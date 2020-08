Horní Lideč předvedla proti Hrachovci domácí poločasový kolaps. Rožnov pod Radhoštěm zaskočil fotbalisty z Podlesí. Kateřinice si snadno poradily s Valašskými Příkazy.

VIGANTICE - JUŘINKA 8:1 (4:1)

Pavel Šturala, trenér Vigantic: „Byli jsme jasným favoritem, netajíme se postupovými ambicemi. Milan Baroš byl na hřišti velmi aktivní okamžitě od úvodního hvizdu. Ve 35. minutě ukázal svoji genialitu, kdy si pohrál s hostujícím brankářem a potřetí uklidil míč do sítě. Hned po změně stran se dvěma asistencemi podílel na trefách Křenka, v 71. minutě se trefil podruhé. Milan byl naším klíčovým mužem, rozdílovou postavou.“

Zdeněk Hoffman, trenér Juřinky: „Na Milana Baroše jsme se nijak speciálně nepřipravovali. Nehráli jsme na něj ani nějak zvýšenou osobní obranu. Jsme rádi, že takové dvě fotbalové ikony proti nám v této soutěži nastoupili. Domácí hráči vedle Milana Baroše hodně povyrostli a ten hrál i hodně kolektivně. Domácí tvrdě trestali naše chyby. Samozřejmě výsledek hovoří za vše, Milan Baroš byl u všeho podstatného,“ hodnotil duel trenér Juřinky Zdeněk Hoffman.“

Branky: 15., 25. Macíček, 31. Vičan, 36., 73. Baroš, 49., 51. Křenek, 85. Křiva - 23. Blažek.

KELČ – FRANC. LHOTA 6:1 (1:0)

Zbyněk Vinklár, trenér Kelče: „Zápas s nováčkem z Francovy Lhoty jsme nakonec zvládli na jedničku. První půle byla poměrně vyrovnaná, na našich hráčích byla patrna mírná nervozita. Ve druhém poločasu jsme ale hosty přehráli, hráči do puntíku splnili taktické pokyny. Podařilo se nám vstřelit pěkné branky. Hostím se podařilo korigovat na 1:3, ale závěr utkání byl zcela v naší režii. Soupeře jsme přehráli i po fyzické stránce a dokázali jsme pokrýt jejich nebezpečné hroty. Zápas se nám povedl a tak naši příznivci museli odcházet spokojeni.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Výsledek je pro nás možná dost krutý. Domácí celek ale trestal tvrdě naše chyby, kterých se dopouštěla především stoperská dvojice. Zápas se jí vůbec nepovedl a do příštího utkání budeme muset vyřešit její složení. V první půli jsme ještě drželi se svým soupeřem krok, domácí ji vyhráli o jednu branku. Ve druhém poločasu se ale naše hra rozpadla a výsledkem je debakl. Na ten musíme rychle zapomenout a připravit se na nadcházející derby s Horní Lidčí.

Branky: 19. Novák, 48. Škařupa A., 54. Škařupa M., 67., 85. Jiříček, 82. David (pen.) - 59. Chmela,.

KATEŘINICE – VAL. PŘÍKAZY 4:0 (3:0)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Již po dvanácti minutách jsme vyhrávali o dvě branky. Soupeř se snažil s výsledkem něco udělat, ale nás uklidnila třetí Bětíkova trefa. Ve druhé půli jsme si hlídali vedení a v závěru jsme přidali čtvrtou branku. Se vstupem do sezony tak u nás panuje spokojenost.“

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazy: „Po náročné a tvrdé přípravě, která se zúročila v kvalitně zahraných přípravných utkáních přichází studená sprcha v podobě prohry 0:4 proti Kateřinicím. Po nedopískaném faulu na našeho hráče přišel první smolný gól v deváté minutě. Vzápětí následoval další v druhé minutě. „Soupeř poté cítil jistotu a začal hrát defenzivní fotbal, což se pro náš tým ukázalo být jako velký problém. Šance sice byly, ale nebyli jsme schopní trefit zařízení. Hra byla utahaná, soupeř takticky nakopával míče, nebyl aktivní, ale po chvíli dokázal vytvořit krásnou akci a vstřelil třetí gól. Náš tým ucítil, že Kateřinicím již dochází síly a snažili jsme se prolomit jejich obranu. Kombinace nám sice nevycházela, ale byli jsme schopní vytvořit si gólové šance, které jsme, bohužel, opět nebyli schopni zúročit. Čtvrtý gól pouze potvrdil gólovou dominanci Kateřinic, po které bylo už složité obrátit průběh utkání. „Výsledek rozhodně nevnímám jen negativně. Je to pro nás vzpruha, která nás motivuje pro ještě tvrdší práci. Takový výsledek je v prvním kole akceptovatelný, a o to víc motivující do dalších zápasů.“

Branky: 10. Drda, 12. Čtvrtníček, 40. Bětík, 77. Fojtů.

VLACHOVICE - VIDČE 1:3 (1:1)

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: "Domácím se vstup do nové sezóny vůbec nevydařil. Sice jsme šli do vedení hned v 8. minutě, když branku vstřelil Martin Sáblík. Bylo ale vidět, že absence několika hráčů, včetně Dominika Plška, který se rozhodl přerušit fotbalovou kariéru, byla na hřišti znát. Hosté postupně přebírali iniciativu a v 17. minutě vyrovnal Petr Mičkal. V prvním poločase se dostali ještě do několika dobrých příležitostí, které ale neproměnili. Ve druhém poločase se hned po osmi minutách trefil Kubját a když v 65. minutě zvýšil Mičkal z pokutového kopu na 1:3 ve prospěch hostů, bylo utkání prakticky rozhodnuto. Domácí se sice snažili ještě s výsledkem něco udělat, ale jejich snaha končila na pozorné obraně dnes lepšího soupeře.

Branky: 8. Sáblík - 17., 65. (pen.) Mičkal, 53. Kubját.

VAL. MEZIŘÍČÍ B – VAL. KLOBOUKY 3:2 (1:1)

Karel Straka, činovník Val. Meziříčí B: „Zajímavý průběh s vítězným koncem pro B tým měl první mistrovský zápas nové sezóny I. A třídy. Hosté bojovali a vědomi si síly Valmezu, spoléhali se především na brejky. Když jim chyba domácí obrany umožnila snadné vedení díky pohotovosti Opravila, musela Benfika přidat. Po pár minutách se prosadil po dobrém prostrčení míče sváteční střelec v dresu domácích Straka a bylo 1:1. Další dění v první půli bylo ve znamení snahy Valašského Meziříčí o naklonění skóre na svou stranu, dobře bránící hosté však byli proti.

Ve druhé části domácí ještě přidali, bohužel v 56. minutě neuhlídali další protiútok klobouckých a Fojtů šikovným lobem přehodil bezmocného Pobořila – 1:2. Následné minuty patřily valašskomeziříčským. Sérii šancí ukončil parádní ranou z voleje Žemla – 2:2 a po chvíli ze střední vzdálenosti napřáhl Gajdoš, jeho prudká střela byla tečována a skončila za hostujícím gólmanem – 3:2. Do konce zápasu jsme si vítězství pohlídali.“

Branky: 21. Straka, 64. Žemla, 67. Gajdoš - 14. Opravil, 56. Fojtů,

HOR. LIDEČ - HRACHOVEC 0:4 (0:4)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Podobu nepovedeného utkání dala již 2. minuta, kdy nám byl vyloučen Vaštík. Hosté pak trestali naše chyby. Hráčům ale nemám co vytknout, i v deseti se snažili s výsledkem něco udělat. Náš odpor definitivně zlomila třetí výstavní branka Malého, kdy míč zůstal dlouho zaseknutý v šibenici. Hosté do půle přidali ještě čtvrtou branku. Ve druhém poločasu se utkání jen dohrávalo, hosté navíc neproměnili penaltu. Zápas musíme rychle hodit za hlavu a připravit se na další utkání, což bude derby ve Francově Lhotě.“

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovce: „O všem podstatném se rozhodovalo v samotném úvodu. Nedovoleně byl zastaven Janošek a velmi přesný rozhodčí Prokůpek tasil červenou kartu. Podařilo se nám početní výhodu zužitkovat. Za zmínku stojí především nádherná střela Malého do šibenice, která by se určitě neztratila v anketě borec na konec. Do půle jsme dali čtyři góly a oslabený domácí tým se už nezmohl na větší odpor. Dokonce jsme pak zahodili i pokutový kop, který jsme rozehráli, ale soupeř náš úmysl vystihl a míč skončil jen na tyči. S naším výkonem panuje velká spokojenost, podali jsme zodpovědný výkon, který jsme okořenili čtyřmi brankami.“

Branky: 4., 32. Malý, 24. Seidl (vl.), 36. Janošek.

PODLESÍ – ROŽNOV 1:4 (1:2)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Utkání se nám hrubě nevydařilo. V úvodní půlhodině jsme předváděli bezkrevný výkon a hosté toho dokázali využít ke vstřelení dvou branek. Do půle se nám podařilo vstřelit kontaktní branku. Přeorganizovali jsme složení mužstva, výsledkem našeho snažení bylo jen nastřelené břevno. Hosté nám dali lekci z produktivity a dvěma slepenými brankami duel nakonec rozhodli. My musíme na toto utkání rychle zapomenout a určitě se zlepšit ve všech řadách. Musíme již od začátku začít sbírat body, věřím, že v dalších zápasech náš výkon půjde nahoru.“

Branky: 45. Janda - 6. Koláček, 18., 65., 68. Kolařík.