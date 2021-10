Pavel Šturala, trenér Vigantice: „V souboji s Horní Lidčí jsme chtěli potvrdit výhru z Francovy Lhoty. Do sestavy se nám vrátil po zranění Milan Baroš a na našem výkonu to bylo znát. První půle byla z naší strany velmi dobrá a dvakrát jsme se mohli radovat z branky. Mohli jsme dokonce přidat i třetí branku. Hosté se nás sice snažili napadat, ale s tímto pojetím jsme si dokázali poradit. Do druhé půle hosté zvýšili svoji aktivitu a podařilo se jim snížit, kdy se upísl neskutečným způsobem hlavní rozhodčí a naši hráči přestali hrát. Baroš proměnil penaltu na 3:1, ale byla na nás znát určitá podrážděnost. Hosté během minuty dokonce vyrovnali a najednou jich bylo plné hřiště. Poslední slovo měl čtvrt hodiny před koncem znovu Milan Baroš, který se prosadil po rohovém kopu. Podržel nás brankář Slovák, přesto je výhra nad silným protivníkem nakonec zasloužená. Utkání se povedlo Milanovi Barošovi, ale i ostatní hráči odvedli poctivý a bojovný výkon. Na Horní Lideč jsme byli i takticky dobře připraveni a odměnou jsou nám tři body."

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Ve Viganticích jsme podali srdnatý výkon, za který se nemusíme stydět. Utekla nám však první půle, kdy jsme dvakrát inkasovali. Ve druhém poločasu jsme začali domácí hráče presovat a poměr sil na hřišti se změnil. Dvacet minut před koncem jsme srovnali na 3:3 a měli jsme i další šance. Zápas nakonec rozhodla ikona českého fotbalu Milan Baroš. Mrzí mne jen čtyři inkasované branky ze stardandních situací, které jsme si měli lépe pohlídat. Naše vítězná série je tak u konce, podzimní část chceme důstojně ukončit domácím v souboji s Rožnovem pod Radhoštěm."

VLACHOVICE - VIDČE 1:3 (0:1)

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „Závěr sezony nás nezastihl v dobré formě, přibylo zraněných a na hřišti je to znát. V prvním poločase jsme si několik příležitostí vypracovali, ale v jejich zakončení jsme nebyli úspěšní. Hosté se ujali vedení ve 33. minutě, když pokutový kop proměnil Drda Milan. Do druhého poločasu vstoupili lépe hosté a během dvou minut prakticky rozhodli utkání ve svůj prospěch. V 51. minutě jsme nezachytili centr z levé strany a na zadní tyči trochu se štěstím zvyšoval na 0:2 Kubját. O dvě minuty později náš brankář neudržel míč a Heryán přidal třetí branku. Nám už se jenom v závěru podařilo korigovat skóre na 1:3, když se v 86. minutě trefil Pavol Straka.

Vladislav Basel, sekretář Vidče: „Na půdě Vlachovic jsme sehráli za slunečného, ale chladného podzimního počasí výborný zápas a konečně prolomili sérii nezdarů na venkovních trávnících. Úvod zápasu a první dvě šance patří domácím. Hovězák a po něm i kapitán domácích Kolouch míří v zakončení nepřesně. V dalších minutách utkání již přebíráme iniciativu, jsme lepším celkem a začínáme si vytvářet i šance. Ve 20.min. se uvolňuje na hranici velkého vápna naopak kapitán hostů Petr Mičkal, ale i on není v zakončení úspěšný a jeho střela těsně míjí levou tyč Ovesného branky. V dobré střelecké pozici se následně ocitá Pavel Drda. Také on však netrefuje domácí bránu. Přichází 33.min. ve které aktivní Petr Mičkal vniká do pokutového území, je faulován a rozhodčí zápasu nařizuje pokutový kop. Ten bezpečně proměňuje Milan Drda a zaslouženě posílá hosty do vedení 0:1. Těsně před odchodem do šaten má druhou branku na hlavě Petr Mičkal. Rohový kop Pavla Drdy však ve vyložené pozici z malého vápna jen umísťuje přímo do brankáře Ovesného.

I druhá půle přítomné diváky nenudí a nabízí pěkné fotbalové momenty, převážně z naší strany. Úvod ale patří domácím a od vyrovnání nás zachraňuje skvělý Petružela v bráně. Po rohovém kopu nejprve vyráží ránu z bezprostřední blízkosti před sebe a následnou dorážku Mikulčíka vytěsňuje na tyč. Z protiútoku se k zakončení dostává Petr Mičkal, jeho střela však míjí levou tyč domácí branky. V další šanci jsme již úspěšní. V 51.min. uniká po levém křídle Petr Mičkal, před brankou nachází Kubjáta a ten je v zakončení neomylný 0:2. O dvě minuty později je to již o branky tři. Centr Špůrka vypadává z náruče domácímu brankáři Ovesnému k Heryánovi, pro kterého již není problém trefit prázdnou branku 0:3. Domácí vypadávají ze hry a hosté můžou přidat další góly. V 55.min. končí střela Kubjáta na tyči a v 68.min. pro změnu jeho další zakončení vyráží Ovesný na břevno. V 75.min. se rozebíhá z poloviny hřiště domácí kanonýr Hovězák, dostává se až na hranici velkého vápna, ale jeho střela míří jen doprostřed brány a Petružela ji chytá. Další šance domácích již končí brankou. Opět Hovězák vysouvá do zakončení Straku a ten v 86.min. prostřeluje hostujícího brankáře 1:3. V poslední šanci zápasu se ocitá Pavel Drda. Jeho technickou ránu však skvěle vyráží Ovesný na roh.

VAL. PŘÍKAZY - KELČ 0:1 (0:1)

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Náš špatný start do sezony se projevuje především v herní nepohodě, klidu na nahrávku a zakončení. A čím víc hráči chtějí, tím to vypadá horší. Tyto problémy nás provázely celou první půlku, i když soupeř chvílemi předváděl to stejné. Přesto jediná střela v první poločase, možná polostřela, skončila v naší síti. Byl to docela neurovnaný první poločas, bez nějaké myšlenky. Do druhé půlky jsme nastoupili s odhodláním zvrátit výsledek, přesto jsem v zakončení selhali a obrana Kelče až v jedenácti lidech odolala. S přibívajícím časem jsme hru víc a víc otevírali, soupeř měl nějaké brejky ,ale bez zakončení. Naše dobývání branky soupeře k ničemu nevedlo a tak to byl zápas o jedné brance, bohužel pro soupeře."

Zdeněk Minář, trenér Kelče: „V duelu ve Valašských Příkazech jsme měli velmi dobrou půlhodinu, ze které jsme vytěžili ve 20. minutě branku, kterou dal Škařupa. Do půle jsme s vypětím všech sil hubené vedení udrželi. Druhý poločas nás domácí přitlačili před naše pokutové území, ale brankář Petrnek nás několikrát podržel. Cennou výhru jsme tak nakonec udrželi až do závěrečného hvizdu. V oslabené sestavě jsme podali obětavý a bojovný výkon, za který jsme byli odměněni."

KATEŘINICE - PODLESÍ 4:3 (2:0)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Byl to zápas Ondřeje Čtvrtníčka, který tak čtyřmi brankami oslavil narození svého syna. Vyšel nám začátek duelu a mohli jsme vstřelit rychle branky, což se nám ale nepodařilo. Z tlaku jsme pak ale nakonec skórovali v rozmezí dvou minut a do kabin jsme odcházeli s dvoubrankovým náskokem. Hosté ve druhé půli zlepšili hru a po hodině hry srovnali. Čtvrtníček nám vrátil vedení, ale hosté opět vyrovnali. Trestali naše chyby v zadních řadáích, které jsme museli přeskupit. Hráč utkání pak proměnil penaltu a vystřelil nám tři body. Ty jsou ale zasloužené, neboť především v prvním dějství jsme byli lepším týmem."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Začátek utkání nás zastihl v letargii a do půle se domácím dvakrát podařilo překonat našeho brankáře. Do druhé půle jsme ale nastoupili jako vyměnění a dvakrát se nám dokonce podařilo srovnat. Utkání nakonec rozhodl domácí Čtvrtníček, který si připsal všechny branky. Příliš se nám ale nelíbil výkon hlavního arbitra, ale s tím už nic neuděláme."

ROŽNOV P/R - FRANC. LHOTA 2:4 (0:1)

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „Diváci viděli poměrně svižný fotbal. A konečný výsledek je pro nás nakonec hodně krutý. Hosté se po patnácti minutách ujali vedení, ale v poli byla hra vyrovnaná. Ve druhém poločasu jsme měli více ze hry, ale hosté byli v zakončení velice efektivní. Zápas rozhodla dvojice Chmela - Filák, která byla u všech branek v naší síti. Za předvedený výkon jsme si bod zasloužili, což se ale nestalo."

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Úvod zápasu se odehrál v režii Francovy Lhoty. Ta zazdila tři velké šance. Domácí postupně hru vyrovnali, ale v 17.min. jim po kolmé nahrávce unikl Radek Chmela a přesně zakončil - 0:1 Do konce poločasu už stav vydržel. Do druhé půle vstoupili domácí náporem a už ve 48. min. srovnali z trestného kopu na 1:1 Rožnov byl i nadále lepším týmem, nicméně v 56. min. unikl Kovář našel ve dvacítce Ondru Filáka, jenž poslal Lhoty opět do vedení 1:2. Hra se pak vyrovnala. Až v 78.min. přidal pojistku Radek Chmela a zvýšil na 1:3 Poslední dobou naši nějak nezvládají koncovky a v 88.min. po nedorozumění jinak výborně hrajících stoperů, šel domácí útočník sám na gólmana a s přehledem proměnil - 2:3 Naštěstí z následného útoku vznikla penalta, kterou proměnil Radek Chmela, čímž završil hattrick. Bohužel během utkání došlo ke zranění Martina Bambucha, jemuž přejeme brzké uzdravení."

HRACHOVEC - JUŘINKA 1:0 (0:0)

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Hosté se u nás představili jako velmi zdatný protivník a naše výhra se dá nazvat z kategorie těch šťastných. Juřinka od úvodního hvizdu dokazovala kvalitu na míči a byla dopředu velmi nebezpečná. My jsme hráli ze zabezpečené obrany a chtěli jsme spoléhat na brejkové situace. Jednou nás zachránila branková konstrukce. Klíčový moment přišel osm minut pžed koncem, kdy nám Šafář vystřelil tři body. V závěru jsme s vypětím všech sil cennou výhru uhájili."

Martin Särkozy, trenér Juřinky: „Odehráli jsme smolný zápas a tentokrát vyhrálo horší mužstvo. Od úvodního hvizdu jsme se usadili na polovině domácích, ale branku se nám vstřelit nepodařilo. Druhá půle přinesla podobný obrázek, domácí se do útočení příliš nepouštěli a my jsme se proti přehuštěné obraně nemohli prosadit. Vypracovali jsme si tři vyložené šance a jednou trefili břevno. Domácí z jediné naší chyby vstřelili vítěznou branku. V závěrečném tlaku domácí se štěstím výhru ubránili, nám se dnes v zakončení vůbec nedařilo."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - BYLNICE 6:1 (4:0)

René Fröhlich, trenér Val. Meziříčí B: „Zápas s Bylnicí jsme zvládli bez větších potíží. Vše odstartovala rychlá branka již v páté minutě. Postupně jsme přidali další branky a do poločasu jsme odcházeli s luxusním čtyřbrankovým náskokem. Hostující obrana nestíhala zastovovat naše mladíky a uchylovala se k tvrdším zákrokům. V úvodu druhé půle jsme rychle vstřelili další dvě branky. Hosté se ke slovu dostali i hostující hráči, kteří vstřelili čestný úspěch. V závěru se pak utkání již jen dohrávalo a hosté nakonec odjeli s půltuctem branek."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Venkovní zápasy jsou v poslední době pro nás utrpením a často musíme měnit stabilní sestavu, do které naskakují i starší hráči. Utekl nám začátek utkání a již po osmnácti minutách jsme prohrávali o tři branky. Domácí byli hbitějším týmem a do půle přidali ještě čtvrtou trefu. Ve druhé půli domácí rezerva přidala další dvě branky. Poté jsme z penalty dali výsledku kosmetickou úpravu. Do konce utkání si oba celky vytvořily několik příležitostí, ale branka už nepadla. Domácí však vyhráli naprosto zaslouženě, byli tentokrát lepším týmem."

PETR KOSEČEK