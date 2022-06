Úvod utkání moc pěkného fotbalu nenabídl. Hosté pozorně bránili, vepředu směrovali míče na rychlonohého Hovězáka a domácím kombinace vázla. První obrovská šance tak přichází až ve 20.min. kdy váhajícího domácího stopera Neráda obírá o míč Kolouch, přesně do uličky vysunuje Hovězáka jehož střelu po zemi Petružela vyráží před sebe a následně chytá i dorážku hostujícího kapitána Koloucha. Vzápětí domácí brankář vyráží na roh i pěknou střelu Fojtů. Třetí šance hostů již končí brankou. Ve 24.min. dlouhý nákop Plška nachází rozběhnutého Hovězáka a ten pohodlně přehazuje vyběhnuvšího Petruželu 0:1. Inkasovaná branka probouzí domácí k větší aktivitě a konečně si začínají vytvářet šance. Ve 30.min. Milan Drda posouvá míč do šestnáctky na Petra Mičkala jehož dobrá křižná střela na vzdálenější tyč branku míjí. Vzápětí Kubját uniká hostující obraně, dostává se do zakončení, ale jeho střelu v poslední chvíli konečky prstů vyráží Macháč na břevno. I v další obrovské šanci je Kubját. Tentokráte střílí Mičkal, hostující brankář vyráží před sebe, ale již ležícího brankáře domácí záložník nepřehazuje a ten jeho dorážku chytá. A do třetice stejná spolupráce domácích hráčů. Roh Mičkala, na zadní tyči zcela volný Kubját, střela slabá hostující brankář opět chytá. V závěru poločasu dvě šance hostů. Nejprve míč po ose Hovězák, Sáblík putuje na zcela volného Fojtů, jeho ránu Petružela chytá. A poté přesný centr Plška na hlavu v šestnáctce neobsazeného Mikulčíka, ale ten v zakončení přehazuje nejen Petruželu, ale i domácí bránu.

I. B třída - sk. A: Krhová prohrála s brumovskou rezervou a sestupuje

Kdo čekal, že ve druhé půli domácí na svého soupeře vletí, tak se mýlil. Hosté takticky hlídali jednobrankové vedení, kouskovali hru a domácí úplně vypadli z tempa. Diváci čekali na pořádnou šanci až do 73.min. V ní si na rohový kop Heryána naskakuje Milan Drda a přesnou hlavičkou do levého růžku hostující brány srovnává skóre 1:1. Z vyrovnání se domácí radují jen pět minut. V 78.min. vniká do velkého vápna Hovězák, zakončuje na přední tyč, Petružela vyráží a u odraženého míče je nejrychleji Plšek, který pohotově doráží míč do sítě 1:2. Domácí přeskupují sestavu, do útoku se vysouvá Milan Drda a hra vabank vychází. 85.min. na dlouhý nákop Špůrka nachází Kubjáta a ten přesnou ranou k levé tyči opět srovnává 2:2. Obě mužstva chtějí vyhrát a hrnou se do útoku i v závěrečných minutách. V 90.min. střílí domácí třetí branku. Akci Mičkala, Kubjáta a Heryána zakončuje do sítě střídající Zubík. Pomezní rozhodčí však signalizuje ofsajd a hlavní branku neuznává. Na druhé straně v posledních vteřinách trestný kop Fojtíka ze šestnácti metrů končí naštěstí pro domácí ve zdi."

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „Z dobře rozehraného utkání bereme nakonec jenom jeden bod. V první půli jsme vedli o jednu branku. Domácí sedmnáct minut před koncem srovnali. V 78. minutě nás znovu do vedení poslal Plšek. Výhru jsme však neudrželi a domácí pět minut před koncem srovnali. V závěru mohly oba celky utkání rozhodnout ve svůj prospěch. Před posledním utkáním ve Valašských Příkazech ztrácíme na tento tým tři body a máme i horší vzájemný zápas."

KELČ - VAL. PŘÍKAZY 1:3 (1:2)

Radim Minář, trenér Kelče: „Do utkání jsme nastoupili v omlazené sestavě. Ve 13. minutě nás poslal kanonýr Jiříček do vedení. Ten ale musel o tři minuty později pro zranění vystřídat a směrem dopředu jsme nebyli už tak nebezpeční. Hosté do poločasu ještě otočili výsledek. Ve druhém poločasu jsme se snažili o vyrovnání, hosté ale dvacet minut před koncem přidali třetí branku. Tři body tak putují do Příkaz, náš výkon ale nebyl optimální."

Krajský přebor: Rozhodnuto. Známí jsou postupující a sestupující

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „.Do Kelče jsme odjeli v nejlepším možném složení. S koncem sezony nás moc není do hry není, ale tak je to asi ve všech oddílech. Určitě jsme nebyli před tímto utkáním pod žádným velkým tlakem, především se chceme fotbalem bavit. Opět jsme do utkání nevstoupili dobře a hned ve 13. minutě jsme inkasovali. Přesto jsme nic nevzdali. Když se nám podařilo srovnat na 1:1, věřili jsme, že jsme schopni v tomto utkání nepříznivý výsledek otočit. Což se nám nakonec povedlo a brankami Jirky Garguláka, Marka Dorici a Lukáše Garguláka se nám podařilo získat plný počet bodů. Teď nás čeká rozhodující utkání v domácím prostředí proti Vlachovicím."

JUŘINKA - HRACHOVEC 2:1 (1:0)

Martin Särkozy, trenér Juřinky: „Utkání s lídrem tabulky jsme i s omlazeným kádrem nakonec zvládli na výbornou. Pomohly tomu i některé změny ve složení týmu a na Hrachovec jsme se velmi dobře připravili. První půli jsme zvládli zejména po taktické stránce a v závěru první půle jsme udeřili. To se prosadil druhý nejlepší střelec soutěže Vavřík. Ve druhém poločasu hosté zvýšili obrátky a podařilo se jim vyrovnat. Pak se hrálo ve výborném tempu. Zápas mohlo každé mužstvo rozhodnout ve svůj prospěch. Podařilo se to až osm minut před koncem Maňákovi. Cennou výhru jsme nakonec uhájili až do závěrečného hvizdu."

Dušan Janošek, trenér Hrachovec: „Souboj s Juřinkou nám nevyšel podle našich představ. V prvním poločasu jsme tahali za kratší konec, kdy se domácím podařilo vstřelit branku pět minut před odchodem do kabin. V první půli se hrálo spíše bojovné utkání a chybělo zde více fotbalovosti. Druhý poločas už byl z naší strany o něčem jinem. V 51. minutě Solanský vyrovnal. Začalo se hrát hrát nahoru a dolů a oba celky měly několik možností jít do vedení. Skórovat se podařilo až domácím v 82. minutě. V závěru jsme mohli Pryharou srovnat, to se nám však nepodařilo. Na body jsme tentokrát nedosáhli, všechno ale máme ve svých rukou, neboť v posledním kole si to doma rozdáme s Francovou Lhotou o první místo."

PODLESÍ - KATEŘINICE 0:2 (0:1)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Utkání vítězem krajského poháru se nám vůbec nepovedlo a náš výkon byl podprůměrný. Hosté projevili větší touhu po vítězství a dokázali vstřelit dvě branky. Nám se v zakončení nedařilo, navíc jsme neproměnili ani pokutový kop. Tři body tak putují do Kateřinic."

Gól v 95. minutě! Fotbalisté Vsetína zachraňovali remízu v Kozlovicích

Miroslav Vrba, hráč Kateřinic: „Začátek zápasu byl hodně útočně laděný. Oba celky se snažily hrát. Troufl bych si říct, že hosté měli více ze hry, nedostali se však do žádně větší šance. Naopak první velkou šanci měli domácí, kdy se na bránu řítil sám Pavel Blažek, ten však v obrovské šanci nastřelil pouze brankáře. Když už to vypadalo že se půjde do šaten za bezbrankového stravu, přišla chyba jednoho z domácích obránců. Ten ztratil míč na půli a sám na bránu šel kateřinický kapitán Čtvrtníček, který krásným lobem přehodil brankáře a tak poslal hosty ve 40. minutě do vedení.

Druhý poločas byl domácí celek lepší. Tvořil hru a byli více aktivní. Dostávál se do šancí, ve kterých jim bohužel pro ně, však nevyšla koncovka. Kateřinice nakopávaly balóny, které se vepředu snažil udržet výborně hrající Drda. Podlesí mělo v 70. minutě šanci vyrovnat z pokutového kopu. Robert Tydlačka však tuto šanci nevyužil, nastřelil pouze levou tyč. Hned v zápětí se do velké šance dostal hostující Mika, ten však po samostatném úniku z půle hřiště nedokázal překonat brankáře. A v 89. minutě přišlo střídání, ze hry odešel hostující kapitán a nastoupil mladičký Matyáš Macík, ten se po pár sekundách na hřiští prosadil hlavou z rohového kopu. Podlesí mělo mírný závěrečný tlak, ze kterého však nedokázalo nic vytěžit. A tak zápas skončil 2:0 pro Kateřinice."

HORNÍ LIDEČ - VIGANTICE 3:1 (2:1)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Před utkáním jsme již věděli, že k nám hosté dorazí bez zraněného Milana Baroše. V úvodu utkání nás hosté zaskočili rychlou brankou ze standartní situace. Po deseti minutách Vaněk ale srovnal. Hosté dobře kombinovali, ale další btanku už nepřidali. Po půlhodině hry se trefil teprve šestnáctiletý Mrázek a rázem jsme vedli 2:1. Tímto výsledkem skončil i první poločas. Ve druhé půli jsme zvýšili pohyb a náš vysunutý presink dělal hostím velké problémy. Po příchodu ze šaten dal Vaněk třetí pojišťovací trefu. Hosté v okleštěné sestavě neměli sil na rozdávání a my jsme v poklidu zápas dovedli do vítězného konce. Podařilo se nám potvrdit zlepšenou formu a výhru z Kateřinic, sezonu zakončíme utkáním v Rožnově pod Radhoštěm."

O co půjde v posledním kole? Hrát se bude hlavně o záchranu! Kdo už má klid?

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Tradičně jsme řešili složení mužstva a tentokrát jsme museli hledat, při neučásti Slováka a Bilíka, i post brankáře. Začátek utkání byl z naší strany poměrně slušný a po devíti minutách se prosadil Václávík. Další góly jsme ale nepřidali a domácí dokázali v 18. minutě vyrovnat. Ve 33. minutě se domácí prosadili podruhé. Zaspali jsme úvod druhé půle a po pěti minutách jsme inkasovali potřetí. Chtěli jsme vstřelit ještě kontaktní branku, ale v posledních zápasech se trápíme v zakončení a chybí nám i kousek sportovního štěstí. Na zvrat v zápase jsme už pak neměli ani dostatek sil. Utkání se lámalo v úvodu, kdy jsme mohli odskočit na dvoubrankový rozdíl."

FRANC. LHOTA - ROŽNOV P. R. 3:2 (0:0)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Před zápasem s Rožnovem pod Radhoštěm nás trápila marodka a ještě během rozcvičky se nám zranil náš klíčový hráč Tomáš Filák, takže nás nečekalo vůbec lehké utkání. Upřímně musím uznat, že první poločas byl Rožnov pod Radhoštěm lepším mužstvem a jenom díky štěstí a výbornému gólmanovi Spitzerovi, byl stav po prvním poločasu 0:0. Druhá půle už byla v naší režii, měli jsme více šancí, hlavně gól Lukáše Matůše byl ozdobou utkání. A dle mého názoru jsme si dokráčeli pro zasloužené tři body. Musím poděkovat našim funkcionářům za krásně nachystané hřiště, na kterém byla radost hrát. Bohužel se opět ukázalo, že za poslední kola do fotbalu zasahují i jiné vlivy a dneska to bylo morálně hodně těžké utkání. A věřím, že do Hrachovce komise rozhodčích vybere takové sudí, kteří jsou čestní a profesionální a nechají zápas rozhodnout na hřišti! Obec Francova Lhota v čele s panem starostou Brlicou objednala na poslední utkání do Hrachovce autobus, kdy vezme všechny fanoušky a věříme, že fotbalisté Francovy Lhoty udělají vše proto, ať našim fanouškům uděláme krásný fotbalový zážitek. Chtěl bych pozvat i všechny okolní fanoušky, ať se do Hrachovce přijdou podívat a doufám, že vyhraje lepší tým, který si to fotbalově zaslouží na hřišti, bez nějakých trapných vedlejších vlivů."

BYLNICE - VAL. MEZIŘÍČÍ B 1:5 (1:2)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Utkání s rezervou Valašského Meziříčí jsme nakonec nezvládli, i když konečný výsledek je pro nás hodně krutý. Hosté šli do vedení již ve čtvrté minutě. Po dvaceti minutách ale Beňo srovnal. Mohli jsme jít do vedení, ale několik vyložených šancí po brejkových situacích jsme nedokázali zrealizovat. Hosté přežili naše příležitosti a ve 38. minutě udeřili podruhé. V začátku druhého dějství se hosté prosadili potřetí a na hřišti se uklidnili. Nám ve druhém dějství citelně chyběl zraněný špílmachr Beňo a hosté nás vytrestali dalšími dvěmi brankami. Výhru jsme hostujícím mladíkům doslova darovali, neboť jsme zejména v první půli vyhořeli v zakončení."

Brankáře Kašíka museli učit auty. Při soubojích útočníků ho polívá pot

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Zápas v Bylnici nebyl tak jednoznačný, jak napovídá konečný výsledek. Nám se sice podařilo dát ve 4. minutě Juříkem první branku, ale domácí celek byl hodně nebezpečný. Spoléhal na rychlé kontry a ty nám dělaly značné potíže. Několikrát při nás stálo štěstí a podržel nás i brankář. V závěru druhé půle nás poslal Gajdoš do vedení. Stejný hráč se prosadil hned po příchodu ze šaten a tato trefa nám hodně pomohla. Začali jsme kontrolovat hru a svoji převahu jsme dokázali vyjádřit i střelecky. V 57. minutě se prosadil Daniš a v závěru přidal pátou branku Veselý. Domácí ve druhé půli už ani fyzicky nestačili našim mladíkům, ale v prvním dějství byli velmi nepříjemným protivníkem."

PETR KOSEČEK