme větší touhu po vítězství, což asi rozhodlo."

PETR KOSEČEK